Razer Kiyo to kamera internetowa, na którą powinni zwrócić uwagę zarówno zwykli użytkownicy, jak i osoby zajmujące streamingiem. Jakie są jej zalety?

Razer Kiyo to kamerka internetowa, która zwraca uwagę swoim designem - wokół szerokokątnego obiektywu znajdują się diody LED 5600K. Taki pierścień światła ma poprawiać ekspozycję, dzięki której matryca CMOS może wygenerować perfekcyjnej jakości obraz o jakości Full HD (1920x1080 pikseli), który doskonale nadaje się do streamowania lub zwykłych rozmów. Jeśli tak duża rozdzielczość nie jest potrzebna, obraz można zmienić na HD - czyli 1280 x 720 pikseli. Rozdzielczość zdjęć wynosi 4 Mpix. W oprogramowaniu kamerki kryją się liczne funkcje praktyczne, jak zastępowanie tła (które uatrakcyjnia streaming i wideokonferencje), ręczne regulowanie kontrastu, jasności czy balansu bieli. Ustawienia można zapisywać w oddzielnych profilach i szybko do nich wracać w razie potrzeby.

Razer Kiyo wyposażono w mikrofon z funkcją redukcji szumów. Do jakości transmitowanego głosu nie można mieć żadnych zastrzeżeń - dźwięk jest czysty i wyraźny. Kolejną zaletą kamery jest możliwość podpięcia jej do statywu - dzięki czemu może znajdować się praktycznie w każdym miejscu, gdzie sięga kabel.

Podsumowując: do Razer Kiyo ciężko mieć jakieś zastrzeżenia. Jeśli szukasz kamerki, która zapewni wysokiej jakości obraz i dźwięk - warto zainwestować w ten właśnie model!