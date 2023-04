Recenzja Motorola edge 40 pro. Czysta wydajność w stylowej formie

Motorola nie miała szczęścia w produkcji najlepszych flagowców na przestrzeni ostatnich lat, ale w ostatnich miesiącach - obecnie należąca do chińskiego giganta komputerowego Lenovo - wróciła do łask. Motorola edge 40 pro w końcu potwierdził, że producent ten wie co robi, a wszystkie poprzednie modele były jedynie preludium. Zarówno pod względem specyfikacji, jak i ceny bliżej mu do zeszłorocznego edge 30 ultra niż do poprzednika z dopiskiem pro, co oznacza, że smartfon ten jest prawdziwym flagowcem, który może iść ramię w ramię z najlepszymi propozycjami od Samsunga, Apple i innych.

Dzięki superszybkiemu wyświetlaczowi o częstotliwości odświeżania 165 Hz i najnowszemu układowi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, edge 40 pro otwiera zupełnie nowe drzwi dla tych, którzy nawet nie wiedzieli, że ich szukali. Może to być szczególnie kusząca opcja dla osób, które szukają dobrego sprzętu do grania w podróży, choć jednocześnie nie są fanami wyglądu dedykowanych telefonów do gier. Zadowoleni powinni być również nieco mniej wymagający, "codzienni" użytkownicy, a także ci, którzy szukają urządzenia do wielozadaniowości i oferującego rozwiązania, których nie znajdą u większości konkurencyjnych marek.

Zobacz również:

Fot. Dominic Preston / Foundry

Motorola edge 40 pro - cena

Najnowszy flagowiec Motoroli kosztuje obecnie 4799 zł i w Polce można go kupić u jednego z partnerów tego producenta, np. w sklepie Media Expert lub Neonet. Cena ta mocno stawia ede 40 pro na terytorium urządzeń flagowych. Jest to więcej niż kwota, jaką trzeba było zapłacić za zeszłorocznego edge 30 pro, a w rzeczywistości bliżej jej do tej od edge 30 ultra, która obecnie wynosi około 3999 zł.

Bliscy rywale to między innymi standardowe modele z serii Samsung Galaxy S23 i iPhone 14, OnePlus 11, czy Google Pixel 7 Pro. Motorola wyprzedza wszystkie te urządzenia pod względem specyfikacji wyświetlacza i szybkiego ładowania, choć realistycznie pozostaje w tyle za nimi wszystkimi pod względem fotografii.

Motorola edge 40 pro - specyfikacja

Motorola wyposażyła edge 40 pro w Snapdragon 8 Gen 2 firmy Qualcomm. W tej chwili jest to najpotężniejszy układ, jaki można dostać w telefonie z systemem Android. Zaryzykuję więc stwierdzenia, że jest to telefon zdolny do wszystkiego. Jest on również sparowany z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci masowej, a przynajmniej w moim egzemplarzu, gdyż na ten moment jedynie taka konfiguracja jest dostępna na polskim rynku.

Wyniki benchmarków wskazują jasno, że edge 40 pro otrzymał najlepsze, co obecnie mógł. W teście Geekbench 6 telefon ten otrzymał bardzo dobre oceny, choć pozostaje w tyle za innymi, np. OnePlus 11 i Samsung Galaxy S23 (który wprawdzie korzysta z dedykowanego układu, które jest nieco podkręcony). W testach graficznych opartych na GFXBench widać jasno dominację edge 40 pro nad swoimi rywalami w zdolności do wyświetlania bardzo dużej liczby klatek na sekundę w mniej wymagających testach.

