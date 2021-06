Realme GT - ten smartfon zabija drogie flagowce! [RECENZJA]

Realme GT to smartfon, który udowadnia, że na dopracowanego flagowca wcale nie musimy wydawać 4000 zł. Za nieco ponad 2000 zł otrzymamy wydajne urządzenie z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G i systemem chłodzenia z miedzi. Na jakie kompromisy musimy zgodzić się kupując przystępnego cenowo smartfona z najwyższej półki?

Tani flagowiec to słowo, które coraz częściej pojawia się w sieci. W dobie smartfonów, których cena nierzadko przekracza już 4000 zł, niektórzy producenci wpadli na pomysł produkcji nieco tańszych wersji swoich najlepszych modeli. Samsung wprowadził na rynek Galaxy S20 FE w wersjach 4G i 5G, a Xiaomi z powodzeniem sprzedaje modele Mi 10T. Urządzenia te udowadniają, że wydajny i dopracowany smartfon na lata da się kupić za przyzwoite pieniądze.

realme GT

W tym miejscu na rynek wkracza realme ze swoim najnowszym flagowcem. Realme GT to w chwili obecnej najtańszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Urządzenie to oferuje niesamowity stosunek jakości do wydajności. Za 2299 zł lub 2499 zł (w zależności od wybranej konfiguracji) otrzymujemy rewelacyjne urządzenie o topowej specyfikacji technicznej z dobrym wyświetlaczem Super AMOLED, przyzwoitym aparatem, Androidem 11 oraz superszybkim ładowaniem. Na czym realme zaoszczędziło, aby zaoferować swojego flagowca w tak dobrej cenie? Zapoznaj się z naszą recenzją i sprawdź czy warto zainteresować się tym smartfonem.

Realme GT - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888 5G Częstotliwość taktowania: 1,8-2,84 GHz Proces technologiczny: 5 nm Układ graficzny: Adreno 660 System chłodzenia: Chłodzenie VC Liquid cooling+ Pamięć operacyjna: 8/12 GB Pamięć masowa: 128/256GB, UFS 3,1 Wyświetlacz: Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala, Rozdzielczość Full HD+ 2400 x 1080 pikseli, Jasność maksymalna 1000 nitów, 100% pokrycie palety barw DCI-P3 Zabezpieczenie ekranu: AGC Dragontrail 2,5D Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz Częstotliwość próbkowania ekranu: 360 Hz Bateria: 4500 mAh Ładowanie: 65 W ładowanie przewodowe Ładowanie zwrotne: Tak, z wykorzystaniem portu USB Typu C Aparat: 64 MP matryca główna Sony IMX682, f/1,8; 8 MP obiektyw ultraszerokokątny, f2,3; 2 MP obiektyw Makro, f/2,4 Aparat przedni: 16 MP Nagrywanie wideo: 4K w 60 klatkach na sekundę Optyczna stabilizacja obrazu: Nie Zoom optyczny: Nie Dual SIM: Tak Czytnik kart pamięci: Tak Czytnik linii papilarnych: Tak, w wyświetlaczu Nawigacja: GPS, AGPS, GLONASS, BEIDOU Łączność: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,2, NFC Dźwięk: Hi-Res Audio, dwa mikrofony, głośnik stereo System operacyjny: Android 11 z nakładką realme UI 2,0 Złącza: USB Typu-C - 1 szt,, Czytnik kart pamięci - 1 szt,, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt,, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt Długość: 158,5 mm Szerokość: 73,3 mm Grubość: 8,4/9,1 mm (szklany/skórzany) Waga: 186/186,5g (szklany/skórzany)

Procesor Qualcomm Snapdragon 888, wbudowany modem sieci 5G, co najmniej 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1 w połączeniu z ekranem Super AMOLED wskazują, że realme GT to flagowe urządzenie.

Dopiero dokładny rzut oka na specyfikację techniczną pozwala dostrzec kilka braków, które sprawiają, że realme GT jest znacznie tańszy od konkurencji. Mowa o słabszym, 64 MP aparacie zapożyczonym ze średniaka, braku wodoszczelności oraz ramce obudowy wykonanej z plastiku. Na pokładzie nie znajdziemy również ładowania bezprzewodowego. Nie są to istotne wady, które dyskwalifikują realme GT, ale warto o nich pamiętać, aby nie być rozczarowanym po zakupie.

