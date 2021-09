Realme GT Master Edition - tak ładnego smartfona ze świecą szukać

Niespełna trzy miesiące po premierze Realme GT na rynku pojawia się wersja Master Edition. Niech was nie zwiedzie nieco słabszy procesor. Nowy model szokuje swoim wyglądem i udowadnia, że smartfony nie muszą być nudne.

Realme szturmem zdobywa kolejne rynki. Po udanym debiucie na rynku średniaków i budżetowców nadszedł czas na przystępne cenowo flagowce. Producent postanowił zgarnąć kawałek rynku, który dotychczas zagospodarowany był przez OnePlusa. Najnowsze modele Realme z rodziny GT to flagowce, które sprzedawane są w atrakcyjnych cenach.

Realme GT Master Edition

Zaledwie niespełna trzy miesiące temu na rynku pojawił się Realme GT - najtańszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Urządzenie aktualnie kupimy już za niespełna 2000 zł.

Po wakacyjnej przerwie Realme wraca do nas z kolejną propozycją, która pozycjonowana jest pomiędzy średniakami i flagowcami. Realme GT Master Edition na pierwszy rzut oka jest uboższą wersją Realme GT. Po testach wiem już, że testowane urządzenie to niezwykle ciekawa propozycja, która wyróżnia się spośród wielu bardzo podobnych smartfonów.

Realme GT Master Edition - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 778G Częstotliwość taktowania: 1,9-2,4 GHz Proces technologiczny: 6 nm Układ graficzny: Adreno 642L Pamięć operacyjna: 8 GB Pamięć masowa: 128GB, UFS Wyświetlacz: Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala, Rozdzielczość Full HD+ 2400 x 1080 pikseli, Jasność maksymalna 1000 nitów, 100% pokrycie palety barw DCI-P3 Zabezpieczenie ekranu: AGC Dragontrail 2,5D Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Bateria: 4300 mAh Ładowanie: 65 W ładowanie przewodowe Ładowanie zwrotne: Tak, z wykorzystaniem portu USB Typu C Aparat: 64 MP matryca główna, f/1,8; 8 MP obiektyw ultraszerokokątny, f2,2; 2 MP obiektyw Makro, f/2,4 Aparat przedni: 32 MP Nagrywanie wideo: 4K w 30 klatkach na sekundę Optyczna stabilizacja obrazu: Nie Zoom optyczny: Nie Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Tak, w wyświetlaczu Nawigacja: GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU Łączność: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,2, NFC Dźwięk: Dwa mikrofony, głośnik mono System operacyjny: Android 11 z nakładką realme UI 2,0 Złącza: USB Typu-C - 1 szt, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt Długość: 159,2 mm Szerokość: 73,5 mm Grubość: 8,7 mm Waga: 180 g

Patrząc na specyfikację techniczną trudno nie odnieść wrażenia, że Realme GT Master Edition jest słabszą wersją Realme GT. Poniekąd jest to prawda. Producent postanowił zastosować nieco słabszy procesor z serii 700. Testowany model zamiast topowego Snapdragona 888 5G posiada nieco mniej wydajny układ Snapdragon 778G. Warto zauważyć, że chip wyprodukowano w większym - 6 nm procesie technologicznym. Maksymalna częstotliwość taktowania wynosi 2,4 Ghz zamiast 2,84 GHz. Zmieniła się również nieco architektura rdzeni. Podsumowując - Snapdragon 888 jest znacznie wydajniejszy wydajniejszy, ale różnica jest nieodczuwalna podczas codziennego użytkowania.

Realme GT Master Edition wyróżnia się z tłumu

Smartfon dostępny jest w wersji z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej. Realme GT Master Edition nie kupimy w topowej wersji z 12 GB RAMu.

Reszta specyfikacji technicznej jest niemalże identyczna jak w modelu GT. Warto jednak zauważyć, że Realme GT Master Edition nie posiada głośników stereo. Producent ograniczył również nieco pojemność baterii.

Realme GT Master Edition - Cena

Realme po raz kolejny zamierza sporo namieszać na rynku. Testowany model GT Master Edition został bardzo sensownie wyceniony. Bazowa wersja wyposażona w 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje zaledwie 1499 zł. Droższa konfiguracja z 8 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej to wydatek 1799 zł.

Naturalną konkurencją dla testowanego urządzenia jest POCO F3, Samsung Galaxy A52 oraz Xiaomi Mi 11 Lite.

Realme GT Master Edition - Zawartość zestawu

Realme GT Master Edition przynależy do flagowej serii GT. Oznacza to, że urządzenie dostarczane jest w dużym, czarnym opakowaniu.

Pudełko Realme GT Master Edition

Producent umieścił na nim najważniejsze elementy specyfikacji technicznej. Nie zabrakło również logotypu sygnalizującego kompatybilność z siecią komórkową 5G.

