Recenzja Apple MacBook Air 15" (2023)

Prezentacja 15-calowego MacBooka Air jest bardzo prosta: to MacBook Air, ale większy. Apple nie zmieniło dużo we wnętrzu laptopa, zamiast tego po prostu rozszerzyli 13-calowy model na zewnątrz, aby zmieścić większy ekran i dodatkową pojemność baterii.

Nie jest to jednak powód do narzekań. Zasilany przez M2, 13-calowy model sam w sobie jest zwycięzcą, a mając zaledwie rok, nie potrzebuje rewolucji - choć ten czas pomógł konkurencji Windows nadrobić zaległości, jeśli chodzi o czystą wydajność. Mimo to, połączenie wyjątkowego czasu pracy na baterii, doskonałego wzornictwa Apple i stosunkowo przystępnej ceny sprawiają, że jest to atrakcyjny większy laptop dla tych, którzy nie potrzebują całej mocy MacBooka Pro.

Model do recenzji dostarczył sklep X-KOM.

Design i budowa

15-calowy MacBook Air wygląda dokładnie tak samo jak 13-calowy model, z wyjątkiem oczywistej różnicy w rozmiarze. Jest zbudowany z tego samego aluminium pochodzącego w 100% z recyklingu i jest dostępny w tym samym zestawie stonowanych kolorów: Silver, Starlight (złoty), Space Grey i Midnight (bardzo ciemnoniebieski - na zdjęciu).

Fot: Dominic Preston / Foundry

Jak można się spodziewać, biorąc pod uwagę nazwę, jest cienki i lekki - w rzeczywistości przy grubości 1,15 cm jest zaledwie o 0,02 cm grubszy niż 13-calowy odpowiednik, co naprawdę trudno zauważyć. Waga 1,51 kg to większy skok, ale wciąż wystarczająco lekki, aby wygodnie nosić go w plecaku przez cały dzień.

Wzornictwo Apple jest widoczne w całym projekcie, od zawiasów bez chybotania po nieskazitelny, nieprzerwany spód laptopa. Moją jedyną prawdziwą skargą dotyczącą projektu jest to, że mój model Midnight jest trochę magnesem na odciski palców, chociaż inne wykończenia mogą być lepsze.

Dużym rozczarowaniem jest to, że Apple nie wykorzystało dodatkowej przestrzeni w obudowie, aby zmieścić więcej portów. Podobnie jak model 13-calowy, ten posiada tylko gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, port ładowania MagSafe 3 i parę portów USB 4/Thunderbolt 3.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Te dwa porty USB-C mogą być również używane do ładowania laptopa, ale irytujące jest to, że oba znajdują się po lewej stronie, obok gniazda MagSafe - czy zabiłoby to Apple, gdyby wrzuciło jeden po prawej stronie, aby dać ci dodatkową opcję w niewygodnych miejscach ładowania?

Należy również pamiętać, że w ogóle nie ma portów USB-A, więc będziesz potrzebować adaptera do starszych akcesoriów USB-A. Nie znajdziesz tu również portu HDMI ani gniazda kart SD, które Apple rezerwuje dla swoich laptopów Pro, choć jest to bardziej zrozumiałe pominięcie.

Klawiatura, gładzik i kamera internetowa

Klawiatura jest duża, wygodna i podświetlana, z czujnikiem odcisków palców wbudowanym w przycisk zasilania w prawym górnym rogu.

Nie biegnie od krawędzi do krawędzi, pozostawiając dużo miejsca po bokach, więc jestem pewien, że niektórzy będą ubolewać nad decyzją Apple, aby nie dodać numpada - lub nawet po prostu rozszerzyć dość ciasne klawisze strzałek. Niemniej jednak, jeśli nie będzie ci to przeszkadzać, to nie ma tu wiele do zarzucenia.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Podobnie sam gładzik jest rozległy, biegnie prawie do dolnej krawędzi laptopa i wykorzystuje technologię haptyczną, aby zapewnić dotykowe sprzężenie zwrotne bez faktycznego poruszania samym przyciskiem podczas klikania.

W przeciwieństwie do rywali z Windowsem, w tym Dell i Huawei, Apple nie rozszerzyło zestawu narzędzi haptycznych, aby dodać dodatkowe funkcje, więc pozostaje to wystarczająco prostą opcją wprowadzania danych.

Następnie jest kamera internetowa. Duże wycięcie w wyświetlaczu mogło doprowadzić do przekonania, że MacBook Air zawiera technologię Face ID znaną z iPhone'ów lub że jego kamera internetowa będzie szczególnie wydajna, ale obawiam się, że żadne z nich nie jest prawdą.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Kamera 1080p ma nieco wyższą rozdzielczość niż większość rywali (720p pozostaje frustrującą normą), ale szczerze mówiąc, jakość wideo nie jest znacząco lepsza. Szczegóły są rozmazane, a kamera zmaga się z czymkolwiek innym niż idealne oświetlenie.

