Recenzja Cooler Master MK730 - solidna opcja, dla początkujących graczy

Cooler Master MK730 to dość standardowa klawiatura, jeśli chodzi o modele do gier. Oferuje szczotkowane aluminium, podpórkę pod nadgarstek i oczywiście RGB. Niemniej jednak, kilka rzeczy sprawia, że wyróżnia się na tle konkurencji.

Cooler Master to firma, która od ponad 30 lat jest jednym z czołowych producentów obudów komputerowych, zasilaczy, coolerów i wszelakiego sprzętu dla graczy. Tym razem do redakcji PCWorld.pl trafiła jedna z klawiatur, a mianowicie model MK730. W ofercie znajdziemy także modele z serii CK, lecz to właśnie seria MK cieszy się większą popularnością - ma dodatkowe klawisze, podpórkę pod nadgarstki, lepszą konstrukcję obudowy i lepsze stabilizatory. Seria CK posiada tylko przełączniki Gateron, co dla niektórych może być kluczowe, więc jeśli wolisz przełączniki Cherry MX, są one dostępne jedynie z modelami z serii MK.

Jeśli szukasz standardowej klawiatury do gier oraz pracy, klawiatury Cooler Master z serii MK są dobrą opcją - na pierwszy rzut oka wydają się być one dobrze zbudowane i sprawiedliwie wycenione. Najważniejsze nie jest jednak to, co na papierze, a jak sprawują się one w codziennym użytkowaniu. Sprawdźmy więc, jak MK730 wypada na żywo.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Specyfikacja techniczna

Rodzaj przełączników Mechaniczne - Cherry MX Brown Typ TKL (tenkeyless) Łączność Przewodowa na USB Klawisze multimedialne / funkcyjne Tak Obsługa makr Tak Podświetlenie klawiszy Tak Kolor podświetlenia klawiszy Wielokolorowe - RGB Rodzaj podświetlenia Punktowe - każdy klawisz w innym kolorze; Strefowe - każda strefa w innym kolorze; Jednostrefowe - wszystkie klawisze w tym samym kolorze Złącza USB-C - 1 szt. Podpórka pod nadgarstki Tak Długość przewodu 1,8 m Obudowa Aluminiowa Dodatkowe informacje Regulowane stopki; Odłączany kabel USB; Wytrzymałość 50 mln kliknięć; Technologia Anti-Ghosting; Częstotliwość odświeżania: 1000hz Długość 360 mm Szerokość 192 mm Wysokość 42 mm Waga 698 g

Cena

Cooler Master MK730 jest dostępna w większości polskich sklepów z elektroniką w cenie zaczynającej się od 469 zł, co sprawia, że jest przystępną i konkurencyjną opcją na rynku klawiatur mechanicznych dla graczy.

Aktualne ceny w sklepach Cooler Master MK730 MK-730-GKCM1-US klawiatura 547 zł

Jakość wykonania i design

Obudowa klawiatury jest niskoprofilowa, z "pływającymi" przełącznikami i górą ze szczotkowanego aluminium. MK730 posiada kilka unikalnych elementów, takich jak pasek RGB biegnący wokół krawędzi klawiatury. Jest to również wersja TKL, a więc pełnowymiarowa, 104-klawiszowa opcja.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Klawiatura jest dobrze zbudowana z minimalnym ugięciem i zerowym skrzypieniem. Górna część wykonana jest ze szczotkowanego aluminium, które niewątpliwie dodaje obudowie wytrzymałości, a jej dolna połowa to standardowy plastik. Waga całości jest przeciętna, nie jest ciężka, ale również nie na tyle lekka, aby swobodnie "jeździła" po biurku. Jeśli ktoś preferuje konkretny lub po prostu zmienny kąt pisania to niestety, ale stopki MK730 mają tylko jeden poziom. Posiadają jednak gumową powłokę na spodzie, z mocnym zawiasem, więc nie będą się ślizgać.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Klawiatury serii MK mają odłączany kabel USB typu C, dzięki czemu jest to znacznie bardziej atrakcyjna opcja do użytku przenośnego. Dodatkowo w obudowie znaleźć można kanały kablowe, dzięki czemu można go wyprowadzić po środku, a także z lewej i prawej strony klawiatury.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Oprócz samej klawiatury, w pudełku znajdziemy również ściągacz klawiszy, a także zamienne fioletowe nakładki PBT, które zawierają klawisze dla WASD i strzałek. Seria MK zawiera również magnetyczną podpórkę pod nadgarstki, wykonaną ze skóry. Podpórka pod nadgarstki jest dobrze zaprojektowana i łatwo przyłącza się do spodu klawiatury.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Przełączniki, stabilizatory i nakładki

