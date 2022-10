Recenzja NIU KQi3 Sport - hulajnoga idealna na jesienne przejażdżki

NIU KQi3 Sport to bardzo wygodna, nieźle wyglądająca i porządnie wykonana hulajnoga elektryczna, którą na dodatek kupimy w atrakcyjnej cenie. Przemyślane rozwiązania sprawiają, że jazda nią jest przyjemna nie tylko na idealnie równych trasach, ale też w bardziej wymagającym terenie. Niestety komfort ten oznacza też większy ciężar hulajnogi, co może utrudniać jej przenoszenie. Warto mieć to na uwadze przed dokonaniem decyzji o jej zakupie.

Latem jazda hulajnogą elektryczną jest bardzo prosta. Pogoda raczej nie sprawia niespodzianek a teren jest gładki, suchy i idealny do jazdy. Na nadchodzącą jesień warto zastanowić się nad bardziej stabilną i bezpieczną propozycją, która poradzi sobie w zróżnicowanych warunkach. NIU ma ciekawą propozycję w postaci KQi3 Sport.

Hulajnogi elektryczne coraz częściej goszczą w naszych prywatnych, komunikacyjnych repertuarach. Jest to idealny pojazd na dojazd do pracy, szybki wyskok na zakupy czy załatwianie spraw na mieście. Ze względu na to na rynku pojawia się też coraz więcej propozycji tego typu urządzeń, oferujących ciekawe i bardzo różne możliwości.

W tej recenzji weźmiemy pod lupę hulajnogę elektryczną firmy NIU. Jest to model KQi3 Sport - jeden z wariantów serii KQi3. W przystępnej cenie hulajnoga oferuje niezłą jakość wykonania. Ma też dowieźć nas nawet na odległość 40 km z prędkością do 20 km/h, a do tego producent chwali się jej stabilnością i komfortem jazdy. Sprawdźmy, czy w tych zapewnieniach jest wiele prawdy.

Wygląd i jakość wykonania

NIU KQi3 Sport dostępna jest w szerokiej gamie kolorystycznej, dzięki czemu możemy dopasować pojazd do swoich upodobań. Do wyboru są cztery kolory: niebieski, czerwony, biały oraz czarny. Do mnie na testy trafiła wersja biała. Kolor ten zdobi zarówno podest, jak i dolną część pałąka kierownicy - reszta jest, już we wszystkich wersjach kolorystycznych, w kolorze matowej czerni.

Na pierwszy rzut oka KQi3 Sport jest dość masywnym pojazdem, swoją wielkością przypominającym znane z ulic większych miast hulajnogi na wynajem. Mamy obszerny podest wyłożony gumą, dzięki czemu mamy sporo miejsca na stopy. Osoby, które noszą obuwie w mniejszym rozmiarze, będą mogły jeździć z dwoma nogami postawionymi obok siebie.

Nie tylko podest jest dość masywny - do naszej dyspozycji jest też wysoka, szeroka kierownica. Dzięki całkowitej szerokości na poziomie 54,2 cm pozwala ona na pewny chwyt oraz zdecydowanie ułatwia utrzymanie stabilności w czasie jazdy. Ponadto cały pałąk kierownicy jest nachylony w stosunku do podestu pod kątem 75 stopni. NIU przekonuje, że takie rozwiązanie sprawia, iż jazda hulajnogą jest zdecydowanie pewniejsza i nie musimy się przejmować niestabilnością podczas jazdy.

Sama kierownica jest bardzo estetyczna i przemyślana. Pod prawym kciukiem znajduje się manetka przyspieszenia, z tej samej strony została też umieszczona dźwignia hamulca. Oznacza to, że lewa ręka operuje wyłącznie zintegrowanym dzwonkiem. Z kolei po środku kierownicy, na przedzie, umieszczono małą owiewkę, pod nią zaś znajdziemy znak rozpoznawczy NIU - reflektor LED Halo. Emituje on z siebie jasne światło, więc przejażdżka nawet w nocy nie powinna być problemem.

