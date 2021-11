Realme GT Neo 2 - smartfon dla entuzjastów nowych technologii

Realme po raz kolejny udowadnia, że potrafi stworzyć wysokiej klasy smartfon w przystępnej cenie. GT Neo 2 zachwyca wydajnością, nietuzinkowym wyglądem, świetnym ekranem oraz komorą parową ze stali nierdzewnej.

Pierwszy smartfon z rodziny GT zadebiutował na rynku w marcu 2021 roku. Po jego ogromnym sukcesie sprzedażowym na półki sklepowe trafił nieco tańszy model GT Neo, który niestety nie dotarł do naszego kraju.

Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme w dalszym ciągu korzysta z utartej ścieżki i po wprowadzeniu niezwykle opłacalnego Realme GT Master Edition nadszedł czas na kolejne urządzenie z serii GT.

Zobacz również:

Tym razem producent proponuje nam smartfon Realme GT Neo 2. Urządzenie to wyróżnia się bardzo odważną stylistyką, ale to dopiero początek jego możliwości. Pod maską znajdziemy wydajne podzespoły, specjalnie zaprojektowany system chłodzenia oraz świetny ekran. Co ważne seria GT nadal oferuje niesamowity stosunek jakości do ceny. Decydując się na GT Neo 2 nie zrujnujemy domowego budżetu, ale czy warto zaopatrzyć się w najnowsze urządzenie od Realme? Tego dowiesz się już za chwilę z naszego testu.

Realme GT Neo 2 - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870 5G Częstotliwość taktowania: 1,8-3,2 GHz Proces technologiczny: 7 nm Układ graficzny: Adreno 650 Pamięć operacyjna: 8/12 GB Pamięć masowa: 128/256GB, UFS 3.1 Wyświetlacz: AMOLED, HDR10+ Przekątna ekranu: 6,62 cala Rozdzielczość ekranu: Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli Zabezpieczenie ekranu: Corning Gorilla Glass 5 Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Bateria: 5000 mAh Ładowanie: 65 W ładowanie przewodowe Ładowanie zwrotne: Nie Ładowanie bezprzewodowe: Nie Aparat: 64 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny, 2 MP aparat makro Aparat przedni: 16 MP Nagrywanie wideo: 4K w 30/60 klatkach na sekundę, Full HD w 30/60 klatkach na sekundę Optyczna stabilizacja obrazu: Nie Zoom optyczny: Nie Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Tak, w ekranie Nawigacja: GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU Łączność: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC Dźwięk: Dwa głosniki stereo System operacyjny: Android 11 z nakładką Realme UI 2.0 Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Długość: 162,9 mm Szerokość: 75,8 mm Grubość: 9 mm Wodoszczelność: Brak Waga: 199,8 g

Realme GT Neo 2 to smartfon z pogranicza drogich średniaków i tańszych flagowców. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 870, który tak naprawdę jest zmodyfikowanym (podkręconym) Snapdragonem 865+, obecnym w większości flagowców z drugiej połowy ubiegłego roku. Co istotne układ ten chłodzony jest z wykorzystaniem komory parowej ze stali nierdzewnej (Stainless Stele Vapour Cooling Plus), która gwarantuje wysoką wydajność nawet podczas długotrwałego obciążenia. Element ten z pewnością przyda się graczom.

Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfon ma również co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Przeglądając specyfikację techniczną warto chwilę zatrzymać się przy ekranie. To 120 Hz panel AMOLED o przekątnej 6,62 cala i rozdzielczości HDR10+. Maksymalna jasność szczytowa wynosi aż 1300 nitów.

Na pleckach GT Neo 2 znajdziemy 64 MP aparat główny, 8 MP aparat ultraszerokokątny oraz 2 MP obiektyw do zdjęć makro.

Smartfon zasilany jest z akumulatora o pojemności 5000 mAh, którego naładujemy z wykorzystaniem szybkiej ładowarki o mocy 65 W.

Realme GT Neo 2 - Cena

Realme GT Neo 2 sprzedawany jest w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Bazowy model ma 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Sugerowana cena detaliczna wynosi 2099 zł. Testowany egzemplarz w wersji z 12 GB RAMu i 256 GB wbudowanej pamięci masowej wyceniono na 2299 zł.

Najnowszy smartfon od Realme konkuruje zatem z Galaxy S20 FE, Realme GT, Oppo Reno 6 oraz Moto G100.

Realme GT Neo 2 - Zawartość zestawu

Realme GT Neo 2 dostarczany jest w podłużnym, czarnym opakowaniu, które jest elementem charakterystycznym całej serii GT.

Na froncie znajdziemy logo producenta, nazwę smartfona oraz napis 5G informujący o kompatybilności z siecią komórkową najnowszej generacji.

