Recenzja Google Pixel 7. Ewolucja, nie rewolucja - i dobrze

Co prawda w tym roku zdecydowanie większym zainteresowaniem w stajni Google wydaje się cieszyć pierwszy smartwatch firmy (oczywiście poza nabytym niedawno Fitbitem). Poza tym, tegoroczne telefony miały być także raczej rokiem małych zmian, a nie dużych rewolucji.

Jednakże, szczególnie gdy spojrzymy na relatywnie niskie ceny podstawowego Pixela 7 - kosztuje on już od 649 Euro (około 3600 zł na Allegro) - Google nadal prezentuje niezwykle interesującą propozycje na rynku Androidowych flagowców. Pixel 7 będzie świetnym zakupem dla każdego, kto szuka świetnego smartfona - chyba, że ta osoba ma teraz Pixela 6.

Wygląd i jakość wykonania

Bardziej kompaktowy

Nowe kolory

Szkło Gorilla Glass Victus z przodu i z tyłu

Nie jest chyba zaskoczeniem, że Pixel 7 wygląda bardzo podobnie do swojego poprzednika. Jednak Google postarało się o kilka widocznych zmian. To Trochę jakby zobaczyć starego przyjaciela, który właśnie zmienił fryzurę - ten sam człowiek, jednak trochę inny.

Dla zwykłej siódemki ta zmiana to głównie małe odchudzenie. Pixel 7 stracił kilka milimetrów wysokości i szerokości, a także około 10g wagi. Dzięki temu telefon stał się zdecydowanie wygodniejszy do trzymania, szczególnie przez lepsze wyważenie góry urządzenia. Nadal jest to jednak spory sprzęt.

Cała reszta jest prawie taka sama, jeszcze z wyjątkiem kamery, która wygląda jeszcze bardziej kosmicznie ze swoja metalową obudową (która ma zapobiegać refleksom światła na zdjęciach. Zmieniło się tez umiejscowienie klawiszy, które przesunięto nieznacznie w dół.

Najbardziej oczywistą zmianą są jednak kolory. W tym roku, do typowego czarnego (Obsidian), dołączył też biały (Snow) oraz zielono-żółty kolor trawy cytrynowej (Lemongrass). Ten ostatni jest specyficzny ale może się podobać.

Warto też wspomnieć, że co prawda ramki wokół ekranu są bardzo cienkie, ale stają się mocno zauważalne w przypadku białego koloru telefonu. Przez umiejscowienie ich między ekranem a białą aluminiową ramką, wyraźnie odznaczają się na jasnym tle.

Jeśli już mówimy o ramkach, zostały one wykonane z aluminium w 100% pochodzącego z recyklingu, co jest miłym akcentem ze strony Google. telefon jest także wodoodporny, co potwierdza certyfikat IP68. Jest jednak bardzo śliski. Jest to spowodowane wykonaniem zarówno tyłu, jak i przodu, z Gorilla Glass Victus - spora zmiana w porównaniu z Gorilla Glass 6 w Pixelu 6.

Wyświetlacz i głośniki

6,3" ekran

Rozdzielczość FullHD+ 90 Hz

Głośniki stereo

Rozpoznawanie twarzy

W tym roku nastąpiła mała zmiana względem poprzednika i ekran podstawowego Pixela zmniejszył się o 0,1 cala - do 6,3" przekatnej. Nie jest to dużo, ale dzięki temu telefon jest bardziej poręczny i będzie lepszym wyborem dla osób preferujących mniejsze smartfony.

Poza tym do naszej dyspozycji został oddany praktycznie ten sam panel OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i gęstości 416 ppi. Częstotliwość odświeżania to nadal 90 Hz, więc jeśli zależy Wam na szybszym ekranie, będziecie musieli skierować swój wzrok na Pixela 7 Pro. Trzeba jednak przyznać, że oferowane 90 Hz jest bardzo smukłe i responsywne, a Google zwiększyło jasność panelu do 1000 nitów - 25% lepiej niż u poprzednika.

