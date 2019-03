Razer Huntsman Elite to nowatorska klawiatura dla graczy, oferująca oryginalne przełączniki. Jak sprawują się w praktyce?

Razer Huntsman Elite - budowa i cechy

Razer Huntsman Elite to klawiatura dla graczy z przełącznikami optomechanicznymi Razer. Jak działają? Wykorzystują technologię optyczną w połączeniu z nową konstrukcją, dzięki czemu reagują na nacisk z szybkością światła. Ponieważ optyczna reakcja na nacisk wymaga mniej intensywnego kontaktu fizycznego, wytrzymałość każdego przełącznika sięga aż 100 milionów naciśnięć klawisza! Sam punkt aktywacji wynosi 1,5 mm, co sprawia, że w przybliżeniu klawiatura pozwala na pisanie o 30% szybsze, niż standardowe klawiatury mechaniczne. Obudowa z tworzywa sztucznego została wzmocniona przez aluminiową płytę, co zwiększa wytrzymałość i korzystnie wpływa na stabilność urządzenia. W zestawie z Razer Huntsman Elite znajduje się magnetyczny uchwyt na nadgarstki. Wykonany został z tworzywa sztucznego, okrytego eko-skórą i wypełnionego gąbką. Klawiatura oferuje podświetlenie RGB (16,8 mln kolorów) oraz przewód w osłonce z plecionych włókien.

Razer Huntsman Elite - funkcje

Razer Huntsman Elite to klawiatura gamingowa, która daje duże możliwości personalizacji. Samo podświetlenie można wyregulować w 4-stronnej strefie podświetlania i aż 38 strefach dostosowywania. Nie brak możliwości tworzenia własnych makr - zarówno przy użyciu programu, jak i w locie, podczas rozgrywki. Dzięki temu, że w klawiaturze została umieszczona pamięć, można zapisać pięć niezależnych profili. Tryb gamingowy wyłącza klawisz Windows, co zapobiega zakłóceniu zabawy przez jego przypadkowe naciśnięcie. Nie brak również funkcji Anti-Ghosting - możliwa jest jednoczesna obsługa 10 klawiszy bez blokowania. Czy to dużo? Cóż, klawiatura w tej cenie powinna oferować pełen Anti-Ghosting, więc należy policzyć jej to na minus. Wygodny rozwiązaniem jest Razer Hypershift- wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby odblokować dodatkowy zestaw funkcji na górze istniejącego przycisku sterowania.

Podsumowując: Razer Huntsman Elite swoje kosztuje, ale jest to zdecydowanie produkt wart swojej ceny. Ta w pełni personalizowana klawiatura dla graczy cechuje się nie tylko świetnym wyglądem, ale także daje dużą wygodę i komfort podczas różnego rodzaju rozgrywek.