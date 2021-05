Recenzja Acer Predator Triton 300 SE

Acer Predator Triton 300 SE to laptop do gier z funkcją ray tracingu, który nie nadszarpnie ani budżetu, ani pleców - jest atrakcyjnym połączeniem wartości i wydajności.

Ten laptop z kartą graficzną GeForce RTX 3060 to świetny sprzęt do gier.

Acer Predator Triton 300 SE oferuje dobry stosunek jakości do ceny, która nie nadwyręży ani budżetu, ani pleców. Laptop jest wyposażony w najnowocześniejszy procesor 4-rdzeniowy Intel Core i7-11375H Special Edition, grafikę GeForce RTX 3060 oraz smukłą konstrukcję ważącą 1,8kg.

Srebrna obudowa Tritona nadaje korporacyjny wygląd, ale gdy otworzysz pokrywę, znajdziesz 14-calowy ekran Full HD 144 Hz, trzystrefowe podświetlenie klawiatury RGB oraz podkręcanie procesora jednym przyciskiem. Thunderbolt 4 i solidny czas pracy na baterii sprawiają, że to, co dobre, staje się jeszcze lepsze.

Acer Predator Triton 300 SE - Konfiguracja

Acer Predator Triton 300 SE jest jednym z pierwszych laptopów wyposażonych w 4-rdzeniowy procesor Intel Core serii H "Special Edition", czyli tzw. układ H35, który został zaprojektowany dla nowej klasy "ultraprzenośnych systemów do gier". W środku znajduje się również karta graficzna GeForce RTX 3060, która może pochwalić się architekturą Ampere 2 generacji firmy Nvidia.

Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo temu, co kryje się w środku:

Procesor: 4-rdzeniowy Intel Core i7-11375H Special Edition Pamięć RAM: 16GB DDR4 Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Pamięć dyskowa: 512GB NVMe SSD Ekran: 14-calowy 1920x1080 IPS 144Hz Kamera: 720p HDR Porty: Thunderbolt 4, 2x USB SuperSpeed 10Gbps Type-A ports, HDMI 2,1, 3,5mm combo audio jack Łączność: Killer Wi-Fi 6 AX 1650, Bluetooth 5,1 Biometria: Czytnik linii papilarnych Bateria: 60 Wh Wymiary: 323 x 228 x 18 mm Waga: 1,8 kg

Zaczynając od góry, procesor Intel Core i7-11375H obiecuje częstotliwość taktowania do 5 GHz w trybie jednowątkowym. Karta RTX 3060 powinna zapewnić płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1080p z prędkością 60 klatek na sekundę oraz płynną rozgrywkę w rozdzielczości 4K, wraz z mnóstwem atrakcji związanych z ray-tracingiem. Pojemne 16 GB pamięci RAM można rozbudować do 24 GB, a 14-calowy wyświetlacz IPS może wyświetlać obraz z częstotliwością odświeżania 144 Hz (niestety bez G-Sync).

Na szczęście, port Thunderbolt 4 i para portów SuperSpeed USB 10Gbps powinny być w stanie zaspokoić potrzeby związane z zewnętrzną pamięcią masową. Nie ma gniazda RJ-45, ale za to laptop został wyposażony w moduł bezprzewodowy Killer Wi-Fi 6 AX1650 z Bluetooth 5.1 i przepustowością do 2,4Gbps. Wreszcie, wydajna bateria powinna znacząco pomóc zwiększyć czas pracy.

Podobnie jak inne laptopy z tej serii, Predator Triton 300 SE jest wyposażony w aplikację Acer PredatorSense, która umożliwia wybór jednego z czterech trybów pracy:

Quiet - wentylatory chłodzące laptopa pracują tak cicho, jak to tylko możliwe

- wentylatory chłodzące laptopa pracują tak cicho, jak to tylko możliwe Default - do "codziennego użytku"

- do "codziennego użytku" Extreme - podkręca się procesor i układ graficzny, jednocześnie dławiąc wentylatory chłodzące

- podkręca się procesor i układ graficzny, jednocześnie dławiąc wentylatory chłodzące Turbo - został zaprojektowany z myślą o "maksymalnym" podkręceniu przy jednoczesnym zwiększeniu ryku wentylatorów chłodzących.

