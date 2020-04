Realme C3 - test ciekawej alternatywy dla budżetowych Redmi

Realme pojawia się w Polsce z trzema ciekawymi modelami. Sprawdzamy, co potrafi najtańszy z nich - Realme C3.

Realme to stosunkowo młoda marka należąca do Oppo, która pojawiła się na rynku zaledwie dwa lata temu. Po udanym debiucie Oppo w Europie nadszedł czas na Realme.

Producent przygotował dla konsumentów z Polski trzy modele - Realme C3, Realme 6i oraz Realme 6.

Dziś testujemy najtańszego przedstawiciela rodziny - Realme C3, który wyróżnia się procesorem MediaTek'a, ogromną baterią o pojemności 5000 mAh oraz ciekawymi wersjami kolorystycznymi. Czy tyle wystarczy, aby pokonać bestsellerowe modele produkowane przez Redmi?

Do redakcji trafił czerwony Realme C3 w niedostępnej w Polsce konfiguracji sprzętowej z 3 GB RAM'u i 32 GB wbudowanej pamięci masowej, który z pewnością przyciąga wzrok, ale co z jego użytecznością? Tego i wielu innych rzeczy dowiesz się czytając nasz test Realme C3.

Realme C3 - Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 6.5 cala, IPS LCD

Stosunek powierzchni ekranu do panelu przedniego: 89.8%

Rozdzielczość: HD+ 720 x 1600 pikseli

Ochrona: Corning Gorilla Glass 3

Jasność maksymalna: 480 nitów

Wymiary: 164.4 mm x 75.0 mm x 8.95 mm

Waga: 195 gramów

Bateria: 5000mAh (pojemność typowa)

Pamięć operacyjna: 2 GB + 32 GB/ 3 GB + 64 GB

Możliwość rozszerzenia pamięci masowej: tak, czytnik kart microSD do 256 GB

Aparat Główny: 12 MP, PDAF, przysłona f/1.8, HDR, Slow-motion (480P 120fps)

Aparat Portretowy: 2MP, przysłona f/2.4, tryb portretowy

Kamera przednia: 5MP, wspierana przez AI, HDR, Tryb panoramiczny,Timelapse

Nagrywanie wideo: 720p / 1080p, 30fps

Procesor: MediaTek Helio G70, 12 nm proces technologiczny, częstotliwość taktowania 2,0 GHz

Dual SIM: Tak

Obsługa VoLTE: Tak

Wi-Fi: 2,4 GHz

Bluetooth: tak, wersja 5.0

Sensory/moduły: GPS, Beidou, Galileo, Glonass, A-GPS, czujnik indukcji magnetycznej, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, Żyroskop, akcelerometr

Port USB: microUSB z obsługą OTG

System operacyjny: Android 10 z nakładką Realme UI 1.0

Szybki rzut na specyfikację techniczną od razu ujawnia, że Realme C3 to typowy przedstawiciel najniższego segmentu cenowego. Do budowy urządzenia wykorzystano procesor MediaTek wyprodukowany w przestarzałym procesie technologicznym. Dodatkowo bazowa wersja ma zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej.

Gdy dokładniej przejrzymy dane techniczne okaże się, że Realme C3 jak na smartfon za 600-700 zł oferuje sporo. Urządzenie dostarczane jest z przyzwoitym ekranem IPS LCD o jasności maksymalnej 480 nitów z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody, gigantycznym akumulatorem oraz preinstalowanym Androidem 10, który nadal nie jest standardem w tej półce cenowej. Warto zauważyć także, że urządzenie jest odporne na zachlapania.

Niestety od Realme C3 nie możemy oczekiwać nowoczesnego portu USB Typu C. Zamiast niego dostajemy microUSB w parze z gniazdem słuchawkowym Jack.

Szkoda, że producent nie wyposażył modelu C3 w moduł NFC, który pozwoliłby smartfonowi wyróżnić się spośród wielu konkurencyjnych konstrukcji.

Obecnie Realme C3 jest rywalem między innymi dla Huawei'a P40 Lite E nad którym ma ogromną przewagę w postaci obecności usług Google.

Realme C3 - Cena

Realme C3 to przystępny cenowo smartfon. Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że marka Realme dopiero zaczyna swoją ekspansję na kraje europejskie. Model C3 dostępny będzie w sprzedaży w dwóch konfiguracjach różniących się od siebie ilością pamięci operacyjnej oraz masowej. Bazowy model oferuje 2 GB RAM'u oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowany smartfon kosztuje 599 zł. Dużo ciekawiej prezentuje się jednak model droższy o 50 zł. Oferuje on 3 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Realme C3 sprzedawany będzie w dwóch wersjach kolorystycznych: Frozen Blue oraz Blazing Red (testowanej przez nas). Szkoda, że producent nie przewidział klasycznej czarnej lub białej wersji kolorystycznej.