Za owiewką znalazł się też kolorowy ekran, który w czasie jazdy pokazuje nam kluczowe informacje - tryb pracy silnika, naszą prędkość, stan połączenia bluetooth czy poziom naładowania baterii. Wyświetlacz jest dobrze widoczny nawet w mocnym słońcu, grafiki i napisy są idealnie czytelne - to bardzo dobre, sprawdzone rozwiązanie.

Szeroki podest został wyłożony gumą i po bokach wykończony kolorowym, matowym plastikiem, który nie brudzi ani nie rysuje się zbyt łatwo. Pod podestem po lewej stronie znajdziemy solidną, stabilną nóżkę. Z drugiej strony ma swoje miejsce gniazdo ładowania, które jest ukryte pod gumową klapką zabezpieczającą przed wodą i brudem.

Z kolei z tyłu, za gumowym podestem, znajduje się mechanizm pozwalający na zaczepienie pałąka kierownicy po złożeniu hulajnogi. Jest on bardzo solidny, a jego zwolnienie następuje po naciśnięciu przycisku, który umieszczono tuż za nim - to bardzo fajny, szybki sposób na składanie i rozkładanie hulajnogi. Z kolei za tym przyciskiem mamy czarny błotnik, na którego końcu umieszczono czerwone światło stopu.

Całość, dzięki dość pokaźnej bryle hulajnogi, sprawia wrażenie bardzo solidnego sprzętu, co jednak odbija się trochę na masie hulajnogi. Waży ona 18,4 kg, co może okazać się niemałą przeszkodą w razie konieczności wniesienia hulajnogi po schodach. W takich przedsięwzięciach nie pomaga też jej wielkość - szeroka kierownica i podest mogą przeszkadzać przy przechowywaniu lub przenoszeniu sprzętu. Trzeba jednak przyznać, że mimo tego KQi3 Sport jest lżejsza niż konkurencyjne hulajnogi, które oferują tak szeroki podest i podobny komfort jazdy, więc już osiągnięcie tej wagi jest niemałym wyczynem.

Jednak z drugiej strony w ramach tej masy dostajemy dobrze wykonany pojazd, którego metalowe elementy stworzono z aluminium klasy lotniczej. Mechanizm składania i blokada kierownicy działają sztywno i bez luzów, wszystko jest bardzo dobrze spasowane i po prostu wygląda dobrze. W przypadku ostatnio testowanego przeze mnie roweru elektrycznego doświadczyłem wielu niedogodności ze spasowaniem i złym wykończeniem. Mając na uwadze te doświadczenia, tym razem byłem na to szczególnie wyczulony. Muszę przyznać, że NIU KQi3 Sport przekroczyła moje oczekiwania i jest dobrze zbudowana i wykończona.

Układ jezdny

Hulajnoga NIU KQi3 Sport została wyposażona w bezszczotkowy silnik o mocy 300 W. Znajduje się on w tylnym kole pojazdu. Silnik ten, w połączeniu z 48 V baterią o pojemności 365 Wh, jest w stanie zapewnić nam aż do 40 km zasięgu, który przejedziemy z prędkością maksymalną dostosowaną do polskiego prawa i wynoszącą 20 km/h. Taka specyfikacja ma też zapewnić możliwość podjazdu pod górki o maksymalnym pochyleniu do 15%.

Za hamowanie w KQi3 Sport odpowiadają dwa hamulce - przedni tarczowy oraz tylny, elektroniczny. Dzięki nim proces zatrzymywania się będzie pewny nawet w gorszych warunkach, gdy powierzchnia jest śliska lub mokra. Co więcej, hulajnoga jest też wyposażona w dobrze znany z samochodów system odzyskiwania energii przy hamowaniu. Dzięki niemu, wytracając prędkość, możemy za każdym razem doładować swoją baterię, co skutkuje jeszcze dłuższymi przejażdżkami bez konieczności ładowania.

