Recenzja Creative Pebble Pro - świetne, małe głośniki z kilkoma asami w rękawie

Creative Pebble Pro to głośniki, które potrafią zaskoczyć. Łączą niezłą jakość dźwięku z interesującym, zwracającym uwagę designem i gustownym oświetleniem RGB. To idealna opcja jako pierwsze głośniki albo krok wyżej niż opcja wbudowana w monitor czy laptopa.

Głośniki komputerowe jeszcze kilka lat temu były podstawowym elementem wyposażenia każdego PC-ta. Jednak ostatnie lata przyniosły sporo zmian i coraz więcej osób wybiera słuchawki, przez co wolnostojące głośniki przestają być potrzebne.

Creative Pebble Pro to nowa próba Creative na przyciągnięcie nowych użytkowników do wolnostojących głośników. Dzięki paru ulepszeniom względem poprzedników - jak na przykład dodatkowe elementy rezonujące czy podświetlenie RGB - urządzenie ma sprostać oczekiwaniom bardziej wymagających fanów muzyki czy gier, a przy tym wszystkim zachować ten sam, dobrze znany już wygląd serii Pebble. Sprawdzamy, czy Creative udało się stworzyć sprzęt, który może przekonać fanów słuchawek na przesiadkę na zwykłe głośniki.

Wygląd i budowa

Seria Pebble od początku ma przypominać, jak sama nazwa wskazuje, kamyki. Kształt kuli jest nie tylko estetyczny, ale też pozwala firmie na umieszczenie przetworników pod kątem 45 stopni. Takie rozwiązanie pozwala na bardziej bezpośrednie docieranie dźwięku do naszych uszu, kiedy Pebble Pro postawione są na przykład na biurku. Dodatkowo, z tyłu znajdziemy pasywne rezonatory, których zadaniem jest zwiększanie możliwości produkcji niskich tonów przez głośniki.

Jeśli chodzi o oświetlenie RGB - jest to duża zmiana w porównaniu do wersji V3. Przy podstawie głośnika umieszczono okrąg diod LED, które wspierają pełną gamę kolorów RGB. Do kontroli podświetlenia nie będzie nam potrzebny żaden dedykowany program - odbywa się ona za pomocą przycisków dostępnych na jednym z głośników. Samo oświetlenie jest gustowne i niezbyt rzucające się w oczy, ale jednak dodaje ciekawego charakteru głośnikom. Co prawda trybów oświetlenia jest trochę mało - stały, oddychanie i cykl - ale wyglądają równomiernie i ładnie się komponują z ciekawym kształtem i kolorem głośnika.

Same głośniki są w zgniłozielonym kolorze, który może i jest trochę nietypowy dla takiego sprzętu, ale wygląda dobrze i fajnie współgra z podświetleniem RGB. Są one połączone ze sobą za pomocą przymocowanego na stałe kabla o długości 1,8 m. Daje to spore możliwości dogodnego ustawienia, nie musimy się więc martwić o brak kabla.

Sterowanie, łączność

Kontrola funkcjonalności głośników powinna być wygodna i zawsze pod ręką - tak też jest w przypadku Creative Pebble Pro. Kolor i sposób działania świateł możemy zmienić za pomocą guzików umieszczonych na prawym głośniku. Na tym samym głośniku znajdziemy też przycisk do połączenia Bluetooth oraz gałkę głośności. Z boku tego głośnika jest też wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe, z kolei z tyłu znajdziemy wejście AUX, gniazda USB-C oraz gniazda USB-C PD do podłączenia mocniejszego zasilacza 30 W.

Jeśli chodzi o łączność, tutaj wybór jest naprawdę bogaty. Podstawowe sposoby podłączenia do komputera są dwa - za pomocą kabla mini-jack lub kabla USB. W zestawie dostajemy trzy rodzaje przewodów: mini-jack - mini-jack, USB-C - USB-A oraz USB-C - USB-C. Dzięki temu nie musimy się martwić o konieczność dokupienia kabla do nowocześniejszych laptopów bez standardowego złącza USB.

