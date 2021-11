Realme Book - bardzo udany debiut na rynku laptopów

Po niespełna dwóch latach obecności w naszym kraju realme wprowadza na rynek nowy produkt. Mowa o pierwszym laptopie w portfolio producenta. Realme Book pozytywnie zaskakuje jakością wykonania, wydajnością, wygodnymi urządzeniami wejścia/wyjścia oraz dopracowaniem konstrukcji. Czy ma jakieś wady?

Realme to najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na rynku. Po nieco ponad trzech latach od założenia realme nadszedł czas na rozszerzenie gamy produktowej. Po sporej ilości świetnych telefonów, słuchawek True Wireless oraz akcesoriów na rynku debiutuje realme book - laptop ze sloganem Dare to Leap na obudowie.

realme Book fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do redakcji PCWorld.pl trafił jeden z pierwszych egzemplarzy, które pojawiły się w naszym kraju. Do testów otrzymaliśmy model wprost z tajskiej dystrybucji. Niestety w związku z zerwanymi łańcuchami dostaw premiera realme booka w Polsce stoi pod znakiem zapytania. Aktualnie produkt ten należy traktować jako ciekawostkę. Dla nas jest również okazją do sprawdzenia, jak BBK Electronis (właściciel Oppo, Vivo, Realme i OnePlus) poradził sobie z wyprodukowaniem komputera przenośnego.

Zobacz również:

Realme jest nowym graczem na rynku komputerów przenośnych. Czy realme Book będzie w stanie rywalizować ze świetnie wykonanymi MateBookami od Huawei, ZenBookami Asusa i innym sprzętem konkurencji? Tego i wielu ciekawych rzeczy o nowym laptopie dowiesz się po przeczytaniu naszej recenzji.

realme Book fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Book - Specyfikacja techniczna

Procesor: Intel Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2,4 - 4,2 GHz, 8 MB cache, 12 W TDP) Pamięć RAM: 8 GB (LPDDR4x, Dual-Channel, 4266 MHz) Maksymalna ilość pamięci RAM: 8 GB (pamięć wlutowana) Dysk: 512 GB SSD NVMe, PCIe Przekątna ekranu: 14 cali (3:2) Typ ekranu: IPS LCD Rozdzielczość ekranu: 2160 x 1440 pikseli Częstotliwość odświeżania: 60 Hz Ekran dotykowy: Nie Jasność maksymalna: 400 nitów (typowo 330 nitów) Kontrast: 1500/1 Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics Pamięć karty graficznej: współdzielona System operacyjny: Windows 10 Home (darmowa aktualizacja do Windows 11) Łączność: WiFi 6, Bluetotoh 5,2 Złącza: USB Typu C, USB Typu C z Thunderbolt 4, USB 3,1 Gen1 Typu A, gniazdo słuchawkowe Jack Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Tak (w przycisku zasilającym) Windows Hello: Tak Kamerka internetowa: Tak, 720p Podświetlana klawiatura: Tak Dziwięk: Dwa głośniki Harman z dźwiękiem DTS Mikrofony: Dwie sztuki z redukcją hałasu z otoczenia Pojemność baterii: 54 Wh Szerokość: 307,21 Głębokość: 228,96 Wysokość: 14,9 Waga: 11,38 kg Gwarancja producenta: 24 miesiące

Realme do budowy swojego laptopa wykorzystało najnowsze podzespoły renomowanych producentów. Na rynku pojawią się dwie wersje - z procesorem Intel Core i3-1135G4 oraz Core i5-1135G7.

realme Book fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do testów otrzymaliśmy konfigurację wyposażoną w wydajniejszy procesor Intel Core i5. Całość uzupełnia 8 GB pamięci operacyjnej RAM LPDDR4x 4266 MHz oraz 512 GB nośnik SSD PCIe NVMe.

Komputer posiada również ekran 2K Full View o przekątnej 14 cali z pełnym pokryciem palecie barw sRGB.

Na wyposażeniu znajdziemy podświetlaną klawiaturę, spory gładzik, czytnik linii papilarnych w przycisku zasilającym oraz głośniki stereo stworzone przez firmę Harman.

Realme Book - Cena

Realme Booka kupimy aktualnie w Indiach. Komputer dostępny jest w dwóch specyfikacjach technicznych. Bazowy model z procesorem Intel Core i3, 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB nośnikiem SSD kosztuje 44999 rupii indyjskich (około 2400 zł netto). Testowana konfiguracja z procesorem Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej i 512 GB dyskiem SSD kosztuje 56999 rupii indyjskich (około 3000 zł netto).

