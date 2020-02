Razer Kraken Essential to słuchawki, które - jak podaje producent - powstały w oparciu o uwagi samych graczy. Jak sprawdzają się w praktyce?

Razer Kraken Essential to słuchawki nauszne, z przewodem o długości 130 cm, zakończonym końcówką jack 3,5 mm. Mają konstrukcję półotwartą, a ich pasmo przenoszenia wynosi od 20 do 20000 Hz. Ich nausznice wykonane zostały ze skóry ekologicznej, a reszta z solidnego tworzywa sztucznego, dzięki czemu całość waży tylko 245 gramów. Poduszki w nausznicach mają za zadanie nie tylko zapewnić wygodę użytkowania słuchawek, ale również izolować dźwięki otoczenia, co robią bardzo skutecznie. Średnica membran to 32 mm, a za jakość dźwięków odpowiadają głośniki z neodymowymi magnesami. I na jego jakość narzekać nie można - oferuje czyste brzmienie wysokich i średnich tonów oraz głębokie i mocne basy.

Razer Kraken Essential to słuchawki gamingowe z wbudowanym mikrofonem jednokierunkowym o pasmie przenoszenia 100 ~ 10000 Hz i czułości 40 dB. Ma wbudowany mechanizm redukcji szumów, dzięki czemu podczas rozmów głos powinien być doskonale słyszalny. Dzięki pałąkowi można ustawiać mikrofon w dowolny sposób, jednak nie ma możliwości jego całkowitego odczepienia od słuchawek. Warto podkreślić, że słuchawki są nie tylko przystosowane do Windowsa, ale również konsol Xbox One oraz PlayStation 4.

Podsumowując: mamy tu do czynienia z solidnym produktem, który powinien zadowolić większość graczy. Słuchawki Razer oprócz zastosowania przy grach nadadzą się również do słuchania muzyki czy oglądania filmów.