Jednak to maksimum osiągniemy tylko po włączeniu Adaptacyjnej jasności w ustawieniach. To bardzo inteligentne ustawienie - dopasowuje się ono do naszego stylu korzystania z telefonu i dopasowuje jasność to poziomu, który jest preferowany przez nas przy manualnym ustawianiu. Potrafi też rozświetlić ekran zdecydowanie bardziej, niż możliwe jest to manualnie, jesli jesteśmy w jasnym słońcu.

Ogólnie Google stworzyło bardzo kompetentną paczkę w swoimi Pixelu 7, ze świetnie dobranym rozmiarem ekranu i jakością panelu. Oczywiście 120 Hz byłoby dobrym dodatkiem, jednak pozostawienie tej funkcji dla wersji Pro jest dla mnie zrozumiałe.

Telefon jest też wyposażony w głośniki stereo, nie ma za to gniazda słuchawkowego (nie ma też przejściówki na mini-jack w pudełku). Na szczęście głośniki brzmią dobrze i mają zadowalający efekt stereo, także jeśli nie macie możliwości podłączenia się do słuchawek czy głośnika zewnętrznego, obejrzenie kilku filmów nie sprawi Waszym uszom dyskomfortu.

W ekranie Pixela 7 dostajemy też czytnik odcisków palca i, w przeciwieństwie do Pixela 6, działa on bardzo pewnie i szybko. Jednak jest jeszcze jeden sposób odblokowywania telefonu, który powraca do Googlowskiego Androida po kilku latach - rozpoznawanie twarzy.

Działa ono bardzo dobre, często praktycznie bez żadnego opóźnienia. Warto jednak pamiętać, że nie jest to system na poziomie bezpieczeństwa FaceID znanego z iPhone'a, czy też systemu rozpoznawania twarzy i Pixela 4. To zwykły skan zdjęcia, więc nie użyjemy naszej twarzy do autentykacji transakcji bankowych czy logowania się do aplikacji, nie będzie też zapewne działała z okularami czy maseczkami.

Wydajność i podzespoły

Procesor Tensor G2

8 GB RAM

128/256 GB pamięci wewnętrznej

Jeśli chodzi o specyfikacje nowego telefonu od Google gwiazdą programu jest tutaj nowy procesor Google Tensor G2. Wraz z 8 GB RAMu i 128/256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1 ma on być odpowiedzialny za zarówno zwiększenie wydajności telefonu, ale też wydłużenie jego czasu działania na baterii.

Zwiększenie tej wydajności w największej mierze ma odbywać się przez jeszcze większe możliwości uczenia maszynowego oraz zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Jeśli chodzi o pozostałe osiągi, różnica w porównaniu do poprzedniej generacji nie jest największa. Oszczędne rdzenie Cortex A55 pozostały bez zmian, podczas gdy wydajne rdzenie Cortex A78 zastąpiły Cortex A76 znane z poprzednika.

Oznacza to, że osiągi procesora w benchmarkach nie zmieniły się znacząco z roku na rok. Średnio Pixel 7 jest około 7% szybszy w Geekbench 5 od Pixela 6. Trochę gorzej, od flagowych rywali, ale zdecydowanie wystarczająco dla znacznej większości użytkowników. Jeśli jednak chodzi o codzienne użytkowanie, różnice w szybkości sa zdecydowanie bardziej zauważalne na korzyść siódemki.

Robienie zdjęć w trybie Night Sight oraz bardziej skomplikowane zadania wykonywane przez Asystenta Google są o wiele szybsze - z pewnością zasługa skupienia Tensora G2 na obliczeniach związanych z uczeniem maszynowym. Nowy procesor umożliwia też funkcje takie jak dynamiczne rozmycie tła w czasie rzeczywistym.

Więcej zmian na lepsze czeka nas jeszcze w zakresie grafiki. Pixel 7 może się pochwalić zdecydowanie mocniejszym układem GPU, bijącym poprzednika w benchmarkach nawet o 13 klatek na sekundę. To świetna wiadomość dla osób, które lubią spędzić trochę czasu grając w ulubione gry na telefonie.

