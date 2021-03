Razer Huntsman V2 Analog – test rewolucyjnej klawiatury z funkcją pada

Razer postanowił rozruszać skostniałą już kategorię "klawiatur dla graczy" i przygotował jedno z najbardziej rewolucyjnych urządzeń na rynku, które pozwoli wam zastąpić pada.

Nie da się ukryć, że pomimo stosowania coraz to bardziej wymyślnych designów czy efekciarskiego oświetlenia, klawiatury nic się na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniły. Wciąż dominuje główny podział na mechaniczne i membranowe, a wrażenia z ich użytkowania zależą głównie od jakości wykorzystanych materiałów. Na to jak gramy, znacznie większy wpływ mają pady, joysticki czy nawet myszki. Wbrew usilnym staraniom twórców, klawiatury to najczęściej jedynie dodatek. Tę stagnację w branży postanowił przerwać nie kto inny, jak Razer, który przygotował rewolucyjną klawiaturę - Razer Huntsman V2 Analog.

Razer Huntsman V2 Analog – słowem wstępu

Razer Huntsman V2 Analog to, jak sugeruje nazwa, klawiatura analogowa. Nie jest to pierwsze tego typu urządzenie w historii, ale z pewnością najbardziej rozbudowane. Czym dokładnie charakteryzuje się klawiatura analogowa? Większość dostępnych na rynku urządzeń przesyła sygnał w sposób cyfrowy. Oznacza to, że za każdym naciśnięciem klawisza stoi jedna konkretna informacja – wciskając 1, na na naszym ekranie zawsze pojawi się 1. Bez względu na to jakbyśmy się starali, aktywacja danego klawisza zawsze kończy się w ten sam sposób.

Klawiatury analogowe mogą z kolei przesłać informacje analogowo, oznacza to, że sygnał jest w stanie przekazać więcej informacji. Na przykład nie tylko o tym, że dany klawisz został wciśnięty, ale również z jaką siłą. W dużym uproszczeniu, klawisze zachowują się tak samo jak gałki analogowe w padach, im bardziej je wychylimy od pozycji startowej tym np. nasza postać będzie szybciej się poruszać. Jak takie rozwiązania sprawują się w klawiaturze? Sprawdźmy.

Razer Huntsman V2 Analog – design

Pod względem designu Razer Huntsman V2 Analog nie prezentuje się rewolucyjnie. W zasadzie łatwo pomylić ten model z innymi klawiaturami producenta jak choćby: Razer Huntsman Elite czy Razer BlackWidow. Czy to źle? Absolutnie nie, fani marki bądź klasycznych kształtów będą zadowoleni. Dodatkowo możemy liczyć na wyjątkowo wygodną podkładkę pod nadgarstki. Jej poduszka (pokryta skóropodobnym materiałem) delikatnie wykracza poza podstawę, co sprawia, że bez względu na ułożenie dłoni zawsze możemy liczyć na wysoki komfort. Jakby tego było mało, to podstawka łączy się z klawiaturą za pomocą magnesów i współdzieli z urządzeniem podświetlenie RGB, którym możemy dodatkowo zarządzać dzięki autorskiemu oprogramowaniu Razer Synapse.

Razer Huntsman V2 Analog – jak działa

Pora na najlepsze – jak Razer Huntsman V2 Analog sprawuje się w praktyce. Zacznijmy od standardowego użytkowania. Klasyczny design i ułożenie klawiszy sprawia, że obcowanie z urządzeniem to sama przyjemność. Bez względu na to czy będziecie z niej korzystać głównie do grania czy również do pisania, Huntsman V2 Analog zapewni wam wszystko czego możecie oczekiwać po klawiaturze z najwyższej półki. Warto tu podkreślić, że optyczne przełączniki, z których korzysta urządzenie działają dość cicho i wydają jakby przytłumione dźwięki przy każdym kliknięciu. Sympatycy klasycznych „mechaników” z głośnym i wyrazistym klikiem mogą być nieco rozczarowani.

Prawdziwa magia działa jednak dopiero gdy zagłębimy się trzewia Razer Huntsman V2 Analog i dedykowane oprogramowanie Razer Synapse.

Analogowe przełączniki pozwalają nam bowiem na indywidualne ustawienie skoku klawiszy od 1,5 do 3,6 mm. W dużym uproszczeniu sprawia to, że możemy dostosować klawiaturę do własnych upodobań i preferencji. Dodatkowo, dzięki możliwości zapisania do 4 profili w wewnętrznej pamięci urządzenia możemy z łatwością przeskakiwać pomiędzy wybranymi ustawieniami. Przy ustawieniu skoku na 1,5 mm wystarczy delikatne musnąć klawisz, aby ten przekazał konkretną informację, natomiast przy 3,6 mm musimy już włożyć nieco więcej siły w aktywację przycisku.

To jednak dopiero początek ogromnych możliwości Razer Huntsman V2 Analog. Dzięki Razer Synapse możemy poszczególnym klawiszom przypisać dodatkowe funkcje, w oparciu o siłę nacisku. Na przykład, w World of Warcraft do jednego klawisza mogłem przypisać dwie umiejętności. Delikatny dotyk aktywował pierwszą, natomiast mocniejsze przyciśnięcie klawisza – drugą. Chyba nie muszę tłumaczyć jak znacznie ułatwia to rozgrywkę. W zasadzie w każdej produkcji możemy indywidualnie dopasować ustawienia.

Razer Huntsman V2 Analog może z powodzeniem zastąpić nam również pada, joystick czy nawet myszkę, a to dzięki możliwości przypisania do poszczególnych klawiszy konkretnych przycisków. W połączeniu z analogowymi rozwiązaniami, wrażenia płynące z rozgrywki są nieporównywalnie bardziej immersyjne.

Jedyną wadą dodatkowych możliwości Huntsman V2 Analog jest stosunkowo mała rozpiętość pomiędzy minimalnym i maksymalnym ustawieniem skoku klawiszy. Choć jest on odczuwalny, to mam wrażenie, że delikatne zwiększenie maksymalnego pułapu wyszłoby urządzeniu na dobre. Obecne ustawienia sprawiają, że potrzeba sporej praktyki i przyzwyczajenia do np. podwójnej funkcjonalności pojedynczego klawisza. Nawet po spędzeniu z klawiaturą wielu godzin wciąż zdarza mi się omyłkowo uruchomić nie tą zdolność, którą chciałem, a to przez np. zbyt długie przytrzymanie klawisza. Nie mniej, gdy wszystko działa jak powinno, funkcjonalność i rozgrywka na Huntsman V2 Analog to prawdziwa rewolucja w gamingu.

Razer Huntsman V2 Analog – podsumowanie

Razer Huntsman V2 Analog to jedna z najbardziej rewolucyjnych klawiatur jakie pojawiły się na rynku od wielu lat. Funkcje, które pozwalają nam dostosować takie detale jak skok klawiszy czy ich podwójną funkcjonalność to prawdziwy skarb. Niemal pod każdym względem Razer Huntsman V2 Analog to sprzęt zachwycający. Klasyczny design, komfort użytkowania, czy wysokiej jakości materiały, to wszystko sprawia, że próżno na rynku znaleźć dzisiaj ciekawszy sprzęt z kategorii „klawiatury dla graczy”. Niestety, jak to często bywa w przypadku urządzeń tak wyjątkowych - Huntsman V2 Analog do najtańszych nie należy. Producent wycenił swój sprzęt na 270 euro, co przy obecnym kursie walut, daje nam to około 1225 złotych. Trochę za drogo.