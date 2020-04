Realme 6 - test średniaka z 90 Hz wyświetlaczem, procesorem MediaTek Helio G90T i 8 GB RAM'u

Realme 6 oferuje flagowe elementy w przystępnej cenie. Czy 90 Hz wyświetlacz w połączeniu z procesorem MediaTek G90T to dobry pomysł? Sprawdzamy to testując najwydajniejszą wersję Realme 6.

Realme 6 to w chwili obecnej flagowy model pojawiającej się dopiero na Polskim rynku marki. Czy konsumenci skuszą się na smartfona z 90 Hz ekran oraz aż 8 GB pamięci operacyjnej oferowanego w przystępnej cenie, ale z nieznanym logo na obudowie?

Do redakcji trafił najdroższy model od Realme w najwyższej konfiguracji sprzętowej. Realme 6 wyróżnia się obecnością najwydajniejszego układu MediaTek'a, 90 Hz wyświetlaczem IPS LCD oraz obecnością 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Realme pozycjonowane jako tańsza submarka Oppo ze swoimi produktami konkurować będzie z Xiaomi oraz Redmi. Czy Realme 6 w topowej konfiguracji jest lepszym wyborem od Redmi Note 8 Pro oraz coraz częściej pojawiającego się w promocji Xiaomi Mi 9T? Tego i wielu ciekawych rzeczy dowiesz się czytając poniższy test Realme 6.

Realme 6 - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek Helio G90T, ośmiordzeniowy, taktowanie do 2,05 GHz, procesor graficzny ARM G76, wspierany przez AI

Pamięć masowa: 64 GB/128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1

Pamięć operacyjna: 4 GB/6 GB/8 GB pamięci LPDDR4x pracującej w trybie Quad-channel

Wyświetlacz: 90Hz Ultra Smooth Display o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 (Full HD)

Stosunek powierzchni ekranu do panelu przedniego:90.5%

Ochrona: Corning Gorilla Glass 3

Ładowanie: 30W szybkie ładowanie przewodowe Flash Charge

Pojemność baterii: 4300 mA

Aparat tylny: 64 MP szerokokątny obiektyw główny, 26mm, FOV 78.6°, f/1.8, 6 częściowa matryca Samsung GW1, 1/1.72”; 8 MP obiektyw ultraszerokokątny FOV 119°, f/2.3, 5 częściowa matryca; 2 MP aparat do portretów f/2.4, 3 częściowa matryca; 2 MP aparat do zdjęć makro, f/2.4, 3P częściowa matryca

Nagrywanie wideo:Maksymalna rozdzielczość 4K przy 30 klatkach na sekundę, obecność stabilizacji obrazu UIS

Aparat przedni: 16 MP obiektyw umieszczony w wyświetlaczu, FOV 79.3°, f/2.0, 5 częściowa matryca

Nagrywanie wideo: Maksymalna rozdzielczość Full HD przy 30 klatkach na sekundę

Sloty: 2 sloty na kartę SIM oraz niezależny slot na kartę microSD

Zakres częstotliwości modemu: LTE: B1/3/5/8/38/40/41 (2535MHz~2655MHz); WCDMA: B1/5/8; GSM: 850/900/1800/1900

Sieć Wi-Fi: 2.4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth: wersja 5.0

Nawigacja: GPS, AGPS, Glonass, Beidou

Wysokość: 162.1 mm

Szerokość: 74.8 mm

Grubość: 8.9 mm

Waga: 191 gramów

Wodoodporność: odporność na zachlapania

Sensory: czujnik indukcji magnetycznej, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr

Port USB: USB Typu C

System operacyjny: Android 10 z nakładką Realme UI 1.0

Specyfikacja techniczna Realme 6 pokazuje, że jest to bardzo specyficzny smartfon ze średniej półki cenowej. Wśród konkurencji urządzenie wyróżnia się obecnością wyświetlacza IPS LCD z wbudowaną kamerką do selfie oraz 90 Hz częstotliwością ekranu. Znajdziemy także MediaTek'a Helio G90T znanego z Redmi Note 8 Pro, ale w tym przypadku może być on wspomagany przez aż 8 GB pamięci operacyjnej. To niespotykany w smartfonach za mniej, niż 1500 zł zestaw.