Na plus zaliczamy obecność gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm. Element ten został już dawno zapomniany przez producentów flagowych smartfonów. realme GT posiada także przewodowe ładowanie zwrotne o mocy maksymalnej 2,5 W.

Realme GT - Cena

Realme GT w momencie debiutu jest najtańszym smartfonem z flagowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Sugerowana cena detaliczna zaczyna się od 2299 zł. W tej cenie otrzymamy model z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej ze szklanymi pleckami w kolorze Speed Blue.

Droższy model oferuje 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Dodatkowo otrzymujemy plecki wykonane ze skóry ekologicznej. Realme GT w kolorze Racing Yellow sprzedawany jest za 2499 zł.

Przedsprzedaż trwać będzie od 15 do 22 czerwca 2021 roku.

Droższy wariant ze skórzanymi pleckami kupimy w pakiecie z dedykowanymi słuchawkami Buds Air Pro w kolorze białym o wartości 349 zł. Warto podkreślić, że realme GT trafi do oferty operatora T-Mobile.

Konkurencyjne urządzenia z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G są o co najmniej kilkaset złotych droższe. Mowa o Xiaomi Mi 11i oraz Asusie ZenFone 8. Oba telefony wyceniono na 2999 zł, a mówimy o konfiguracjach z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Oznacza to, że różnica w cenie wynosi aż 700 zł.

Realme GT - Zawartość zestawu

Realme GT dostarczany jest w dużym, czarnym opakowaniu.

Opakowanie realme GT

To spora odmiana po żółtych pudełkach, w których sprzedawane są tańsze modele firmy. Producent zdecydował się na umieszczenie logotypu sieci 5G. Z tyłu znajdziemy najważniejsze elementy specyfikacji technicznej.

Najważniejsze elementy specyfikacji technicznej

W środku znajdziemy:

Smartfon realme GT

Szybką ładowarkę SuperDart o mocy 65 W

Kabel USB Typu C do USB Typu C

Dedykowane etui

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu

Testowy egzemplarz został wyposażony w ładowarkę SuperDart z portem USB Typu C i amerykańską wtyczką. Egzemplarze sprzedawane w Polsce dostarczane będą z 65 W zasilaczem SuperDart ze złączem USB Typu A oraz przewodem USB Typu A do USB Typu C.

Po raz kolejny realme należy pochwalić za fabryczną folię ochronną na ekran. Dodatkowo smartfon dostarczany jest z dedykowanym etui, które idealnie chroni wyspę z aparatami oraz ekran przed stłuczeniem.

Pokrowiec świetnie chroni wyspę na aparaty

Elementy te pozwalają zaoszczędzić na start kilkadziesiąt złotych, które normalnie musielibyśmy wydać na akcesoria.

Pokrowiec zabezpiecza również ekran przed stłuczeniem

Realme GT - Wygląd i jakość wykonania

Pierwsze, co rzuca się w oczy po wzięciu realme GT do ręki to kompaktowe wymiary oraz niewielka masa własna. Testowane urządzenie jest jednym z najmniejszych flagowców na 2021 rok. Realme GT wygląda bardzo podobnie do tańszych modeli z rodziny realme 8. Smartfon wykonano z dwóch tafli szkła (w opcji wersja ze skórzanymi pleckami), które połączono plastikową ramką w kolorze srebrnym.

Błyszczące plecki w wersji kolorystycznej speed blue

Na froncie znajdziemy płaski panel, który skrywa ekran o przekątnej 6,43 cala. Umieszczono w nim optyczny czytnik linii papilarnych.

Front realme GT

Całość okalają niewielkie ramki, w lewym górnym rogu znajdziemy kamerkę do selfie, a na szczycie umieszczono schowany w ramce głośnik do rozmów. Pełni on także funkcję dodatkowego przetwornika podczas odtwarzania multimediów.

realme GT posiada niemalże niewidoczny głośnik do rozmów

Panel przedni zabezpieczono szkłem AGC Dragontrail 2.5G.

