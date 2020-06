Klawiatura mechaniczna jedyna w swoim rodzaju.

Również w portfolio popularnej marki Razer nie mogło zabraknąć klawiatury mechanicznej. Amerykański producent przyzwyczaił nas już do tego, że za jego produkty często trzeba sporo zapłacić. Z reguły idzie za tym jakość, choć nie zawsze. Jak to wygląda w przypadku klawiatury Razer Huntsman Elite? Bardzo przyzwoicie.

Huntsman Elite swoje kosztuje (około 850 zł), ale jakość wykonania i możliwości, które oferuje ten sprzęt sprawiają, że cena nie wydaje się być wygórowana, ale po kolei.

Przede wszystkim, Razer zadbał o najlepsze materiały i tworzywa, z których wyprodukowano klawiaturę. Jej design również nie rozczarowuje, szczególnie w połączeniu z efektownym, wielokolorowym podświetleniem klawiszy.

Najważniejszym elementem Razer Huntsman Elite są jednak autorskie optomechaniczne przełączniki. Producent chwali się, że wykorzystują one technologię optyczną, co w połączeniu z konstrukcją klawiatury sprawia, że reagują one na nacisk z szybkością światła. Taką szybkość działania z całą pewnością docenią fani e-sportu i dynamicznych rozgrywek. Dodatkowo, optomechaniczne przełączniki są w stanie wytrzymać nawet 100 milionów naciśnięć klawisza.

Producent zadbał również o takie dodatki, jak podpórka pod nadgarstki czy wielofunkcyjne pokrętło cyfrowe, które pozwala w łatwy sposób sterować różnymi parametrami, jak np. jasność podświetlenia klawiszy czy głośność dźwięków z gry.

Najważniejsze cechy: