Razer Blade Pro 17 - recenzja

Razer Blade Pro 17 oferuje idealną mieszankę mocy i mobilności dla graczy. Oto nasza recenzja tego ciekawego laptopa.

Jeszcze nie tak dawno laptopy gamingowe były wielkie i ciężkie, znacznie różniąc się od lekkich i zgrabnych laptopów biurowych i konsumenckich. Jednak firmy takie jak Razer zaczęły dążyć do tego, aby zamknąć maksymalną moc w mniejszym opakowaniu, dlatego już od kilku lat mamy laptopy gaminowe lekkie i nie różniące się rozmiarami od biurowych. Blade Pro 17 to najnowszy topowy laptop gamingowy od Razer. Oferuje grafikę na poziomie desktopów, ale jego obudowa jest 25% cieńsza, niż w poprzedniku oraz doskonale mieści się w torbach na laptopy 15".

Razer Blade Pro 17: specyfikacja

System: Windows 10 Home (64-bit)

Procesor: Intel Core i7-9750H (9. generancja ), 6 rdzeni (2.6GHz/4.5GHz)

Grafika: NVIDIA GeForce - RTX 2060 lub RTX 2070 Max-Q lub RTX 2080 Max-Q.

Wyświetlacz: 17,3", Full HD, 144Hz, 100% sRGB, ramki 6,0mm, fabrycznie skalibrowany

Dysk: 512GB PCIe NVMe SSD

RAM: 16GB Dual-Channel (8GB x 2) DDR4 2667MHz

Klawiatura: podświetlenie RGB Razer Chroma

Ethernet: 2.5Gb

Porty: USB 3.2 Gen 2 (USB-A) x3, USB3.2 Gen 2 (USB-C), Thunderbolt 3 (USB-C)

Łączność: Intel Wireless-AX200 (802.11/a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5

Kamerka: 1MP/720P

Kolor: ciemny, zielone akcenty w postaci logo oraz portów USB

Akumulator: 70.5Whr

Wymiary: 19, 9mm x 260mm x 395mm

Waga: 2,75kg

Blade Pro 17 - ceny i dostępność

W sprzedaży dostępne są trzy warianty laptopa, różniące zastosowaną karta graficzną z rodziny NVIDIA GeForce. Ma to wpływ na cenę - im lepsza karta, tym drożej. Może być to RTX 2060, RTX 2070 Max-Q lub RTX 2080 Max-Q. Poniższa, aktualizowana na bieżąco tabelka pokazuje dostępność laptopów oraz ich aktualne ceny w sklepach.

Aktualne ceny w sklepach Razer Blade Pro 17 Rtx ~11 860 zł

Blade Pro 17: design i budowa

Razer Blade Pro 17 jest utrzymany w podobnej estetyce, co poprzednie modele producenta, w tym Razer Blade 15, a nawet Razer Phone 2, czyli dominuje barwa czarna z zielonymi przełamaniami. Nie jest może to tak efektowne jak np. laptopy gamingowe Alienware, jednak dzięki temu laptop wyglada równie dobrze w biurze, jak i w domu. Wykonana z aluminium czarna obudowa laptopa ma matowe, anodyzowane wykończenie, dzięki czemu nie zostają na niej odciski palców, pomaga to także w unikaniu zarysowań.

Wyświetlacz 17,3" otaczają cienkie ramki o szerokości 0,6 mm, dlatego mimo większego ekranu ma takie same wymiary i wagę, co 15-calowe i jak wspomniano - jego obudowa jest 25% cieńsza, niż w poprzedniku. dlatego bez problemu mieści się w torbach na laptopy 15".

Blade Pro 17 nie jest najcieńszym laptopem na rynku - tytuł ten przypada nie-gamingowemu LG gram 17 - ale oferuje najwyższej jakości komfort rozgrywek oraz szereg różnorakich portów, co jest równie ważne, ponieważ można dzięki temu podpiąć go do telewizora, sprzętu VR czy dodać akcesoria.