Aparat do selfie znajduje się w lewym górnym rogu

Na prawej krawędzi umieszczono przycisk zasilający, który posiada żółty dekor. Po przeciwległej stronie znajdziemy przyciski do regulacji głośności oraz tackę na karty SIM/microSD.

Przycisk zasilający posiada żółty detal

Na spodzie oprócz portu USB Typu C, głośnika i mikrofonów znajdziemy również gniazdo słuchawkowe Jack.

Na dolnej krawędzi znajdziemy USB Typu C, mikrofon, głośnik oraz gniazdo słuchawkowe Jack

Do testów otrzymałem model w wersji kolorystycznej Speed Blue. Posiada on plecki wykonane z błyszczącego szkła. Całość uzupełnia subtelny wzór, który zmienia kolor w zależności od kąta padania promieni słonecznych.

Niestety nie jest to najbardziej praktyczny wybór. Plecki gromadzą wszelkiego rodzaju zabrudzenia i odciski palców.

Na dole znajdziemy niewielkie logo producenta

Realme GT - Wyświetlacz

Realme GT wyposażono w ekran Super AMOLED produkcji Samsunga. Jest to panel o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli. Matryca obsługuje 120 Hz częstotliwość odświeżania z automatycznym dostosowywaniem częstotliwości do aktualnie odtwarzanych treści. Gracze ucieszą się z szybkiego, 360 Hz próbkowania dotyku, które zmniejsza czas reakcji w grach akcji. Maksymalna jasność wyświetlacz wynosi 1000 nitów. Oznacza to, że nie będziemy mieli problemów podczas korzystania z realme GT w dowolnych warunkach oświetleniowych. Producent deklaruje również 100% pokrycie palety bart DCI-P3 oraz kompatybilność z materiałami HDR.

Wyświetlacz realme GT

W praktyce realme GT posiada świetny ekran. Jest on jednym z najlepszych elementów całej konstrukcji. Realme postawiło na uniwersalny rozmiar, który pozwala komfortowo korzystać z urządzenia jedną ręką. Z drugiej strony wyświetlacz jest na tyle duży, że bez problemu obejrzymy film lub serial na Netflixie. Warto dodać, że będziemy to robić z przyjemnością, ponieważ panel Super AMOLED rewelacyjnie sprawdza się podczas konsumpcji multimediów. Czerń jest idealna, a kolory odpowiednio nasycone. Całość uzupełnia wysoka płynność oraz szeroki zakres regulacji jasności. Narzekać nie będziemy również na głośniki stereo. Na rynku znajdziemy lepiej grające smartfony, ale realme GT nie ma się czego wstydzić.

Realme GT - Czytnik linii papilarnych

Chwilę warto poświęcić czytnikowi linii papilarnych, który został zintegrowany z ekranem. Realme wykorzystało optyczny czytnik linii papilarnych, który umieszczono nad wyświetlaczem Super AMOLED. Producent deklaruje, że średni czas potrzebny na zeskanowanie linii papilarnych i odblokowanie telefonu to zaledwie 446,6 ms. Jestem w stanie uwierzyć w te zapewnienia, ponieważ smartfon odblokowuje się w mgnieniu oka. Sensor reaguje natychmiastowo i nie ma problemów z odblokowaniem urządzenia nawet w momencie, gdy skanujemy palec pod nienaturalnym kątem.

Jedyne do czego można się przyczepić to jego umieszczenie. Osobiście wolałbym, aby czytnik linii papilarnych umieszczony był 1-2 cm wyżej. Dzięki tej zmianie nie musiałbym nienaturalnie wyginać kciuka, aby dotknąć sensora.

Realme GT - Wydajność

Realme GT został nazwany przez producenta zabójcą flagowców 2021. W środku urządzenia znajdziemy najwydajniejszy obecnie procesor dla smartfonów z Androidem. Mowa o układzie Qualcomm Snapdragon 888 5G, który w testowanym egzemplarzu został połączony z 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1.