Realme C3 - Zawartość zestawu

Realme C3 dostarczany jest w niewielkim żółtym opakowaniu. Front informuje nas z jakim modelem obcujemy, a z tyłu znajdziemy podstawową specyfikację techniczną. Co ciekawe Realme umieszcza na pudełku datę produkcji smartfona.

W środku nie znajdziemy niczego niezwykłego. Smartfon dostarczany jest z 10 W zasilaczem, przewodem USB, igłą do wysuwania tacki na karty SIM/microSD oraz skróconą instrukcją obsługi. Brakuje chociażby najprostszego etui silikonowego, które bardzo by się przydało, ale o tym w dalszej części testu.

Testowany przez nas egzemplarz pochodzi z dystrybucji zagranicznej, w związku z czym posiada ładowarkę z wtykiem amerykańskim (typu A). Przedstawiciele marki zapewniają, że urządzenia, które sprzedawane będą w naszym kraju posiadają w zestawie ładowarkę kompatybilną z naszymi gniazdkami.

Realme C3 - Wygląd i jakość wykonania

Gdyby nie plastik twardy plastik na pleckach można by pomyśleć, że Realme C3 to znacznie droższe urządzenia. Testowany smartfon do najlżejszych (195 g) i najcieńszych (8,95 mm) co prawda nie należy, ale dzięki wyprofilowanym pleckom doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni.

Na ziemię sprowadza nas port microUSB, który wskazuje, że Realme C3 to budżetowiec. Potwierdzają to również drobne pozostałości po odlewie obudowy na jej krawędziach. Pomimo drobnych niedociągnięć, w porównaniu z konkurencją Realme C3 prezentuje się zaskakująco dobrze.

Na froncie umieszczono 6,5 calowy ekran z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody. Pod ekranem znajdziemy sporą ramkę, pod którą ukryte zostało podświetlenie matrycy. Co ważne Realme C3 posiada fabrycznie naklejoną folię ochronną na ekran. Dzięki niej kupujący oszczędza kilkadziesiąt złotych na dodatkowych akcesoriach.

Tył urządzenia wykonany jest z matowego, chropowatego plastiku w krzykliwym kolorze. Na dole znajdziemy logo producenta, a w lewym górnym rogu umieszczono aparaty oraz napis AI Super Camera.

Niestety prostokątna obudowa obiektywów ponadprzeciętnie wystaje poza obrys obudowy, co jest uciążliwe podczas użytkowania. Smartfon znacząco chybocze się po położeniu na płaskiej powierzchni. Dodatkowo obiektyw narażony jest na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania. Problem ten znika po zakupie pokrowca.

Z tyłu znajdziemy również czytnik linii papilarnych, do którego nie mamy żadnych zastrzeżeń.

Na dolnej krawędzi znajdziemy złącze słuchawkowe Jack, port microUSB, mikrofon oraz głośnik monofoniczny. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że urządzenie nie posiada systemu aktywnej redukcji hałasu z otoczenia.

Na lewej krawędzi znajdziemy tackę na karty SIM/microSD oraz przyciski do regulacji głośności. Po przeciwnej stronie umieszczono przycisk zasilania.

Ramka Realme C3 jest zintegrowana z tylną obudową. To typowe rozwiązanie rozwiązanie stosowane w najtańszych smartfonach. Widzieliśmy je również w Moto E6 Plus.

Po kilku dniach intensywnego użytkowania Realme C3 nadal wygląda, jak nowy.

Realme C3 - Wyświetlacz

Realme C3 posiada 6,5 calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD. Panel posiada rozdzielczość HD+ 1600 x 720 pikseli oraz niewielkie wycięcie w kształcie kropli wody, w którym umieszczono 5 MP kamerkę do selfie.

Zagęszczenie pikseli wynosi zaledwie 270 ppi, co jest widoczne oraz odczuwalne podczas normalnego użytkowania. Konsumenci, którzy korzystali kiedyś z telefonów wyposażonych w ekrany Full HD od razu zauważą, że czcionki są poszarpane. Mimo, że smartfony znacząco urosły w najniższym segmencie cenowym nadal nie możemy liczyć na panele o wyższej rozdzielczości.

Pomijając nieco zbyt niską szczegółowość ekran charakteryzuje się szeroką regulacją poziomu jasności, która umożliwia w miarę komfortową pracę w pełnym słońcu, co nadal nie jest oczywiste w najtańszych smartfonach.

