Razer Huntsman - recenzja klawiatury gamingowej

Model Huntsman to pierwsza klawiatura Opto-Mechaniczna w ofercie marki Razer. Sprawdziliśmy czy technologiczny majstersztyk jest wart swojej ceny.

Klawiatury Opto-Mechaniczne są nowinką skierowaną do najbardziej wzmagających graczy. Razer Huntsman to pierwsze urządzenie, w którym zastosowano innowacyjne przełączniki. Zgodnie z oczekiwaniami, atuty urządzenie nie kończą się na samych usprawnieniach technicznych.

Razer Huntsman - Cena i dostępność

Razer opracował kilka wariantów klawiatury Huntsman. Podstawowy model z czarnym wykończeniem wyceniono na około 530 zł.

Specjalne warianty kolorystyczne takie jak Razer Huntsman Mercury czy Razer Huntsman Quartz, windujące cenę sprzętu o około 100 zł w górę.

Gamę urządzeń uzupełnia zaawansowany model Razer Huntsman Elite wyposażony w podkładkę pod nadgarstki oraz przyciski multimedialne, niedostępne w pozostałych wariantach. Najbogatsza wersja została wyceniona na około 850 zł.

Razer Huntsman - Wygląd i budowa

Klawiatura jest sprzedawana w dużym kartonie z kolorowymi nadrukami. Eleganckie wnętrze opakowania, zwraca uwagę starannie rozmieszczonymi przegrodami na instrukcje oraz napisem Welcome to the cult of Razer. Całość sprawia wrażenie obcowania z produktem ekskluzywnym.

Producent nie przewidział żadnych akcesoriów w zestawie. Nie odnajdziemy tu narzędzia do wymiany przycisków czy dodatkowej podkładki pod nadgarstki. Zamiast tego otrzymujemy prostą klawiaturę o ascetycznej wręcz stylistyce. Urządzenie wyróżnia się czarnym, matowym wykończeniem. Przyciski są rozmieszczone standardowo, w geometrycznym układzie. Model dysponuje wbudowaną sekcją numeryczną oraz standardowym zestawem przycisków funkcyjnych. Oznaczenia na plastikowych key-caps'ach są przeźroczyste. Profil przycisków jest konwencjonalny - z delikatnym wgłębieniem i ostrymi krawędziami. Pod klawiszami umieszczono górną osłonę klawiatury, wykonaną z jednego kawała aluminium, malowanego w kolorze matowej czerni. Diody informujące o aktywności przycisków takich jak Caps Lock czy Num Lock, ulokowano nad przełącznikami ze strzałkami. Diody świecą się na biało - z wyjątkiem jednej, związanej z trybem gry, o którym opowiadamy w kolejnych akapitach. Górną część obudowy ozdabia również czarne logo Razer ulokowane nad sekcją numeryczną. Dolna część obudowy została wykonana z plastiku. Producent zastosował pięć gumowych podkładek zapobiegających przesuwaniu się konstrukcji. Dodatkowe dwie zostały ulokowane na krawędziach rozkładanych nóżek.

Razer Huntsman - Specyfikacja

Deklarowane przez producenta parametry klawiatury prezentują się następująco:

Przełączniki: Opto-Mechaniczne 45G

Opto-Mechaniczne 45G Żywotność przełączników: 100 mln wciśnięć

100 mln wciśnięć Podświetlenie: Programowalne Razer Chroma, 16,8 mln kolorów

Programowalne Razer Chroma, 16,8 mln kolorów Personalizacja: Zapis profili w chmurze oraz wbudowanej pamięci, programowalne makra

Zapis profili w chmurze oraz wbudowanej pamięci, programowalne makra Ultrapolacja: 10000 Hz

10000 Hz Przewód: Światłowód w oplocie

Razer Huntsman - Instalacja i oprogramowanie

Model Huntsman dysponuje oprogramowaniem przechowywanym sprzętowo. Oznacza to, że bezpośrednio po podłączeniu urządzenia do komputera rozpoczynana jest instalacja sterowników oraz dedykowanego programu Razer Synapse. Pozwala on na zarządzanie podświetleniem oraz funkcjami wszystkich posiadanych przez nas urządzeń Razer oraz innych komponentów kompatybilnych z systemem Chroma lub Philips Hue. Dzięki tamu, za pośrednictwem jednego programu możemy administrować podświetleniem obudowy, monitora, klawiatury, a nawet całego domu.

Oprogramowanie zapewnia nieograniczone możliwości w zakresie konfiguracji podświetlenia klawiatury. Ustawienia przycisków mogą być definiowane całościowo, indywidualnie, bądź w ramach dowolnie formowanych grup i sekcji. Użytkownik może skorzystać z gotowych profili lub stworzyć autorskie kreacje. Możliwości edycji obejmują kolory podświetlenia, efekty animacji, a także interakcje. Przyciski mogą zapalać się w wyniku wciśnięcia, całkowicie losowo lub statycznie. Dołączony do oprogramowania wizualizer sprawia, że klawiatura może reagować na odtwarzaną muzykę.

Razer Synapse zawiera dedykowane profile do gier i programów, dzięki którym podświetlenie klawiszy dopasowuje się do sytuacji podczas rozgrywki. Nasze testy przeprowadzaliśmy w towarzystwie sympatycznej gry w Moolightera od 11 bit studios. Zależnie od lokacji klawisze zmieniały sposób animacji oraz kolory podświetlenia. Podczas statycznych zadań w bezpiecznych lokalizacjach, podświetlane były przyciski skrótów funkcyjnych. Rozwiązanie sprawa dużo frajdy i satysfakcji.