Aplikacja PredatorSense pozwala przypisać tryb wydajności (a także tryby oświetlenia i dźwięku) do konkretnych gier, ale sam laptop zawsze uruchamia się w trybie domyślnym.

Acer Predator Triton 300 SE - Design

W tym roku firma Intel rozpoczęła promocję niskoprofilowych, ultraprzenośnych laptopów do gier z platformą Tiger-Lake H, które nie będą rzucać się w oczy w pracy lub na uczelni. Nie znajdziemy tu żadnych jaskrawych, czerwonych elementów - nawet logo Predator na rogu pokrywy jest stosunkowo skromne. Oczywiście, duże otwory wentylacyjne po bokach i z tyłu laptopa stanowią wyraźny sygnał, że jest to komputer do gier. Mierząc zaledwie 18mm grubości i ważąc 1,8kg, Triton 300 SE może być bez problemu wsunięty do plecaka lub torby.

Acer Predator Triton 300 SE to smukły i kompaktowy komputer do gier.

Wewnątrz obudowy znajduje się system chłodzenia, wyposażonymi w zmodernizowane wentylatory AeroBlade. Według firmy Acer, technologia Vortex Flow została zaprojektowana tak, aby "stworzyć aerodynamiczny przepływ powietrza" dzięki ciepłowodom dedykowanym karcie graficznej oraz procesorowi, natomiast "strategicznie rozmieszczone" wentylatory pomagają chłodzić pamięć RAM, zasilacz oraz inne "krytyczne" podzespoły. Czy rozwiązania w zakresie zarządzania ciepłem zastosowane w Triton 300 SE przełożą się na wyższą wydajność? Przekonamy się już wkrótce.

Acer Predator Triton 300 SE - Ekran

Urządzenie jest wyposażone w 14-calowy wyświetlacz Full HD (1920x1080 pikseli) o 100-procentowej palecie kolorów Adobe RGB i szybkiej, ale nie nadzwyczajnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Biorąc pod uwagę umiarkowaną cenę oraz najnowszy procesor, nie jesteśmy zaskoczeni, że producent zdecydował się nieco zmniejszyć częstotliwość odświeżania. Jeśli szukasz laptopa do gier z częstotliwością odświeżania w zakresie 240 Hz-300 Hz, musisz albo podnieść swój budżet (znacząco), albo wybrać bardziej przystępny cenowo system z procesorem starszej generacji.

Wyświetlacz IPS zapewnia typowo solidne kąty widzenia. Jego 300-nitowa maksymalna jasność jest dobra, pod warunkiem, że będziesz grać w pomieszczeniach zamkniętych. Ekran jest otoczony wąskimi ramkami na górze, a zwłaszcza po bokach, choć gruba dolna ramka trochę razi w oczy. Górna ramka, nawiasem mówiąc, mieści kamerę internetową o rozdzielczości 720p. Wyświetlacz nie jest dotykowy, ale to typowe dla laptopów do gier.

Acer Predator Triton 300 SE - Klawiatura, gładzik i głośniki

Laptop może pochwalić się trzystrefowym podświetleniem RGB, którym można sterować za pomocą aplikacji PredatorSense. Do wyboru jest siedem dynamicznych profili podświetlenia, od "Breathing" i "Neon" po "Wave" i "Zoom", można też tworzyć własne statyczne wzory. Jeśli chodzi o samą klawiaturę, płaskie klawisze oferują duży skok i są praktycznie bezgłośne. Graczom preferującym płynną, liniową akcję może nie spodobać się solidne, wyczuwalne uderzenie w punkcie aktywacji, ale to akurat jest normalne, biorąc pod uwagę przedział cenowy tego laptopa.

Acer Predator Triton 300 SE jest wyposażony w ciche klawisze i trzystrefowe podświetlenie klawiatury RGB.