Pudełko Realme GT Master Edition

Po otwarciu pudełka naszym oczom ukaże się dosyć pokaźny zestaw sprzedażowy. W środku znajdziemy:

Smartfon Realme GT Master Edition

Szybką ładowarkę Super Dart o mocy 65 W

Kabel USB Typu A do USB Typu C

Dedykowane etui

Igłę do wyjmowania tacki na karty SIM

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu

Producent dołącza do zestawu dedykowane etui. Nie jest to jednak przezroczysty pokrowiec znany z innych modeli. W zestawie z Realme GT Master Edition znajdziemy matowy pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego, który jest idealnie dopasowane stylistycznie do tylnego panelu.

Dedykowane etui

Etui posiada charakterystyczny wzór ze zgrubieniami, logo producenta oraz podpis projektanta - Naoto Fukasawy.

Pokrowiec wyróżnia się unikalnym designem

Akcesorium świetnie zabezpiecza plecki i ramki boczne. Dodatkowo zastosowano rant ochronny, który zminimalizuje ryzyko zbicia ekranu podczas przypadkowego upadku.

Etui dobrze chroni przed zadrapaniami i zbiciem ekranu

Realme GT Master Edition - Wygląd i jakość wykonania

Realme GT Master Edition nie jest kolejnym typowym smartfonem. Na rynku znajdziemy obecnie kilkadziesiąt modeli, które są do siebie bardzo podobne. Z pewnością nie można powiedzieć tego o Realme GT Master Edition. Wszystko dzięki japońskiemu projektantowi Naoto Fukasawie, który zaprojektował plecki urządzenia.

Plecki Realme GT Master mają charakterystyczną strukturę

Urządzenie wyposażono w panel tylny wykonany z tworzywa sztucznego, które do złudzenia przypomina skórę. Całość pomalowano matową farbą na szary kolor. Logo producent umieszczono w prawym górnym rogu nieopodal obudowy obiektywów.

Logo producenta i podpis projektanta

Trzy obiektywy aparatów umieszczono pionowo w szklanym panelu. Producent nie zapomniał również o diodzie doświetlającej LED. Całość uzupełnia napis Matrix AI Camera.

Obudowę aparatów wykonano z mlecznego szkła

Na tylnym panelu znajdziemy cztery zgrubienia biegnące przez całą szerokość obudowy. Trzeba się do nich przyzwyczaić, ale po kilku godzinach docenimy ich obecność - znacznie poprawiają chwyt.

Faktura plecków przypomina nieco skórę

Z przodu Realme GT Master Edition wygląda identycznie jak Realme GT. Smartfon posiada niemalże bezramkowy ekran o przekątnej 6,43 cala z kamerką do selfie umieszczoną w lewym górnym rogu.

Smartfon posiada niewielkie ramki

Ramka wykonana została z plastiku, który został pomalowany błyszczącą farbą. Jest ona najsłabszym ogniwem. Element ten szybko przypomina, że producent musiał poczynić pewne kompromisy, aby obniżyć sugerowaną cenę detaliczną urządzenia.

Błyszcząca ramka jest najsłabszym ogniwem konstrukcji

Z prawej strony obudowy znajdziemy przyciski do regulacji głośności oraz tackę na karty SIM. Na przeciwległym boku umieszczono przycisk zasilający.

Plecki są lekko zaokrąglone. Zabieg ten poprawia chwyt

Gniazdo słuchawkowe Jack, mikrofon, port USB Typu C oraz głośnik znajdziemy na dolnej krawędzi.

Porty znajdziemy na dolnej krawędzi

Realme GT Master Edition - Wyświetlacz

Realme GT Master Edition otrzymał ekran, który doskonale znamy z modelu GT. Jest to panel Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+. Matryca charakteryzuje się 120 Hz częstotliwością odświeżania z funkcją automatycznej zmiany częstotliwości w zależności od aktualnie wykonywanych czynności.

Ekran urządzenia spokojnie może konkurować z flagowymi modelami na ten rok

Warto podkreślić, że maksymalna jasność ekranu sięga 1000 nitów (chwilowo). Oznacza to, że nie będziemy mieć najmniejszych problemów z obsługą urządzenia w pełnym świetle słonecznym.

Dolna ramka jest minimalnie większa

Wyświetlacz zastosowany w Realme GT Master Edition spokojnie może konkurować z panelami, które znajdziemy w znacznie droższych urządzeniach. Odwzorowanie kolorów, jasność maksymalna i kontrast są na rewelacyjnym poziomie. Dodatkowo Realme GT Master Edition spodoba się konsumentom lubiącym kompaktowe urządzenia. Pomimo obecności wyświetlacza o przekątnej 6,43 cala dzięki bezramkowemu designowi telefon można spokojnie obsługiwać jedną ręką.

