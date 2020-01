Razer Basilisk Ultimate - 100 godzin na jednym ładowaniu?

Bezprzewodowa myszka, która komunikuje się o 25% szybciej niż jakikolwiek konkurent i zapewnia 100 godzin pracy bez potrzeby podładowywania. Razer Basilisk Ultimate to model, z który mieliśmy okazję testować przez kilka ostatnich tygodni.

Pomimo upływu lat, bezprzewodowe gryzonie nadal dzielą graczy. Podczas zabawy online, szybkość reakcji ma większe znaczenie niż możliwość swobodnego operowania kontrolerem po całym blacie. Basilisk Ultimate to kolejna próba marki Razer, mająca na celu zredukowanie różnic pomiędzy responsywnością przewodowych i bezprzewodowych modeli. Jeśli wierzyć producentowi, model ten zapewnia o 25% szybszą komunikację z komputerem dzięki zastosowaniu technologii HyperSpeed.

Razer Basilisk Ultimate - Cena i dostępność

Model z dopiskiem Ultimate to najbardziej zaawansowana spośród myszek wyposażonych w system HyperSpeed. Wycena na poziomie 750 zł w przypadku flagowego produktu Razera nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Nie mniej jednak to naprawdę wysoka kwota. Na tym pułapie cenowym trudno znaleźć jakiegokolwiek producenta. Za nieco mniejsze pieniądze można otrzymać ASUS'a ROG Spatha lub Logitech'a G903 LIGHTSPEED HERO.

Podstawowy model w tej samej serii, oznaczony symbolem Basilisk X HyperSpeed, kosztuje około 300 zł. Oszczędności względem flagowca, są okupione niższą rozdzielczością próbkowania, niższym przyspieszeniem, brakiem wbudowanego akumulatora, a co za tym idzie - zauważalnie krótszym czasem pracy na jednym ładowaniu. Do tego istnieje cała seria mniej lub bardziej kosmetycznych różnic, które sprawiają że mamy do czynienia z dwoma, zupełnie odrębnymi modelami.

Razer Basilisk Ultimate - Wygląd i budowa

Myszka jest sprzedawana w klasycznym dla producenta kartoniku z czarno-zielonym wykończeniem. Zgodnie z tym do czego przyzwyczaił nas Razer, samo opakowanie wzbudza poczucie obcowania z produktem premium. Estetyczne wykończenie i idealnie dopasowane wytłoczki po prostu cieszą oczy.

Zestaw obejmuje samego gryzonia oraz dedykowaną stację ładującą. Myszkę wykonano w większości z matowego tworzywa. Materiały są wzorowej jakości. Obudowa została opracowana ewidentnie z myślą o użytkownikach praworęcznych, którzy będą zachwyceni z poziomu ergonomii.

Zastosowane ślizgacze są wykonane z tworzywa. Również tutaj ulokowano małą rolkę, pozwalającą na manualne ustawienie poziomu oporu scrolla.

Do dyspozycji użytkownika oddano 11 programowalnych przycisków. Oczywiście model ten został wyposażony również w dość imponujący zestaw podświetlenia, podzielony aż na 14 stref.

Interesująco prezentuje się również sama stacja. Wyposażono ją w solidny przewód micro USB. Akcesorium wykonane z matowego, czarnego tworzywa otrzymało podstawę z gumową podkładką. Myszka jest w tym wypadku umieszczana bezpośrednio na stacji - korzystając z ładowania z pośrednictwem dedykowanego złącza. Co ciekawe przy podstawie stacji umieszczono dodatkowy panel z podświetleniem RGB.

Razer Basilisk Ultimate - Specyfikacja

Pełna specyfikacja myszki Razera prezentuje się następująco:

Programowalne przyciski: 11

11 Programowalne strefy podświetlania: 14

14 Regulowany opór scrolla: TAK

TAK Sensor: 20 000 DPI z 99,6% dokładnością

20 000 DPI z 99,6% dokładnością Przyspieszenie: 50G

50G IPS: 650

650 Regulacja częstotliwości (DPI): 800, 1800, 4000, 9000, 20 000

800, 1800, 4000, 9000, 20 000 Tryby pracy: przewodowy i bezprzewodowy

przewodowy i bezprzewodowy Komunikacja: 2,4 GHz HyperSpeed

2,4 GHz HyperSpeed Przewód: odpinany 1,8m

odpinany 1,8m Czas pracy: 100 godzin bez przewodu

100 godzin bez przewodu Przełączniki: dedykowane, do 70 mln kliknięć

dedykowane, do 70 mln kliknięć Podświetlenie: Razer Chroma RGB

Razer Chroma RGB Wbudowana pamięć: 5 profili

Razer Basilisk Ultimate - Oprogramowanie

Bezpośrednio po podłączeniu myszy lub stacji ładującej, nasz komputer automatycznie instaluje dedykowane oprogramowanie Razer Synapse. Zapewnia ono ogrom funkcji związanych z personalizacją urządzenia.