Osoby interesujące się urządzeniami mobilnymi zauważą, że w smartfonie zastosowano pamięć operacyjną LPDDR4x oraz szybką wbudowaną pamięć masową w standardzie UFS 2.1. Warto zaznaczyć, że Realme 6 posiada oddzielne złącze na kartę pamięci microSD, które nie jest współdzielone z miejscem na drugą kartę SIM. Nie zabrakło także coraz rzadziej spotykanego gniazda słuchawkowego Jack.

W porównaniu do tańszych modeli Realme 6 posiada NFC i jest kompatybilny z Google Pay.

Realme 6 - Cena

Realme 6 to w chwili obecnej flagowy model marki Realme. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to typowy przedstawiciel średniej półki cenowej. Realme 6 dostępny będzie w kilku konfiguracjach sprzętowych. Bazowa posiada 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej i została wyceniona na 1099 zł. Wersja z 4 GB RAM'u oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 1199 zł. Za flagowy model z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej zapłacimy 1299 zł. Tym samym okazuje się, że Realme 6 jest najtańszym smartfonem z 90 Hz ekranem dostępnym na naszym rynku. Urządzenie sprzedawane jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Comet Blue oraz Comet White (testowanej przez nas).

Realme 6 - Zawartość zestawu

Realme 6 dostarczany jest w sporym opakowaniu, które sugeruje obecność bogatego zestawu sprzedażowego. Na tylnej części pudełka umieszczono podstawową specyfikację techniczną urządzenia oraz datę produkcji.

Po otwarciu opakowania nie będziemy zawiedzeni. W skład zestawu wchodzi:

Smartfon Realme 6 z naklejoną folią ochronną na ekran

30 W ładowarka Flash Charger

Przewód USB Typu A > USB Typu C

Etui ochronne

Igła do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD

Skrócona instrukcja obsługi

Cieszy nas, że producent zadbał o zainstalowanie folii ochronnej na ekran oraz dodaje w zestawie etui. Silikonowy pokrowiec jest idealne dopasowany do urządzenia, ma wytłoczone logo na jednej z krawędzi, a przede wszystkim chroni wystający obiektyw aparatów o którym więcej w dalszej części testu. Dzięki tym dodatkom użytkownicy Realme zaoszczędzą kilkadziesiąt złotych.

Realme 6 - Wygląd i jakość wykonania

Realme 6 to smartfon, który z daleka udaje znacznie droższego flagowca. Niestety po wzięciu urządzenia do ręki od razu widać, że mamy do czynienia z typowym średniakiem. Urządzenie jest estetycznie wykonane i może się podobać, ale materiały użyte do jego budowy nieco rozczarowują. Nie sposób nie zauważyć również, że Realme 6 podobnie, jak inne urządzenia tego producenta jest gruby (8,9 mm) i ciężki (191 g). Dodatkowo telefon posiada znacząco wystającą ponad obrys urządzenia obudowę obiektywów.

Na froncie umieszczono 6,5 calowy wyświetlacz z wbudowaną kamerką do selfie. Ramki okalające ekran są niewielkich rozmiarów. Dolna jest nieco grubsza, co związane jest z zastosowaniem matrycy typu IPS LCD. Wyświetlacz zabezpieczony został szkłem Corning Gorilla Glass trzeciej generacji, na które jeszcze w fabryce naklejono dodatkową folię ochronną.

Tył urządzenia udaje, że został wykonany ze szkła. Niestety w praktyce jest to błyszczący plastik z holograficznym wzorem rozchodzącym się od portu USB Typu C w stronę górnych krawędzi smartfona.

