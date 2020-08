Recenzja Samsunga Galaxy Note 20 Ultra - jest super, ale go nie kupisz

Galaxy Note 20 Ultra to jeden z najpotężniejszych smartfonów na rynku. To rewelacyjna konstrukcja, ale po kilku dniach wiem, że to smartfon nie dla mnie. Dlaczego?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra to jeden z najgorętszych smartfonów drugiej połowy 2020 roku. Przez cały sierpień w sieci huczało na temat topowego urządzenia z najdroższej linii Galaxy Note dedykowanej profesjonalistom i najbardziej wymagającym użytkownikom.

Błyszczące plecki

Jako wieloletni użytkownik smartfonów z rodziny Galaxy S postanowiłem sprawdzić najnowszą zabawkę Samsunga. Żeby było ciekawiej przez ostatnie dwa miesiące korzystałem z Galaxy S20 Ultra, więc nie zabraknie odwołań do tego droższego o 50 zł smartfona z niższej rangą serii, ale o tym za chwilę.

Samsung Galaxy Note pojawił się po raz pierwszy jako przerośnięty Galaxy SII z rysikiem w drugiej połowie 2011 roku. Od tej pory Koreańczycy mają w swojej ofercie bezkonkurencyjnego smartfona, a właściwie phableta z aktywnym piórem S-Pen. W tym roku po raz pierwszy smartfon z linii Galaxy Note jest tańszy od topowego modelu z rodziny Galaxy S. Już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że Galaxy Note 20 Ultra jest lepszy od nieco starszego Galaxy S20 Ultra, ale osobiście nie wybrałbym żadnego z tych urządzeń.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Specyfikacja techniczna

Procesor: Samsung Exynos 990 (2 rdzenie, 2.7 GHz, M5 + 2 rdzenie, 2.5 GHz, A76 + 4 rdzenie, 2.0 GHz, A55)

Samsung Exynos 990 (2 rdzenie, 2.7 GHz, M5 + 2 rdzenie, 2.5 GHz, A76 + 4 rdzenie, 2.0 GHz, A55) Układ graficzny: Mali-G77 MP11

Mali-G77 MP11 Pamięć RAM: 12 GB

12 GB Pamięć wbudowana: 256 GB

256 GB Maks. pojemność karty pamięci: 1 TB

1 TB Typ ekranu: Dotykowy, Dynamic AMOLED 2X

Dotykowy, Dynamic AMOLED 2X Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

120 Hz Przekątna ekranu: 6,9 cala

6,9 cala Rozdzielczość ekranu: 3200 x 1440 pikseli

3200 x 1440 pikseli Zagęszczenie pikseli: 509 ppi

509 ppi Rozdzielczość aparatu - tył: 12.0 Mpix - ultraszerokokątny, 108.0 Mpix - szerokokątny, 12.0 Mpix - teleobiektyw

12.0 Mpix - ultraszerokokątny, 108.0 Mpix - szerokokątny, 12.0 Mpix - teleobiektyw Rozdzielczość aparatu - przód: 10.0 Mpix - do selfie

10.0 Mpix - do selfie Przysłona obiektywu: f/1.8 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny, f/3.0 - tylny teleobiektyw, f/2.2 - przedni obiektyw

f/1.8 - tylny obiektyw szerokokątny, f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny, f/3.0 - tylny teleobiektyw, f/2.2 - przedni obiektyw Zoom - kamera tylna: 5x zoom optyczny, 50x zoom hybrydowy

5x zoom optyczny, 50x zoom hybrydowy Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa

Wbudowana lampa błyskowa Slow Motion: HD 720p (do 960 kl./s)

HD 720p (do 960 kl./s) Rozdzielczość nagrywania wideo: 8K

8K Łączność: 5G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi

5G, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi System nawigacji satelitarnej: A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS

A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS Złącza: USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci)

USB Typu-C - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci) Czytnik linii papilarnych: W ekranie

W ekranie Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Halla, Magnetometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop

Akcelerometr, Barometr, Halla, Magnetometr, Światła, Zbliżenia, Żyroskop Ładowanie bezprzewodowe: Obsługuje (z opcją ładowania zwrotnego)

Obsługuje (z opcją ładowania zwrotnego) Obudowa: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium. Szkło Corning Gorilla Glass Victus