Test 3DMark Wild Life dla Motoroli edge 40 pro Test 3DMark Wild Life Extreme dla Motoroli edge 40 pro

Test Geekbench 6 dla Motoroli edge 40 pro Test PCMark dla Motoroli edge 40 pro

Poza podstawową specyfikacją, obecne jest również wsparcie dla 5G, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6E - z wbudowanym wsparciem dla nadchodzącego standardu Wi-Fi 7. Fanów płatności zbliżeniowych zadowoli również obecność NFC, choć muszę przyznać, że kilka razy miałem problem, abym móc szybko i bezproblemowo zapłacić w ten sposób. Nie wiem, czy była to wina modułu w telefonie, czy czytnika w sklepie, ale warto mieć na uwadze, że takie sytuacje mogą mieć miejsce.

Biometria obejmuje dość szybki i czuły czytnik odcisków palców wbudowany w ekran, a także możliwość odblokowania smartfonu za pomocą czytnika twarzy, który obecny jest w przedniej kamerce do selfie.

System: Android 13 Wyświetlacz: 6.7 cali, FHD+, 165 Hz pOLED, Gorilla Glass Victus Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Pamięć RAM: 12 GB RAM Pamięć wewnętrzna: 256/512 GB Bateria: 4600 mAh Ładowanie: Przewodowe o mocy 125 W, bezprzewodowe o mocy 15 W Aparaty: Główny: 50 MP, f/1.8 OIS; Ultraszeroki: 50 MP, f/2.2; Teleobiektyw: 12 MP, f/1.6 z 2x zoomem; Przedni: 60 MP, f/2.2 Wodoszczelność: IP68 Wymiary: 161.2 x 74 x 8.6 mm Waga: 199 g

Motorola edge 40 pro - wygląd i budowa

W ciągu ostatniego roku lub dwóch Motorola stworzyła solidny, choć prosty schemat konstrukcyjny, od którego edge 40 pro zbytnio nie odbiega.

Model ten jest dostępny w czarnym lub niebieskim wykończeniu, a w moje ręce trafił ten pierwszy kolor. Przy grubości 8,6 mm i wadze 199 g jest on stosunkowo smukły i lekki jak na swój rozmiar, choć istnieją lżejsze i bardziej kompaktowe flagowce. Osobiście nie jestem fanem dużych smartfonów i prywatnie korzystam z iPhone'a 13 mini, lecz muszę przyznać, że obsługa edge 40 pro nie była dla mnie męczarnią, a wręcz przeciwnie.

Fot. Dominic Preston / Foundry

Najwyższej klasy ochronę przed uszkodzeniami zapewniają matowe i gładkie w dotyku tafle szkła Gorilla Glass Victus, które pokrywają smartfon z przodu i z tyłu, ale są też zakrzywione wzdłuż wszystkich jego krawędzi. Małe logo w postaci litery "M" i kompaktowy moduł aparatu z tyłu telefonu są jak niedopowiedziana konstrukcja, lecz w bardzo dobrym znaczeniu - idealna dla tych, którzy nie lubią nazbyt przyciągających wzrok urządzeń lub po prostu szukają bardziej profesjonalnego i biznesowego wyglądu.

Co więcej, w przeciwieństwie do wcześniejszych modeli, które były tylko odporne na zachlapania, edge 40 pro otrzymał certyfikat IP68.

Fot. Dominic Preston / Foundry

Motorola edge 40 pro - wyświetlacz i głośniki

Wyświetlacz to jeden z kluczowych atutów edge 40 pro, choć w praktyce dla większości użytkowników może nie być aż tak znaczący.

Oferowane Full HD+ nie jest szczególnie wysoką rozdzielczością, a szczytowa jasność 1300 nitów nie bije żadnych rekordów. Jednak dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 165 Hz jest to najszybszy wyświetlacz, jaki można znaleźć w telefonach, które nie są dedykowane do gier, a nawet szybszy niż wiele z nich. Oznacza to, że edge 40 pro może wyświetlać niesamowicie płynne animacje i szybkie klatki.