Z tyłu Realme 6 znajdziemy logo producenta oraz sporą, wystającą ponad obrys obudowę obiektywów, w której znajdują się cztery matryce.

Problem z wystającymi aparatami niwelowany jest przez dołączone do zestawu etui ochronne, które skutecznie zabezpiecza je przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Na dolnej krawędzi umieszczono złącze słuchawkowe Jack, port USB Typu C, mikrofon oraz głośnik monofoniczny.

Na prawej krawędzi znajdziemy czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Rozwiązanie to znamy ze starszych smartfonów Sony oraz Samsunga Galaxy S10e.

Na lewym boku znajduje się tacka na karty SIM/microSD oraz przyciski do regulacji głośności.

Estetykę urządzenia psują nieco pozostałości po odlewie obudowy, które znajdują się na każdej krawędzi.

Na początku testów mieliśmy obawy o wytrzymałość panelu tylnego, ale po kilku dniach intensywnego użytkowania smartfon nadal wygląda jak nowy

Realme 6 - Wyświetlacz

Wyświetlacz to najważniejszy element Realme 6. Producent zdecydował się na zastosowanie ekrany typu IPS LCD o przekątnej 6,5 cala oraz rozdzielczości Full HD+ (2400 z 1080 pikseli). Panel charakteryzuje się jasnością maksymalną na poziomie 480 nitów. Najważniejsza jest jednak obecność 90 Hz częstotliwości odświeżania oraz 120 Hz częstotliwości próbkowania dotyku. W lewym górnym rogu umieszczono aparat do selfie, którego rozmiary mogłyby być nieco mniejsze.

Zastosowanie panelu o zwiększonej częstotliwości odświeżania oznacza, że wszystkie animacje oraz przejścia są znacznie płynniejsze, niż w konkurencyjnych smartfonach z tej samej półki cenowej. Na szczęście producent nie zapomniał o innych parametrach. Ekran posiada wysokie zagęszczenie pikseli, wysoką jasność maksymalną oraz równomierne podświetlenie.

Nie zabrakło czujnika oświetlenia, który odpowiednio dobiera jasność ekranu do warunków oświetleniowych. Na plus należy zaliczyć także globalny tryb ciemny, który ułatwia pracę po zmroku.

Do pełni szczęścia brakuje jedynie matrycy typu OLED, ale w tej półce cenowej jest ona nieosiągalna w połączeniu z podwyższoną częstotliwością ekranu.

Dzięki wyświetlaczowi Realme 6 jest obecnie jednym z najlepszych smartfonów do oglądania filmów w cenie do 1500 zł.

Niestety smartfon nie posiada diody powiadomień ani trybu Always-on.

Realme 6 - Wydajność

Za wydajność Realme 6 odpowiada topowy procesor produkcji MediaTek'a. Niestety Helio G90T mimo sporej wydajności wykonany jest w przestarzałym, 12 nm procesie technologicznym. Układ charakteryzuje się obecnością dwóch wydajnych rdzeni Cortex-A76 o taktowaniu 2,05 GHz oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz.

Procesor MediaTek Helio G90T do pomocy ma 4 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR4x oraz szybką wbudowaną pamięć masową w standardzie UFS 2.1.

Zestaw ten zapewnia odpowiednio płynną pracę. MediaTek Helio G90T w połączeniu ze świetnie zoptymalizowanym systemem operacyjnym oraz nakładką Realme UI działa tak samo wydajnie, jak nawet dwukrotnie droższe urządzenia. Nie bez znaczenia jest obecność 90 Hz wyświetlacza, który znacząco uprzyjemnia korzystanie z urządzenia i wygładza animacje. Ogromna ilośc pamięci operacyjnej pozytywnie wpływa na pracę wielozadaniową. Podczas testów nie zdarzyło się, aby Realme 6 przeładował którąś z aplikacji.

Niedobory mocy zaczną być widoczne dopiero po uruchomieniu najnowszych gier. Wtedy nie pomoże nawet wbudowany Asystent gier. Aby zachować płynną rozgrywkę konieczne jest obniżenie detali.

