Recenzja Motoroli Edge 40 - wiele przemawia za nowym średniakiem Motoroli, ale konkurencja też jest mocna

Motorola Edge 40 to solidny telefon w niezłej cenie. Jest poręczny, lekki i dość mały jak na swój rozmiar wyświetlacza, a do tego może pochwalić się świetnym ekranem i dobrym oprogramowaniem. Niestety zdecydowanie brakuje mu sił jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, kuleje też długość wsparcia aktualizacjami.

Co prawda Motorola ma za sobą czasy swojej absolutnej świetności, jednak ostatnie lata wydają się być coraz lepsze dla tej klasycznej już marki. Po słabszej drugiej dekadzie XXI wieku, od kilku lat Motorola znów staje się coraz popularniejsza i wypuszcza na rynek coraz ciekawsze telefony.

Oczywiście ostatnimi laty najbardziej interesujący jest powrót serii razr, dzięki której firma kiedyś była na ustach wszystkich. Kolejne składane telefony, tym razem również ze składanym ekranem, były na ustach wszystkich i z generacji na generację stają się coraz lepsze, a wraz z razr 40 i 40 ultra mają teraz nawet dwa warianty ceny i wyposażenia. Jednak nie tylko składakami żyją producenci telefonów, więc Motorola nadal wypuszcza także ciekawe, standardowe modele. Jednym z nich jest nowa Motorola Edge 40.

Już zeszłoroczny Edge 30 był świetnym telefonem, który zdecydowanie wybijał się z tłumu średniaków dzięki niezłemu oprogramowaniu i dobrym podzespołom. Jednak jego następca ma zdecydowanie trudniejsze zadanie - konkurencja jest mocniejsza, a cena samego telefonu - zdecydowanie wyższa. Czy na rynku, gdzie zdecydowanie króluje Google Pixel 7A czy też Galaxy A54, jest miejsce dla Motoroli Edge 40?

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Design i jakość wykonania

Zadziwiająco lekki i poręczny

Plecki z eko-skóry

IP68

Bez wątpienia jednym z najbardziej przyciągających elementów Edge 40 jest design tego telefonu. Jak na wielkość swojego ekranu oraz baterii, jest to jeden z najlżejszych i najsmuklejszych smartfonów na rynku. Wzięcie go ręce jest wręcz zastanawiające, ponieważ telefon jest nienaturalnie lekki. Na przykład mój Google Pixel 7 jest od niego trochę niższy, a waży aż 30g więcej.

Co ciekawe, nie jest to wcale mały telefon - jego ekran ma nadal 6,55" przekątnej. Jednakże urządzenie jest bardzo cienkie i wąskie - jego grubość to jedynie 7,6 mm, do tego może pochwalić się zaokrąglonymi ramkami i zaoblonymi brzegami ekranu, co jeszcze bardziej sprawia, że dobrze leży w dłoni i sprawia wrażenie bardzo smukłego i mniejszego, niż sugerują wymiary.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Co więcej, telefon dostępny jest także w testowanej przez mnie wersji z eko-skórą na plackach, która nie tylko dodaje mu trochę flagowego posmaku, ale też świetnie ukrywa jakiekolwiek odciski palców z tyłu telefonu. Może to więc być interesujący wybór dla osób, które nie noszą smartfonów w etui a nie chcą cały czas wycierać ich plecków ze śladów pozostawionych przez palce.

Ramka telefonu jest wykonana z aluminium, w przypadku wariantów bez plecków z eko-skóry, tył będzie z kolei wykonany z plastiku. Na prawym boku telefonu znajduje się włącznik oraz regulatory głośności, z kolei na górnej ramce ma swoje miejsce amplifikowany głośnik do rozmów i muzyki stereo. Z kolei na dole znajdziemy drugi głośnik oraz port USB-C, a także tackę na kartkę SIM. Lewa strona telefonu pozostaje wolna. Warto też wspomnieć o certyfikacji wodoszczelności IP68.

