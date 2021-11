Realme Pad - przestępny cenowo tablet z LTE i Androidem 11

Realme wprowadziło do polski swój pierwszy tablet. Realme Pad 5 pozytywnie zaskakuje niską ceną oraz wbudowanym modemem LTE. Czy warto zdecydować się na tablet za 999/1399 zł? Tego dowiesz się z naszej recenzji.

Kolejni producenci wprowadzają do swojej oferty tablety z Androidem. Po kilkuletnim przestoju w tym segmencie na rynku pojawiają się nowe propozycje. Niedawno swoją premierę miał świetny Xiaomi Pad 5, a teraz do Polski trafia pierwszy tablet firmy Realme.

Realme Pad fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Pad kusi niską ceną, która startuje z pułapu zaledwie 999 zł. Aktualnie jest to jeden z najtańszych nowoczesnych tabletów na rynku. Czy warto zainteresować się nową propozycją od Realme? A może warto dołożyć kilkaset złotych do Xiaomi Pad 5 lub iPada 10,2? Tego dowiesz się z poniższej recenzji.

Realme Pad i Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Pad - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek Helio G80 Częstotliwość taktowania: 2,0 GHz Układ graficzny: Mali-G52 MC2 Pamięć operacyjna: 4 GB/6 GB Pamięć masowa: 64 GB/128 GB Przekątna ekranu: 10,4 cala Typ ekranu: IPS LCD Rozdzielczość: 2000 x 1200 pikseli Częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz Aparat tylny: 8 MP Aparat przedni: 8 MP Rozdzielczość nagrywania wideo: 1080p/30 fps Łączność: Bluetooth 5,0, Wi-Fi 5, modem LTE (opcjonalnie) Złącza: USB Typu C Czytnik kart pamięci: Tak (microSD) Czytnik linii papilarnych: Nie Ładowanie bezprzewodowe: Nie System operacyjny: Android 11 Bateria: 7100 mAh Wysokość: 246,1 mm Szerokość: 155,9 mm Grubość: 6,9 mm Waga: 440 g Gwarancja: 24 miesiące

Realme Pad jest tani, a to oznacza pewne kompromisy. Producent postawił na nie najwydajniejszy już procesor MediaTek Helio G80. Układ ten znajdziemy głównie w budżetowych smartfonach pokroju Samsunga Galaxy A32 czy Poco M2. Chip Helio G80 z pewnością nie nadaje się do grania i wykonywania skomplikowanych obliczeń. Z drugiej strony jego wydajność jest aż nadto wystarczająca do oglądania filmów czy przeglądania internetu.

Realme Pad i Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W zależności od wersji tablet sprzedawany jest z 4 GB RAMu i 64 GB wbudowanej pamięci masowej (model Wi-Fi) lub 6 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej (model LTE).

Realme Pad posiada klasyczny ekran IPS LCD z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Jest to wyświetlacz o przekątnej 10,4 cala i rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Warto podkreślić obecność dwóch 8 MP aparatów, gniazda USB Typu C oraz czterech głośników stereo.

Tablet zasilany jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 7100 mAh ze wsparciem dla szybkiego, 18 W ładowania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11.

Wersja z modemem LTE posiada dwa gniazda na karty SIM oraz umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych.

Aplikacja telefonu fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja telefonu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Niezależnie od wersji do dyspozycji mamy czytnik kart pamięci microSD.

Realme Pad - Cena

Wiemy już, że Realme Pad to przystępny cenowo tablet. Bazowa wersja bez modemu została wyceniona na 999 zł. Model z LTE i Dual SIM kosztuje 1399 zł i przy okazji posiada dodatkowe 2 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Niezależnie od konfiguracji Realme Pad jest tańszy od Xiaomi Pad 5 oraz bazowego iPada. Testowany model aktualnie jest najtańszym nowoczesnym tabletem, którego zakup warto rozważyć.

Aktualne ceny w sklepach realme Pad 10,4 4/64GB WiFi (szary) 999 zł

Realme Pad - Zawartość zestawu

Tablet dostarczany jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w białej kolorystyce. Producent naniósł na nie podobiznę tabletu, logotypy Hi-Res Audio oraz Dolby Atmos, a także najważniejsze elementy ze specyfikacji technicznej.

