Recenzja Nothing Ear (stick). Do dwóch razy sukces?

Konstrukcja douszna słuchawek Ear (stick) oznacza, że są one czymś w rodzaju szczęścia w nieszczęściu. Jeśli jednak szukasz niedrogich otwartych słuchawek dousznych, które są wygodne i przewiewne, z dobrą jakością dźwięku, to właśnie znalazłeś świetną parę.

Firma Nothing powraca ze swoim trzecim produktem i to powracającym do segmentu audio. Na pierwszy rzut oka Ear (stick) są bardzo podobne do zeszłorocznych słuchawek Ear (1), ale różnic jest więcej niż się wydaje. Po podniesieniu ceny tych drugich 50%, Ear (stick) są teraz również modelem budżetowym. Jak wypadły w naszym teście? Zapraszam do recenzji.

Zawartość zestawu

Ear (stick) są dostarczane w stylizowanym opakowaniu, bardzo podobnym do tego, w którym dostarczany jest biały model Phone (1). Wraz z nimi w środku znajdziemy również kabel USB-C oraz instrukcje obsługi.

Specyfikacja

Łączność True Wireless (Bezprzewodowe) Rodzaj łączności Bluetooth 5,2 Budowa słuchawek Dokanałowe System audio Stereo 2,0 ANC Brak Średnica membrany 12,6 mm Regulacja głośności Tak Wbudowany mikrofon Tak, przy słuchawce Pasmo przenoszenia mikrofonu 20 ~ 20000 Hz Impedancja mikrofonu 16 Om Czułość mikrofonu -38 dB Złącze USB-C Zasilanie Wbudowany akumulator 36 mAh, Pojemność akumulatora etui ładującego: 350 mAh Czas ładowania 10 min ładowania = 2h pracy Maksymalny czas pracy do 7 h, do 29 h (przy użyciu etui ładującego) Kompatybilność Android, iOS Zastosowane technologie Low Complexity Subband Codec (SBC), Advanced Audio Coding (AAC), A2DP, HFP, AVRCP, AVDTP Dodatkowe informacje Dotykowy panel sterowania, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP54), Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką, Współpraca z asystentem głosowym, Automatyczna pauza po wyjęciu słuchawek z uszu, Funkcja Google Fast Pair, Wbudowane 6 mikrofonów, Kolor Biały Dołączone akcesoria Etui z funkcją ładowania słuchawek, Kabel USB typu C Waga 46 g, 4,4 g (jedna słuchawka)

Cena i dostępność

Jak wspomniałem na wstępie, Ear (stick) są obecnie najtańszymi słuchawkami firmy Nothing w cenie 559 zł. Ear (1) kosztują teraz 599 zł - 50% więcej niż w momencie premiery. Można je kupić w oficjalnym sklepie w ponad 40 krajach, a także na stronie internetowej sklepu x-kom.

Konstrukcja i budowa

Po wyjęciu z etui słuchawki Ear (stick) wyglądają niemal tak samo jak Ear (1), ale jeśli przyjrzeć się im bliżej, można dostrzec różne subtelne zmiany.

Po pierwsze, nie mają tradycyjnych końcówek dousznych, co może wydawać się mylące, jeśli nie zetknąłeś się wcześniej z otwartą konstrukcją. Nie jest to nowość, ale pozostaje dość niszowa na rynku bezprzewodowych słuchawek i działa na innej zasadzie niż zwykłe douszne.

Wkładki douszne pomagają utrzymać słuchawki na miejscu, ale byłem zaskoczony tym, jak dobrze Ear (stick) pasują do moich uszu. Siedzą dość ciasno i nie wypadły ani razu podczas testów. Są również bardzo wygodne przy długim słuchaniu, gdyż ważą zaledwie 4,4 g na wkładkę.

Brak silikonowej końcówki w kanale usznym oznacza brak uszczelnienia akustycznego dla izolacji hałasu, więc słuchawki nie blokują naturalnie dźwięków z otoczenia. To zależy od osobistych preferencji, ale zapewnia bezciśnieniowe wrażenia słuchowe.