Ekran i głośniki

Świetny ekran OLED z odświeżaniem 144 Hz

Przekątna 6,55"

Głośne, czysto brzmiące głośniki stereo

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Edge 40 ma duży, jasny, zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala, z którego korzysta się z czystą przyjemnością. Jest on dobrze skalibrowany prosto z fabryki, ale moim zdaniem warto wejść w ustawienia i przełączyć się w tryb Naturalny z trybu Nasyconego - sprawia to, że kolory wyglądają zdecydowanie lepiej i są bardziej zbliżone do naturalnych odcieni.

Sam panel ma rozdzielczość Full HD+ - 2400 x 1080 pikseli. Tekst i obrazy wyglądają bardzo ostro, a ekran ma nadal nieczęsto spotykaną częstotliwość odświeżania 144 Hz, czyli nawet więcej niż 120 Hz we flagowym Samsungu Galaxy S23 Ultra lub iPhonie 14 Pro. Dodajmy do tego obsługę standardu HDR10+ i szybką częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz i jest to dobrej jakości, responsywny ekran.

Niestety nie ma tylko świetnych informacji. W przeciwieństwie do tych flagowych wyświetlaczy, w Motoroli Edge 40 adaptacyjne odświeżanie jest o wiele bardziej ograniczone. Nie można zmniejszyć częstotliwości odświeżania do 1 Hz, aby oszczędzać baterię - można ustawić 60-, 120- lub 144 Hz, lub tryb automatyczny, który oscyluje pomiędzy 60 a 120 Hz w zależności od wyświetlanych na ekranie treści. Oczywiście, mając na uwagę półkę cenową telefonu, nie jest to duży minus.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Głośniki stereo generują zaskakująco pełny dźwięk, biorąc pod uwagę jak smukły jest to telefon. Odtwarzanie muzyki z pełną głośnością na Tidalu nie powoduje zniekształceń czy brzęczeń, a system świetnie nadaje się też do gier. Chociaż trzeba przyznać, że moja prawa ręka blokowała głośnik skierowany w dół na spodzie urządzenia podczas grania w niektóre produkcje, chociaż jest to problem z większością urządzeń z głośnikiem na dolnej ramce.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wydajność i podzespoły

MediaTek Dimensity 8020

8GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej

Świetna wydajność w stosunku do ceny

Nowy telefon Motoroli działa na chipsecie MediaTek Dimensity 8020. W benchmarkach jest to solidny układ średniej-wyższej klasy, który wyprzedza telefony takie jak Pixel 7a z Google Tensor G2 i Samsung Galaxy A54 z Samsung Exynos 1380 - czyli swoją bezpośrednią konkurencję.

W codziennym użytkowaniu nie czułem, że Edge 40 był poważnym obniżeniem jakości w stosunku do flagowych telefonów ze Snapdragonem 8 Gen 2, takich jak Galaxy S23. Nie doświadczyłem żadnych spowolnień czy też zacięć. Procesor dobrze radził sobie też z wymagającymi grami mobilnymi Call of Duty Mobile i Asphalt 9, nawet w specjalnym trybie gamingowym. Nie dość, że procesor dziłał szybko i bez zacięć, to telefon także nie nagrzewał się zbyt mocno i cały czas był przyjemny w dotyku.

8 GB pamięci RAM LPDDRX4 i 256 GB pamięci masowej UFS 3.1 są też wystarczająco szybkie, aby utrzymać wszystko w ruchu. Telefon nie ma co prawda możliwości rozszerzenia pamięci o karty microSD oraz posiada tylko jedno fizyczne gniazdo SIM, ale można przynajmniej dodać drugą kartę eSIM. Łączność jest również na najwyższym poziomie, z WiFi 6,NFC do płatności mobilnych i obsługą 5G, ale niestety tylko Bluetooth 5.2 zamiast najnowszego standardu 5.3. Chociaż cena telefonu klasyfikuje go na tzw. średniej półce, specyfikacja i wydajność Edge 40 sprawiają, że wydaje się, że jest to droższe urządzenie klasy premium.

