Recenzja: Buyer Persona - poznaj i zrozum decyzje zakupowe swoich klientów

Dokładne zrozumienie sposobu w jaki klienci podejmują decyzje to marzenie każdego kierownika sprzedaży. Polskie wydanie książki Buyer Persona, które ukazało się nakładem wydawnictwa MT Biznes ma stanowić wstęp do ciekawej metody pracy na danych.

Buyer Persona to w gruncie rzeczy personifikacja wzorcowego klienta firmy. Narzędziem do jej zbudowania są umiejętnie przeprowadzone wywiady z aktualnym lub potencjalnym gronem odbiorców produktów i usług przedsiębiorstwa. Uzyskanie wiarygodnego modelu może przydać w niemal każdej organizacji. Buyer Persona pozwoli na stosowanie bardziej efektywnych zabiegów marketingowych, uprości procesy prototypownia produktów oraz pozwoli ocenić potencjał rozwoju przedsięwzięcia. Jednocześnie jest to rozwiązanie bardziej klarowne oraz zdecydowanie tańsze od większości alternatywnych działań badawczych. Skuteczność jest w tym wypadku mocno uzależniona od dobrych praktyk badaczy - łatwo bowiem wpaść w pułapki znane ze zogniskowanych grup badawczych czy badań ankietowych. Adele Revella to dyrektor generalna Buyer Persona Institute, która podjęła się książkowego przybliżenia tematyki Buyer Person.

Publikacja o której mowa zamyka się w objętości 255 niewielkich stron, licząc wraz z wstępem do polskiego wydania oraz kompletną bibliografią. Pomimo skromnej objętości, jest to materiał stanowiący dość kompleksowe omówienie tematu - wliczając w to pełne wyjaśnienie dobrych praktyk oraz sporą dawkę przykładów. Nie ulega wątpliwości, że jest to pozycja specjalistyczna skierowana do mocno sprecyzowanego grona odbiorców. Wnioski po przeczytaniu całości nakazują przypuszczać, że tytuł ten można traktować w kategorii podręcznika. Nie przeczytamy go raczej dla przyjemności, ale uzyskamy odpowiedzi na niemal wszystkie pytania w obranej tematyce. Czy jest to dobry podręcznik? Tutaj pojawiają się pewne wątpliwości, które dotyczą przede wszystkim natury technicznej książki.

Warto zacząć od tego, że Buyer Persona pomimo niewielkiej objętości mogłaby być dwukrotnie krótsza. Pierwszy rozdział można zawrzeć w 10 stronach, a jednak jest ich 45. Dość łatwo spostrzec, że autorka nie ma doświadczenia w pisaniu książek (o czym sama wspomina w treści). Zaskakujące jest jednak to, że pierwotny wydawca nie pomógł w należytym opracowaniu całości. Książka jest przesiąknięta ogromną ilością odniesień do kolejnych rozdziałów. Zwroty typu "jak przekonasz się z lektury 5 rozdziału" pojawiają się tutaj wręcz z komiczną częstotliwością. Po kilkunastu stronach zaczynają drażnić niczym wyskakujące okienka pop-up. Oczywiście ich liczba maleje proporcjonalnie do przeczytanej zawartości. Pomijając jednak tą niedogodność, tytuł jest opracowany językiem, który będzie przystępny zarówno dla doświadczonego szefa sprzedaży, jak również laika budującego dopiero swoje pierwsze wyobrażenia o świecie biznesu.

Kto powinien sięgnąć po Buyer Persona? Przede wszystkim osoby posiadające realną decyzyjność zakresie podejmowania prac badawczych dotyczących identyfikacji klienta i zwiększania sprzedaży. Jest to podręcznik pozwalający w ciągu 2 dni rozpocząć planowanie realnych działań, które mają realną szansę zapewnić zwiększenie konkurencyjności i poprawę wizerunku firmy, bez generowania znaczących kosztów

Dla kogo ta publikacja będzie nieodpowiednia? Nie jest to materiał dla weekendowych entuzjastów marketingu. Nawet specjaliści średniego szczebla, próbujący poszerzyć swoje kompetencje nie skorzystają z zawartej w niej wiedzy, jeśli nie mają realnej możliwości podjęcia działań. Samo wyjaśnienie czym jest Buyer Persona jest po prostu dziecinnie proste. Realną wartość tej książki stanowią szczegółowe podpowiedzi dla osób planujących natychmiast przystąpić do działania.

Cena książki w wydaniu papierowym została określona na poziomie 49,90 zł. Wnikliwi poszukiwacze mogą ją znaleźć już za 40 zł, np. tutaj. Tytuł jest dostępny również w formie e-booka.