Pudełko fot. Daniel Olszewski / PCWorld Pudełko fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W zestawie otrzymamy:

Tablet Realme Pad

Kabel USB Typu A do USB Typu C

Szybką ładowarkę o mocy 18 W

Igłę do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD

Skróconą instrukcję obsługi

Realme Pad - zawartość zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W przeciwieństwie do smartfonów Realme w zestawie z tabletem nie otrzymamy pokrowca ani preinstalowanej folii ochronnej na ekran. W te elementy musimy wyposażyć się we własnym zakresie.

18 W zasilacz (w testowanym modelu przeznaczony na rynek indyjski) fot. Daniel Olszewski / PCWorld Kabel USB Typu A do USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Pad - Wygląd i jakość wykonania

Realme Pad to dosyć kompaktowy tablet z ekranem o przekątnej 10,4 cala. Biorąc do ręki urządzenie zostaniemy pozytywnie zaskoczeni niewielką masą własną oraz ekranem z zaokrąglonymi rogami. Całość wykonano z aluminium i szkła. Nie ma mowy o słabych materiałach wykończeniowych.

Realme Pad fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tablet jest bardzo cienki (grubość na poziomie 6,9 mm) i posiada płaskie krawędzie. Urządzenie pewnie leży w dłoni, a niewielka masa pozwala na korzystanie z Realme Pada trzymając go jedną ręką.

Ramka fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w trybie horyzontalnym. Świadczy o tym design plecków oraz umieszczenie kamerki przedniej wzdłuż dłuższego boku.

Kamerka przednia fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do tego elementu mam małe zastrzeżenie. Korzystając z urządzenia jedną ręką najczęściej zasłonimy kamerkę oraz czujnik oświetlenia, który przyciemni ekran do minimum.

Ekran Realme Pad fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Front niemalże w całości został pokryty ekranem. Ramki są dosyć duże, ale dzięki nim możemy wygodnie trzymać tablet bez obaw o przypadkowe dotknięcie wyświetlacza.

Na dolnej krawędzi znajdziemy gniazdo USB Typu C oraz dwa głośniki.

USB Typu C fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W lewym dolnym rogu umieszczono złącze słuchawkowe Jack 3,5 mm.

Złącze słuchawkowe fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dodatkowe dwa głośniki znajdują się na szczycie.

Głośniki i przycisk zasilający fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tackę na karty SIM/microSD umieszczono na prawej krawędzi. Nad nią znajdziemy trzy mikrofony oraz przyciski do regulacji głośności.

Mikrofony, tacka na karty SIM/microSD, przyciski do regulacji głośności fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Plecki w całości pokryte są aluminium.

Plecki fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W prawym dolnym rogu znajdziemy logo producenta.

Logo Realme fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z lewej strony znajdziemy biegnącą przez całe plecki linię, która przebiega przez wystającą obudowę obiektywów.

Realme Pad - Wyświetlacz

Zacznijmy od tego, że Realme Pad posiada ekran o nietypowych proporcjach 5:3. Wyświetlacz to 10,4-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli o jasności 360 nitów. Producent nie zdecydował się na zastosowanie podwyższonej częstotliwości odświeżania.

Realme Pad w pozycji horyzontalnej fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ekran tabletu Realme Pad można określić jako przeciętny. Brakuje nieco większego zagęszczenia pikseli i wyższej częstotliwości odświeżania, ale największym problemem jest niska jasność maksymalna. Zaledwie 360 nitowy panel nie pozwala na w pełni komfortową pracę na zewnątrz. Korzystając z Realme Pad poza domem możemy mieć sporadyczne problemy z czytelnością treści na ekranie.

Wyświetlacz niestety nie posiada wsparcia HDR 10, pokrycia palety barw DCI-P3 oraz Dolby Vision. Brak tych rozwiązań sprawia, że Realme Pad nie jest najlepszym kompanem do oglądania filmów i seriali. Znacznie lepiej w tej roli radzi sobie droższy Xiaomi Pad.