Pełna lista portów prezentuje się następująco:

3x USB 3.2 Gen 2 Typ A

2x USB 3.2 Gen 2 Typ C (jeden współdzielony z Thunderbolt 3)

1x Thunderbolt 3

1x RJ45 - 2.5Gb ethernet

1x Power Port

1x HDMI 2.0b

1x czytnik kart SD UHS-III

Warto dodać, że Power Port to autorskie rozwiązanie producenta, przeznaczone dla jego zasilaczy.

Blade Pro 17: klawiatura i trackpad

Razer Blade Pro 17 ma klawiaturę podświetlaną przez oprogramowanie Chroma, co umożliwia nadanie indywidualnego podświetlenia dla każdego klawisza. Zastosowano w niej anti-ghosting, jednak brak klawiatury numerycznej oraz możliwości przypisywania klawiszom makr, co dziwi w urządzeniu o takiej cenie. W przypadku modeli 13 i 15" można by to wybaczyć, ale tutaj mamy sporo miejsca - tylko jest ono nieodpowiednio wykorzystane. Po prawej i lewej stronie klawiatury zostaje pusta przestrzeń, jest miejsce także w górnej części. W Area 51M zostało to rozwiązane znacznie lepiej.

Podczas pisania klawiatura jest szybka i niezawodna, a podczas naciskania klawiszy wyczuwa się miękkość. Nie ma tu charakterystycznego dla mechanicznych klawiatur gamingowych kliknięcia, czego można by spodziewać się po urządzeniu dedykowanym grom - i z "Pro" w nazwie. Pod klawiaturą znajduje się szklany gładzik, ze wsparciem dla pociągnięć oraz kliknięć, ale daje się wyczuć większy opór przy prawym przycisku, co może być niekomfortowe dla niektórych użytkowników. W codziennym działaniu sprawdza się dobrze, w grach również, jednak prawdziwi miłośnicy cyfrowej rozrywki z pewnością i tak zdecydują się na dokupienie myszki.

Blade Pro 17 - wyświetlacz

Jak wspomniano wcześniej, Razer Blade Pro ma wyświetlacz LED o przekątnej 17,3" we wszystkich swoich wariantach. Pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli, z odświeżaniem 144 Hz. Ptaczają go niezwykle cienki, 6-milimetrowe ramki. Całość to bardzo dobre rozwiązanie - odświeżanie 144Hz sprawie, że wszystkie animacje prezentują się płynnie i pozwala na działanie gier z największą możliwą ilością fps. Matowa powłoka eliminuje refleksy, jednak trzeba przyznać, że nie jest to najjaśniejsza, jaką widzieliśmy. W testach używaliśmy maksymalnej jasności, co dawało 264cd/m2 a i nieco rozczarowało - laptop tej ceny powinien bez problemu dochodzić do 300. Jeśli chodzi o kolory, ma pokrycie palety sRGB w wysokości 97%, jednak tylko w 75% pokrywa Adobe RGB, czyli gamę kolorystyczną używaną przed designerów. Nie jest to problem, jeśli korzysta się z laptopa do gier, jednak do zastosowań projektowych można znaleźć lepsze modele.

Blade Pro 17 - specyfikacja i wydajność

Niezależnie od wariantu karty graficznej, kupując Blade Pro 17 otrzymasz sześciordzeniowy procesor dziewiątej generacji Intel Core i7-9750H. Jest on podstawowo taktowany na 2,6 GHz, a w trybie Max Turbo osiąga wysokie 4,5 GHz. Podobnie z pamięcią - każdy model ma 16GB pamięci RAM DDR4 2667MHz oraz dysk PCIe NVMe SSD o pojemności 512GB. Dodatkowy slot M.2 umożliwia dołożenie dodatkowego.

Grafika różni się w zależności od karty - wszystkie warianty to Nvidia RTX. Najtańszy to RTX 2060, droższy - RTX 2070 Max-Q, a najdroższy- RTX 2080 Max-Q. Na potrzeby testów korzystaliśmy z podstawowego modeli z RTX 2060, a wydajność jest taka, jaką spodziewalibyśmy się od tej klasy laptopa gamingowego. Można jednak pomarudzić, że są dla niego bardziej wydajne alternatywy.