Z tyłu naniesiono najważniejsze elementy specyfikacji technicznej. Producent podkreśla obecność szybkiego procesora, 120 Hz ekranu, 65 W ładowania Super Dart oraz chłodzenia z wykorzystaniem komory parowej.

W pudełku znajdziemy:

Smartfon Realme GT Neo 2

Szybką ładowarkę SuperDart o mocy 65 W

Kabel USB Typu A do USB Typu C

Dedykowane etui

Skróconą instrukcję obsługi

Realme GT Neo 2 - zestaw sprzedażowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Klasycznie już Realme należy pochwalić za obecność dedykowanego etui. Do testowanego modelu otrzymałem szary pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego. Idealnie chroni on wystającą wyspę z aparatami oraz ekran, nie zasłaniając jednocześnie najważniejszych portów i przycisków.

Realme GT Neo 2 w etui fot. Daniel Olszewski / PCWorld Realme GT Neo 2 w etui fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Co istotne sam smartfon dostarczany jest z preinstalowaną folią ochronną na ekran.

Ekran fabrycznie pokryty jest folią ochronną fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dzięki tym dwóm gratisom zaoszczędzamy kilkadziesiąt złotych, które musielibyśmy poświęcić na zabezpieczenie naszego urządzenia.

Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme GT Neo 2 - Wygląd i jakość wykonania

Realme GT Neo 2 szokuje swoim wyglądem. Do testów otrzymałem jaskrawy model w kolorze Neo Green, który zwraca na siebie uwagę. Wielokrotnie byłem pytany przez znajomych z jakiego urządzenia korzystam. Pomijając bardzo wyróżniającą się wersję kolorystyczną, najnowszy model swoim designem nawiązuje do poprzednich smartfonów z serii GT.

Jaskrawe plecki Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pomimo obecności sporego wyświetlacza, Realme GT Neo 2 waży poniżej 200 g.

Ekran Realme GT Neo 2 podczas pracy na zewnątrz fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Urządzenie wykonano z dwóch tafli szkła, które połączono ze sobą z wykorzystaniem matowej ramki.

Na froncie znajdziemy całkowicie płaski panel, który w niemalże całości jest zajmowany przez ekran z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych.

Panel przedni Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ramki okalające wyświetlacz są bardzo niewielkie. Dolna krawędź jest nieco szersza od pozostałych.

Dolna ramka ekranu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na górze znajdziemy podłużny głośnik do rozmów służący również jako dodatkowy przetwornik systemu stereo oraz kamerkę do selfie, która znajduje się w lewym rogu ekranu.

Głośnik do rozmów i kamerka do selfie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Wyświetlacz został zabezpieczony przed zarysowaniami z wykorzystaniem szkła Corning Gorilla Glass piątej generacji.

Matowa ramka wykonana został z tworzywa sztucznego, ale sprawia wrażenie solidnej. Na lewej krawędzi umieszczono przyciski do regulacji głośności. Po przeciwległej stronie znajdziemy włącznik, który posiada ciekawą strukturę.

Przycisk zasilania z chropowatą powierzchnią fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na dole urządzenia znajdziemy tackę na karty SIM, mikrofon, port USB Typu C oraz głośnik. Na górze producent umieścił dodatkowy mikrofon do redukcji hałasu z otoczenia.

Porty na dolnej krawędzi ramki fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Plecki Realme GT Neo 2 to zdecydowanie najciekawszy element całej konstrukcji.

Obudowa obiektywów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Model w kolorze Neo Green zdecydowanie wyróżnia się spośród konkurencji.

Plecki Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Kilka osób, które widziały urządzenie myśło, że tylny panel świeci w ciemności. Niestety nie jest on fluorescencyjny.

Realme GT Neo 2 bardzo dobrze leży w dłoni fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Plecki wykonano z matowego szkła, które nie gromadzi odcisków palców. Na tyle znajdziemy również dwa kontrastujące pasy w kolorze czarnym. Umieszczono na nich slogan marki, logo producenta oraz napisy niezbędne do uzyskania wymaganych certyfikatów.

Realme GT Neo 2 - Wyświetlacz

Realme mocno chwali się wyświetlaczem GT Neo 2. Ma ku temu ważne powody. Producent zdecydował się na zwiększenie przekątnej z 6,43 cala do 6,62 cala. Na szczęście urządzenie nie urosło zbytnio i nadal jest wygodne w użyciu.

Ekran Realme GT Neo 2 otaczają niewielkie ramki fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ekran to panel Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli) ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. GT Neo 2 ma certyfikat HDR10+ i może odtwarzać materiały przy jasności 1300 nitów (chwilowo).

Jakość panelu jest porównywalna do poprzednich modeli z serii GT. Oznacza to świetne odwzorowanie kolorów oraz bardzo wysoką jakość wyświetlanych treści. W połączeniu ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz głośnikami stereo, GT Neo 2 jest odpowiednim wyborem dla graczy oraz fanów filmów i seriali.