Realme 6 przetestowaliśmy w kilku popularnych testach syntetycznych:

3DMark Sling Shot - 3172

Antutu - 290574

Geekbench - 518 Single; 1651 Multi

Postanowiliśmy także przetestować wydajność wbudowanej pamięci masowej. Odczyt sekwencyjny wyniósł 522,86 MB/s, a zapis nieco ponad 200 MB/s.

Realme 6 - Oprogramowanie

Realme 6 pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką Realme UI 1.0 W rzeczywistości okazuje się, że interfejs użytkownika Realme to nieznacznie zmodyfikowany Color OS 7 znany ze smartfonów Oppo. Jest to spora zaleta testowanego urządzenia.

Nakładka RealmeUI 1.0 znacząco różni się od interfejsu czystego Androida. Projektanci zmienili praktycznie każdy element od ikonek, aż po przyciski nawigacyjne. Co niezwykle istotne przy okazji dodano wiele ciekawych rozwiązań takich, jak wysuwany pasek boczny z przydatnymi skrótami (znany z urządzeń Samsunga) czy rozbudowane możliwości klonowania aplikacji.

Smartfony od Realme z pewnością docenią użytkownicy lubiący dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Z drugiej strony całość została logicznie posegregowania w ustawieniach przez co nawet mniej zaawansowani użytkownicy z czasem powinni dotrzeć do ciekawych i przydatnych funkcji.

Realme 6 w przeciwieństwie do tańszego Realme C3 nie ma problemu ze starymi poprawkami zabezpieczeń. Podczas testów, które odbywały się w marcu 2020 roku smartfon posiadał poprawki zabezpieczeń datowane na 5 marca 2020 roku.

Niestety testowany przez nas egzemplarz Realme 6 pochodzi z rynku rosyjskiego i posiada nieco zbędnego oprogramowania. Domyślną przeglądarką jest Yandex. Nie zabrakło także innych rosyjskojęzycznych programów. Modele dostępne w sprzedaży w Polsce powinny być wolne od tego problemu.

Niezwykle ciekawie zaprojektowane zostało recovery systemu - odpowiednik komputerowego BIOS'a. Z jego poziomu za pomocą dotyku możemy szybko i wygodnie wyzerować urządzenie lub podjąć próbę samodzielnej naprawy oprogramowania instalując z serwera najnowszą dostępną wersję.

Pomimo drobnej wpadki z bloatware'm Realme UI to obecnie jedna z najciekawszych nakładek na Androida, która może konkurować z MIUI czy EMUI.

Realme 6 - Uwierzytelnianie biometryczne

Realme 6 posiada wbudowany czytnik linii papilarnych oraz system rozpoznawania twarzy. Niestety pomimo obecności bardzo szybkiego czytnika linii papilarnych smartfon preferuje odblokowywanie za pomocą wolnego, mało bezpiecznego i często mylącego się systemu rozpoznawania twarzy.

Wszystkim posiadaczom Realme 6 polecamy konfiguracje jedynie czytnika linii papilarnych. Rozwiązanie to jest znacznie bezpieczniejsze i szybsze.

Realme 6 - Aparat

Realme 6 posiada aparat składający się z aż czterech matryc. Głowna z nich to znany nam 64 MP obiektyw Samsung ISOCELL GW1. Charakteryzuje się on przysłoną f/1,8 oraz obecnością technologii Quad Bayer, która łączy cztery sąsiadujące ze sobą piksele w jeden duży o rozmiarze 1,6 μm. Rozwiązanie to pozwala poprawić nieco jakość zdjęć wykonywanych w trudnych warunkach oświetleniowych. Domyślnie wszystkie fotografie wykonywane są w rozdzielczości 12 MP, ale producent udostępnia tryb pozwalający zrobić 64 MP zdjęcie.