Jeśli jednak nie jest się graczem, jest mało prawdopodobne, aby być w stanie dostrzec różnicę pomiędzy panelem 120 Hz w innych flagowcach, a tym obecnym w flagowcu Motoroli. A nawet jeśli taki się znajdzie, niewiele gier mobilnych działa wystarczająco szybko, aby wykorzystać imponującą specyfikację tego wyświetlacza.

Fot. Dominic Preston / Foundry

Muszę też wspomnieć o kolorystyce ekranu, gdyż ta wydaje mi się nieco poszarzała i "bez życia". Poza "Naturalnym" profilem kolorów jedyną inną opcją jest agresywna "Nasycona" paleta, która zaś przesadza w drugą stronę. Dla mnie żaden z nich nie wygląda całkiem dobrze i chciałbym, aby Motorola zapewniła więcej opcji, aby pomóc użytkownikom dostroić ekran do ich gustu.

Jest to jednak jeden minus, który z pewnością rekompensuje zaokrąglony na wszystkich jego krawędziach ekran. Strome krzywe po lewej i prawej stronie są dopasowane przez bardziej subtelny efekt na górze i na dole. Ogólny efekt jest taki, że telefon trzyma się pewnie, wygląda świetnie, a także zawsze przyjemnie i wygodnie można przesuwać po nim palcami.

Telefon posiada głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos - przy pełnej głośności spisują się na medal, a wydobywający się z nich dźwięk jest pełny i nie brakuje mu charakteru.

Fot. Dominic Preston / Foundry

Motorola edge 40 pro - aparaty

Motorola edge 40 pro posiada mocny - ale nie wiodący na rynku - zestaw kamer.

Z tyłu znajdziemy trzy aparaty: główny i ultraszeroki, oba o rozdzielczości 50 MP, a także teleobiektyw o rozdzielczości 12 MP. Główny aparat jest jedynym z trzech, który może pochwalić się optyczną stabilizację obrazu (OIS) i pomimo dopasowania rozdzielczości, ten ultraszeroki korzysta z innego czujnika - choć Motorola nie nazwała żadnego z nich.

Zdjęcia wychodzą jednak dość imponujące, z dobrze widocznymi szczegółami i jasnymi kolorami - choć może trochę przesadzonymi. Zdjęcia w słabym świetle nie są złe, ale zdecydowanie można uzyskać lepsze w tej cenie, kupując telefon od Google, Samsunga lub Apple.

Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry

Obiektyw ultraszeroki oferuje bardzo niewielki spadek jakości, ale nie o wiele. Kolory są równie przyjemnie dostrojone jak w głównym aparacie, a w dobrym świetle obiektywy robią bardzo podobne zdjęcia. Różnica pomiędzy nimi jest jednak bardzo widoczna to tylko w ciemnych miejscach, gdzie to obiektyw główny wysuwa się na prowadzenie. Pełni on również funkcję aparatu do makrofotografii, dając przyzwoite, jeśli nie wyjątkowe rezultaty.

Następnie mamy teleobiektyw. Przy 12 MP ma on znacznie niższą rozdzielczość niż pozostałe i robi zdjęcia przy 2x zoomie. Oznacza to, że nie jest to obiektyw zaprojektowany do przybliżonych zdjęć odległych budynków, ale zamiast tego oferuje wygodny kadr do portretów i podobnych zdjęć. Kolory są tutaj nieco bardziej rozmyte. Nie jest to zły aparat w żadnym wypadku, lecz znowu można znaleźć lepsze alternatywy, jeśli komuś zależy na jak najbardziej idealnych zdjęciach.

Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry

Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry

Co może niektórych zdziwić, to właśnie 60 MP aparat do selfie jest tym, który najbardziej lśni na tle innych. Jest niezwykle szczegółowy i przy jego pomocy można zrobić naprawdę przyjemne zdjęcia, czy to przy użyciu standardowych ustawień lub trybu portretowego.

