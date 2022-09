Realme Watch 3 to smartwatch na 3 gwiazdki, ale powodów do jego zakupu jest znacznie więcej

Realme Watch 3 to tani, a jednocześnie uniwersalny zegarek, który stanowi intrygującą propozycję dla osób planujących zakup swojego pierwszego smartwatcha.

Smartwatche stają się co raz popularniejsze, a na rynku znajdziemy mnóstwo budżetowych urządzeń, które okażą się wystarczające dla większości użytkowników. Do takich propozycji należy testowany przeze mnie Realme Watch 3, czyli uniwersalny model, którego ogromną zaletą jest niska cena.

Realme Watch 3 to budżetowy smartwatch wyposażony we wszystkie najważniejsze funkcje, które powinien posiadać inteligentny zegarek. Możemy więc za jego pomocą odbierać nadchodzące połączenia, monitorować postępy podczas treningu, sprawdzać powiadomienia z naszego smartfona oraz kontrolować wiele parametrów zdrowotnych. Podczas dwutygodniowych testów urządzenie spisywało się bez większych zarzutów, choć nie jest ono pozbawione wad. O największych atutach oraz pojedynczych problemach jakie miałem z modelem Realme Watch 3, przeczytacie z poniższej recenzji.

Specyfikacja techniczna

Wymiary koperty 37 x 12.9 mm Waga 40 g Rozmiar wyświetlacza 1.8 cala Rozdzielczość 240x286 pikseli Koperta Tworzywo sztuczne Pasek Tworzywo sztuczne Łączność Bluetooth Bateria 340 mAh Wodoodporność Tak, na poziomie IP68 Czujniki Akcelerometr, Pulsometr, Czujnik saturacji Port ładowania Magnetyczne piny Kompatybilność Android, iOS

Realme Watch 3 - Design oraz konstrukcja

Urządzenie wykonane zostało w głównej mierze z tworzywa sztucznego. Ma to swoje minusy, jak mniejsza odporność na uszkodzenia mechaniczne, ale jednocześnie pozwala zachować niską wagę smartwatcha. Nosząc model Watch 3 często zapominałem o tym, że w ogóle mam go na nadgarstku. Zegarek, pomimo sporej koperty, jest bardzo lekki - co ma swoje plusy podczas treningu. Po dwóch tygodniach użytkowania nie zauważyłem też żadnych większych rys czy innych uszkodzeń spowodowanych obiciem lub przypadkowym upuszczeniem zegarka.

Pasek smartwatcha również został wykonany z tworzywa sztucznego. Posiada on sporą ilość otworów, dzięki którym dostosowanie zacisku do grubości naszego nadgarstka jest bardzo proste. Opaska nie przeszkadza podczas treningu, chociaż obawiałem się, że ze względu na materiały, z jakich została wykonana, może łatwo przyklejać się do wilgotnej skóry.

Niewątpliwie jedną z największych zalet Realma Watcha 3 jest 1.8-calowy ekran. Wyświetlacz jest na tyle duży, że bez problemu możemy na nim sprawdzić nadchodzące powiadomienia i w komfortowy sposób odczytać interesujące nas informacje. Ekran jest także jasny dzięki czemu korzystanie z zegarka, nawet podczas słonecznych dni, nie wiąże się z żadnymi problemami.

Pod względem designu Realme Watch 3 wyglada jak większkość smartwatchy, a kwadratowa koperta jest elementem, który najmocniej odróżnia go od klasycznych zegarków. Po lewej stronie obudowy znajdziemy jedyny przycisk, który ma trzy główne zastosowania:

Wybudzanie ekranu

Uruchamianie menu

Cofanie do poprzedniego widgetu

Przyznam jednak, że używałem go dość rzadko, głównie ze względu na dotykowy ekran oraz możliwość automatycznego wybudzenia smartwatcha po podniesieniu nadgarstka.

Realme Watch 3 - Najciekawsze funkcje

Realme Watch 3 posiada sporo użytecznych funkcji, które towarzyszyły mi niemal codziennie podczas testów. Zegarek może być "przedłużeniem" naszego smartfona, a jednocześnie oferuje wiele unikalnych opcji, które czynią go samodzielnym urządzeniem (do pewnego stopnia - połączenie z telefonem jest wymagane podczas konfiguracji). Zacznę od podstawowych podstawowych narzędzi, których używałem najczęściej.

Pojawiające się na smartfonie powiadomienia zazwyczaj odciągają mnie od pracy. Kiedy korzystam ze smartwatcha ich sprawdzanie staje się o wiele bardziej naturalne i zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Model Watch 3 odbierał nie tylko alerty dotyczące nowych wiadomości, ale i powiadomienia z innych aplikacji, jak chociażby Spotify. Urządzenie równie często służyło mi do obsługi tej właśnie aplikacji i komfortowego przełączania muzyki podczas pracy lub treningu. Smartwatch może także zatrzymać odtwarzane na smartfonie wideo z YouTube'a, dzięki czemu bardzo często służył mi jako pilot do kontroli multimediów uruchomionych na telefonie.