Słuchawki Ear (stick) nie mają dotykowych elementów sterujących, jak Ear (1) i wielu innych. Zamiast tego, przyciski sterujące składają się z małego wgłębienia na trzonku każdej wkładki - podobnie jak w AirPods Pro. Aby aktywować przycisk, należy go uszczypnąć, można też nacisnąć i przytrzymać, aby zmienić głośność.

Ogólnie rzecz biorąc, działają one bardzo dobrze, gdy już się do nich przyzwyczaisz - pomagają w tym efekty dźwiękowe przy kliknięciu - i nie ma znaczenia, czy twoje palce są mokre, w przeciwieństwie do delikatnych dotykowych elementów sterujących w Ear (1).

Obudowa jest bardzo niekonwencjonalna, ale nie mówię tego w złym znaczeniu. Cylindryczny kształt imituje sylwetkę etui na szminkę (choć mniej jawnie niż Huawei FreeBuds Lipstick), które obraca się o 180 stopni, co albo zakrywa, albo odkrywa słuchawki.

Głównym minusem tej konstrukcji jest brud, który dostaje się do środka, a następnie jest bardzo trudny do usunięcia. Ostatnią rzeczą do odnotowania w kwestii konstrukcji jest to, że Ear (stick) mają stopień odporności na kurz i wodę w postaci IP54, więc powinny być odporne zarówno na deszcz, jak i pot.

Jakość dźwięku i funkcje

Słuchawki Ear (stick) są tańsze niż Ear (1), ale oferują "najbardziej zaawansowane wrażenia dźwiękowe" (a przynajmniej tak mówi o nich sam producent). To częściowo zasługa niestandardowych przetworników 12,6 mm, które są o 1 mm większe niż w Ear (1).

Pytanie brzmi, czy rzeczywiście brzmią one lepiej niż Ear (1)? I choć trudno jest odpowiedzieć na to pytanie wprost, to dla większości osób odpowiedź brzmi: nie.

Sprowadza się to prawie wyłącznie do otwartego stylu dopasowania, który na poziomie akustycznym nie jest w stanie konkurować z tradycyjnymi końcówkami dousznymi. Jak wspomniałem wcześniej, nie otrzymujesz szczelnego dopasowania dla izolacji hałasu, a to ma duży wpływ, szczególnie na wydajność basów.

Nothing wyposażył słuchawki Ear (stick) w coś, co nazywa się Bass Lock, aby pomóc w walce z tym problemem. Po pierwszym włożeniu wkładek do ucha, urządzenie odtwarza dźwięk, aby zmierzyć kanał słuchowy i dopasowanie wkładek, a następnie automatycznie dostosować korektor do utraconych basów.

Nie zauważyłem, aby to się stało, ale zawsze można wyregulować equalizer ręcznie, już po pierwszej konfiguracji. Jednak nawet jeśli użyjesz tego do maksymalnego podkręcenia basu, nie mogą one konkurować z tradycyjnymi słuchawkami.

Nie oznacza to, że twierdzę, iż Ear (stick) brzmią źle. Jak na otwartą konstrukcję, uważam, że słuchawki brzmią imponująco i niektórzy ludzie będą preferować przestrzenny charakter dźwięku. Jedną z rzeczy, która szczególnie mnie zaskoczyła, jest to, że dźwięk nie zmienia się zbytnio, gdy wkładki się poruszają wewnątrz ucha. Spodziewałem się, że różnica w słyszanym dźwięku będzie znacząco opierać się na konkretnym położeniu słuchawek, ale nie - Nothing udało się wykonać dobrą robotę.

Jeśli masz problem ze słuchawki dokanałowymi, posiadanie słuchawek dousznych, które nie wypadają lub nie powodują dyskomfortu, jest zdecydowanie lepszą opcją, o ile nie jesteś wielkim fanem gatunków, takich jak EDM (które w bardzo dużym stopni opierają się na dźwiękach w niskim rejestrze częstotliwości).

