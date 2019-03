Razer BlackWidow Chroma V2 Green Switch to mechaniczna klawiatura gamingowa, którą często używają e-sportowcy. Czym ich do siebie przekonuje?

Razer BlackWidow Chroma V2 Green Switch - budowa i cechy

Razer BlackWidow Chroma V2 Green Switch to klawiatura dla graczy, wyposażona w przełączniki Razer Mechanical Switch koloru zielonego (są także dostępne w wersji czerwonej i złotej). Ich żywotność robi wrażenie - szacowana jest na 80 milionów kliknięć! Jeśli jednak używało się wcześniej klawiatury z przełącznikami Cherry MX, z pewnością zauważy się, że pracują one głośniej od nich, co może być wadą. Obudowa wykonana została z solidnego tworzywa sztucznego, wzmacnianego metalem, co daje jej wagę ok. 1,5 kg. W połączeniu z pięcioma podkładkami antypoślizgowymi i rozkładanymi nóżkami, powinno zagwarantować to pełną stabilność. Oczywiście nie mogło zabraknąć podświetlenia - dostępna jest pełna paleta RGB, czyli 16,8 mln kolorów. Klawiatura Razer ma ustawione kilka trybów domyślnych, a własne można skonfigurować przy użyciu oprogramowania Razer Synapse. Dla wygody gracza urządzenie utrzymało podpórkę, na której można wygodnie oprzeć nadgarstek w trakcie użytkowania klawiatury. Jest ona przyczepiana magnetycznie, nie ma więc ryzyka przypadkowego wyłamania. A kolejna zaleta to kabel w oplocie - jest on odpinany, dzięki czemu łatwo zabrać produkt Razera ze sobą w podróż.

Razer BlackWidow Chroma V2 Green Switch - funkcje

Klawiatura Razer BlackWidow Chroma V2 Green Switch oferuje Anti-Ghosting na 10 klawiszy. Oprogramowanie Razer Synapse daje dostęp do wszystkich ustawień - zaczynając od makr, kończąc na indywidualnym podświetleniu każdego z przycisków. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że możliwości personalizacji są wręcz kolosalne i powinny zaspokoić wymagania nawet najbardziej wybrednych użytkowników. A jeśli do tego ma się inne urządzenia producenta, można je ze sobą zsynchronizować, aby na przykład emitowały takie same efekty świetlne. Warto jednak zauważyć, że nawet tańsze klawiatury gamingowe mają przyciski multimedialne (i rolkę regulacji głośności), a w tym modelu z wyższej półki tego zabrakło.

Podsumowując: Razer BlackWidow Chroma V2 Green Switch to bardzo solidny produkt, który powinien sprawdzić się w licznych rozgrywkach, posłuży także przy codziennym użytkowaniu komputera. Wart swoich pieniędzy, jeśli jest się osobą lubiącą wygodę oraz możliwości personalizacji.