Innymi słowy, jest to standardowa kamera internetowa do laptopów. Pomimo tego dużego wycięcia.

Ekran i głośniki

Większy wyświetlacz to główny powód, dla którego warto zdecydować się na MacBooka Air 15", choć mimo to jest to jeden z obszarów, w których sprzęt wydaje się najbardziej wadliwy.

Wyświetlacz o przekątnej 15,3 cala jest znacznie większy niż panel w mniejszym MacBooku Air, zajmując miejsce pomiędzy dwoma modelami MacBooka Pro. Cała ta dodatkowa przestrzeń jest idealna dla produktywności, z wystarczającą ilością miejsca na wielozadaniowość i dzielenie ekranu, które nie byłyby tak naprawdę możliwe na mniejszym modelu Air.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Wyświetlacz ma jednak swoje wady. Jest wystarczająco szczegółowy dzięki wyraźnej rozdzielczości 2880 x 1864, a dokładność kolorów jest dobra, ale Apple nadal używa tutaj technologii IPS, więc brakuje mu głębszej czerni i ostrzejszego kontrastu paneli OLED w innych miejscach lub mini-LED 120 Hz znalezionych w MacBooku Pro.

Co bardziej frustrujące, nie jest on szczególnie jasny, a automatyczne sterowanie jasnością macOS wydaje się agresywnie faworyzować przyciemniony wyświetlacz. Często musiałem wyłączać automatyczną opcję i zwiększać jasność manualnie, a nie chciałbym polegać na tym na zewnątrz w jasny dzień.

Następnie jest wycięcie w ekranie, czyli nieszczęsny notch. Narzekałem już trochę na dość przeciętną kamerę internetową, ale jest to nieestetyczny dodatek do wyświetlacza, który nadal rozprasza uwagę po dwóch tygodniach z laptopem. MacOS dobrze sobie z tym jednak radzi - przesuwając elementy wyświetlacza na obie strony wystarczająco czysto, ale nie powinien tego potrzebować.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Wreszcie, podobnie jak w przypadku wszystkich MacBooków, nie jest to wyświetlacz dotykowy. Jeśli przenosisz się z nowoczesnego laptopa z systemem Windows, na początku może cię to trochę denerwować, choć ostatecznie wprowadzanie danych dotykowych jest tylko sporadycznie najbardziej efektywnym sposobem interakcji z laptopem.

Jeśli chodzi o dźwięk, obok gniazda słuchawkowego 3,5 mm znajduje się tutaj układ sześciu głośników, który obsługuje nawet dźwięk przestrzenny i Dolby Atmos.

Jakość dźwięku imponuje jak na standardy laptopów i sprawdzi się podczas rozmów wideo lub oglądania Netflixa w łóżku, choć ostatecznie nadal będziesz chciał sparować go z głośnikiem do poważnego słuchania muzyki.

Specyfikacja i wydajność

15-calowy Air jest zasilany przez własny układ M2 firmy Apple, ten sam, który można znaleźć w modelu 13-calowym. Tam kupujący mają do wyboru dwie wersje, jedną z kilkoma dodatkowymi rdzeniami GPU, choć tutaj dostępna jest tylko mocniejsza opcja.

Jest to nadal mniej wydajny układ niż M2 Pro i M2 Max, które można znaleźć w najnowszych modelach MacBooków Pro, ale nie jest on w żadnym wypadku słaby.

Testy porównawcze plasują go na podobnym poziomie co układy Intel Core i7, które można znaleźć w równoważnych cenowo maszynach z systemem Windows, a w praktyce ma więcej niż wystarczającą moc do pracy biurowej, nadużywania kart w Chrome i lekkiego korzystania z Photoshopa bez żadnego wysiłku.

Powinno to zadowolić większość studentów i pracowników biurowych, którzy uznają to za wystarczająco wydajne dla swoich potrzeb, ale każdy zaangażowany w tworzenie zasobów 3D lub edycję wideo 8K dość szybko napotka ograniczenia laptopa.

Konstrukcja bez wentylatora ma tę zaletę, że MacBook Air jest cichy, nawet gdy pracuje na pełnych obrotach, ale jest to również część tego, dlaczego wydajność zawsze będzie nieco opóźniona w stosunku do modelu Pro, który może pracować mocniej dzięki wbudowanym wentylatorom chłodzącym.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Warto zastrzec, że recenzowałem model z 16 GB pamięci RAM, czyli dwukrotnie więcej niż domyślne 8 GB, co może mieć większe trudności z wielozadaniowością. Można również zwiększyć ją do 24 GB, choć dla większości będzie to przesada.

