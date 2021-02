Absurdalnie droga klawiatura dla profesjonalistów i najbardziej wymagających graczy.

Marki Razer nie trzeba nikomu przedstawiać, od lat jest ona synonimem sprzętu dla graczy z najwyższej półki. Nie inaczej jest w przypadku klawiatury mechanicznej BlackWidow V3 Pro, która choć niemal doskonała, to jej cena potrafi przyprawić o zawrót głowy.

Pierwsze na co zwrócicie uwagę w BlackWidow V3 Pro to jej design – prosty i elegancki. Sprzęt zostały wykonany z najwyższej jakości materiałów, w tym m.in. z aluminium w kolorze czarnym. Dodatkowo producent zadbał o podpórkę pod nadgarstki wykonaną z miękkiej gąbeczki pokrytej delikatnym i przyjemnym w dotyku materiałem. Niestety, podkładka nie ma magnetycznego zaczepu, co jest dość sporym zaskoczeniem. Na szczęście dolna krawędź klawiatury i podkładka zostały tak wyprofilowane, że idealne do siebie pasują. Dodatkowo, pod spodem urządzenia, jak i dodatku znajdują się antypoślizgowe nóżki, dzięki którym całość leży stabilnie i wygodnie.

Razer BlackWidow V3 Pro to pełnowymiarowa klawiatura, która charakteryzuje się niespotykaną wręcz wszechstronnością. Objawia się ona m.in. w postaci aż trzech trybów łączności. Standardowo możemy ją podłączyć do komputera za pomocą kabla USB. Jeśli jednak cenicie sobie swobodę rozgrywki, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać bezprzewodowego podłączenia – Wi-Fi bądź Bluetooth. W zestawie z klawiaturą znajduje się specjalny adapter, który sprawia, że cały proces konfiguracji i instalacji przebiega - szybko i sprawnie. Zarówno podczas gry, jak i pracy nie zauważyliśmy żadnej różnicy w czasie reakcji klawiszy pomiędzy trybem bezprzewodowym i przewodowym. Z pewnością spora w tym zasługa autorskiej technologii firmy Razer – HyperSpeed, która zapewnia niski poziom opóźnień i odpowiednią stabilność połączenia podczas najbardziej wymagających starć. Choć producent nie podaje, ile dokładnie BlackWidow V3 Pro wytrzymuje na jednym ładowaniu, to w naszych testach klawiatura spokojnie wytrzymywała 13-14 godzin ciągłej aktywności.

Spora zasługa w tym rozbudowanego oprogramowania Razer Synapse, które nie tylko pozwoli nam na wybranie trybu pracy (np. gaming), konfigurację oświetlenia klawiatury czy profili (te możemy zapisywać w pamięci wewnętrznej urządzenia), ale również na wybranie ustawień dotyczących oszczędzania energii. Te ostatnie działają perfekcyjnie i potrafią znacząco wydłużyć czas pracy urządzenia. Możemy np. w łatwy sposób ustawić, po jakim czasie braku naszej aktywności oświetlenie będzie przygasać bądź klawiatura przejdzie w tryb spoczynku. Oczywiście jej „wybudzenie” trwa zaledwie ułamki sekund i tak naprawdę nigdy tego nie odczujemy.

Warto kilka zdań poświęcić jeszcze przełącznikom mechanicznym, w które wyposażono model BlackWidow V3 Pro. Razer Green, bo o nich mowa, charakteryzują się niezwykła precyzją i wytrzymałością (zdaniem producenta do 80 milionów naciśnięć klawiszy). Podczas użytkowania klawiatury słyszalny będzie charakterystyczny, mechaniczny „klik”, przez co urządzenie może wydawać się dość głośne. Nam to jednak nie przeszkadzało, za to zarówno podczas pracy, jak i zabawy Razer Green spisywały się znakomicie.

Z testowanych przez nas urządzeń, trudno nam wskazać klawiaturę bardziej kompletną niż BlackWidow V3 Pro. Jej jedyną „wadą”, jest cena, która do najniższych nie należy.