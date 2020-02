Razer Nari to słuchawki, które mogą pracować bezprzewodowo, jak i przewodowo. Jakie są ich cechy?

Razer Nari to bezprzewodowe słuchawki gamingowe. Można ich używać nawet do 12 metrów od komputera lub konsoli. W dowolnej chwili można podpiąć do nich kabel, zmieniając je w słuchawki przewodowe dla gracza. Nari to słuchawki nauszne, korzystające z membran o średnicach 50 mm każda. Pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 KHz, zaś doskonałą jakość brzmienia ma gwarantować dźwięk przestrzenny THX. Zapewnia dźwięk pozycyjny, co pozwoli np. na usłyszenie kierunku, z którego nadchodzi przeciwnik. Jak to działa w praktyce? Świetnie - a dodatkowo podkreślone są basy, więc podczas gier z wybuchami można poczuć się niczym w środku bitwy. W muszlach zamieszczone zostały poduszki z żelem chłodzącym - ma to zmniejszać nagromadzenie ciepła podczas intensywnych sesji. Ma to wpływ także na wygłuszanie hałasów otoczenia - które jest perfekcyjne. A kolejną zaletą jest automatyczna regulacja pałąka - dzięki czemu słuchawki powinny idealnie leżeć na każdej głowie.

Słuchawki Razer umożliwiają osobne ustawienia głośności dla gry oraz używanego w niej czatu głosowego, dzięki czemu można cieszyć się wciągającym dźwiękiem bez przerywania komunikacji zespołowej. Współpracują z podświetleniem Razer Chroma, co umożliwia dopasowanie ich kolorystyki do pozostałych sprzętów producenta. Zostały wyposażone w akumulator, który zapewnia do 14 godzin nieprzerwanej pracy wraz z podświetleniem, a sześć godzin dłużej bez niego.

Podsumowując: Razer Nari swoje kosztują, ale płaci się za naprawdę perfekcyjny dźwięk przestrzenny oraz możliwość używania na dwa różne sposoby. Dodając do tego solidność wykonania, jest to inwestycja na lata!