Klawiatura nie ma skrótów do odtwarzania multimediów, ale jest dedykowany klawisz uruchamiający aplikację PredatorSense. Nad lewą stroną klawiatury znajduje się przycisk Turbo uruchamiany jednym dotknięciem. Bezpośrednio - i co niepokojące - nad przyciskiem aplikacji znajduje się przycisk Power, który po naciśnięciu natychmiast usypia urządzenie. Uważajcie.

Kompaktowy, szklany touchpad Tritona był gładki i responsywny. Touchpad jest na tyle mały, że dłonie większości osób nie będą się o siebie ocierać podczas pisania. W lewym górnym rogu panelu dotykowego znajduje się czytnik linii papilarnych dla osób, które chcą korzystać z zabezpieczeń biometrycznych.

Zwróć uwagę na klawisz Power, który znajduje się bezpośrednio nad przyciskiem PredatorSense.

Głośniki stereo są wspomagane przez DTS:X Ultra, czyli format dźwięku obiektowego, który konkuruje z Dolby Atmos (technologią audio często spotykaną w laptopach Lenovo). Choć dźwięk obiektowy może skutecznie otworzyć scenę dźwiękową laptopa, niekoniecznie poprawi ogólną wydajność audio, i tak właśnie jest w tym przypadku. Niezależnie od tego, czy uruchomimy ulubiony soundtrack z gry, czy będziemy słuchać czegoś na Spotify, głośniki brzmią rozczarowująco cienko, z ledwie wyczuwalnymi basami - innymi słowy, jak na głośniki laptopa przystało. Jeśli naprawdę chcesz podkręcić dźwięk podczas słuchania lub grania na Tritonie, lepiej będzie skorzystać z zewnętrznych głośników lub porządnego zestawu słuchawek.

Acer Predator Triton 300 SE - Porty

Acer Predator Triton 300 SE jest wyposażony w imponujący zestaw portów, które przydadzą się do umieszczenia biblioteki Steam na zewnętrznej pamięci masowej, a także do podłączenia myszy lub kontrolerów do gier.

Pierwszy i najważniejszy jest lewy port Thunderbolt 4, który może obsłużyć nawet dwa monitory 4K lub jeden wyświetlacz 8K przy 60Hz. Specyfikacja gniazda pozwala również na podłączenie do czterech hubów, a także na dłuższe trasy kablowe (w tym nadchodzące 50-metrowe kable optyczne) w porównaniu do Thunderbolt 3.

Thunderbolt 4 znajduje się na czele zestawu portów Tritona 300 SE. Na zdjęciu: pierwszy z dwóch portów SuperSpeed 10Gbps Type-A oraz wejście DC w kształcie beczki.

Obok znajduje się pierwszy z dwóch portów SuperSpeed 10 Gb/s USB typu A, a także port zasilania w kształcie beczki dla nieporęcznego 180-watowego zasilacza sieciowego oraz gniazdo Kensington do zabezpieczania laptopów.

Po prawej stronie znajdziemy drugi port SuperSpeed 10 Gb/s USB Typu A, port HDMI 2.1 oraz gniazdo audio typu combo.

Po prawej stronie znajduje się drugi port SuperSpeed USB 10Gbps Type-A, port HDMI 2.1 oraz gniazdo audio typu combo.

Nie jest źle, ale można zauważyć kilka pominięć, w tym brak czytnika kart pamięci i przewodowego portu Ethernet (chociaż zawsze można po prostu dokupić adapter ethernetowy na USB).

Acer Predator Triton 300 SE - Wydajność

Karta graficzna z układem RTX 3060 jest - lub do niedawna była - najmniej wydajną z serii, ale nadal oferuje imponujący stosunek ceny do wydajności. W połączeniu z ultraprzenośnym układem do gier firmy Intel, procesor powinien zapewnić solidny wzrost wydajności w porównaniu do swojego poprzednika, RTX 2060. Jak więc Triton 300 SE wypada w porównaniu z droższymi i cięższymi laptopami dla graczy z mocniejszymi kartami graficznymi? Przyjrzyjmy się temu.