Nie zabrakło czujnika oświetlenia, który odpowiednio dobiera jasność ekranu do warunków oświetleniowych. Na plus należy zaliczyć także globalny tryb ciemny, który ułatwia pracę po zmroku.

Niestety Realme C3 nie posiada trybu Always-on ani diody powiadomień.

Realme C3 - Wydajność

Za wydajność Realme C3 odpowiada układ MediaTek Helio G70. To wykonany w przestarzałym, 12 nm procesie technologicznym procesor przeznaczony do tanich smartfonów. Charakteryzuje się on obecnością czterech energooszczędnych rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 1,7 GHz oraz czterech wydajnych rdzeni Cortex-A75 o taktowaniu 2,0 GHz. Układ ten współpracuje z 2 GB lub 3 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB lub 64 GB wbudowanej pamięci operacyjnej.

Mimo początkowych obaw Realme C3 bardzo pozytywnie nas zaskoczył. Tani, przestarzały układ, mała, jak na dzisiejsze czasy ilośc pamięci operacyjnej i najnowszy system Android z rozbudowaną nakładką to przepis na powolne działanie. Na szczęście chińscy inżynierowie solidnie przyłożyli się do optymalizacji oprogramowania. Realme C3 w połączeniu z RealmeUI 1.0 to bardzo wydajny i przyjemny w użyciu smartfon. Oczywiście o wydajności rodem z flagowców nie ma mowy, ale żaden konsument szukający taniego urządzenia nie będzie rozczarowany.

Realme C3 przetestowaliśmy w kilku popularnych testach syntetycznych:

3DMark Sling Shot - 1655

Antutu - 180633

Geekbench - 351 Single; 1277 Multi

Postanowiliśmy także przetestować wydajność wbudowanej pamięci masowej. Odczyt sekwencyjny wyniósł 289,95 MB/s, a zapis nieco ponad 120 MB/s. To przyzwoite wyniki, ale należy pamiętać, że model z 64 GB wbudowanej pamięci masowej może oferować zupełnie inne rezultaty.

Realme C3 - Oprogramowanie

Realme C3 pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką RealmeUI 1.0. To spora zaleta testowanego smartfona. Wiele konkurencyjnych konstrukcji nadal korzysta z Androida 9.0 Pie, a na aktualizację do Androida 10 się nie zapowiada.

Pierwszy kontakt z Realme C3 może być nieco przytłaczający dla osób, które nie miały wcześniej styczności ze smartfonami od Oppo. Okazuje się bowiem, że RealmeUI 1.0 to nic innego, jak niewielka modyfikacja ColorOS 7 znanego od lat ze smartfonów Oppo.

Nakładka RealmeUI 1.0 znacząco różni się od interfejsu czystego Androida. Projektanci zmienili praktycznie każdy element od ikonek, aż po przyciski nawigacyjne. Co niezwykle istotne przy okazji dodano wiele ciekawych rozwiązań takich, jak wysuwany pasek boczny z przydatnymi skrótami (znany z urządzeń Samsunga) czy rozbudowane możliwości klonowania aplikacji.

Smartfony od Realme z pewnością docenią użytkownicy lubiący dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Z drugiej strony całość została logicznie posegregowania w ustawieniach przez co nawet mniej zaawansowani użytkownicy z czasem powinni dotrzeć do ciekawych i przydatnych funkcji.

Jedynym problemem oprogramowania Reame C3 są przestarzałe poprawki zabezpieczeń. Podczas testów, które odbywały się w marcu 2020 roku smartfon posiadał poprawki zabezpieczeń datowane na 5 grudnia 2019 roku.

Naszym zdaniem Realme UI oraz ColorOS to jedne z najciekawszych nakładek na rynku, które spokojnie mogą konkurować z EMUI, One UI oraz MIUI.

Niezwykle ciekawie zaprojektowane zostało recovery systemu - odpowiednik komputerowego BIOS'a. Z jego poziomu za pomocą dotyku możemy szybko i wygodnie wyzerować urządzenie lub podjąć próbę samodzielnej naprawy oprogramowania instalując z serwera najnowszą dostępną wersję.

Realme C3 - Uwierzytelnianie biometryczne

Testując Realme C3 nie sposób nie wspomnieć o zabezpieczeniach biometrycznych, które działają nieco inaczej niż można by się tego było spodziewać. Smartfon posiada wbudowany czytnik linii papilarnych oraz system rozpoznawania twarzy. Niestety rozwiązania te nie za dobrze ze sobą współgrają. Podczas konfiguracji smartfon zachęca do zeskanowania swojej twarzy oraz linii papilarnych. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok szybko okaże się, że czytnik linii papilarnych jest jedynie elementem pomocniczym, a smartfon korzysta głównie z niezbyt bezpiecznego systemu skanowania twarzy, który na dodatek często jest niedokładny.

