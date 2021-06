Karta graficzna AMD Radeon RX 6800 XT ukazała się pod koniec 2020 roku. Wciąż jednak zalicza się do liderów rynku. Jakie są jej zalety?

Radeon RX 6800 XT to karta, która korzysta z architektury RDNA2 (Big Navi). Jest poważnym rywalem dla RTX 3070, może mierzyć się w 4K z RTX 3080 - i często wygrywać na tym polu. Jej specyfikacja prezentuje się następująco:

architektura: RDNA2

jednostki obliczeniowe: 72

rdzenie ray accelators: 72

procesory strumieniowe: 4608

taktowanie procesora: 2015 MHz, boost 2310 MHz

jednostki renderujące: 128

infinity cache: 128 MB

pamięć: 16 GB GDDR6

szyna pamięci: 256-bit

zasilanie: 300 W

Cała rodzina RX 6000 ma częstotliwość taktowania większą od poprzedników (i wielu rywali). A trybie Rage Mode (dostępny w oprogramowaniu Radeon Software) potrafi dać pełnię mocy i wycisnąć wszystko z chłodzenia. Można także wybrać tryb cichy, który nieznacznie obniża wydajność oraz chłodzi z większą wydajnością. W porównaniu do GeForce, nie mamy tu odpowiednika DLSS - FidelityFX Super Resolution ma dopiero wejść. Mimo braku tej funkcji nie jest źle - w czym zasługa ray tracingu oraz funkcji Smart Access Memory. Ta druga zwiększa wydajność gier. O ile? To zależy od gry - zestawienie poniżej.

Układ jest chłodzony przez tercet metalowych wiatraczków, które w połączeniu ze srebrną płytką oraz podświetlanym logo Radeon dają miły dla oka efekt. Design zaliczamy na zdecydowany plus. Ale wygląd wyglądem, a jak sprawdza się ten układ w grach? RTX 3070 FE pokonuje w wielu produkcjach, m.in. Watch Dogs: Legion, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus czy Gears Tactics.

Jak zmienia wydajność ray tracing? Zauważalnie, o czym mogą zaświadczyć dwa poniższe przykłady.

Technologia ta sprawdza się przy najwyższych rozdzielczościach - jednak wymaga odpowiedniej ilości VRAM. Przy 1440p oraz 1080p da się spokojnie utrzymać 60 kl/s, czego nie mogą często dokonać rywale, czyli RTX 3070 oraz RTX 3080. Nie można jednak powiedzieć, aby karta nie potrzebowała do tego odpowiedniej mocy - zapotrzebowanie dochodzi do 465 W. Oczywiście ma to miejsce przy najbardziej wymagających grach z wieloma efektami wizualnymi w tym samym momencie.

Jeśli natomiast chodzi o nagrzewanie się podczas pracy przy dużym obciążeniu, jest średnio. Czyli - są modele, które nagrzewają się mocniej, ale równocześnie są też i takie, które nagrzewają mniej. Karta AMD plasuje się na liście ex aequo z RTX 2080 FE.

Podsumowując: Radeon RX 6800 XT to karta high-endowa, która swoje kosztuje, ale zapewnia komfortową zabawę przy najwyższych rozdzielczościach grafiki. W większości sytuacji wypada lepiej od RTX 3070, a przy RTX 3080 zależy to od gry - różnice na plus oraz minus to miej więcej 5 klatek na sekundę. Jest więc bardzo mocna. A jeśli interesuje Cię ray tracing, który występuje m.in. w Minecrafcie oraz Cyberpunku 2077, to po prostu najlepszy wybór. No i duża ilość pamięci - szybko karty nie trzeba będzie wymieniać na nową.