Warto tez wspomnieć o samych kołach. W przeciwieństwie do konkurencji w podobnym przedziale cenowym, producent postawił na większe, 9,5-calowe koła pneumatyczne. Dzięki tej zwiększonej średnicy hulajnoga lepiej radzi sobie z nierównościami na drodze i bez większych problemów wybiera dziury, niestraszne jej też podjazdy pod (rozsądnej wysokości oczywiście) krawężniki czy nawet wjazd na szutrową lub piaskową drogę.

Hulajnoga oferuje cztery tryby jazdy, które możemy dostosowywać zarówno z poziomu ekranu głównego, jak i aplikacji. Są to tryby E-Save, Sport, Pieszy oraz Custom, gdzie możemy sami ustawić górną granicę prędkości, z jaką pojedzie nasz sprzęt (jednak w Polsce nie może ona przekroczyć 20 km/h).

Wrażenia z użytkowania

Testując NIU KQi3, postanowiłem zrobić sobie wypad na niedzielny "spacer", pojechaliśmy więc z narzeczoną na przejażdżkę po obrzeżach Warszawy. Od samego początku w oczy rzuciły mi się dwie rzeczy - komfort jazdy na hulajnodze od NIU oraz jej powolne tempo rozpędzania.

Jadąc po Warszawskich ścieżkach rowerowych, a następnie przez jakiś czas po leśnych dróżkach, KQi3 Sport pokazała, że jest naprawdę świetnie pomyślanym sprzętem. Zapewnienia producenta o komforcie i pewności jazdy nie są wyssane z palca. Zarówno dziury w asfalcie, trochę zbyt wysokie krawężniki na ścieżkach rowerowych, jak i wyboje, nie były dla hulajnogi problemem - dzięki szerokiej kierownicy jechało się nią stabilnie, a niski środek ciężkości i szeroki podest sprawiały, że jazda była pewna nawet w przypadku wjechania na dość miękki piasek.

Jednakże trzeba przyznać, że na prostej drodze KQi3 Sport nie sprawia wrażenia najszybszego pojazdu - szczególnie mając na uwadze dopisek "Sport" w nazwie modelu, mogłaby ona być zrywniejsza. W porównaniu z już 3-letnią Xiaomi M365 z silnikiem 250 W, propozycja NIU była, niestety, wolniejsza, a także przyspieszała do maksymalnej prędkości zdecydowanie dłużej. Co ciekawe, działo się tak zarówno, gdy ja jechałem NIU, a moja narzeczona propozycją Xiaomi, jak i odwrotnie - co pokazuje, że nie jest to kwestia różnicy wagi osoby prowadzącej pojazd.

Trzeba też wspomnieć, że lekka ospałość hulajnogi może być dla niektórych zaletą - szczególnie, jeśli miałaby ona być prezentem dla młodszych użytkowników. Brak nagłego przyspieszenia wpisuje się w reklamowany przez NIU komfort i bezpieczeństwo jazdy, może więc być to też celowy zabieg.

Jednak poza tym cała trasa była bardzo przyjemna, a NIU pokazało swoją wyższość nad moją własną hulajnogą, podczas przejażdżki po leśnej dróżce. Większe koła, szeroki podest oraz duża rączka ustawiona pod mniejszym kątem sprawiły, że jazda była o wiele stabilniejsza. Co więcej, większe koła oraz niski środek ciężkości także przyczyniają się do bardzo pewnego prowadzenia pojazdu.

Zasięg hulajnogi też był dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Nasza najdłuższa przejażdżka miała długość około 13 km. W tym czasie jechaliśmy po dość trudnym terenie - wiele wzniesień, trochę piasku i leśnych ścieżek, szutr. Ogólnie - nienajlepsze warunki do ekonomicznej jazdy. Jednak po powrocie hulajnoga miała jeszcze w zapasie 60% baterii. Oznacza to, że nawet w ciężkich warunkach zasięg wyniósłby około 30 km. Trzeba więc przyznać, że zapowiadane 40 km w sprzyjającym, płaskim terenie wcale nie brzmi jak naciągany zasięg.