Budżetowe słuchawki douszne nie często mają dodatkowe funkcje, a tutaj otrzymujesz wykrywanie w uchu, więc muzyka zostanie automatycznie wstrzymana, jeśli wyjmiesz słuchawki i wznowiona, gdy umieścisz je z powrotem. Działa to naprawdę dobrze, ale możesz to wyłączyć, jeśli Cię to drażni.

Jest też technologia Clear Voice dla połączeń, wykorzystująca trio mikrofonów. Zaktualizowane algorytmy nie mogą jednak odfiltrować hałasu z zewnątrz, takie jak wiatr i tłumy. Chociaż powiedziałbym, że dźwięk zbierany przez mikrofony Ear (stick) są w porządku, to istnieją jednak lepsze alternatywy, takie jak Jabra Elite 3.

Oprogramowanie

Jeśli posiadasz Phone (1), to nie musisz niczego pobierać, gdyż ustawienia i sterowanie są wbudowane w system operacyjny. Jeśli ktoś ma Phone (1), może skorzystać z nowej aplikacji Nothing X dla Androida oraz iOS.

Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja jest prosta i łatwa w użyciu, pozwalając na dostęp do poziomów baterii (choć nie dla etui) i panelu kontroli słuchawek. Znaleźć tam można cztery opcje kontroli na słuchawkę, w tym nieco trudniejsze podwójne naciśnięcie i przytrzymanie, które domyślnie nie ma akcji.

Aplikacja daje również dostęp do korektora, jak również ustawień, takich jak wykrywanie w uchu i lokalizacja słuchawek. Jeśli masz Phone (1), to tryb niskiego opóźnienia zostanie automatycznie przełączony, gdy będziesz korzystać z trybu gier.

Żywotność baterii i ładowanie

Słuchawki Ear (stick) wytrzymują do 7 godzin na samych wkładkach i kolejne 22 godziny w etui, co daje łącznie 29 godzin - nieco mniej niż 34 godziny w przypadku Ear (1). Dzięki szybkiemu ładowaniu, można uzyskać dwie godziny odtwarzania z szybkiego 10-minutowego ładowania.

Z powodu konstrukcji etui nie ma bezprzewodowego ładowania, jak było to w przypadku Ear (1), ale to rzadkość na rynku budżetowym - chociaż Xiaomi Redmi Buds 3 Pro je oferują.

Etui można ładować przez port USB-C i chociaż dostarczony w zestawie kabel jest bardzo ładny - oplot i powłoka z tworzywa sztucznego - jest frustrująco krótki (25 cm).

Podsumowanie

Jest to nieco trudne, aby wydać solidny werdykt, czy powinieneś kupić produkt taki jak Ear (stick) lub nie, ponieważ odpowiedź w dużej mierze zależy od tego, czy są one rodzajem wkładek dousznych, których szukasz. To, czym zdecydowanie nie są, to zamiennikiem dla Ear (1). Zamiast tego, oferują zupełnie inny styl doświadczenia.

Jak na otwartą konstrukcję, jestem pod wrażeniem, jak wygodne i bezpieczne są te słuchawki, a także jak dobrze brzmią bez konieczności umieszczania ich w określonym miejscu.

Obudowa jest schludna, ale nie ma bezprzewodowego ładowania, a także brakuje aktywnej redukcji szumów - co oznacza, że jeśli szukasz słuchawek z dudniącym basem i będziesz ich używać w transporcie publicznym lub w głośnym biurze, to Ear (stick) być może nie są dla ciebie.

Jeśli jednak chcesz móc słuchać muzyki przez długi czas bez zmęczenia i lubisz przestrzenny dźwięk, w którym możesz do pewnego stopnia usłyszeć elementy wokół siebie, to te słuchawki mogą być wręcz idealne.