Radeon RX 6800s + Ryzen 9 6900HS - Pełny zestaw od AMD - Asus ROG Zephyrus G14 [TEST]

Testujemy wydajny, 14-calowy laptop od Asusa. Sprawdzamy czy tak “mały” sprzęt jest nie tylko idealny do pracy, ale czy można go polecić graczom.

Laptopy serii Zephyrus Asusa nie są nowością. Większość użytkowników kojarzy te kompaktowe konstrukcje nie tylko ze względu na wydajność, a głównie ciekawy design - łącznie z umieszczonym na pokrywie wyświetlaczem AniMe Matrix LED. W 2022 roku ASUS zaprezentował zaktualizowany model G14 GA402R i choć wygląd pozostał bez zauważalnych zmian, to w środku zaszły spore rewolucje. Nowe modele bazują na ośmiordzeniowych, mobilnych układach AMD - Ryzen 9 6900HS/6800HS. Dodatkowo wszystkie laptopy Zephyrus G14 posiadają również karty graficzne od AMD i obsługują pamięć RAM DDR5.

Do testów otrzymaliśmy najmocniejszy model, wyposażony w procesor Ryzen 9 6900HS i mobilną kartę AMD Radeon RX 6800S na pokładzie - połączenie obiecujące zarówno w grach, jak i w pracy. Czy jednak umieszczenie mocnych komponentów w tak małej obudowie nie wpłynie negatywnie na wydajność? Przekonajmy się.

Asus ROG Zephyrus G14 - Budowa

Laptop dostarczany jest w ładnym, zdobionym kartonie z rączką umożliwiającym wygodny transport. Opakowanie skrywa (poza samym sprzętem) instrukcję i dwa zasilacze. Pierwszy, bardziej kompaktowy, wyposażony jest w złącze typu USB-C i zapewnia 100 W mocy. Drugi korzysta z bardziej standardowej, okrągłej wtyczki o średnicy 6 mm i dysponuje mocą całkowitą 240 W. Niestety - producent nie ustandaryzował przewodów zasilających i obie konstrukcje korzystają z innych złączy.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Pod względem wzornictwa Asus ROG Zephyrus G14 to spokojny i dojrzały laptop. Na pierwszy rzut oka w odświeżony model nie różni się od swoich poprzedników. Do testów otrzymaliśmy wariant w kolorze metalicznej szarości, ale istnieje również wersja perłowo-biała.

Sam laptop jest bardzo mały. Jego całkowite wymiary to 31,2 x 22,7 x 1,95 cm. Nie trudno odnieść wrażenia, że gdyby nie wbudowany w pokrywę laptopa wyświetlacz AniMe Matrix, laptop mógłby być jeszcze cieńszy. Mimo tak małych wymiarów konstrukcja waży 1,72 kg.

Górny panel laptopa, podobnie jak cała obudowa, wykonany jest ze stopu magnezu z aluminium i podzielony został - po przekątnej - na dwie prawie równe połówki. Nieco większy jest usiany 14 969 otworami (wierzymy Asusowi na słowo i nie liczyliśmy ich) pod którymi kryje się 1449 białych diod mini-LED. AniMe Matrix jest kontrolowany za pomocą narzędzia ASUS Armory Crate. Możemy wybrać, czy ma zostać wyświetlony własny rysunek, czy zdecydujemy się na grafiki dostępne w bibliotece oprogramowania. Obraz może być statyczny lub animowany. Mamy również dodatkowe opcje, jak np. możliwość uruchomienia paska informacyjnego, ręcznie wprowadzonego tekstu, czy parametrów pracy komputera. Trudno powiedzieć, czy taki panel przyda się z praktycznego punktu widzenia właścicielowi Asusa ROG Zephyrus G14, ale działa bezbłędnie jako sposób na przyciągnięcie uwagi innych.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Jedną z większych zmian, które zaszły w porównaniu do ubiegłorocznych modeli Zaphyrus, to ekran. Modele wypuszczone w 2022 roku wykorzystują panele o proporcjach 16:10. Dzięki temu zabiegowi zyskujemy o 10% większy obszar roboczy, choć w przypadku oglądania filmów trzeba się liczyć z większymi czarnymi pasami. Użyty w G14 GA402R panel o rozmiarze 14 cali ma rozdzielczość 2560 x 1600 px oraz odświeżanie 120 Hz. Dzięki czemu obraz jest ostry i płynny. Niestety - pełna specyfikacja panelu produkcji BOE nie jest dostępna i możemy bazować tylko na tym, co podaje Asus. Panel wykonany w technologii IPS może pochwalić się maksymalną jasnością na poziomie 500 nitów. Asus podaje, że wszystkie ekrany w modelach Zephyrus G14 są skalibrowane i zapewniają 100% pokrycie palety barw DCI-P3.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Zawiasy na pokrywie są całkowicie metalowe i solidne, dzięki czemu ekran się nie chybocze. Nie ma jednak problemu, aby otworzyć laptopa jedną ręką i nie jest wymagana do tego duża siła. Kąt otwarcia pokrywy matrycy to 180 stopni, co może być przydatne gdy np. korzystamy ze sprzętu podczas prezentacji w sali konferencyjnej.