Poza wydajnością, Pixel 7 może też pochwalić się możliwościami komunikacyjnymi wartymi najlepszych flagowców. Do naszej dyspozycji jest Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 5G, USB-C 3.2 Gen 2 oraz Wi-Fi 6E. Trudno o nowocześniejsze standardy.

Aparat

50 MP aparat główny

12 MP aparat szerokokątny

10,8 MP aparat do selfie

Dwa z trzech aparatów w Pixelu 7 znamy już dobrze z jego poprzednika - jest to para sensorów znajdująca się z tyłu. Dostajemy tam czujnik szerokokątny 50 MP Octa PD Quad Bayer oraz 12 MP obiektyw ultraszerokokątny.

Brak zmian fizycznych to często nic złego jeśli przychodzą zamiast nich usprawnienia w dziedzinie oprogramowania, z których znany jest Pixel. Tak też jest tym razem - siódemka oferuje szereg ciekawych trybów, których wykorzystanie umożliwia nowy czip Tensor G2, między innymi Cinematic Blur, umożliwiający dynamiczne rozmycie tła w filmach.

Z nagrywaniem wideo, czy to w trybie kinowym, czy zwykłym, Pixel 7 radzi sobie świetnie. Nagrania są szczegółowe, dobrze zachowują kolory a OIS sprawia, że nie musimy się martwić zbytnimi wstrząsami. Kamera obsługuje maksymalną rozdzielczość 4K w 60 FPS, jednak nowy tryb 10-bit HDR działa tylko do 4K 30 FPS.

Jeśli chodzi o fotografię, chyba nikogo nie zaskoczy niezwykle dobra jakość zdjęć, którą może pochwalić się Pixel 7. Telefony Google od zawsze stoją na czele stawki jeśli chodzi o mobilną fotografię i najnowszy model kontynuuje tę tradycję. W wszystkich sytuacjach zdjęcia w trybie automatycznym są szybkie, dobrze doświetlone i z zadowalającym kontrastem dynamicznym, bardzo dokładnie oddają też kolory. Trudno coś zarzucić aparatom siódemki.

Jak przystało na telefon skupiający się na dobrej fotografii, Pixel 7 umożliwia nam też robienie zdjęć w formacie RAW. Co więcej, dostajemy do naszej dyspozycji kilka nowych opcji ulepszania zdjęć dzięki sztucznej inteligencji. Do znanego wyostrzania twarzy i magicznej gumki dołącza możliwość wyostrzania całych zdjęć, z której skorzystamy w Google Photos nie tylko na zdjęciach z nowego Pixela, ale nawet w przypadku fotografii zapisanych tam z poprzednich telefonów.

Niestety podstawowy Pixel 7 nie dostał wszystkich możliwości fotograficznych znanych z wersji Pro. Największym nieobecnym jest zdecydowanie obiektyw zoom. W przypadku zwykłej siódemki ta funkcja obsługiwana jest przez zbliżenie cyfrowe. Google co prawda zapewnia, że do 2x jego jakość jest porównywalna do zbliżenia optycznego dzięki wyostrzaniu w oprogramowaniu, jednak ponad to zdjęcia zaczynają już być widocznie rozpikselowane.

Jeśli więc często korzystacie ze zbliżenia w telefonie, dobrym pomysłem może być decyzja o zakupie wersji Pro. Warto też wspomnieć o braku trybu Macro w Pixelu 7 - jest on dostępny tylko w wersji Pro. Znowu jest to kwestia braku obiektywu zoom, gdyż to on obsługuje ten rodzaj zbliżenia w droższej wersji flagowca Google. Poza tym jednak pozostałe aparaty są takie same i możemy spodziewać się takiej samej, fenomenalnej jakości zdjęć.

Przenieśmy się jeszcze na chwilę na przód telefonu. Tutaj znajduje się zupełnie nowy przedni aparat o rozdzielczości 10,8 MP. Poza większą rozdzielczością oraz pikselami o większej powierzchni, może on też pochwalić się szerszym polem widzenia. Dzięki temu na zdjęciach robionych przednim aparatem będziemy mogli uchwycić więcej - na przykład dużą grupę osób, czy też większy element krajobrazu.

