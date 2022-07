Realme GT Neo 3T - po co ruszać coś, co działa? [RECENZJA]

realme GT Neo 3T to interesujące urządzenie dla osób, które nie boją się niecodziennego designu. Dobre decyzje sprawiły, że realme stworzyło smartfon ze średniej półki, z którego zdecydowana większość użytkowników będzie zadowolona.

Realme znowu próbuje swoich sił w segmencie zabójców flagowców. Jednak czy zeszłoroczny smartfon z innym designem i szybszym ładowaniem w wyższej cenie to rzeczywiście dobry sposób, aby królować na rynku?

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

W 2021 roku Realme Gt Neo 2 narobił sporo szumu. Był to telefon ze świetną specyfikacją za naprawdę rozsądną cenę. Miał swoje niedociągnięcia, ale w tej półce cenowej naprawdę ciężko było z nim konkurować. Podobnie twierdziliśmy w naszej recenzji tego smartfona. Następca tego telefonu musi się mocno postarać, aby sprostać tym wysokim oczekiwaniom.

Specyfikacja techniczna

Realme GT Neo 3T to przedstawiciel średniej półki, który stawia na mocne podzespoły. Dzięki temu skupieni zobaczymy tutaj mocnego Snapdragona 870, połączonego z 8 GB pamięci RAM. Do naszej dyspozycji będzie też 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej - to będzie nam musiało wystarczyć, gdyż nie ma tutaj gniazda na kartę SD.

Zobacz również:

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wyświetlacz może się pochwalić tym samym panelem co poprzednik. To świetny ekran AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,62 cala i rozdzielczości FullHD. Dzięki maksymalnej jasności 1300 nitów wspiera on HDR10+.

Ekran, wraz z głośnikami stereo (dolny + wzmocniona słuchawka górna), robi dobre wrażenie i świetnie sprawdzi się do oglądania filmów lub przeglądania Youtube.

Z kolei z tyłu znajdziemy 64 MP aparat główny, wspierany przez 8 MP szeroki kat i 2 MP makro.

Za utrzymywanie całości przy życiu odpowiedzialna jest bateria 5000 mAh, którą naładujemy dzięki ładowarce SuperDart 80W.

Jak widać, specyfikacja telefonu jest bliźniaczo podobna do tej znanej z Realme GT Neo 2 - na pierwszy rzut oka jedyna zmiana do wygląd oraz szybsze ładowanie.