Powyższe testy pokazują wynik niższy niż w przypadku Aorus 15 X9, który kosztuje ok. 1000 złotych więcej, lepszy niż w przypadku ubiegłorocznego Razer Blade 15 oraz nowego Huawei MateBook X Pro, jednak bardzo mu daleko do Alienware Area 51M. Jednak ten ostatni kosztuje ponad 15 tys. złotych. W testach praktycznych laptop Razera uzyskał 122 fps przy średnich ustawieniach graficznych w Total Warhammer, a przy ustawieniach "ultra" - 73 fps. Liczba fps spada nieznacznie przy wymagającym Ghost Recon: Wildlands. Wynik przy średnich ustawieniach to 84,5 fps, przy ultra - 50 fps. O ile wyniki testów pokazują, że laptop jest w stanie obsłużyć ponad 60 fps przy ustawieniach ultra, jednak najlepiej sprawdza się przy wysokich lub średnich ustawieniach.

Blade 17 Pro - łączność i audio

Blade Pro 17 wyposażono w kartę Wi-fi Intel AX200, które oferuje łącznośćWi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), transmiter Bluetooth 5.0 oraz port ethernetowy RJ45, który - teoretycznie - umożliwia transfer danych z szybkością 2,5Gbps, co jest idealne dla gier sieciowych, streamingu i oczywiście przeglądania internetu. Ponad wyświetlaczem umieszczono kamerę 1Mp 720p HD wraz z mikrofonem kierunkowym. Nadaje się to do rozmów wideo, ale niczego więcej. Kluczowa jest natomiast wspierająca Windows Hello kamera IR, pozwalająca odblokować twarzą laptopa.

Jeśli chodzi o dźwięk, w Razer Blade Pro umieszczono dwa głośniki stereo po bokach klawiatury. Oczywiście nie zastąpią dobrych słuchawek gamingowych czy głośników zewnętrznych, ale jakość emitowanego przez nie dźwięku jest bardzo dobra - choć przy najwyższym poziomie głośności można zaobserwować jej spadek. Na plus należy policzyć szeroką scenę, dzięki czemu słychać dokładnie, z jakiego kierunku dobiegają odgłosy, co np. przy skradankach jest bezcenne.

Blade 17 Pro - bateria

Nie jest tajemnicą, że laptopy gamingowe nie mają długich żywotności swoich baterii - najczęściej pozwalają na zabawę przez kilka godzin. Dlatego większość graczy używa ich podłączonych do zasilania. Razer Blade Pro 17 ma mniejszą baterię niż model 15 - 70,5Wh. Jest to jednak wciąż lepsze niż przywoływany w tym tekście Alienware Area 51M. W naszych benchmarkach bateria umożliwiała pracę przez dokładnie 4 godziny i 22 minuty - podczas odtwarzania filmu w 720p przy jasności ekranu 120cd/m2. Można wydłużyć jej żywotność, zmieniając częstotliwość odświeżania ze 144 Hz na 60 Hz, jednak wpłynie to na jakość rozgrywki.

Razer Blade Pro - werdykt

Razer Blade Pro 17 prezentuje się świetnie pod względem designu, doskonale komponując z wszystkimi urządzeniami producenta. Wyświetlacz 17,3" nie jest najjaśniejszym, jaki widzieliśmy, ale odświeżanie 144 Hz pozwala na pełen komfort rozgrywki. Kosztuje więcej niż Aorus 15 X9, ma jednak słabsze od niego podzespoły. Wydajność w grach jest bardzo dobra, a wsparcie dla ray-tracingu oraz osiąganie ponad 60 fps przy najwyższych ustawieniach umożliwiają wyciskanie z gier tego, co w nich wizualnie najlepsze. Bardzo dobrze jest również pod względem głośników oraz portów, jednak klawiatura mogłaby być lepiej przemyślana.

Czy warto zatem kupić ten model? Zważywszy na to, że ma on podzespoły klasy desktopowej i jest niezwykle lekki, doskonale nada się do użytku przez mobilnych graczy. Choć swoje kosztuje, jest zdecydowanie inwestycją na długie lata wydajnego użytkowania.