Wszystkim posiadaczom Realme C3 polecamy konfiguracje jedynie czytnika linii papilarnych. Rozwiązanie to jest znacznie bezpieczniejsze i szybsze.

Realme C3 - Aparat

Realme C3 jak na nowoczesnego budżetowca przystało posiada całkiem sporo aparatów. Na pleckach znajdziemy aż trzy matryce. Główny aparat posiada 12 MP oraz przysłonę f/1,8. Możemy liczyć również na PDAF. Nie zabrakło też dwóch 2 MP matryc pomocniczych - makro oraz czujnika głębi o przysłonie f/2,4. Z przodu umieszczono 5 MP aparat do selfie z przysłoną f/2,4.

Jakość zdjęć jest typowa, jak na budżetowca. Kupując Realme C3 nie możemy liczyć, że zdjęcia będą idealnie ostre i atrakcyjne. To właśnie aparat jest elementem, na którym producent postanowił zaoszczędzić. 12 MP matryca główna oraz dwa dodatkowe obiektywy miernej jakości zadowolą osoby, które zdjęcia wykonują jedynie sporadycznie. Realme C3 z pewnością nie zastąpi aparatu fotograficznego. Trzeba mieć to na uwadze wybierając ten model.

Dwukrotny zoom

Czterokrotny zoom

Tryb portretowy

Zdjęcie makro

Również kamerka do selfie nie zachęca do wykonywania zdjęć. Z drugiej strony mało smartfonów kosztujących 600-700 zł oferuje lepszy aparat.

Kupując taniego smartfona musimy się liczyć z kompromisami. W przypadku Realme C3 są nimi aparaty.

Realme C3 - Bateria

Bateria o pojemności 5000 mAh w połączeniu z niezbyt wydajnymi podzespołami zapewnia ponadprzeciętne czasy pracy z dala od ładowarki. Nasze obawy co do prądożerności procesora MediaTek Helio G70 okazały się zupełnie bezpodstawne.

Akumulator Realme C3 podczas normalnego użytkownika spokojnie wystarczy na około 2 dni. Użytkownicy wykorzystujący smartfona głównie do przeprowadzania rozmów wideo spokojnie wyciągną jeszcze jedną dobę więcej.

Przeglądając internet z wykorzystaniem łączności Wi-Fi, możemy liczyć na około 11-12 godzin czasu pracy na pojedynczym ładowaniu. Gdy na Realme C3 uruchomimy gry, szybko okaże się, że po pierwsze rozgrywka nie będzie płynna, a po drugie 12 nm procesor MediaTek'a (pod obciążeniem) rozładuje baterie w około 6 godzin.

Niestety podobnie, jak inne tanie smartfony Realme C3 nie posiada wsparcia dla żadnego systemu szybkiego ładowania baterii. Oznacza to, że akumulator Realme C3 o imponującej pojemności 5000 mAh naładujemy z mocą maksymalną 10 W. Ładowanie do pełna trwa 160 minut.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Realme C3 rozładował się po 18 godzinach i 58 minutach. To jeden z najlepszych rezultatów w historii naszych testów!

Realme C3 - Podsumowanie

Realme C3 z pewnością nie będzie miał łatwego startu. Na rynku budżetowców dostępnych jest wiele konstrukcji bardziej znanych marek. Z drugiej strony Realme posiada w swoim portfolio solidnego smartfona, który może konkurować z najpopularniejszymi modelami od Xiaomi. Dodatkowo firmie sprzyja fakt, że najnowsze smartfony Huawei'a nie posiadają usług Google'a. Czy model C3 zyska popularność w naszym kraju? Wiele zależało będzie od marketingu oraz umów z operatorami.

Podczas testów Realme C3 doceniliśmy niezwykle wytrzymałą obudowę, ogromny akumulator oferujący rewelacyjne czasy pracy na baterii oraz świetną optymalizację rozbudowanej nakładki RealmeUI.

Nie spodobał się nam brak systemu aktywnej redukcji hałasu (brak drugiego mikrofonu), słaby aparat, który na dodatek znacząco wystaje ponad obrys obudowy oraz brak systemu szybkiego ładowania.

Podsumowując Realme C3 to jeden z najlepszych smartfonów w swoim segmencie cenowym. Jeżeli szukasz taniego smartfona z ciekawymi funkcjami, a nie zależy ci na aparacie oraz znanym logo na obudowie Realme C3 jest odpowiednim wyborem.