Smartfon posiada automatyczną regulację częstotliwości odświeżania. Rozwiązanie to dba o odpowiednie czasy pracy na baterii. Podczas wyświetlania stałego tekstu ekran przechodzi w tryb 60 Hz.

Realme GT Neo 2 - Oprogramowanie

Testowane urządzenie pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z nakładką Realme UI 2.0. W niedługim czasie telefon otrzyma aktualizację do Androida 12 i nowej wersji nakładki graficznej. Oprogramowanie zostanie udostępnione w Europie do końca 2021 roku.

Ekran domowy Realme UI 2.0 Ustawienia

Do tego czasu korzystać będziemy z doskonale znanego nam już z Realme GT i Realme GT Master Edition systemu operacyjnego.

Realme UI to lekka nakładka graficzna, która nie ingeruje zbytnio w wygląd Androida, jednocześnie dodając do niego wiele przydatnych funkcji i opcji personalizacji.

Warto podkreślić, że Realme UI nie wpływa na wydajność i płynność działania urządzenia.

Informacje o urządzeniu Menu z aplikacjami

Na pokładzie znajdziemy zoptymalizowane ładowanie baterii, dodatkowe gesty, mnóstwo opcji dostosowania wyglądu do własnych potrzeb oraz dodatkowe ustawienia trybu ciemnego.

System Realme GT Neo 2 wyposażono w specjalny tryb GT, który dodatkowo zwiększa wydajność i świetnie wykorzystuje możliwości komory parowej. Po jego uruchomieniu gra ma priorytet w dostępie do zasobów systemowych. Urządzenie wycisza również powiadomienia.

Tryb GT Uruchamianie trybu GT

Realme GT Neo 2 - Wydajność

Realme GT Neo 2 zasilany jest potężnym procesorem Qualcomm Snapdragon 870 5G. W rzeczywistości jest to nieco ulepszony Snapdragon 865+ z 2020 roku. Dzięki obecności tego układu nie musimy obawiać się o niedostatki wydajności.

Użytkownik może wykorzystać pełen potencjał 3,2 GHz rdzenia Kryo Prime, trzech rdzeni Kryo 585 Gold o taktowaniu 2,42 GHz oraz czterech energooszczędnych rdzeni Kryo 585 Silver o taktowaniu 1,8 Ghz. Za wydajność graficzną odpowiada układ Adreno 640.

Procesor połączono z 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej i szybką pamięcią masową UFS 3.1. Do dyspozycji mamy również wirtualną pamięć RAM. Dzięki funkcji w oprogramowaniu możemy zwiększyć ilośc RAMu o 3 GB (wartość domyślna), 5 GB lub nawet 7 GB.

Za chłodzenie procesora odpowiada komora parowa wykonana ze stali nierdzewnej. Dzięki temu elementowi Realme GT Neo 2 może pracować przez długi czas z wykorzystaniem pełnej wydajności. Dodatkowo obudowa nie nagrzewa się podczas intensywnej pracy.

Jak Realme GT Neo 2 wypada w testach syntetycznych? Urządzenie sprawdziłem w kilku benchmarkach. Poniżej znajdziesz rezultaty:

Geekbench 5: Single - 1003; Multi - 2995

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1747,08 MB/s; Zapis sekwencyjny - 771,33 MB/s

3DMark Wild Life - 4219

3DMark Wild Life Extreme - 1227

Poniżej dla porównania rezultaty osiągnięte przez Realme GT z układem Snapdragon 888 5G:

Geekbench 5: Single - 1139; Multi - 3619

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1476,56 MB/s; Zapis sekwencyjny - 715,48 MB/s

3DMark Wild Life - 5864

3DMark Wild Life Extreme - 1580

Realme GT Neo 2 bez problemu pokonuje konkurencyjne smartfony wyposażone w procesory MediaTek Dimensity 1200 oraz Snapdragony z serii 700. Jedynie flagowe urządzenia z układem Qualcomm Snapdragon 888 5G są nieco szybsze, ale różnica nie jest zauważalna podczas codziennej pracy z urządzeniem.

Realme GT Neo 2 - Aparat

Realme GT Neo 2 wyposażono w doskonale znany nam aparat Sony IMX682 o rozdzielczości 64 MP. To bardzo częsty wybór w smartfonach kosztujących około 2000 zł. Matryca posiada sensor 1/1,73" i piksele o wielkości 0,8 µm. Przysłona f/1.8 pozwala na wykonanie jasnych zdjęć w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Problemem może być jedynie brak optycznej stabilizacji obrazu.