Aparat

Droższa Motorola Edge 40 Pro ma trzy aparaty z tyłu, ale niestety w Edge 40 tracimy teleobiektyw - Motorola postawiła na zestawienie standardowego obiektywu z obiektywem szerokokątnym w swoim tańszym smartfonie. Są to co prawda wystarczające aparaty jak na 2023 rok, jednakże trzeba przyznać, że szukając telefonu z jak najlepszym aparatem, nawet w tej półce cenowej, z łatwością znajdziemy lepsze opcje.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Główny aparat Edge 40 to 50 MP sensor o ogniskowej f/1.4. Dzięki tak szybkiej przysłonie, aparat wpuszcza więcej światła do matrycy i dzięki temu radzi sobie zdecydowanie lepiej w gorszych warunkach oświetleniowych.

Jednakże, krótko mówiąc, Pixel 7a ma zdecydowanie lepszy aparat niż Edge 40 i do tego kosztuje mniej. Jednakże w świetle dziennym, Motorola nie odstaje od propozycji Google aż tak bardzo. Obrazy są ostre, a kolory ładnie nasycone, chociaż też nie przesycone. Trzeba jednak przyznać, że przy powiększeniu zdjęcia nie zachwycają szczegółami. Wyniki są również zwykle nadmiernie wyostrzone, nadając obrazom nieco ostry ton, który nie wygląda najbardziej naturalnie.

Kamera ultrawide jest w porządku, ale jakość zdjęć zdecydowanie spada w porównaniu z głównym obiektywem. Wykorzystuje ona kamerę 13 MP f/2.2 z polem widzenia 120 stopni. Po przybliżeniu widać sporo szumów, ale nadal bez problemu nada się do fotografowania krajobrazów lub interesujących, stylizowanych przybliżeń. Może być również używany do fotografowania z bliska w trybie makro, który działa OK.

Przedni aparat 32 MP f/2.4 jest całkiem dobry do szybkich selfie i zdjęć grupowych lub rozmów wideo - spełnia swoje najważniejsze zadania bez zastrzeżeń.

Bateria i ładowanie

Energia na cały dzień

Szybka ładowarka w zestawie

Ładowanie bezprzewodowe

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Żywotność baterii w Edge 40 jest całkiem przyzwoita. Ogniwo o pojemności 4400 mAh wystarczało mi na cały dzień bez żadnych problemów. Oczywiście, przy częstym i intensywnym użytkowaniu bateria nie będzie działała tak długo, jak we flagowcach z większą baterią pokroju 5000 mAh, jednak przy zwykłym, codziennym korzystaniu z telefonu trochę mniejsza pojemność nie powinna być problemem, szczególnie mając na uwadze to, jak energooszczędny jest procesor w tym smartfonie.

Z pewnością jednak nie jest to telefon, którego na jednym ładowaniu będziemy używać przez dwa dni. Jednak czy ktokolwiek jeszcze wymaga tego od swoich smartfonów? Szczególnie nie jest to problem, ponieważ w pudełku znajduje się ładowarka i kabel o mocy 68 W, co nie jest już wcale takie pewne w 2023 roku. Telefon w 15 minut ładuje się od 0% do 47%, co jest bardzo dobrym wynikiem. Po 30 minutach osiągnął 87%. To znacznie lepszy wynik od flagowców Samsunga z ich powolnym, 25-watowym ładowaniem.

Edge 40 może również ładować się bezprzewodowo z mocą do 15 W w standardzie Qi. Nie ma za to zwrotnego ładowania bezprzewodowego, dzięki któremu można od telefonu doładować inne urządzenia peryferyjne.