Realme GT Master Edition - Czytnik linii papilarnych

Realme od dawna stosuje w swoich smartfonach czytniki linii papilarnych umieszczone w ekranie. Producent sięgnął po technologię optyczną. Rozwiązanie to znamy już z Realme GT, Realme 8 Pro oraz starszych konstrukcji.

Sam sensor jest bardzo szybki i dokładny. Całość radzi sobie nawet z lekko wilgotnym palcem lub skanowaniem pod nienaturalnym kątem.

Czytnik linii papilarnych powinien być umieszczony nieco wyżej

Niestety ponownie możemy przyczepić się do jednej kwestii. Czytnik linii papilarnych umieszczony jest o 1-2 cm za nisko. Ze względu na nietypowe umiejscowienie musimy się nieco natrudzić, aby dotknąć kciukiem w odpowiednie miejsce na ekranie.

Realme GT Master Edition - Wydajność

Realme GT Master Edition w przeciwieństwie do Realme GT nie posiada już flagowego procesora Qualcomm Snapdragon 888. Zamiast niego producent sięgnął po średniopółkowy układ Qualcomm Snapdragon 778G. Całość (w testowanym egzemplarzu) połączono z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB szybkiej pamięci masowej w technologii UFS.

Jak powyższy zestaw sprawdza się w codziennym użytkowaniu i testach syntetycznych?

Prawda jest taka, że różnicę w wydajności pomiędzy Realme GT i Realme GT Master Edition zobaczymy dopiero w testach syntetycznych i najbardziej wymagających grach. Podczas codziennego użytkowania oba urządzenia działają identycznie.

Podzespoły użyte do budowy Realme GT Master Edition świetnie współgrają z dobrze zoptymalizowanym Androidem 11 i nakładką Realme UI 2.0.

Smartfon przetestowaliśmy w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

Geekbench 5: Single - 786; Multi - 2855

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 946,6 MB/s; Zapis sekwencyjny - 825,23 MB/s

3DMark Wild Life - 2496

3DMark Wild Life Extreme - 693

3DMark Sling Shot - 6416

Poniżej dla porównania wyniki uzyskane przez Realme GT:

Geekbench 5: Single - 1139; Multi - 3619

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1476,56 MB/s; Zapis sekwencyjny - 715,48 MB/s

3DMark Wild Life - 5864

3DMark Wild Life Extreme - 1580

Jak widać na wykresach powyżej w każdym z przeprowadzonych testów syntetycznych model GT Master Edition jest wolniejszy od klasycznego Realme GT. Największa różnica widoczna jest w testach sprawdzających wydajność graficzną.

Realme GT Master Edition oczywiście jest słabszy od Realme GT, ale z drugiej strony zapewnia wydajność przewyższającą większość nowoczesnych średniaków z pierwszej połowy 2021 roku.

Smartfon wyposażono również w specjalny tryb GT, który dodatkowo zwiększa wydajność. Po jego uruchomieniu gra ma priorytet w dostępie do zasobów systemowych. Urządzenie wycisza również powiadomienia.

Wywołanie trybu GT Animacja podczas uruchamiania trybu GT

Realme GT Master Edition - Oprogramowanie

Realme GT Master Edition dostarczany jest z preinstalowanym Androidem 11 i nakładką Realme UI 2.0. Jest to obecnie standard w przypadku nowych urządzeń. Urządzenie otrzyma również aktualizację do Androida 12, ale na wersję beta znaną z modelu GT nie możemy liczyć.

Ekran domowy Pasek powiadomień Ustawienia Realme UI 2.0

Nakładka od Realme to jedna z najbardziej rozbudowanych propozycji dostępnych na rynku. W praktyce jest to nieco zmodfikowana wersja ColorOS znanego z urządzeń firmy Oppo.

Realme UI 2.0 oferuje dostęp do mnóstwa funkcji, których nie znajdziemy w czystej wersji Androida. Dodatkowo całość jest bardzo dobrze zoptymalizowana i nie wpływa negatywnie na wydajność urządzenia.

Realme GT Master Edition - Aparat

Realme GT Master Edition przejął aprat z droższego brata, ale nie zabrakło kilku znaczących różnic. Najważniejszą z nich jest brak możliwości nagrywania filmów wideo w rozdzielczości 4K z zachowaniem 60 klatek na sekundę.

Z tyłu znajdziemy aparat główny o rozdzielczości 64 MP z przysłoną f/1,8 oraz PDAF. Pomimo bardzo podobnej specyfikacji technicznej nie jest to obiektyw z Realme GT. Całość uzupełnia 8 MP obiektyw ultraszerokokątny oraz 2 MP aparat pomocniczy wykorzystywany do makrofotografii.

Z przodu znajdziemy 32 MP aparat z dosyć ciemną przysłoną f/2,5.