Realme Pad - Głośniki

W obudowie Realme Pad rozmieszczono cztery symetryczne głośniki - po dwa na każdym z krótszych boków. Działają one w trybie audio oraz są wspierane przez technologię Dolby Atmos.

Głośniki sprawdzają się bardzo dobrze. Należy pochwalić głośność maksymalną oraz bardzo dobre ustawienia domyślne. Z pewnością nie można narzekać na odwzorowanie dźwięku.

Jakość przetworników zastosowanych w Realme Pad jest porównywalna do tych z Xiaomi Pad 5. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy pełnowymiarowe złącze Jack 3,5 mm, którego zabrakło w tablecie od Xiaomi.

Ustawienia Dolby Atmos fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Pad - Zabezpieczenia biometryczne

Na chwilę należy zatrzymać się również przy zabezpieczeniach biometrycznych, a w zasadzie ich braku. Realme Pad podobnie jak Xiaomi Pad 5 nie posiada czytnika linii papilarnych ani systemu skanowania twarzy w 3D. Producent udostępnia zabezpieczenie z wykorzystaniem kodu PIN, hasła lub skanowania twarzy z wykorzystaniem kamerki przedniej. Rozwiązanie to niestety nie należy do najbezpieczniejszych.

Brak czytnika linii papilarnych to spora wada. Odczują ją szczególnie konsumenci, którzy w przeszłości korzystali z iPada.

Realme Pad - Wydajność

Sercem tabletu jest procesor MediaTek Helio G80. Procesor ten składa się z dwóch wydajnych rdzeni Cortex A75 o taktowaniu 2,0 GHz oraz sześciu energooszczędnych rdzeni Cortex A55 o taktowaniu 1,8 GHz. Całość uzupełnia dwurdzeniowy układ graficzny Mali G52 MP2 o taktowaniu 950 MHz.

Realme Pad fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Całość uzupełnia 4/6 GB pamięci operacyjnej oraz 64/128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Taki zestaw powinien spokojnie wystarczyć do pracy biurowej, przeglądania sieci, oglądania filmów oraz okazjonalnej rozrywki. Z pewnością nie powinniśmy oczekiwać, że Realme Pad zapewni odpowiednią wydajność do grania w najnowsze gry.

Realme Pad przetestowałem w kilku popularnych testach syntetycznych. Oto rezultaty uzyskane przez nasz egzemplarz:

Geekbench 5: Single - 345; Multi - 1294

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 306,72 MB/s; Zapis sekwencyjny - 208,55 MB/s

3DMark Wild Life - 691

3DMark Wild Life Extreme - 176

3DMark Sling Shot Extreme - 1348

Dla porównania poniżej wyniki zarejestrowane przez Xiaomi Pad 5:

Geekbench 5: Single - 774; Multi - 2740

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1458,13 MB/s; Zapis sekwencyjny - 529,03 MB/s

3DMark Wild Life - 3422

3DMark Wild Life Extreme - 980

3DMark Sling Shot - Maxed Out!

Wyniki testów syntetycznych pokazują, że wąskim gardłem tabletu jest układ graficzny oraz pamięć masowa. Rezultaty są zauważalnie gorsze od tych osiągniętych przez Xiaomi Pad 5. Z drugiej strony Realme Pad na co dzień działa bardzo płynnie i umożliwia pracę z większością programów ze Sklepu Play na sporym wyświetlaczu.

Realme Pad - Oprogramowanie

Realme Pad pracuje pod kontrolą Androida 11 wraz z nakładką Realme UI for Pad. Co ciekawe autorska nakładka nie przypomina tej znanej ze smartfonów. Realme postanowiło jedynie lekko zmodyfikować czystego Androida 11. Tablet posiada inne przyciski nawigacyjne, przeprojektowany pasek statusu oraz zmienione ikonki niektórych aplikacji.

Ekran domowy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Szuflada z aplikacjami fot. Daniel Olszewski / PCWorld Przeglądarka Chrome fot. Daniel Olszewski / PCWorld

W systemie znajdziemy jedynie aplikacje Google oraz klasyczny launcher znany z Pixeli.