Telefon wyposażono również w 8 MP aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2.3. Szkoda, że matryca nie posiada autofocusa, co widać na niektórych fotografiach testowych. Całość uzupełnia 2 MP aparat makro ze stałym ostrzeniem i przysłoną f/2.4.

W ekranie umieszczono 16 MP aparat przedni z przysłoną f/2.5.

Jak w praktyce sprawdza się wyżej wymieniony zestaw aparatów?

Zdjęcia z aparatu głównego domyślnie mają 16 MP (telefon korzysta z łączenia pikseli). Jakość zdjęć jest zadowalająca. Widać, że Realme GT Neo 2 nie jest fotograficznym flagowcem, ale w dzień nie będziemy narzekać na jakość zdjęć. Ilość szczegółów jest powyżej przeciętnej, cieszy również szeroki zakres dynamiczny.

Zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień, tryb portretowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zdjęcia z zoomem cyfrowym są bardzo poprawne.

Zdjęcie w dzień, 2x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień, 5x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zdjęcie w dzień, 10x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień, 20x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W nocy sytuację ratuje dobrze działający tryb nocy.

Zdjęcie w nocy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy, tryb nocny fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nieco gorzej radzi sobie 8 MP aparat ultraszerokokątny. Jakość zdjęć nie jest najwyższych lotów. Końcówki fotografii często są nieostre a odwzorowanie kolorów nienaturalne.

Zdjęcie w dzień, aparat ultraszerokokątny fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy, aparat ultraszerokokątny fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy, aparat ultraszerokokątny, tryb nocny fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Aparat makro ze względu na niską rozdzielczość jest raczej dodatkiem, niż użytecznym gratisem. To jednak standard w tej półce cenowej.

Przedni aparat ma ciemną przysłonę, ale zadziwiająco dobrze radzi sobie z wykonywaniem zdjęć w dzień i po zmroku.

Selfie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld Selfie w dzień z trybem portretowym fot. Daniel Olszewski / PCWorld Selfie w nocy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme GT Neo 2 - Bateria i ładowanie

Realme GT Neo 2 dostarczany jest z akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Ogniwo jest zauważalnie większe od tego zastosowanego w Realme GT. Oznacza to tylko jedno - bardzo przyzwoite czasy pracy na baterii.

Smartfon bardzo dobrze radzi sobie z dala od ładowarki. Podczas normalnego użytkowania możemy liczyć na dwa pełne dni bez doładowywania akumulatora. Czas pracy ekranu wynosi od 7 do nawet 9 godzin. Wszystko zależy od wykonywanych czynności oraz trybu pracy ekranu.

Z akumulatora ucieszą się gracze. Kilkugodzinne sesje z najnowszymi tytułami nie stanowią dla Realme GT Neo 2 najmniejszego problemu. Nawet po kilku rozgrywkach możemy liczyć na pełny dzień pracy z dala od ładowarki lub powerbanka.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Realme GT Neo 2 rozładował się po 13 godzinach i 43 minutach. To wynik o 9 minut lepszy od zarejestrowanego przez Realme GT.

Gdy mowa o baterii warto wspomnieć również o ładowaniu. Realme GT Neo 2 oferuje 65 W system ładowania przewodowego Super Dart. Rozwiązanie to znamy już z innych modeli z serii GT. W testowanym modelu naładowanie od 0 do 100% zajęło nam nieco ponad 30 minut. Dzięki tak szybkiemu ładowaniu i pojemnej baterii możemy zapomnieć o konieczności zabierania ze sobą powerbanka.

Zasilacz Super Dart fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme GT Neo 2 - Podsumowanie

Realme GT Neo 2 to kolejna niezwykle ciekawa propozycja z pogranicza średniaków i flagowców. W atrakcyjnej cenie otrzymujemy wydajne podzespoły, komorę parową, pojemny akumulator, niesamowicie szybkie ładowanie oraz bardzo dobry ekran AMOLED.

Realme GT Neo 2 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniłem bardzo dobrą jakość wykonania, dopracowane oprogramowanie, świetny ekran z dobrymi głośnikami stereo, bardzo wydajne podzespoły i nie gorszy akumulator. Nie bez znaczenia jest również gwarancja szybkiej aktualizacji do Androida 12.

Czy Realme GT Neo 2 ma jakieś wady. Niektórzy konsumenci z pewnością zaliczą do nich krzykliwy wygląd, ale na rynku pojawią się także bardziej stonowane wersje kolorystyczne. Brakuje wodoodpornej obudowy oraz ekranu z VRR, ale to elementy, bez których można się obejść.

Jeżeli szukasz wydajnego smartfona z pojemnym akumulatorem i szybkim ładowaniem, a jednocześnie nie zależy Ci na najlepszych aparatach, testowany Realme GT Neo 2 będzie odpowiednim wyborem, który Cię nie zawiedzie.