Od spodu model posiada dość masywne gumowe nóżki i kratki umożliwiające dopływ powietrza do układu chłodzenia, za nią widoczne są dwie turbiny. W rogach umieszczono głośniki niskotonowe (łącznie dwie pary, dwa dodatkowe głośniki wysokotonowe znajdują się nad klawiaturą).

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Jakość dźwięku generowana przez Asusa zdumiewa. Przywykliśmy, że w laptopach brakuje basu. Jednak konfiguracja złożona z czterech głośników zgodna z Dolby Atmos wręcz zachwyca. Na maksymalnym poziomie głośności nic nie szumi i nie trzeszczy. Gdy laptop leży na biurku czy na stole, można wyczuć na blacie delikatne wibracje spowodowane głośnikami basowymi. Maksymalny poziom głośności będzie też wystarczający w większych pomieszczeniach, np. gdy korzystamy z Zephyrusa G14 podczas prezentacji. A przypominamy - mamy do czynienia z 14-calowym kompaktowym laptopem!

Asus wyposażył nowe modele Zephyrusa kamerkę internetową, której brakowało we wcześniejszych wariantach. Tutaj jednak dobre wiadomości się kończą, ponieważ obsługuje ona tylko rozdzielczość 720p w 30 klatkach na sekundę. Można powiedzieć że to dość podstawowy model, wystarczający do wideokonferencji. Kamera jest również wyposażona w czujniki podczerwieni, dzięki czemu możemy zalogować się do komputera za pomocą usługi Windows Hello.

Asus ROG Zephyrus G14 - Porty, klawiatura, touchpad

Mimo małych wymiarów rozmieszczenie portów jest standardowe. Po lewej stronie dostępne są złącza HDMI 2.0b, USB 3.2 Gen2 Typ-C (z obsługą trybu DisplayPort 1.4 dla iGPU i standardu Power Delivery), a także złącze audio combo 3,5 mm i port ładowania DC 6 mm.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Po prawej stronie znajdują się dwa porty USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C (z obsługą trybu DisplayPort 1.4 dla dGPU) i czytnik kart pamięci MicroSD kompatybilny z standardem USH-II. Z tyłu kratki odprowadzające gorące powietrze skierowane są do góry, pośrodku dodano napis Zephyrus.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Mamy tu wygodny układ klawiatury, co jest ważne w przypadku laptopa gamingowego. Zalety to długi SHIFT i ENTER, a nawet klasyczny problem z małymi strzałkami został częściowo rozwiązany – klawisze są wydzielone, by nie można ich było pomylić z innymi. Mimo małych wymiarów laptopa nie zrezygnowano z przerw między przyciskami. Skok klawiszy to 1,7 mm – niestety, nie są to przełączniki optomechaniczne, więc nie otrzymujemy informacji zwrotnej o ich wciśnięciu. Nad klawiaturą umieszczone zostały cztery dodatkowe przyciski do regulacji głośności, wyciszania mikrofonu i uruchamiania oprogramowania Armory Crate.

O ile sama obudowa nie za bardzo się palcuje, nie można tego powiedzieć o klawiszach. Te nawet po krótkim pisaniu sprawiają wrażenie “tłustych”. Główną przyczyna tego stanu może być wyższa temperatura. Niestety - część ciepła produkowanego przez procesor i układ graficzny ucieka właśnie przez klawiaturę.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Touchpad jest bardzo wysokiej jakości, responsywny i posiada dobrze wyczuwalne pod palcami obramowanie. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z 14-calowym laptopem, jest on bardzo duży - jego wymiary to 76 x 127 mm. Jest on nawet o 50 % większy od tego stosowanego w modelach z 2021 roku. Doskonale rozpoznaje też gesty – to szczególnie ważne przy pracy w Windows 11. Jedyne czego brakuje to fizycznego separatora oddzielającego prawy i lewy przycisk. W czasach, gdy wielu producentów w gamingowych laptopach stosuje podstawowe konstrukcje, cieszy że Asus zdecydował się na rozwiązanie które zapewnia wyższą produktywność.

Asus ROG Zephyrus G14 - Wnętrze

By zobaczyć, co skrywa Asus ROG Zephyrus G14, musimy odkręcić jedenaście śrub typu Phillips. Niestety - trzy z nich są ukryte pod małymi, gumowymi nasadkami, których pozbycie się wymagało zabawy pęsetą. Są one przyklejone i możemy przypuszczać, że z upływem czasu mogą samoczynnie odpaść pod wpływem temperatury. Ciężko tez powiedzieć, jak producent zareaguje w przypadku ich braku bądź uszkodzenia gdy wyślemy sprzęt na naprawę gwarancyjną.