Jeśli chodzi o wideo, do dyspozycji otrzymujemy jakość do 8K w 30 fps na tylnych kamerach lub 4K w 60 fps z OIS na głównym obiektywie. Pomimo wyższej rozdzielczości, przedni aparat jest ograniczony do 4K i 30 fps.

Fot. Dominic Preston / Foundry Fot. Dominic Preston / Foundry

Motorola edge 40 pro - bateria i ładowanie

Z baterią 4600 mAh w środku, nie jest zaskoczeniem, że edge 40 pro komfortowo działał przez cały dzień podczas moich testów, a często spokojnie mogłem z niego korzystać jeszcze przez początek następnego. Trudno będzie pracować na nim przez pełne dwa dni na jednym ładowaniu, ale większość ludzi powinna być w stanie korzystać z niego bez zbędnych obaw o dostęp do ładowarki.

Kiedy jednak trzeba będzie go naładować, to powinno być to dość szybkie. Edge 40 pro wyposażony jest w 125 W ładowanie przewodowe, które w moim przypadku jest w stanie naładować telefon do pełna w około 25 minut. Dobrą wiadomością jest również to, że telefon ten obsługuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W. Jest to znacznie wolniejsze rozwiązanie, ale nie odbiega szybkością od większości ładowarek ze standardem Qi.

Fot. Dominic Preston / Foundry

Motorola edge 40 pro - oprogramowanie

Model edge 40 pro działa w oparciu o system Android 13, czyli najnowszą wersję mobilnego systemu operacyjnego od Google. Ku mojej uciesze, Motorola oferuje relatywnie okrojoną wersję standardowego Androida, dodając mniej niepotrzebnych zmian czy dodatków niż niektórzy inni producenci. Te, które jednak są obecne, są jak najbardziej mile widziane, takie jak interaktywne ikony powiadomień na zawsze włączonym wyświetlaczu lub szereg inteligentnych gestów.

Są też minusy. Domyślna czcionka systemowa jest moim zdaniem brzydka i automatycznie ustawia się w aplikacjach, takich jak komunikatory tekstowe. Czasami też system operacyjny jest dziwnie nieelastyczny, np. nie ma opcji dla więcej niż czterech kolumn aplikacji na ekranie głównym. Tak, jak lubię minimalizm i brak nachalności Motoroli w kwestii wyglądu nakładki systemowej, tak w niektórych miejscach brakuje mi pewnych funkcji i możliwości, które oferują inni producenci.

Motorola przynajmniej poprawiła swoją obietnicę dotyczącą wsparcia oprogramowania. Edge 40 pro będzie otrzymywał trzy główne aktualizacje systemu - czyli Android 14, 15 i 16 - z czterema latami poprawek bezpieczeństwa. To wciąż mniej wsparcia niż oferuje Samsung i niektórzy inni rywale, ale to przynajmniej oznacza, że smartfon ten będzie dobrą inwestycją na lata.

Fot. Dominic Preston / Foundry

Motorola edge 40 pro - podsumowanie

Motorola edge 40 pro jest doskonałą opcją dla tych, którzy skupiają się na mocy i wydajności - ale prawdopodobnie będzie mniej atrakcyjna dla reszty. Snapdragon 8 Gen 2, hojne 12 GB RAM i szybki 165 Hz wyświetlacz sprawiają, że jest to zaskakująco atrakcyjna opcja dla graczy, zwłaszcza, że cała ta moc jest w zgrabnym, lekkim opakowaniu. Dorzucając do tego superszybkie ładowanie można odnieść wrażenie, że jest wręcz pakiet idealny.

Największą wadą jest jednak aparat. Nie dlatego, że jest zły - daleko mu do tego - ale dlatego, że w tym punkcie cenowym jego konkurencja jest lepsza. Jeśli jesteś mocno skoncentrowany na fotografii to nie będzie to telefon idealny, ale jeśli zdjęcia traktujesz bardziej jako hobby lub robisz je dla siebie, to będziesz więcej, niż zadowolony.