Realme Watch 3 jest w stanie monitorować jakość naszego snu, saturacje krwi, poziom stresu oraz tętno. Wszystkie zebrane przez smartwatch informacje, gromadzone są w aplikacji Realme Link. Monitorowanie jakości snu uruchamiane jest przez urządzenie automatycznie, a wyniki pomiarów zawierają w sobie kilka istotnych informacji. Urządzenie bada nie tylko długość naszego snu, ale i czas trwania każdej jego fazy. Możemy także sprawdzić jak zmieniał się poziom tętna podczas spoczynku. Dostęp do tych danych, w skróconej formie, możemy uzyskać na jednym z widgetów zegarka. Dokładniejsze informacje zapisywane są w aplikacji Realme Link.

Równie użyteczne okazało się dla mnie monitorowanie aktywności fizycznej. Realme Watch 3 posiada ponad 100 wbudowanych trybów sportowych, a z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie wybrać, które z nich będą widoczne do wyboru na naszym zegarku. Urządzenie sprawdzało się bez zarzutów niemal podczas każdego wysiłku fizycznego. Wyjątkiem okazał się jeden z treningów cardio. Aktywność uruchomiłem ręcznie, ustawiłem na interesujący mnie tryb, a po około 20 minutowym biegu zauważyłem, że smartwatch nie śledzi mojej pozycji. Ostatecznie zegarek nie zarejestrował żadnych informacji dotyczących mojego treningu. Dodam jednak, że taka sytuacja przydarzyła mi się jedynie raz.

Sporą zaletą urządzenia jest wbudowany mikrofon oraz głośniki. Dzięki nim możemy nie tylko odbierać przychodzące połączenia, ale i prowadzić rozmowę bez używania telefonu. Kilkukrotnie zdarzyło mi używać tej opcji i nie miałem żadnych problemów z usłyszeniem tego co mówi do mnie mój rozmówca, a jednocześnie mój głos także był wyraźnie słyszalny dla drugiej osoby. Funkcja odbierania i odrzucania połączeń jest szczególnie użyteczna podczas jazdy samochodem oraz uprawiania sportu.

Realme Watch 3 - Aplikacja na smartfony

Do konfiguracji zegarka potrzebna jest aplikacja Realme Link, którą możemy pobrać ze sklepu Play (w przypadku smartfonów opartych na Androidzie). Przy jej użyciu możemy komfortowo przeglądać wszystkie informacje zgromadzone przez naszego smartwatcha oraz monitorować wartość poszczególnych parametrów na przestrzeni konkretnego odcinka czasu.

Aplikacja sprawia, że kontrolowania postępów treningowych jest o wiele bardziej komfortowe, a jednocześnie pozwala na zebranie wszystkich informacji dotyczących naszej aktywności w jednym miejscu. To samo tyczy się innych danych takich jak: poziom saturacji na przestrzeni dnia, jakość naszego snu czy zmiany tętna.

Realme Watch 3 posiada kilka wbudowanych tarcz, ale przyznam, że wgrane domyślnie propozycję są dość nudne. Na szczęście w aplikacji Realme Link możemy wybierać spośród ponad 100 motywów, które dodatkowo podzielone są na kategorie. Kiedy wybierzemy odpowiednią dla nas tarczę, wystarczy na nią nacisnąć i wybrać opcję Synchronizuj z urządzeniem. Cały proces trwa kilkanaście sekund.

Realme Watch 3 - Bateria

Bateria należy do sporych zalet modelu Realme Watch 3. Urządzenia używałem ze średnią intensywnością, jednak przez cały czas uruchomione były opcje regularnego monitorowania stresu (pomiar dokonywany automatycznie raz na 10 minut) oraz śledzenia saturacji krwi.

Podczas standardowego dnia smartwatch towarzyszył mi w pracy oraz na treningu, choć zdarzało mi się pomijać monitorowanie aktywności fizycznej. Mimo wszystko, zegarek był przeze mnie używany regularnie, a jego bateria (pomimo działających w tle pomiarów) umożliwia kilka dni pracy na jednym ładowaniu. Producent zapewnia na swojej stronie, że Realme Watch 3 jest w stanie wytrzymać nawet tydzień i jestem skłonny w to uwierzyć. Nigdy nie korzystałem bowiem z trybu oszczędzania energii, który dodatkowo wydłużyłby żywotność baterii.

Ładowanie urządzenia nie należy do najszybszych, ale nie jest też uciążliwie wolne - szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę jego niską częstotliwość. Uzupełnienie baterii z poziomu 42% do 100% trwa 1 godzinę i 15 minut. Służy do tego ładowarka z magnesami, która znajduje się w zestawie wraz ze smartwatchem.

W trakcie standardowego dnia użytkowania traciłem od 15% do 25% baterii. Zależało to głównie od długości pracy Realme Watcha na włączonym ekranie oraz częstotliwości wykonywanych przeze mnie pomiarów.

Realme Watch 3 - Dla kogo jest ten smartwatch?

Realme Watch 3 to przede wszystkim propozycja dla osób poszukujących urządzenia za niską cenę, które okaże się użyteczne podczas codziennych obowiązków. Testowany przeze mnie model kosztuje około 300 zł, a jednocześnie oferuje sporo funkcji, dzięki którym może okazać się pomocny w wielu sytuacjach. Do najistotniejszych zalet urządzenia zaliczyłbym przede wszystkim wytrzymałą baterią oraz możliwość odbierania i prowadzenia rozmów. Realme Watch 3 to bardzo uniwersalny smartwatch, który będzie idealną propozycją dla osób zastanawiających się nad zakupem swojego pierwszego inteligentnego zegarka.