MK 730 posiadają oryginalne przełączniki Cherry MX: niebieskie, brązowe lub czerwone. Mój egzemplarz przyszedł z brązowymi przełącznikami (tzw. tactile). Charakteryzują się ona bardziej słyszalnym klikiem oraz wyczuwalnym skokiem podczas naciskania. Patrząc jednak na przeznaczenie tej klawiatury, sam stawiałbym jedynie na linearne przełączniki w kolorze czerwonym, gdyż to one są najbardziej przystosowane do gier.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Stabilizatory są przeciętne, za bardzo nie hałasują, ale nie działają też szczególnie gładko. Płyta wewnątrz wydaje dość pusty dźwięk, a sama obudowa nie jest szczególnie dobra akustycznie. Co zaliczam na plus to fakt, że Cooler Master przesmarował stabilizatory fabrycznie. Dobrze widzieć, że producent pracuje nad takimi szczegółami.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

MK730 posiada nakładki ABS, lecz szczerze mówiąc wolałbym, aby Cooler Master pokusił się o fabryczne dostarczanie swoich klawiatur z nakładkami PBT. Te pierwsze są najtańszym i najczęściej stosowanym tworzywem sztucznym do produkcji klawiszy. Tworzywo PBT jest co prawda mniej popularne, ale zazwyczaj jest wyższej jakości niż ABS. Nakładki ABS są gładkie i z czasem nabierają tłustego połysku, natomiast PBT mają fakturę i są bardziej trwałe.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Podsumowanie

Muszę powiedzieć, że Cooler Master MK730 to jedna z lepszych klawiatur gamingowych TKL z dobrymi dodatkowymi funkcjami. Nie oznacza to jednak, że nie ma lepszych, po prostu trzeba patrzeć na nią jak na dobrą opcję dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z klawiaturami mechanicznymi.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Posiada pełne podświetlenie RGB z indywidualnie podświetlanymi klawiszami, z czego wszystkie klawisze są makro-programowalne. Można je ustawiać i dostosowywać wraz z podświetleniem bezpośrednio na klawiaturze lub za pomocą dedykowanego oprogramowania.. Jest to dobrze zbudowana klawiatura z aluminiową płytą i mimo, że ma podwójne nakładki ABS, jest dostarczana z kilkoma dodatkowymi podwójnymi nakładkami PBT.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Jeśli zaś ktoś poczuje taką potrzebę, zawsze może dokupić nowe i je wymienić. Odłączana podpórka pod nadgarstki jest wygodna i moim zdaniem całkowicie spełnia swoje zadanie, przez co nadgarstki się tak szybko nie męczą. Na plus zaliczę również możliwość kupienia klawiatury z przełącznikami Cherry MX w trzech podstawowych wariantach - każdy może wybrać coś dla siebie.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Cooler Master MK730 jest więc tym, czego można oczekiwać od konsumenckiej marki w tej cenie, ale nie ma też w niej nic specjalnego. Dla tych, którzy szukają niezawodnej, markowej klawiatury z dobrą gwarancją, a także wyróżniającym się deesignem, to ten model będzie świetnym wyborem.