Do pełni szczęścia brakuje teleobiektywu, który pozwoliłby na wykonywanie zdjęć z przybliżeniem optycznym. Domyślnie realme proponuje dwukrotne i pięciokrotne przybliżenie cyfrowe realizowane poprzez łączenie pikseli. Oprogramowanie pozwala na wykonanie odbitek z dziesięciokrotnym zoomem, ale zdjęcia są wtedy mocno rozmazane i nieczytelne.

Jak w praktyce wypada aparat Realme GT Master Edition? Możliwości fotograficzne są zadowalające. Wiele zależy od warunków oświetleniowych, ale zazwyczaj udaje się wykonać ładne fotografie.

W dzień możemy liczyć na świetnej jakości zdjęcia ze spora ilością detali. Dobrze radzi sobie wtedy zoom cyfrowy. Niestety po przełączeniu się na obiektyw ultraszerokokątny zauważalny jest widoczny spadek jakości.

Aparat makro jest praktycznie bezużyteczny - zdjęcia są rozmazane i pozbawione detali. Gorzej wyglądają również filmy wideo, które ze względu na brak OIS są mocno poruszone. Warto podkreślić również, że tryb portretowy korzysta z algorytmów wbudowanych w oprogramowanie aparatu. Oznacza to, że rozwiązanie ma problem z odpowiednim wycinaniem elementów z tła. Niejednokrotnie na zdjęciach widać rozmazane włosy lub okulary.

Po zmroku zdjęcia jakość fotografii odstaje od najdroższych modeli, ale sytuację ratuje tryb Ultra Night z dłuższym naświetlaniem.

Poniżej znajdziesz przykładowe fotografie wykonane w dzień:

Zdjęcie w dzień Zdjęcie z 2-krotnym zoomem w dzień Zdjęcie z obiektywu ultraszerokokątnego w dzień

Zdjęcie z 2-krotnym zoomem w dzień Zdjęcie z 5-krotnym zoomem w dzień Zdjęcie macro

Selfie w dzień Selfie z trybem portretowym w dzień

oraz w nocy:

Zdjęcie w nocy Zdjęcie z 2-krotnym zoomem w nocy Zdjęcie z 5-krotnym zoomem w nocy

Zdjęcie ultraszerokokątne w nocy Zdjęcie z wykorzystanie trybu UltraNight w nocy

Selfie w nocy z trybem portretowym Selfie w nocy

Realme GT Master Edition - Bateria

Realme GT Master Edition zasilany jest akumulatorem o pojemności 4300 mAh. Jest to ogniowo o 200 mAh mniejsze od tego zastosowanego w Realme GT. Z drugiej strony na pokładzie mamy również mniej wydajny procesor. Całość uzupełnia szybkie ładowanie przewodowe o mocy 65 W. Niestety w dalszym ciągu nie skorzystamy z ładowania bezprzewodowego.

Smartfon w codziennym użytkowaniu będziemy ładować średnio co dwa dni. Czasy pracy na ekranie mogą wynosić nawet do 8 godzin. Mowa o klasycznym użyciu z wykorzystaniem 60 Hz częstotliwości odświeżania. Po uruchomieniu 120 Hz odświeżania musimy liczyć się ze spadkiem czasu pracy o około 2 godziny.

Względem klasycznego realme GT możemy liczyć na czasy pracy lepsze o kilka godzin.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Realme GT Master Edition rozładował się po 19 godzinach i 4 minutach. To bardzo dobry wynik.

Gdy rozładujemy akumulator wystarczy zaledwie nieco ponad pół godziny (33 minuty), aby z wykorzystaniem 65 W zasilacza SuperDart naładować go do pełna.

Szybka ładowarka Super Dart Kabel USB Typu A do USB Typu C

Realme GT Master Edition - Podsumowanie

Realme GT Master Edition to smartfon obok którego trudno przejść obojętnie. Wszystko ze względu na charakterystyczny design, który wyróżnia się spośród wielu podobnie wyglądających konstrukcji.

Realme GT Master Edition

Podczas testów doceniłem Realme GT Master Edition za unikatowy design, zrównoważoną specyfikację techniczną, świetny ekran, dopracowane oprogramowanie oraz wydajną baterię. Testowany model nie jest idealnie. Zabrakło teleobiektywu, głośników stereo i wodoszczelnej obudowy. Do minusów niezmiennie zaliczyć trzeba także umiejscowienie czytnika linii papilarnych - powinien znajdować się odrobinę wyżej.

Podsumowując Realme GT Master Edition to urządzenie, które wyróżnia się z tłumu. Z tego względu z pewnością znajdzie swoich zwolenników i przeciwników. Jeżeli szukasz w miarę kompaktowego smartfona z wydajnymi podzespołami oraz dobrym wyświetlaczem to Realme GT master Edition będzie odpowiednim wyborem.