Oznacza to, że w Polsce model ten powinien kosztować 3500-4000 zł. Konkurencją dla realme booka będą podstawowe konfiguracje Asusa ZenBook 14, Huawei Matebook 13 oraz Huawei MateBook 14.

Realme Book - Zawartość zestawu

Realme Book dostarczany jest w niezwykle estetycznym opakowaniu. Na froncie znajdziemy podobiznę laptopa. Producent chwali się również zastosowaniem procesora firmy Intel.

Opakowanie realme Book fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z tyłu umieszczono naklejkę informacyjną. W testowym egzemplarzu była ona w języku indyjskim.

Do testów otrzymaliśmy wersję z indyjskiego rynku fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W modelach z europejskiej dystrybucji znajdziemy na niej specyfikację techniczną komputera, datę produkcji oraz numer seryjny.

Opakowanie realme Book fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

realme Book

Szybka ładowarka USB Typu C o mocy 65 W

Kabel USB Typu C do USB Typu C

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu sprzedażowego fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W środku nie znajdziemy żadnego replikatora portów. Nie jest on jednak niezbędny ponieważ komputer posiada klasyczne złącze USB Typu A.

Realme Book - Wygląd i jakość wykonania

Na pierwszy rzut oka realme Book wygląda jak kolejny laptop z serii MateBook od Huawei. To spory komplement dla testowanej konstrukcji. Dopiero po spojrzeniu na klapę matrycy okazuje się, że obcujemy z komputerem od realme.

Przednia część obudowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do jego wykonania wykorzystano aluminium oraz wysokiej klasy matowy plastik.

realme Book fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Szybko zauważymy również nietypowe rozmiary obudowy, które wynikają z obecności ekranu o proporcjach 3:2. To kolejny element charakterystyczny dla komputerów Huawei.

Laptop dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Real Gray oraz Real Blue.

Na klapie matrycy znajdziemy błyszczące logo producenta.

Logo producenta na klapie matrycy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Po otwarciu obudowy naszym oczom ukaże się spory ekran otoczony niewielkimi ramkami, podświetlana klawiatura, przycisk zasilający oraz duży gładzik.

Logo producenta na ramce matrycy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pulpit roboczy nie posiada zbędnych akcentów stylistycznych. Na szczęście realme nie zastosowało szlifowanych krawędzi, które ładnie wyglądają, ale zbierają wszelkiego rodzaju zarysowania.

Pulpit roboczy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dzięki obecności ekranu 3:2 komputer pozytywnie wyróżnia się sporą ilością miejsca na nadgarstki.

Nad ekranem znajdziemy wbudowaną kamerkę internetową oraz dwa mikrofony z systemem aktywnej redukcji hałasu. Szkoda, że producent nie zdecydował się na zastosowanie fizycznej osłonki obiektywu.

W spód komputera wkomponowano głośniki, trzy stopki antypoślizgowe oraz otwory wentylacyjne. Producent umieścił również swój slogan reklamowy "Dare to Leap" oraz kilka naklejek.

Napis Dare to Leap na stopce antypoślizgowej fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Laptop od realme jest niezwykle poręczny. Jego masa własna to zaledwie 1,38 kg.

Spód obudowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Book - Wyświetlacz

Realme zdecydowało się na wykorzystanie specjalnie zaprojektowanego wyświetlacza. Jest to nie dotykowy panel IPS LCD o przekątnej 14 cali i proporcjach 3:2. Ekran zajmuje aż 90% powierzchni klapy matrycy.

Rozdzielczość to 2160 x 1440 pikseli (2K). Dzięki dodatkowym pikselom w pionie i poziomie możemy wygodnie pracować z dwoma aplikacjami w tym samym czasie bez konieczności podłączania dodatkowego monitora.

Panel posiada 100% pokrycie palety barw sRGB oraz jasność szczytową na poziomie 400 nitów.

Zawias posiada szeroką możliwość regulacji kąta otwarcia matrycy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Szkoda, że producent nie zdecydował się na pokrycie wyświetlacza szkłem Corning Gorilla Glass. Ekran w realme Booku nie jest zabezpieczony przed zarysowaniami i przypadkowymi uszkodzeniami.

Do jakości wyświetlanego obrazu nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń. Komputer świetnie nadaje się zarówno do pracy jak i rozrywki. Oglądając Netflixa trzeba jednak pogodzić się ze sporymi pasami nad i pod wyświetlanym obrazem. Wszystko ze względu na nietypowe proporcje.