Obudowa wykonana ze szkła i aluminium. Szkło Corning Gorilla Glass Victus Dual SIM: Dual SIM (nano-SIM i eSIM)

Dual SIM (nano-SIM i eSIM) Zainstalowany system operacyjny: Android 10

Android 10 Dodatkowe informacje: Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Wbudowane głośniki stereo, Funkcja szybkiego ładowania, Skaner twarzy, USB OTG

Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Wbudowane głośniki stereo, Funkcja szybkiego ładowania, Skaner twarzy, USB OTG Typ baterii: Litowo-polimerowa

Litowo-polimerowa Pojemność baterii: 4500 mAh

4500 mAh Dołączone akcesoria: Ładowarka 25 W, Kabel USB typ C, Słuchawki ze złączem USB-C, Rysik, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu

Ładowarka 25 W, Kabel USB typ C, Słuchawki ze złączem USB-C, Rysik, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu Wysokość: 164,8 mm

164,8 mm Szerokość: 77,2 mm

77,2 mm Grubość: 8,1 mm

8,1 mm Waga: 208 g

208 g Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra to flagowiec, więc gigabajty pamięci, wydajny procesor, rewelacyjny ekran i modem sieci 5G nie powinny zaskakiwać. Elementem charakterystycznym urządzenia jest pióro S-Pen, które chowa się w obudowie. O nim więcej dowiesz się w dalszej części recenzji.

Patrząc na dane techniczne, warto zwrócić uwagę na procesor. W Polsce otrzymaliśmy wersję z Exynosem 990, którego znamy z rodziny Galaxy S20. Żałuje, że Samsung nie przewidział mocniejszego układu. Galaxy Note zawsze był odrobine wydajniejszy od swoich braci z rodziny Galaxy S.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Cena

Samsungi Galaxy Note zawsze były najdroższymi modelami w portfolio tego koreańskiego producenta, więc wysoka cena nie powinna dziwić. Co ciekawe po raz pierwszy w historii topowy model z rodziny Galaxy S jest o 50 zł droższy od Galaxy Note 20 Ultra.

Smartfon dostępny jest w naszym kraju w jednej wersji z 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne - Mystic Bronze oraz testowaną Mystic Black.

Cena detaliczna wynosząca 5949 zł czyni z Galaxy Note 20 Ultra jednego z najdroższych smartfonów w naszym kraju. Więcej zapłacimy jedynie za konstrukcje z elastycznymi ekranami oraz brata bez pióra S-Pen - Galaxy S20 Ultra.

Konkurencyjny iPhone 11 Pro Max w wersji z 256 GB wbudowanej pamięci masowej jest o około 100 zł tańszy, a P40 Pro+ kupimy za nieco ponad 4000 zł.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Zestaw sprzedażowy niestety nie zachwyca

Samsung Galaxy Note 20 Ultra dostarczany jest w czarnym pudełku, które jest charakterystyczne dla ostatnich smartfonów z Korei. Na opakowaniu znajdziemy jedynie podobiznę pióra S-Pen i srebrny napis Note 20 Ultra 5G. Na pierwszy rzut oka nic nie zdradza, że obcujemy z urządzeniem za 6000 zł.

Niestety pierwsze wrażenia potwierdzają się od razu po otwarciu opakowania. W środku znajdziemy jedynie podstawowe elementy. Samsung zrezygnował już z dołączania przejściówek USB Typu C do USB Typu A oraz USB Typu C do Jack 3,5 mm. Nie znajdziemy również nawet najprostszego etui.

Razem z Samsungiem Galaxy Note 20 Ultra otrzymamy:

Zasilacz z gniazdem USB Typu C o mocy 25 W

Kabel USB Typu C do USB Typu C

Słuchawki przewodowe AKG z gniazdem USB Typu C

Skróconą instrukcję obsługi

Igłę do wyjmowania tacki na karty

Słuchawki AKG

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Wygląd i jakość wykonania

Biorąc do ręki Galaxy Note 20 Ultra, od razu wiadomo, że obcujemy z topowym, najwyższym modelem w portfolio producenta. Całość jest potęgowana przez ogromne rozmiary. Jeszcze kilka lat temu Galaxy Note 20 Ultra uznany byłby za 7 calowy tablet.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Smartfon wykonano z dwóch tafli szkła, które zostały połączone ze sobą aluminiową ramką pomalowaną na wysoki połysk. Całość sprawia, że urządzenie jest bardzo eleganckie, wygląda na drogie, ale jednocześnie nie rzuca się zbytnio w oczy. Zachowano charakterystyczny, kanciaty kształt obudowy. To główny element, po którym odróżnimy Galaxy Note 20 Ultra od Galaxy S20 Ultra.