Cały interfejs użytkownika może pracować w pozycji pionowej oraz poziomej. Na tablecie nie znajdziemy sklepu z motywami, ustawień czcionki, dodatkowego paska bocznego z narzędziami oraz aplikacji Phone Manager.

Ekran domowy w trybie horyzontalnym fot. Daniel Olszewski / PCWorld Przeglądarka Chrome w trybie horyzontalnym fot. Daniel Olszewski / PCWorld Szuflada z aplikacjami w trybie horyzontalnym fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Czyste oprogramowanie z minimalną ilością aplikacji ma jednak sporą zaletę. Dzięki niemu tablet Realme Pad działa zaskakująco sprawnie. Podczas testów nie uświadczyłem spadków wydajności, zawieszających się animacji czy przeładowujących się aplikacji uruchamianych w tle.

Informacje o tablecie fot. Daniel Olszewski / PCWorld Ustawienia baterii fot. Daniel Olszewski / PCWorld Ustawienia fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Realme Pad - Aparat

Tablet Realme Pad posiada dwa 8 MP aparaty. Obie kamery pozwalają na nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.

Aparat fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Główny sensor posiada przysłonę f/2,0 oraz piksele o wielkości 1.16 µm. Całość wspierana jest przez autofokus.

Przednia kamerka posiada ciemniejszą przysłonę f/2,2. Niestety sensor nie posiada autofokusa.

Jakość zdjęć jest zadowalająca. Aparat Realme Pad pozwala na wykonanie czytelnych skanów dokumentów. Będzie to jego główne wykorzystanie. Robienie zdjęć tabletem do najwygodniejszych nie należy.

Zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień, 2x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień, 5x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zdjęcie z kamerki przedniej w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tablet nie posiada trybu nocnego. Zdjęcia wykonywane po zmroku są słabej jakości.

Zdjęcie w nocy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy, 2x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy, 5x zoom fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zdjęcie z kamerki przedniej w nocy fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Przednia kamerka bardzo dobrze radzi sobie podczas wideokonferencji. Czasami problemem może być brak autofokusa, który objawia się lekko rozmazanym obrazem.

Realme Pad - Bateria

W obudowie Realme Pada umieszczono akumulator o pojemności 7100 mAh. Ogniwo to jest mniejsze niż w konkurencyjnych modelach. Przykładowo iPad 10,2 z 2021 roku posiada akumulator o pojemności 8827 mAh.

Z drugiej strony świetnie zoptymalizowane oprogramowanie oraz energooszczędne podzespoły sprawiają, że możemy liczyć na zadowalające czasy pracy na baterii.

Podczas przeglądania Internetu, czytania książek, oglądania filmów i pracy biurowej z wykorzystaniem modemu LTE możemy liczyć na 7-9 godzin pracy. Gdy przełączymy się na Wi-Fi czasy wydłużą się o dodatkowe 90-120 minut.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Realme Pad wyłączył się po 10 godzinach i 15 minutach. To przeciętny rezultat.

Tablet dostarczany jest z 18 W ładowarką. Zasilacz ten pozwala na "szybkie" ładowanie. W praktyce naładowanie tabletu do pełna zajmuje powyżej 2 godzin. W 30 minut naładujemy około 20-25% baterii.

Realme Pad - Podsumowanie

Realme Pad to przystępny cenowo tablet, który nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale nie ma także dyskwalifikujących go wad. Producent zdecydował się na rozsądne kompromisy, które pozwoliły na obniżenie ceny do poziomu zaledwie 999 zł.

Realme Pad fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Pierwszy tablet od Realme świetnie sprawdzi się do przeglądania Internetu, brania udziału w wideokonferencjach, czytania książek, pracy biurowej oraz grania w prostsze gry. Nie będziemy zbytnio narzekać również na jakość dźwięku oraz czasy pracy na baterii. Całość uzupełnia czysty Android 11, który nie obciąża nadmiernie podzespołów.

Z pewnością musimy pamiętać, że Realme Pad jest budżetowym tabletem, który nie pozwoli na granie w najnowsze tytuły oraz pracę z wieloma aplikacjami w tym samym czasie. Jeżeli nie jest to dla Ciebie kluczowe, Realme Pad będzie dobrym wyborem.