Oprogramowanie i aktualizacje

Świetne, przemyślane funkcje w oprogramowaniu

Jedynie dwa lata aktualizacji systemu

Tylko trzy lata aktualizacji bezpieczeństwa

Oprogramowanie Motoroli Edge 40 jest frustrujące, ale frustrujące wcale nie w taki sposób, jakiego można by się spodziewać. Jest to jedna z najlepszych nakładek na Androida - nie zmieniona za bardzo i napakowana niepotrzebnymi funkcjami, jak w zwyczaju mają chińscy producenci, ale też dodająca kilka swoich własnych smaczków, których nie mają nawet Pixele. Jest jednak jedno "ale", które niestety jest dość ogromne. Motorola daje temu telefonowi tylko dwa lata aktualizacji oprogramowania Android i tylko trzy lata poprawek bezpieczeństwa.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jest to okropny wynik, szczególnie ze względu na wyniki konkurencji oraz to, jak dobrym telefonem jest Edge 40. Google daje odpowiednio trzy lata i pięć lat, podczas gdy Samsung oferuje cztery i pięć lat. Wydając na telefon 2500 zł, powinno się od niego oczekiwać więcej niż tylko minimalnego czasu użytkowania wymaganego przez Google, więc brak starań o dłuższe wsparcie ze strony Motoroli jest słabym posunięciem - szczególnie, że coraz więcej osób zostaje przy swoich smartfonach na dłużej, niż jeszcze kilka lat temu. Martwi też, że przynajmniej w moim egzemplarzu, nadal najnowsza wersja aktualizacji bezpieczeństwa byłą z kwietnia 2023 - dla nowego telefonu nie jest to najlepszy wynik.

Wracając do pozytywów. Telefon od nowości dostępny jest z czcionką Moto-only, która wygląda całkiem nieźle, ale można ją też zmienić w ustawieniach. Szczególnie podobają mi się przemyślane akcenty, takie jak szyfrowanie PIN-pada, które losowo ustawia pozycję cyfr za każdym razem, gdy wprowadzasz numer PIN ekranu blokady. Dzięki temu potencjalni złodzieje i oszuści nie mogą szybko ustalić kodu PIN na podstawie spojrzenia na zwykłą pozycję liczb. Możesz także otworzyć kamerę szybkim, podwójnym ruchem nadgarstka, a podwójne "rąbnięcie" włącza latarkę.

Podsumowanie

Motorola Edge 40 to dobry telefon w rozsądnej cenie. Wersja pokryta wegańską skórą jest jednym z najbardziej atrakcyjnych i przyjemnych w dotyku telefonów, z jakich kiedykolwiek korzystałem, tym lepszym dzięki niewiarygodnie smukłej i lekkiej konstrukcji.

Sprytne dodatki do oprogramowania, takie jak gesty do otwierania aparatu lub podglądanie wyświetlacza, naprawdę dodają wartości Androidowi od Motoroli i są dobrym powodem, aby wybrać ten telefon zamiast innych w tym przedziale cenowym.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Frustrujące jest to, że telefon otrzyma tylko dwie aktualizacje platformy Android i otrzyma wsparcie bezpieczeństwa tylko do 2026 roku. To nie jest wystarczająco długo, szczególnie że specyfikacja i podzespoły telefonu są wystarczająco dobre, aby działać z pełną mocą przez co najmniej pięć lat.

Telefon kosztuje 2499 zł, przy czym dostajemy wtedy 256 GB pamięci wewnętrznej, mocny procesor i 8 GB pamięci RAM. W tej półce cenowej jego mocnymi konkurentami jest Galaxy A54, ale także (w Polsce nadal niedoceniany) Pixel 7a. Wydaje się, że Motorola może nawet mieć sporo punktów przewagi nad średniopółkową propozycją Samsunga, jednak Pixel 7a nadal jest raczej najlepszym przedstawicielem średniej półki dostępnym obecnie na rynku. Jeśli jednak bardziej przekonuje Was design Motoroli i nie martwi krótki czas otrzymywania aktualizacji - Motorola również jest świetnym wyborem.

Specyfikacja