Realme Book - Klawiatura i gładzik

Klawiatura i gładzik również niezwykle przypominają te znane z komputerów produkowanych przez Huawei. Ponownie jest to świetnia informacja dla konsumentów planujących zakup notebooka od realme.

Producent wykorzystał wysokiej klasy urządzenia wprowadzające. Laptop posiada klawiaturę z trzystopniowym podświetleniem i długości skoku klawisza na poziomie 1,3 mm. Została ona wyprodukowana ze specjalnych mechanizmów w kształcie litery X. Reakcja na kliknięcie jest stanowcza. Całość sprawia pozytywne wrażenie i nie utrudnia pracy.

Klawiatura testowanego modelu posiada dodatkowe znaki przeznaczone na rynek indyjski fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Małe zastrzeżenie można mieć do podświetlenia klawiatury. Niestety producent nie przewidział możliwości włączenia podświetlenia na stałe. Diody automatycznie wyłączają się po kilku sekundach bezczynności. Ponowna aktywacja odbywa się po kliknięciu dowolnego klawisza.

Nieco niżej znajdziemy sporych rozmiarów gładzik umieszczony symetrycznie na środku obudowy. Touchpad działa precyzyjnie, posiada fizyczny klik oraz wspiera precyzyjne sterowniki systemu operacyjnego Windows 10/11. Oznacza to, że możemy skorzystać z gestów wywoływanych dwoma oraz trzema palcami.

Gładzik fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Book - Kamera, mikrofony i głośniki

Kamerkę internetową o rozdzielczości 720p umieszczono centralnie nad wyświetlaczem. O jej aktywacji poinformuje nas dedykowana dioda. Jakość sensora jest poprawna. Nasi odbiorcy nie będą mieli problemu z widocznością, ale w niektórych momentach odczuwalna jest niska rozdzielczość. Kamera poprawnie zaskakuje wieczorami - po zmroku jakość obrazu nadal jest bardzo dobra.

Kamerka internetowa fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Obok obiektywu umieszczono dwa mikrofony, które połączono z systemem aktywnej redukcji hałasu. Dzięki takiemu umiejscowieniu nie będziemy mieli problemu z przypadkowym zasłanianiem oraz rejestrowaniem dźwięku pochodzącego z głośników.

Ramki okalające matrycę fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na spodzie komputery znajdziemy dwa przetworniki produkowane przez firmę Harman, które połączono z systemem Stereo Surround Sound by DTS. Jakość dźwięku jest zadowalająca. Brakuje nieco wysokich tonów, a umiejscowienie sprzyja zasłanianiu głośników.

Realme Book - Zabezpieczenia biometryczne

Realme Book posiada na wyposażeniu czytnik linii papilarnych, który został zintegrowany z przyciskiem zasilającym. Całość idealnie współpracuje z systemem Windows Hello. Podczas testów nie miałem powodu do narzekań. Sensor jest szybki i dokładny. Odblokowanie komputera zajmuje ułamki sekundy.

Przycisk zasilający zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Book - Porty

Realme Book pomimo kompaktowej obudowy posiada sporą ilość portów.

realme Book z wpiętą ładowarką fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na lewej krawędzi znajdziemy dwa porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Zostały one od siebie oddalone. Oznacza to, że nie będziemy mieli problemów z ich wykorzystaniem w tym samym czasie.

realme zastosowało sporą przerwę pomiędzy portami USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pomiędzy złączami USB Typu C znajduje się dioda sygnalizująca status ładowania komputera.

Po przeciwległej stronie umieszczono port USB 3.1 Gen 1 Typu A oraz złącze słuchawkowe Jack.

Port USB Typu A fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do pełni szczęścia brakuje jedynie cyfrowego wyjścia obrazu. Aby skorzystać z HDMI lub DisplayPort musimy wyposażyć się w stosowną przejściówkę.

Realme Book - Wydajność

Realme Book to typowy komputer ultraprzenośny ze średniej półki cenowej. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor Intela 11 generacji oraz układ graficzny Intel Xe. Całość uzupełnia 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR4x 4266 MHz oraz 512 GB nośnik SSD NVMe.

Na rynku pojawi się również model z 16 GB pamięci operacyjnej, który znacznie lepiej poradzi sobie z obsługą wielu aplikacji w tym samym czasie.