Druga matryca to 8 MP obiektyw ultra szerokokątny o 119 stopniowym kącie widzenia. Nie zabrakło także dwóch matryc pomocniczych o rozdzielczości 2 MP każda. Jedna służy do wykonywania zdjęć makro z odległości mniejszej, niż 4 cm od matrycy, a druga jest czujnikiem głębi.

Powyższa konfiguracja sprzętowa pozwala również nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD z zachowaniem 30 klatek na sekundę z wykorzystaniem stabilizacji obrazu o autorskiej nazwie UIS.

Aparat Realme 6 sprawdza się zadowalająco. Duża w tym zasługa obiektywu Samsung ISOCELL GW1 i rozbudowanego oprogramowania. Za dnia zdjęcia są odpowiednio ostre i atrakcyjne wizualnie. Widać niewielką degradację jakości obrazu po przełączeniu się na obiektyw ultraszerokokątny, ale to nieuniknione w tej półce cenowej. Zaskakująco dobrze radzi sobie tryb portretowy. Rozczarowuje za to obiektyw makro, który ma problem z poprawnym ostrzeniem.

2x zoom

4x zoom

Obiekty ultraszerokokątny

Tryb portretowy

Obiektyw makro

Zdjęcia nocne ratuje obecność trybu Ultra Night, który pozwala na 4 sekundowe naświetlanie. Dzięki temu rozwiązaniu jakość zdjęć nocnych jest poprawna. Do poziomu flagowców niestety nadal trochę brakuje.

Z przodu producent umieścił 16 MP aparat do selfie, którego jakość jest bardzo zadowalająca.

Realme 6 - Bateria

Realme 6 posiada baterię o pojemności 4300 mAh. Niestety pomimo obecności dużego akumulatora smartfon nie może pochwalić się rewelacyjnymi czasami pracy na baterii. Wydajny procesor wyprodukowany w 12 nm procesie technologicznym oraz 90 Hz ekran potrafią rozładować baterię szybciej, niż może się wydawać.

Bateria Realme 6 podczas normalnego użytkowania wystarczy na 1-1,5 dnia. Gdy ograniczymy korzystanie z mediów społecznościowych oraz granie w gry smartfon wytrzyma dwie doby.

Przeglądając internet z wykorzystaniem łączności Wi-Fi, możemy liczyć na około 7-8 godzin czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. Gdy na Realme 6 uruchomimy gry, szybko okaże się, że bateria rozładowuje się w zaskakująco szybkim tempie. Urządzenie po niecałych 5 godzinach poprosi nas o podłączenie do zasilacza.

Na szczęście sytuację ratuje 30 W ładowarka dołączona do zestawu. Pozwala ona naładować urządzenia od 0 do 100 procent w około godzinę.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Realme 6 rozładował się po 11 godzinach i 37 minutach. To przeciętny rezultat.

Realme 6 - Podsumowanie

Realme 6 to ciekawy średniak przeznaczony do określonego grona odbiorców. Za sprawą 90 Hz wyświetlacza oraz sporej ilości pamięci operacyjnej smartfon ten jest dobrym wyborem dla kinomanów oraz graczy z ograniczonym budżetem. Nie oznacza to jednak, że inni użytkownicy będą rozczarowani po zakupie testowanego smartfona.

Podczas testów Realme 6 doceniliśmy rewelacyjny 90 Hz wyświetlacz, szybki czytnik linii papilarnych, dopracowane oprogramowanie, optymalizację systemu oraz dołączone akcesoria.

Do gustu nie przypadły nam rosyjskie aplikacje, materiały użyte do budowy oraz nieco rozczarowujące czasy pracy na baterii.

Podsumowując Realme 6 to jeden z ciekawszych średniaków, który posiada cechy do tej pory dostępne jedynie dla flagowców. Jeżeli szukasz alternatywy dla Redmi Note 8 Pro to Realme 6 jest odpowiednim wyborem. Mając do dyspozycji 100-200 zł więcej warto rozważyć zakup Xiaomi Mi 9T w wersji 6 GB/128 GB.