Parametry techniczne procesora Qualcomm Snapdragon 888 5G realme postawiło na szybką pamięć operacyjną LPDDR5

Całość chłodzona jest z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanego termopada wykonanego z aluminium i miedzi. Odpowiedzialny jest on za rozprowadzanie ciepła z procesora po całej obudowie w celu szybszego schłodzenia urządzenia. W praktyce rozwiązanie to powoduje, że realme GT jest dosyć chłodny nawet po kilkudziesięciominutowym graniu.

W kwestii samej wydajności i płynności pracy realme GT może konkurować z najdroższymi flagowcami dostępnymi na rynku. Wydajność w testach syntetycznych oraz płynność podczas rodzinnej pracy jest porównywalna z Xiaomi Mi 11 Ultra oraz Samsungiem Galaxy S21 Ultra. W tym momencie warto zaznaczyć, że smartfony te są ponad 2 razy droższe od realme GT.

Realme GT przetestowałem w popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty:

Geekbench 5: Single - 1139; Multi - 3619

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1476,56 MB/s; Zapis sekwencyjny - 715,48 MB/s

3DMark Wild Life - 5864

3DMark Wild Life Extreme - 1580

Dla porównania poniżej wyniki identycznych testów syntetycznych zarejestrowane przez Xiaomi Mi 11 w identycznej konfiguracji pamięciowej:

Geekbench 5: Single - 1139; Multi - 1708

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1440,35 MB/s; Zapis sekwencyjny - 734,44 MB/s

3DMark Wild Life - 5837

3DMark Wild Life Extreme - 1541

Z powyższych wykresów jasno wynika, że realme GT nie musi wstydzić się swojej wydajności, a należy przypomnieć, że do testów otrzymałem tańszą wersję z 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Smartfon wyposażono również w specjalny tryb GT, który dodatkowo zwiększa wydajność. Po jego uruchomieniu gra ma priorytet w dostępie do zasobów systemowych. Urządzenie wycisza również powiadomienia.

Uruchamianie trybu GT Animacja towarzysząca uruchomieniu trybu GT

Realme GT - Oprogramowanie

Realme GT pracuje pod kontrolą Androida 11 wraz z nakładką realme UI 2.0. To obecnie standard w przypadku wszystkich flagowych smartfonów.

Nakładka od realme znacząco wpływa na wygląd i funkcjonowanie systemu operacyjnego, ale nie jest zasobożerna. W ustawieniach znajdziemy mnóstwo ciekawych funkcji, które przydadzą się na co dzień.

Ekran domowy Pasek powiadomień Ustawienia w realme UI 2.0 Informacje o telefonie

Nowa wersja nakładki realme UI 2.0 oferuje zoptymalizowane ładowanie baterii, dodatkowe gesty, większe opcje personalizacji oraz dodatkowe ustawienia globalnego trybu ciemnego. Przy okazji poprawiono wygląd niektórych ikonek i elementów interfejsu użytkownika.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że realme GT kompatybilny jest z betą Androida 12. Chętni użytkownicy już w czerwcu będą mogli testować nadchodzące wydanie zielonego robocika. Oczywiście wszyscy posiadacze realme GT otrzymają finalną wersję Androida 12 niedługo po jej wydaniu.

Realme GT - Aparat

Realme nie ukrywa, że aparat w modelu GT odstaje od konkurencji kosztującej ponad 1000 zł więcej. Producent sięgnął po sprawny 64 MP obiektyw Sony IMX682. Całość składa się z sześciu elementów, a przysłona wynosi f/1,8. Nie zabrakło również pięcioelementowego aparatu ultraszerokokątnego o kącie widzenia 119 stopni z przysłona f/2,3 oraz 2 MP aparatu makro. Z przodu znajdziemy 16 MP aparat z przysłona f/2,5.