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Gdy tylko otworzymy laptopa, pierwszą rzeczą, którą rzuci się w oczy, jest system chłodzenia na bazie komory parowej. Jego wielkość robi wrażenie. Dodatkowo posiada on nadruk pokazujący, gdzie znajdują się podstawowe komponenty - procesor Ryzen i karta graficzna Radeon - a także tranzystory MOSFET i inne funkcje płyty głównej. Dość dziwny zabieg, skoro nie powinniśmy zaglądać do środka.

Jak już wspomnieliśmy, do testów otrzymaliśmy najmocniejszych model Zephurusa G14. Został on wyposażony w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 9 6900HS. Ten nowy układ bazuje na architekturze ZEN3+ (nazwa kodowa Rembrandt) i jest wyposażony w 16 MB pamięci cache trzeciego poziomu oraz może obsłużyć do 16 wątków. Ten procesor wykonany w 6 nm litografii jest w stanie pracować z częstotliwością nawet 4,9 GHz, osiąganą dzięki technologii Turbo Boost. Warto zwrócić uwagę, że jednostka posiada również zintegrowany układ graficzny Radeon 680M – najmocniejsze iGPU wykorzystujące architekturę RDNA2.

Nie musimy jednak przejmować się wydajnością sprzętu w przypadku aplikacji wymagających akceleracji sprzętowej (w tym i gier). Laptop jest wyposażony w wydajniejszą mobilną kartę graficzną AMD Radeon RX 6800S. Jednostka bazująca na rdzeniu Navi 23 i wykonana w 7 nm litografii dysponuje 2048 procesorami strumieniowymi. Ponadto współpracuje z 8 GB pamięci wideo GDDR6, połączonej przez 128-bitowy interfejs o teoretycznej przepustowości 256 GB/s. GPU zbudowane w oparciu o architekturę RDNA2 działa z częstotliwością podstawową 1800 MHz, w trybie Boost osiąga do co najmniej 2100 MHz. Co więcej - TDP układu to 105 W.

Użycie w laptopie Zephyrus procesora i układu graficznego produkcji AMD umożliwia skorzystanie z technologii SmartShift, która pozwala na płynne sterowanie mocą obu układów zależnie od ich obciążenia. Laptopy Asus Zephyrus G14 wyposażone są w przełącznik MUX, ułatwiający zmianę między zintegrowaną i dyskretną grafiką. Taka konfiguracja zapewnia najwyższe osiągi niezależnie od tego, czy korzystamy z ekranu wbudowanego w sprzęt czy zewnętrznego.

Jak już wspominaliśmy, laptop obsługuje RAM typu DDR5. Niestety, 16 GB pamięci zostało na stałe przylutowane do płyty głównej. Testowana przez nas konfiguracja była wyposażona w dodatkową kość 16 GB. Moduły DDR5 pracują w trybie Quad Channel (wynikającym z charakterystyki pamięci) z częstotliwością 4800 MHz.

Program Aida64 nie jest w stanie poprawnie określić parametrów i typu pamięci RAM

Dzięki wyposażeniu Zephyrusa w tylko jeden slot pamięci RAM, Asusowi udało się stworzyć tak małego i cienkiego laptopa, choć zabieg ten może utrudnić przyszłą rozbudowę sprzętu.

Z racji na wymiary dostępny jest również tylko jeden slot dla dysku twardego M.2. Obsługuje on nośniki korzystające z interfejsu NVMe i zapewnia pełną kompatybilność z standardem PCIe 4.0. W testowanym przez nas egzemplarzu został zainstalowany dysk Micron 2450. Mimo że jest to konstrukcja korzystająca z interfejsu PCIe 4.0, można ją określić mianem bardziej budżetowej. Nie musimy się tym jednak przejmować, gdyż poza wynikami benchmarków nie powinniśmy odczuć większych różnic w stosunku do szybszych dysków dostępnych na rynku.

Laptop Zephyrus G14 został wyposażony w akumulator o pojemności 76Wh, który powinien zapewnić wiele godzin pracy bez konieczności podłączania zasilacza. To właśnie w uzyskaniu jak najdłuższego czasu pracy na baterii ma pomóc zastosowanie najnowszych układów AMD. Podczas naszych testów średni czas oglądania treści multimedialnych pochodzących z Internetu (połączenie Wi-Fi) uzyskaliśmy ponad 5 godzin. Jest to bardzo dobry wynik.