Najwięcej miejsca zajmują udogodnienia pozwalające na sterowanie oświetleniem. Użytkownik może samodzielnie zaprojektować sekwencje animacji dla wszystkich stref podświetlenia, lub skorzystać z pre-instalowanych profili. Możliwe jest również uruchomienie podświetlenia reagującego na odtwarzane dźwięki. Najciekawiej prezentują się jednak dedykowane funkcje dla gier i programów. Przykładowo w grze Gears 5, podświetlenie może automatycznie przybierać kolor zespołu, czy sygnalizować na zielono otrzymywanie obrażeń od zatrucia. Pełna lista funkcji i kompatybilnych jest imponująca - można ją znaleźć pod adresem workshop chroma. Na tej samej zasadzie, myszka może nas informować np o wiadomościach na Discord lub reagować na aktywności naszych widzą na Twitch.

Do dyspozycji użytkownika oddano również funkcje związane z tworzeniem makr, programowaniem funkcji wszystkich przycisków czy regulacją rozdzielczości.

Trochę szkoda, że producent nie opracował jakiegoś patentu na konfigurację bezprzewodową. Aktualizacje ustawień wymagają każdorazowego podpinania myszy do kabla.

Razer Basilisk Ultimate - Wrażenia z użytkowania

Myśląc o myszy za 700 zł, łatwo przywołać w głowie szalone konstrukcje z oferty mad-catz. Myszka Razera jest dużo bardziej niepozorna. Na dobrą sprawę na pierwszy rzut oka, niczym nie różni się od konkurentów o kilkaset złotych tańszych. Oczywiście jest piekielnie wygodna, ale za 300 zł też można znaleźć dobrze wyprofilowane plastiki. Co więcej - nie znajdziemy tu odważników, teflonowych ślizgaczy czy wymiennych nakładek. Materiały są bardzo dobrej jakości, ale okazują się mało odporne na odciski palców, a miejsca łączenia materiałów, sprawiają że całość wymaga regularnego czyszczenia.

Razera Basilisk Ultimate można docenić dopiero po kilkunastu godzinach pracy. Szybko okazuje się, że brak udziwnień jest dużym atutem. Ergonomiczna obudowa, sprawia że przyciski są dokładnie tam gdzie się ich spodziewamy - możliwość dowolnego programowania interakcji i makr to duża wygoda - szczególnie gdy do dyspozycji możemy mieć aż 5 profili. Opracowanie schematów funkcji przycisków - osobno do pracy i zabawy, sprawia że w gruncie rzeczy otrzymujemy przynajmniej dwie myszki w jednej konstrukcji.

Możliwość zdefiniowania czułości scrolla okazuje się rozwiązaniem zdecydowanie bardziej przydatnym niż np. 5-gramowe odważniki, których po 5 minutach zabawy nikt już nie podmienia.

Najpotężniejszym atutem jest jednak akumulator, pozwalający na 100 godzin ciągłej pracy. Nawet jeśli zapomnimy odłożyć myszkę na stację ładującą (co nie zdarzało nam się często) to i tak możemy pozwolić sobie na kilka dni pracy z dala od przewodów. Łącząc to z niezauważalnymi opóźnieniami, otrzymujemy gamingowego gryzonia o dużym potencjale. Podczas naszych testów zdarzyło nam się pracować po 8 godzin dziennie - 10 dni w tygodniu bez podłączenia ładowarki. Rankiem ostatniego dnia, mysz zaczęła świecić się na czerwono dając do zrozumienia, że zasilanie jest na wyczerpaniu, ale nie przerwała pracy przez kolejne 8 godzin.

Razer Basilisk Ultimate - Podsumowanie

Razer Basilisk Ultimate to udana, chociaż wysoko wyceniona konstrukcja. Prawdopodobnie jest to najdoskonalszy na rynku kompromis między swobodą pracy, a efektywnością w grach. Opcje związane z personalizacją, dobry czujnik i świetnie wyprofilowaną obudowę znajdziemy też w tańszych modelach, ale 100 godzin pracy + wygodna stacja ładująca to rozwiązania których będzie nam teraz brakować.