Jednak to nie wszystkie możliwości. Głośniki posiadają wejście USB-C PD, które po podłączeniu do zasilacza 30 W może zapewnić jeszcze większą moc dźwięku, co przełoży się na wyższy poziom głośności oraz mocniejsze basy. Dodatkowo jeśli potrzebujemy podłączyć się np. do telefonu bezprzewodowo, do naszej dyspozycji jest też Bluetooth 5.3. Co prawda głośniki nie obsługują kodeków aptX czy AAC, jednak jako zapasowy sposób połączenia jest to świetna opcja.

Warto też wspomnieć o wyjściach. Z boku głośnika znajdziemy też możliwość podłączenia mikrofonu oraz wyjście słuchawkowe, co tylko zwiększa uniwersalność i wygodę korzystania z tego sprzętu.

Dźwięk

Jednak uniwersalne złącza czy naprawdę dobry wygląd nie zdadzą się na nic, jeśli głośniki Creative nie będą brzmiały dobrze. Na szczęście nie musimy się martwić też o to. Pebble Pro małymi głośniczkami z zaskakująco dużymi możliwościami. Z pewnością spełnią wymagania zdecydowanej większości osób, które potrzebują sposobu na oglądanie filmów czy granie w gry na komputerze i szukają czegoś lepszego od wbudowanych w monitor, malutki głośniczków.

Sprzęt Creative oferuje całkiem zbalansowany dźwięk, który jest przyjemny dla ucha w praktycznie każdych warunkach. Od razu warto ostrzec fanów głośnej muzyki - na maksymalnie odkręconej głośności wysokie tony robią się nieprzyjemne i lekko trzeszczą.

Jednakże w na rozsądnych ustawieniach głośniki potrafią pozytywnie zaskoczyć. Jak na tak mały sprzęt mają w sobie zaskakująco dużo basu - dzieje się tak za sprawą pasywnych rezonatorów z tyłu, które podbijają bas. W niektórych momentach dla mnie osobiście było go wręcz za dużo, jednak ja jestem fanem otwartych słuchawek, które przykładają większy nacisk na detale w wysokich tonach. Jeśli więc głośniki trafią w ręce kogoś, kto woli mocne basy - będą zdecydowanie pozytywnym zaskoczeniem.

Ogólnie dźwięk Pebble Pro ma przyjemną, dość ciepłą barwę i charakteryzuje się niezłym detalem. Wysokie tony nie są przesterowane czy zamulone basem, chociaż słychać typowe strojenie V - z mocniejszym basem i wysokimi tonami ale lekko wycofanymi midami. Trzeba jednak przyznać, że do zastosowań komputerowych, które w mniejszym stopniu skupiają się na muzyce, a w większym na dialogach, filmach, grach czy podobnych treściach, jest to zrozumiały i raczej pozytywny zabieg. Takie strojenie sprawi, że większość konsumowanego kontentu będzie brzmiało świeżo i bardzo dynamicznie.

Podsumowanie

Ogólnie głośniki Creative Pebble Pro zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Z pewnością w tej cenie można znaleźć lepsze głośniki półkowe, jednak nie w tej kategorii rywalizuje ten produkt. Jeśli chodzi o komputerowe audio, jest to zapewne jeden z najlepszych wyborów do 350 zł. Dźwięk, jaki zapewniają Pebble Pro, jest świetnie dopasowany do treści, które zazwyczaj konsumujemy na komputerze. Do tego wyglądają one bardzo ładnie dzięki nietypowemu kształtowi oraz kolorowi, który dodaje "tego czegoś" na typowym biurku. Nawet RGB - którego osobiście nie jestem fanem - jest zrobione gustownie i nieprzesadnie, a w połączeniu z ciekawym kształtem głośników tworzy bardzo fajną całość.

Jest oczywiście kilka małych niedociągnięć. Lekkie trzeszczenie wysokich tonów przy wysokim poziomie głośności jest niefortunne, szkoda też, że Bluetooth nie obsługuje najnowszych kodeków. Wzrost ceny względem wersji V3 też jest spory. Jednak to wszystko jest niwelowane przez o wiele ważniejsze i mocniejsze pozytywy. Poza tymi opisanymi wcześniej warto pamiętać jeszcze o dodatkowym trybie wyższej mocy dzięki gniazdu USB-C PD, lepszemu niż spodziewany basowi i przyjemnej, cieplej barwie dźwięku. Do tego intuicyjne i łatwe sterowanie - to wszystko sprawia, że Creative Pebble Pro zdecydowanie zasługują na miejsce na biurku.