Pełna specyfikacja testowanego laptopa prezentowała się następująco:

Procesor : AMD Ryzen 9 6900HS 8 rdzeni 16 wątków (3,3 GHz zegar bazowy 4,9 GHz zegar turbo)

: AMD Ryzen 9 6900HS 8 rdzeni 16 wątków (3,3 GHz zegar bazowy 4,9 GHz zegar turbo) Pamięć RAM: 32 GB (16 GB SO-DIMM DDR5, 4800 MHz)

(16 GB SO-DIMM DDR5, 4800 MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM : 32 GB

: 32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 1/0

(ogółem / wolne): 1/0 Dysk SSD M.2 PCIe : 1 TB SSD NVMe,

: 1 TB SSD NVMe, Typ ekranu : Matowy, LED, IPS

: Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu : 14 cali

: 14 cali Rozdzielczość ekranu : 2560x 1600 120 Hz

: 2560x 1600 120 Hz Karta graficzna : AMD Radeon RX 6800S 105 W

: AMD Radeon RX 6800S 105 W Pamięć karty graficznej : 8 GB

: 8 GB Dźwięk : Głośniki stereo (2 basowe + 2 wysoko tonowe)

: Głośniki stereo (2 basowe + 2 wysoko tonowe) Łączność : Mediatek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz

: Mediatek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Złącza :

: USB 3.2 Gen1: x2, USB 3.2 Gen2: x2 (typu C)



1x HDMI



1x audio 3,5 mm Combo-Jack



Czytnik kart MicroSD

Typ baterii : Litowo-polimerowa

: Litowo-polimerowa Pojemność baterii : 76 Wh

: 76 Wh Dodatkowe informacje : podświetlana klawiatura

: podświetlana klawiatura Wysokość : 19,5 mm

: 19,5 mm Szerokość : 312 mm

: 312 mm Głębokość : 227 mm

: 227 mm Waga : 1,7 kg

: 1,7 kg Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) 6 miesięcy bateria

Procedura i testy

Wszystkie testy zostały przeprowadzone trzykrotnie i wyniki prezentowane na wykresach przedstawiają wartości uśrednione. Laptop został poddany tej samej procedurze testowej, której używamy podczas redakcyjnych testów procesorów. Ponieważ otrzymaliśmy dwa zasilacze różnej mocy, postanowiliśmy również w części testów sprawdzić ich wpływ na wydajność laptopa.

Rezultaty osiągnięte w aplikacjach pokazują ok 10% wzrost wydajności nowego Ryzen 9 6900HS nad swoimi poprzednikami. Nowy procesor nawet przy wykorzystaniu zasilacza o mniejszej mocy osiąga niewiele niższe wyniki jak 5900HS.

Testy w grach przeprowadziliśmy w dwóch rozdzielczościach: w natywnej dla wyświetlacza 2560x1600 oraz 1920x1080, która pozwoli porównać wydajność Radeona RX 6800S z wcześniej testowanymi układami.

Wydajność w grach stoi na wysokim poziomie. Układ GeForce RTX 3060 wygrywa z Radeonem tylko wówczas, gdy jest wspierany przez DLSS. Nasze testy potwierdzają też, jak wysokowydajnie energetycznie są nowe układy AMD. Nawet na zasilaczu dostarczającym ponad 50% mniej mocy, zauważymy tylko o 15% niższą wydajność.

Ostatnim aspektem, który pozostał do omówienia, są temperatury. Przez większość czasu, gdy nie obciążamy laptopa Asus Zephyrus aplikacjami pokroju Handbrake czy grami, pracuje on w trybie pasywnym. Odbija się to na temperaturze procesora i osiąga on nawet 70 °C. Jak już wspominaliśmy, tak wysokie temperatury są wyczuwalne na klawiaturze czy od spodu laptopa. Tym, co nie przeszkadza, szum wentylatorów, Asus umożliwił ręczną konfigurację pracy systemu chłodzenia w aplikacji Armory Create.

Podczas grania obudowa nagrzewa się do ponad 40 °C, a najgorętszym elementem pozostają wyloty ciepłego powietrza znajdujące się pod ekranem i z tyłu laptopa. Maksymalną temperaturą, jaką odnotowaliśmy podczas testów, było 94 °C na procesorze, co pozwoliło uniknąć throttlingu. Układ graficzny AMD Radeon RX 6800S osiągał maksymalnie 86°C i to przy zegarze boost, którego wartość średnia wynosiła 2000 MHz, choć niektórych tytułach potrafił osiągnąć nawet 2200 MHz.

Podsumowanie

fot. Dominik Kujawski/PCWorld

Asus ROG Zephyrus G14 to stylowy, przenośny laptop do gier z długim czasem pracy na baterii. Choć wydajność RX 6800s nie jest najwyższa, śmiało może on stanowić alternatywę dla RTX 3060 czy w niektórych przypadkach nawet RTX 3070. Mimo gamingowego podejścia laptop idealnie sprawdzi się również do pracy, zwłaszcza dla osób które sporo podróżują.