Co więcej, nowy aparat umożliwia też korzystanie z rozpoznawania twarzy, jednak przede wszystkim robi po prostu dobre zdjęcia. Jest szczegółowy, reprodukcja kolorów stoi na bardzo wysoki poziomie, bardzo dobrze działa też tryb portretowy. Co ciekawe, Google dodało także tryb wspomagania haptycznego dla osób słabo widzących - dzięki niemu możemy idealnie ustawić nasze selfie nawet bez patrzenia na ekran.

Bateria i ładowanie

Ogniwo 4355 mAh

Ładowanie 21 W

Bezprzewodowe ładowanie 20 W

Bateria w Pixelu 7 jest minimalnie mniejsza od poprzednika - stało się tak ze względu na nieznaczne zmniejszenie obudowy telefonu. Mimo tego Google cały czas utrzymuje, że telefon może nam służyć nawet przez 24 godziny, z maksymalnym czasem działania na poziomie 72 godzin w trybie ekstremalnego oszczędzania baterii. Tę samą żywotność utrzymano dzięki większej energooszczędności nowego procesora Tensor G2.

W praktyce telefon rzeczywiście może wytrzymać kilka dni, pod warunkiem bardzo lekkiego użytkowania. Jeśli korzystamy z telefonu na co dzień do obejrzenia kilku filmów, posłuchania muzyki i zwykłego korzystania, spokojnie wystarczy na cały dzień użytkowania z zapasem na jeszcze kilka porannych godzin - to zdecydowanie wystarcza.

To, co nie wystarcza, to prędkość ładowania. Pixel 7 obsługuje jedynie 21 W ładowania przewodowego. Co gorsza, w opakowaniu nie znajdziemy ładowarki, więc kostkę i kabel będziemy musieli kupić oddzielnie. Telefon możemy też naładować bezprzewodowo. Dzięki Pixel Standowi osiągniemy tutaj ładowanie z mocą 20 W, jednak uniwersalne ładowarki w standardzie Qi także działają - ich moc maksymalna to 12 W. W przypadku zarówno ładowania przewodowego, jak i bezprzewodowego przez Pixel Stand, możemy się spodziewać dojścia od 0% do 50% w około 30 minut. Nie jest to zły wynik, ale zdecydowanie odbiega od standardów ustanawianych przez np. Xiaomi czy realme.

Oprogramowanie i aktualizacje

Android 13

Trzy lata aktualizacji oprogramowania

Pięć lat aktualizacji zabezpieczeń

Ciężko napisać wiele o oprogramowaniu dla Pixeli 7 od Google. Od nowości dostają one Androida 13, który jest w większości małym ulepszeniem zeszłorocznego Androida 12. Dostajemy nowy interfejs, nowy odtwarzacz muzyki i więcej możliwości personalizacji - niewiele więcej.

Jednak ogólnie korzystanie z Pixela 7 to świetne, bezproblemowe doświadczenie bez zacięć czy spowolnień. Od pierwszego włączenia telefonu wiemy, że w Pixelu dostaniemy lekkiego, czystego Androida bez bloatware'u, dzięki czemu nie musimy się obawiać nadmiaru niepotrzebnych aplikacji w naszym telefonie, czy też spowolnienia jego działania przez ukryte procesy w tle. Dodatkowe smaczki to wszystkie inteligentne funkcje, które Google zapewnia nam dzięki swojemu skupieniu na AI i uczeniu maszynowym.

Wisienką na torcie jest jedno z najlepszych wsparć aktualizacjami oprogramowania w Androidowym świecie. Pixel 7 ma zapewnione 3 lata aktualizacji oprogramowania oraz 5 lat aktualizacji zabezpieczeń. Jako że od nowości ma on wgranego najnowszego Androida 13, możemy się spodziewać, że skończy on swój żywot na Androidzie 16 w 2025 roku, jednak przez kolejne 2 lata będzie jeszcze otrzymywał aktualizacje zabezpieczeń. Dlatego kupując telefon teraz, możemy nie martwić się o nasze bezpieczeństwo w sieci aż do 2027 roku. Tylko Samsung (no i oczywiście Apple) może pochwalić się podobnym lub lepszym wsparciem swoich flagowców.