Oprogramowanie odpowiada również za funkcje związane z programowaniem funkcji klawiszy i zapisywaniem makr. Łączenie kombinacji wywołań pod jednym przyciskiem to dopiero początek możliwości klawiatury Razera. Użytkownik bez problemu zaprogramuje nowe skróty z wykorzystaniem przycisku Fn, tak aby wywoływały poszczególne programy i funkcje systemu. Dzięki wbudowanej pamięci, użytkownik może zapisać 5 profili ustawień bezpośrednio w urządzeniu. Jeśli to za mało do jego dyspozycji pozostaje także przestrzeń w chmurze. Listę udogodnień uzupełnia tryb Gaming Mode blokujący przycisk Windows oraz kombinacje przycisków, które mogłyby wpłynąć na rozgrywkę (np. ctrl + tab).

Razer Huntsman - Przełączniki Opto-Mechaniczne

Kluczowym wyróżnikiem modelu Razer Huntsman, jest zastosowanie innowacyjnych przełączników Opto-Mechanicznych. Ich pojawienie się na rynku, wprowadza zupełnie nową metodę aktywacji przełączników w klawiaturach gamingowych. Wraz z wciśnięciem przycisku, wiązka światła przechodzi przez trzon przełącznika i dociera do odbiornika. Następnie sygnał jest przesyłany do komputera za pośrednictwem przewodu optycznego. Oznacza to, ze sygnał jest faktycznie przekazywany z prędkością światła.

Fizyczny mechanizm i technologia optyczna, działają tu na zasadzie synergii. Charakterystyczne kliknięcie wybrzmiewa dokładnie w tym samym momencie, w którym aktywuje się układ optyczny. Klasyczne przełączniki mechaniczne generują delikatne opóźnienie między kliknięciem, a wywołaniem działania. Jest to związane z konstrukcją opartą na dwóch metalowych stykach. Przytrzymanie przycisku mechanicznego w punkcie aktywacji, bądź mechaniczne odbicie elementów przełącznika może generować niechcianą, wielokrotną aktywację. Aby uniknąć takich błędów, producenci decydują się na wprowadzenie niedostrzegalnego opóźnienia eliminującego potencjalne błędy. Nowa technologia jest wolna od takich problemów. Dzięki temu ma sprawić, ze rozgrywka będzie bardziej represywna. Producent zapewnia, że przełączniki Opto-Mecaniczne są o 30 % szybsze od ich konwencjonalnych odpowiedników. Dzięki temu oszczędność może wynosić nawet 20 ms dla każdego wciśnięcia.

Dodatkowo od strony mechanicznej nowe przyciski Razera otrzymały paski stabilizujące klawisze. Zmniejszone drgania mają sprawić, że naciśnięcia klawiszy będą generować powtarzalne odczucia, pozwalając szybciej przyzwyczaić się do precyzyjnej pracy. Stabilizator wydłużył deklarowaną żywotność przełącznika do 100 milionów naciśnięć.

Punkt aktywacji przycisków w Razer Huntsman odnaleźliśmy w punkcie 1,5 mm czyli w okolicach 1/3 wysokości całego przełącznika.

Razer Huntsman - Komfort i efektywność

Odczucia płynące z gry na Razer Huntsman są zdominowane przez zaskakującą lekkość i dynamikę pracy przełączników. Przyciski o sile aktywacji na poziomie 45 g są określane przez producenta jako najlżejsze na świecie. Niewielki opór stawiany przez przełącznik przy wzorowej wręcz stabilności i wyczuwalnym punkcie aktywacji robią ogromne wrażenie - nawet po kilku tygodniach użytkowania. Klasyczna, geometryczna konstrukcja pozwala na błyskawiczne opanowanie topologii nowego modelu. Niewielka obudowa o wysokiej wadze zapewnia wzorową stabilność, niezależnie od tego czy nóżki są rozłożone. Gracze docenią 10-punktowy roll-over z anti-ghostingiem, zapewniający potencjalną przewagę nad przeciwnikami.

Podstawowy model Razer Huntsman to konstrukcja dla użytkowników ceniących minimalistyczną estetykę. Niewielka, geometryczna bryła, jest odporna na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia. Podczas testów nie odczuwaliśmy dyskomfortu związanego z brakiem podpórki pod nadgarstki. Dotkliwy okazał się brak przycisków multimedialnych. Sterowanie dźwiękiem z wykorzystaniem przycisku Fn, zamiast dedykowanego interfejsu, generuje niepotrzebne przestoje w zabawie. Problemu zapewne nie odczują osoby grające w słuchawkach z regulacją głośności.

Zarówno podpórkę jak i przyciski multimedialne odnajdziemy w modelu Elite. Udogodnienia są jednak zapewnione kosztem minimalistycznej stylistyki oraz około 300 zł. Biorąc to pod uwagę, w naszym odczuciu podstawowy Huntsman to najciekawsze konstrukcja w całej rodzinie.

Razer Huntsman - Podsumowanie

Trudno oczekiwać od klawiatury gamingowej więcej niż oferuje Razer Huntsman. Sprzęt opracowano w bezkompromisowym podejściu do stylistyki i wydajności. Piękna, minimalistyczna forma to majstersztyk wzornictwa użytkowego. Najwyższej jakości materiały korespondują tu z wzorową ergonomią i przekonaniem o ekskluzywności produktu. Zastosowane przełączniki Opto-Mechaniczne to technologia przyszłości, która z dużą dawką prawdopodobieństwa, pozostanie najefektywniejszym rozwiązaniem na rynku przez długie lata. Opracowane przez Razera rozwiązanie jest nie tylko wydajne, ale również satysfakcjonująca w odbiorze dzięki rekordowo niskiemu, ale wciąż wyczuwalnemu oporowi aktywacji przycisku.