Obudowa aparatów jest niewielka i nieco wystaje ponad obrys obudowy

Smartfon niestety nie posiada teleobiektywu. Oznacza to brak zoomu optycznego. Przybliżenie realizowane jest poprzez łączenie pikseli. Zabrakło również optycznej stabilizacji obrazu, co jest szczególnie odczuwalne podczas kręcenia filmów wideo, a warto wspomnieć, że realme GT pozwala nagrywać w 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Jak w praktyce radzi sobie aparat realme GT? Możliwości fotograficzne można porównać do dobrego średniaka z 2021 roku. Oznacza to, ze możemy liczyć na świetnej jakości zdjęcia w dzień oraz zadowalające fotografie w nocy. Nieco gorzej wyglądają zdjęcia ultraszerokokątne. Widoczna jest niższa, niż u konkurencji jakość matrycy. Aparat makro jest praktycznie bezużyteczny - zdjęcia są rozmazane i pozbawione detali. Gorzej wyglądają również filmy wideo, które ze względu na brak OIS są mocno poruszone.

Poniżej znajdziesz przykładowe fotografie wykonane w dzień:

realme GT - zdjęcie w dzień; obiektyw ultraszerokokątny realme GT - zdjęcie w dzień realme GT - zdjęcie w dzień, 2-krotne przybliżenie realme GT - zdjęcie w dzień, 5-krotne przybliżenie Zdjęcie makro

realme GT - Selfie w dzień

oraz w nocy:

realme GT - zdjęcie w nocy z trybem nocnym; obiektyw ultraszerokokątny realme GT - zdjęcie w nocy z trybem nocnym realme GT - zdjęcie w nocy z trybem nocnym, 2-krotne przybliżenie realme GT - zdjęcie w nocy z trybem nocnym, 5-krotne przybliżenie

realme GT - Selfie w nocy

Realme GT - Bateria

Flagowe smartfony od zawsze wytrzymują na baterii zauważalnie krócej od średniaków i budżetówców. Czy tak samo będzie w przypadku realme GT. Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 4500 mAh, który połączono z superszybkim, 65 W ładowaniem przewodowym. Niestety nie możemy liczyć na ładowanie bezprzewodowe, ale producent przewidział zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 2,5 W. Rozwiązanie to pozwoli podładować słuchawki TWS lub smartwatcha.

Na szczęście procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G wykonano w 5 nm procesie technologicznym, który minimalizuje zużycie energii. Średnie czasy pracy ekranu na pojedynczym ładowaniu wahają się od 5 godzin (ekran ze 120 Hz odświeżaniem i intensywna praca) do niespełna 8 godzin (ekran z 60 Hz odświeżaniem i przeglądanie sieci). W praktyce realme GT wytrzyma pełen dzień roboczy ze sporym zapasem energii, ale dwa dni z dala od ładowarki osiągniemy jedynie podczas korzystania z sieci 4G LTE oraz przy 60 Hz odświeżaniu ekranu.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) realme GT rozładował się po 13 godzinach i 34 minutach. To zadowalający rezultat. Inne flagowce takie jak na przykład Xiaomi Mi 11 wytrzymują krócej.

Gdy rozładujemy akumulator wystarczy 35 minut, aby z wykorzystaniem 65 W zasilacza SuperDart naładować go do pełna.

Zasilacz - w zestawie znajduje się szybka ładowarka SuperDart

Realme GT - Podsumowanie

Realme GT to smartfon o rewelacyjnym stosunku jakości do ceny. Z jednej strony otrzymujemy prawdziwego flagowca, a z drugiej nie musimy wydawać na niego więcej, niż 2299 zł. Oczywiście decydując się na realme GT musimy liczyć się z kilkoma kompromisami takimi jak plastikowa ramka, słabszy aparat czy brak wodoszczelnej obudowy, ale nie są to wady dyskwalifikujące to urządzenie. Po uświadomieniu sobie, że mówimy o flagowcu za mniej, niż 2500 zł, elementy te szybko przestają być istotne, a zalety znacząco przewyższają braki.

realme GT

Podczas testów realme GT doceniłem świetny ekran, rewelacyjną wydajność oraz kompaktowe wymiary. Spodobała mi się również obecność złącza słuchawkowego Jack oraz szybkiego ładowania przewodowego. Nie wolno zapomnieć również o gwarancji aktualizacji do Androida 12 oraz etui dołączonym do zestawu.

Podsumowując - jeżeli szukasz flagowca, ale nie zależy Ci zbytnio na aparacie, to realme GT jest obecnie najbardziej opłacalnym wyborem.