Sam koniec i powrót do domu pokazał też jeszcze jedną wadę hulajnogi NIU - jej wielkość i wagę. Nie jest to tak mobilna i poręczna konstrukcja jak moja M365. Ma to oczywiste zalety - wspominaną stabilność oraz komfort jazdy - ale też wady. Zdecydowanie największą jest mobilność hulajnogi. Wracając z przejażdżki, weszliśmy do małej galerii na obiad. Podczas gdy przenoszenie i manewrowanie z moją osobistą hulajnoga było bardzo łatwe i szybkie, kilka dodatkowych kilogramów i centymetrów NIU sprawiło, że noszenie jej było już sporym wysiłkiem. Jeśli więc często bierzecie hulajnogę w rękę i musicie ją przenieść więcej niż kilka kroków - warto mieć to na uwadze.

Jednakże ogólnie jazda NIU KQi3 Sport sprawiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Tą hulajnogą jeździ się raczej jak większymi propozycjami z wypożyczalni niż personalnymi, małymi hulajnogami. Po asfalcie po prostu płyniemy, a większe wyboje nam niestraszne. To fajna konstrukcja, która daje sporo frajdy z dojeżdżania nawet w najbardziej trywialne miejsca.

Aplikacja

KQi3 Sport wyposażona jest w moduł Bluetooth, dzięki któremu może łączyć się z aplikacją towarzyszącą NIU. Program jest do dostępny w Play Store oraz App Store. Oprogramowanie wygląda estetycznie i przejrzyście i umożliwia nam zarówno zmianę najważniejszych opcji, jak i aktualizację firmware'u pojazdu.

W aplikacji możemy przypisać hulajnogę do naszego wirtualnego garażu za pomocą połączenia bluetooth (jest też możliwość zrobienia tego przez kod QR dla innych, starszych modeli). Następnie wystarczy nazwać swój pojazd i dostajemy dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji.

W jej ramach możemy oczywiście sprawdzić statystyki swojej jazdy - dzienne, tygodniowe, miesięczne i ogólnie. Dowiemy się też, jaki jest poziom naładowania baterii oraz szacunkowy zasięg pojazdu. Możliwe jest zablokowanie silnika hulajnogi, dzięki czemu zostawienie jej gdzieś będzie bezpieczniejsze. Poza statystykami znajdziemy też kilka opcji do zmiany - moc odzyskiwania energii przy hamowaniu (im większa, tym więcej energii zyskujemy, ale też szybciej hamujemy), szybsze włączenie blokady silnika oraz ręczny limiter prędkości. Jest też możliwość sprawdzenia danych hulajnogi oraz jej aktualizacji.

Ogólnie aplikacja jest przyjazna w użytku i nie sprawiła mi żadnych problemów - nie doświadczyłem zwolnień, zacięć czy niepożądanego działania.

Podsumowanie

NIU KQi3 Sport to świetna propozycja dla osób, którym zależy na komfortowej, miejskiej hulajnodze, która dobrze spisze się też na gorszych drogach czy w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Dzięki sporym wymiarom i dobrze pomyślanej konstrukcji jazda tą hulajnogą jest komfortowa i bezpieczna. Co prawda ten komfort uzyskujemy kosztem mobilności hulajnogi. Wydaję mi się jednak, że to właśnie bezpieczeństwo jest dla wielu osób ważniejsze od największych prędkości.

Trzeba przyznać, że imponującej całości dopełnia jeszcze cena tego pojazdu. Hulajnogę możemy kupić już za 2999 zł w autoryzowanym sklepie producenta. Jest to niezwykle interesująca propozycja dla osób, którym zależy na poczuciu bezpieczeństwa w czasie jazdy, a także jako prezent dla młodszych podróżnych. W tym przypadku niższa prędkość i mała zrywność hulajnogi będzie raczej zaletą niż wadą.