Cena i dostępność

Za granicą Pixel 7 pozostał przy cenach swojego starszego brata. kosztuje on 649 Euro za wersję 128 GB, podczas gdy wariant w pamięcią 256 GB kosztuje już 749 Euro. Jednak po raz kolejny w Polsce nie znajdziemy tego telefonu w oficjalnej sprzedaży. Na szczęście kilka sklepów zdecydowało się na zaopatrzenie się w to urządzenie, dzięki czemu znalezienie go wcale nie będzie trudne.

W sklepie morele.net znajdziemy podstawową wersję Pixela 7 już za 3649 zł. Telefon znajdziemy także w sklepie x-kom. tutaj jego koszt wynosi 4299 zł. Oczywiście możemy go także szukać na Allegro - tutaj ceny mogą mocno się wahać. Oczywiście telefon jest też dostępny na platformie Amazon.

Podsumowanie

Jeśli porównamy Pixela 7 do poprzedniego, może się wydawać, że nie zmieniło się wiele - i to prawda. Kilka ulepszeń może nie być wystarczające aby przekonać posiadaczy poprzedniego modelu do zmiany na najnowszą wersję - jednak kto zmienia telefon co roku?

Dla wszystkich innych osób szukających nowego smartfona, Pixel 7 wygląda na niesamowitą propozycję. Za relatywnie niską cenę dostajemy telefon kompletny, który nie ustępuje droższym flagowcom na żadnym polu, a na wielu z nich - jak oprogramowanie czy aparat - radzi sobie o wiele lepiej od większości konkurencji.

Google skupiło się na małych lecz ważnych zmianach. Zmniejszenie obudowy sprawiło, że telefon jest smuklejszy, a pozostałe podzespoły tylko pokazują, jak wiele można osiągnąć dzięki ścisnąłem współpracy między dobrym hardwarem oraz świetnym, zoptymalizowanym oprogramowaniem. Oczywiście można się przyczepić do rozpoznawania twarzy bazującego na zwykłej kamerze (kiedy Pixel 4 miał przecież rozwiązanie podobne do applowskiego FaceID) czy też do powolnego ładowania, jednak całość telefonu zdecydowanie nadrabia te niedociągnięcia - szczególnie w tej cenie.

Dane Techniczne

Procesor Google Tensor G2 Układ graficzny Mali-G710 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB Typ ekranu Dotykowy, OLED Częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz Przekątna ekranu 6,3" Rozdzielczość ekranu 1080 x 2400 Zagęszczenie pikseli 416 ppi Rozdzielczość aparatu - główny 50Mp szerokokątny, f/1.85, 82° FoV, 1/1.31", OIS + EIS, 8x Super Res Zoom Rozdzielczość aparatu - ultraszerokokątny 12Mp ultraszerokokątny, f/2.2, 114° FoV Rozdzielczość aparatu - przód 10.8 MP, f/2.2, 92.8° FoV Rozdzielczość nagrywania wideo 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS, OIS, Cinematic Blur Łączność 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6E System nawigacji satelitarnej A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Złącza USB-C, USB OTG Czytnik linii papilarnych Czytnik linii papilarnych pod ekranem Czujniki Akcelerometr, Czujnik swiatła, Czujnik zbliżenia, Żyroskop, Kompas, wykrywanie twarzy Ładowanie bezprzewodowe Do 20 W z Pixel Stand, Qi do 12 W Dual SIM Dual SIM - Obsługa dwóch kart SIM z eSIM System operacyjny Android 13, PixelUI Dodatkowe informacje Wodoszczelność IP68 Typ baterii Litowo-jonowa Pojemność baterii 4355 mAh Kolor Czarny, Biały, Trawa Cytrynowa Wysokość 155.6 mm Szerokość 73.2 mm Grubość 8.7 mm Waga 195 g