Acer Predator Triton 300 SE - HandBrake

Nasz pierwszy benchmark mierzy, jak dobrze dany laptop radzi sobie z obciążeniem procesora przez dłuższy czas - w tym przypadku, transkodując plik MKV o rozmiarze 30 GB do formatu odpowiedniego dla tabletów z systemem Android przy użyciu HandBrake, darmowego narzędzia do kodowania wideo. Ta wielordzeniowa praca na pewno spowoduje rozruszanie wentylatorów. Ponieważ jej wykonanie może trwać godzinę lub dłużej, jest to świetny test zarządzania termicznego laptopa.

Wyniki programu HandBrake w Acer Predator Triton 300 SE nie są złe, biorąc pod uwagę, że jest to jeden z najlżejszych laptopów w naszym zestawieniu.

Acer Predator Triton 300 SE - Cinebench

Cinebench mierzy, jak długo trwa renderowanie obrazu 3D w czasie rzeczywistym. Uruchomiliśmy Cinebench w wielowątkowym i jednowątkowym trybie, dając szansę poznania wydajności pojedynczego rdzenia, jak i również jego czystej prędkości wielordzeniowej.

Wyniki Tritona 300 SE w wielowątkowym teście są średnie, ale jego wynik w jednowątkowym wystrzeliwuje na sam szczyt.

Acer Predator Triton 300 SE - 3DMark Fire Strike 1.1

Następny jest test grafiki syntetycznej przeprowadzony w benchmarku Fire Strike 1.1 firmy 3DMark, który powinien dać nam obraz tego, jak ogólna wydajność graficzna wypada na tle konkurencji. Spodziewamy się, że Triton i jego karta graficzna GeForce RTX 3060 uplasują się mniej więcej pośrodku stawki, za laptopami z RTX 3080 z naszego porównania, ale przed systemami wyposażonymi w karty z serii GTX 16 i RTX 20.

Wszystkie trzy laptopy na szczycie naszego zestawienia Fire Strike mają wydajniejsze układy GPU od Tritona 300 SE (są też cięższe i droższe).

Acer Predator Triton 300 SE - Test Rise of the Tomb Raider

Mówiąc o prawdziwych grach, druga odsłona odnowionej serii Tomb Raider może pomóc nam zorientować się, jak Triton 300 SE radzi sobie podczas rzeczywistej rozgrywki, nawet jeśli tytuł z 2015 roku jest już nieco przestarzały.

W grze Rise of the Tomb Raider na maksymalnych ustawieniach komputer Acer Predator Triton 300 SE może wyświetlać obraz z prędkością ponad 90 klatek na sekundę.

Acer Predator Triton 300 SE - 3DMark Port Royale

Aby sprawdzić wydajność rozgrywki, uruchomiliśmy test Port Royale firmy 3DMark, w którym laptopy z układami RTX są poddawane testom z wykorzystaniem ray-tracingu, odbić, cieni i szklanych powierzchni.

Wydajność w ray-tracingu w Acer Predator Triton 300 SE nie jest zła, biorąc pod uwagę procesor graficzny RTX 3060; trzy laptopy powyżej mają karty graficzne RTX 3080.

Acer Predator Triton 300 SE - Bateria

Testujemy czas pracy na baterii, zapętlając film w rozdzielczości 4K przy użyciu standardowej aplikacji Windows Filmy i TV, z jasnością ekranu ustawioną na około 260 nitów i głośnością ustawioną na 50 procent, z podłączonymi słuchawkami.

Triton 300 SE oferuje imponujący czas pracy na baterii, choć może się on różnić w zależności od gier, w które grasz.

Acer Predator Triton 300 SE - Ocena końcowa

Acer Predator Triton 300 SE będzie miłą niespodzianką dla graczy, którzy myśleli, że laptopy z procesorami RTX są poza ich zasięgiem. Ze względu na przystępną cenę, smukłą, lekką konstrukcję i dużą moc, Triton 300 SE może konkurować z komputerami przeznaczonymi stricte do ray-tracingu, nawet jeśli nie jest w stanie dorównać systemom z RTX 3080. Wrzuć do tego Thunderbolt 4, podświetlenie klawiatury RGB i solidny czas pracy na baterii, a będziesz miał do czynienia z dobrym laptopem do gier.