Pamięć masowa waha się od 256 GB - wystarczająco dużo dla każdego, kto dobrze korzysta z iCloud - aż do 2 TB.

Łączność zapewnia Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3. Apple nadal nie oferuje żadnej opcji 5G lub 4G w żadnym ze swoich laptopów, ani nie obsługuje szybszych standardów Wi-Fi 6E lub 7.

Bateria i ładowanie

Czas pracy na baterii pozostaje obecnie najlepszym powodem, dla którego warto kupić MacBooka zamiast równoważnego urządzenia z systemem Windows. Intel może być w stanie dorównać procesorom Apple pod względem wydajności, ale nawet nie zbliża się do niego pod względem efektywności. Z powodzeniem wystarczy on na cały dzień pracy, a przy lżejszym użytkowaniu może okazać się, że nawet kilka dni obejdzie się bez podłączania do zasilania.

Kiedy musisz naładować baterię, masz do wyboru: ładować za pomocą opatentowanego przez Apple połączenia MagSafe, z przydatnymi funkcjami, takimi jak magnetyczne mocowanie i dioda LED stanu ładowania, lub możesz po prostu użyć dowolnej wystarczająco szybkiej ładowarki USB-C w jednym z tych portów.

W rzeczywistości istnieje jeszcze jeden wybór, którego należy dokonać jeszcze przed zakupem laptopa, ponieważ Apple oferuje zarówno ładowarkę 35 W z dwoma portami USB-C, jak i ładowarkę 70 W z jednym portem (musisz wybrać, który chcesz, gdy kupujesz bezpośrednio od Apple). Ta druga ładuje laptopa szybciej, ale pierwsza oferuje nieco większą elastyczność, jeśli chcesz mieć możliwość doładowania telefonu lub słuchawek w tym samym czasie.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Tak czy inaczej, ładowanie jest niestety powolne. Nawet z ładowarką 70 W udało mi się przywrócić zaledwie 23% baterii w pół godziny po naładowaniu, co oznacza, że pełne naładowanie laptopa zajmie kilka godzin. Apple może pokonać swoich rywali pod względem baterii, ale musi nadrobić zaległości w ładowaniu.

Oprogramowanie i funkcje

Nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia: jest to komputer Mac, więc nie jest zaskoczeniem, że jest dostarczany z najnowszą wersją systemu macOS, Ventura, w tym ze wszystkimi typowymi zaletami i wadami, które się z tym wiążą.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Po kilku latach z procesorami Apple, większość kluczowych aplikacji jest teraz w stanie działać natywnie na sprzęcie, co jest częścią tego, dlaczego wydajność jest teraz tak solidna.

Jeśli jesteś przyzwyczajony do komputerów Mac, możesz spodziewać się płynnego działania systemu operacyjnego, łatwej interakcji z innym sprzętem Apple i długoterminowego wsparcia oprogramowania.

Jedynym prawdziwym minusem jest ograniczone wsparcie dla gier PC, ale o ile nie masz nic przeciwko rezygnacji z gier, macOS jest świetny, nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem iPhone'a lub iPada.

Cena i dostępność

MacBook Air 15 cali jest już dostępny na całym świecie. Dostępne są dwie domyślne konfiguracje, za 7 299,00 zł lub 8 499,00 zł, które zawierają 8 GB pamięci RAM i różnią się tylko pamięcią masową: 256 GB lub 512 GB.

Jeśli chcesz podkręcić wszystko do maksimum, będzie to kosztować 14 499,00 zł za model OTT z 24 GB pamięci RAM i 2 TB pamięci masowej. Firma nadal oferuje również 13-calowy Air z chipem M1, choć jest to starszy projekt - ale ponieważ nie ma wycięcia, możesz nawet go preferować.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Werdykt

Niewiele można zarzucić MacBookowi Air 15 cali, który zapewnia dokładnie to, co obiecuje.

Solidna wydajność układu M2 powraca, teraz w połączeniu z większym wyświetlaczem i bardziej przestronną obudową, bez uszczerbku dla podstawowej przenośności Air - wspomaganej jak zawsze przez niezwykłą żywotność baterii.

Fot: Dominic Preston / Foundry

Nie jest idealny. Z całą tą przestrzenią Apple z pewnością mogłoby ulepszyć oferowane porty, a wycięcie pozostaje brzydką zarazą, całkowicie nieuzasadnioną bardzo przeciętną jakością kamery internetowej. I pomimo całego rozmiaru, sam ekran jest frustrująco słaby.

Niemniej jednak, ogólny pakiet jest doskonały i jeśli jesteś użytkownikiem Maca, który chce dużego wyświetlacza, ale nie musi płacić za moc Pro, to spełnia wszystkie liczące się wymagania.