Podczas testów nie mogłem narzekać na wydajność komputera. Czasami brakowało mi jedynie pamięci operacyjnej. Wtedy przydawał się szybki dysk SSD, który pełnił rolę pamięci SWAP.

Realme Booka przetestowałem w kilku popularnych testach syntetycznych. Poniżej rezultaty:

3DMark Time Spy - 1556

Geekbench 5 - 1388 (Single Core), 5288 (Multi Core)

Geekbench 4 - 6059 (Single Core), 20948 (Multi Core)

PCMark 10 - 4910

Cinebench R23 - 1353 (CPU Single), 5144 (CPU Multi)

Cinebench R20 - 5144

Cinebench R15 - 952 (CPU), 91,27 fps (GPU)

Sprawdziłem również, jak radzi sobie dysk SSD - odczyt maksymalny wynosi 3091,87 MB/s, a zapis maksymalny 1756,06 MB/s (test w programie CrystalDiskMark 7.0.0)

Chwile warto poświęcić chłodzeniu. Realme Book posiada system Storm Cooling, który składa się z dwóch wentylatorów oraz sporych otworów wentylacyjnych. Wiatraki umieszczono na krawędziach obudowy co pozytywnie wpływa na ich wydajność.

Otwory wentylacyjne fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Komputer nawet podczas wykonywania wymagających obliczeń pozostaje chłodny i nie wydziela nadmiernego hałasu. Zdecydowanie jest to spora zaleta testowanego laptopa. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu możemy wykorzystać pełną wydajność zastosowanych podzespołów.

Zawias i otwory wentylacyjne fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Book - Oprogramowanie

Realme Book sprzedawany jest z preinstalowanym Windowsem 10 Home w wersji 21H1. Komputer oczywiście spełnia wszystkie wymagania Windowsa 11 i podlega darmowej aktualizacji. Po otrzymaniu realme Booka zaktualizowałem go do Windowsa 11. Wszystkie testy przeprowadzane były na najnowszej wersji systemu.

W oprogramowaniu nie znajdziemy zbędnych gadżetów. Producent zainstalował jedynie sterowniki oraz autorski program PC Control. Pozwala on połączyć komputer ze smartfonami realme. Aktualnie rozwiązanie to działa jedynie z realme GT Master Edition, ale wkrótce producent zaktualizuje inne smartfony.

PC Manager fot. Daniel Olszewski / PCWorld PC Manager fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Book - Bateria

W obudowie realme Booka znalazło się miejsce dla sporego akumulatora o pojemności 54 Wh. Według producenta umożliwia oglądanie filmów wideo przez 11 godzin. W praktyce realme Book pozwala na od 6 do 8 godzin pracy biurowej bez konieczności zasilania.

Gdy zdecydujemy się na wykorzystanie maksymalnej jasności ekranu czas ten skróci się o godzinę. Przy wykonywaniu skomplikowanych obliczeń ładowarkę będziemy musieli podłączyć po około 4 godzinach.

W zestawie z komputerem otrzymamy 65 W zasilacz USB Typu C.

Szybka ładowarka fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Jest on kompatybilny z szybkim ładowaniem Quick Charge, Power Delivery oraz Dart Charge.

Ładowanie od 0 do 50% trwa zaledwie 30 minut. Do pełna komputer naładujemy w niecałe dwie godziny.

Kabel USB Typu C - USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Book - Podsumowanie

Realme Book to z pewnością udany debiut producenta na rynku komputerów przenośnych. Laptop posiada nowoczesne i wydajne podzespoły, świetnie wykonaną i atrakcyjną wizualnie obudowę oraz dobrze zaprojektowane urządzenia peryferyjne. Nie obyło się bez kilku drobnych wpadek, ale realme Book to bardzo dobry notebook.

realme Book w kolorze Real Blue fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniłem bardzo wygodną klawiaturę i gładzik, nowoczesne porty wejścia/wyjścia, lekką i jednocześnie świetnie wykonaną obudowę oraz matrycę o proporcjach 3:2.

Do wad można zaliczyć brak ekranu pokrytego szkłem, portu HDMI oraz niewielką ilość pamięci operacyjnej bez możliwości rozszerzenia.

Podsumowując realme Book to bardzo ciekawa propozycja. Nowy model spokojnie może konkurować z MateBookami oraz innymi komputerami przenośnymi. Jeżeli posiadasz telefon od realme i szukasz laptopa to testowany mógłby być dobrym wyborem. Szkoda, że realme Book prawdopodobnie nie trafi do sprzedaży w Polsce.