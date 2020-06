Realme 6 to ciekawy fotosmartfon. To również jeden z najtańszych telefonów z 90 Hz wyświetlaczem.

Realme 6 to jeden z modeli debiutującej dopiero na polskim rynku marki Realme. Na rynku smartfon sprzedawany jest w kilku wersjach różniących się ilością pamięci operacyjnej oraz wbudowanej pamięci masowej. Topowa odmiana posiada aż 8 GB RAM'u oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Realme 6 podobnie, jak wiele innych smartfonów z 2020 roku posiada aż cztery aparaty umieszczone na plackach. Główny obiektyw charakteryzuje się rozdzielczością 64 MP oraz przysłoną f/1,8. Do pomocy ma on 8 MP obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2,3 oraz dwie 2 MP matryce - makro oraz do zdjeć portretowych. W przypadku tego smartfona nie otrzymamy teleobiektywu, ale możemy wykorzystać kadrowanie oraz 64 MP aparat główny.

Z przodu w lewym, górnym rogu umieszczono 16 MP aparat do selfie z przysłoną f/2,0.

Realme 6 potrafi nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Po zmniejszeniu rozdzielczości do Full HD nagramy materiały w 120 klatkach na sekundę.

Dodatkowo urządzenie posiada sprawnie działający tryb nocny nazwany przez producenta UltraNight.

Wszystkie fotografie oraz filmy obejrzymy na 90 Hz wyświetlaczu. jest to panel IPS LCD o przekątnej 6,5 cala wyświetlający materiały w rozdzielczości Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli.

Realme 6 podobnie, jak Xiaomi Redmi Note 9 Pro posiada system szybkiego ładowania przewodowego o mocy 30 W.

Zapoznaj się z naszą pełną recenzją Realme 6.