Kanciaty Galaxy Note 20 Ultra i zaokrąglony Galaxy S20 Ultra

Niestety urządzenie posiada błyszczące plecki, które bardzo chętnie zbierają wszelkiego rodzaju odciski palców i zabrudzenia. Obudowa jest także dosyć śliska, więc ryzyko upadku jest spore. Dodatkowo Galaxy Note 20 Ultra posiada obudowę obiektywów, która znacząco wystaje poza obrys urządzenia i jest narażona na uszkodzenia.

Na froncie znajdziemy ekran o przekątnej 6,9 cala, który okalany jest przez niewielkie ramki. Na górze umieszczono kamerkę do selfie oraz niemalże niewidoczny głośnik do rozmów ukryty w ramce.

Na górze ramki znajdziemy slot na karty oraz dodatkowy mikrofon.

Dolną krawędź zagospodarowano na port USB Typu C, głośnik, mikrofon oraz gniazdo pióra S-Pen. Co ciekawe w tym roku znajduje się ono po innej stronie niż u poprzedników - bliżej lewej krawędzi urządzenia.

Dolna krawędź Galaxy Note 20 Ultra

Przyciski do regulacji głośności oraz włącznik zlokalizowano na prawej krawędzi.

Przyciski Galaxy Note 20 Ultra. Widoczny również wystający moduł aparatu.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Wyświetlacz

Samsung przyzwyczaił nas do rewelacyjnych wyświetlaczy. Nie inaczej jest w Samsungu Galaxy Note 20 Ultra. Urządzenie posiada najlepszy panel, jaki znajdziemy obecnie na rynku.

Galaxy Note 20 Ultra posiada ekran Dynamic AMOELD o przekątnej 6,9 cala. Panel posiada rozdzielczość 3088 x 1440 pikseli. Przekłada się to na zagęszczenie na poziomie 496 PPI. Podobnie, jak w Galaxy S20 Ultra możemy liczyć na 120 Hz częstotliwość odświeżania ekranu.

Parametry takie, jak jasność maksymalna, jasność minimalna, kontrast czy nasycenie barw są rewelacyjne. Galaxy Note 20 Ultra ustanawia nowe standardy, a na rynku nie znajdziemy smartfona z lepszym ekranem. Całość jest oczywiście zgodna z HDR10+, a oglądanie Netflixa na ekranie Galaxy Note 20 Ultra w połączeniu z głośnikami stereo to sama przyjemność.

Porównanie wielkości Galaxy Note 20 Ultra i Galaxy S20 Ultra

Zastosowanie 120 Hz matrycy pozwoliło na zwiększenie płynności działania pióra S-Pen. Czas reakcji skrócił się do zaledwie 9 milisekund, co jest zauważalne. Posiadacze poprzednich Galaxy Note od razu wyłapią tę różnicę. Mam wrażenie, że przy okazji zwiększono również nieco czułość pióra.

Warto podkreślić, że Galaxy Note 20 Ultra dostarczany jest z preinstalowaną folią ochronną na wyświetlaczu. Rozwiązanie to zabezpiecza szkło Corning Gorilla Glass Victus i nie wpływa na jakość działania pióra S-Pen oraz czytnika linii papilarnych.

Front z wyłączonym ekranem

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Pióro S-Pen

Przechodząc już do samego pióra S-Pen - doczekało się ono aktualizacji sprzętowej. Nowy rysik posiada zmodyfikowane podzespoły, które pozwalają współpracować z nowym ekranem. Sam rysik jest podobny do poprzednich generacji. Co ciekawe zabrakło na nim widocznego logo producenta. Koreańczycy popracowali nieco nad systemem mocowania pióra w smartfonie - wkładanie i wyjmowanie S-Pen z telefonu jest znacznie płynniejsze i nie powoduje rysowania się obudowy pióra.

S-Pen

S-Pen podobnie, jak w poprzednich generacjach ma mnóstwo funkcji i znacząco rozszerza możliwości smartfona. Podczas testów smartfonów Galaxy Note zawsze cenię sobie możliwość tworzenia szybkich notatek odręcznych na wyłączonym ekranie czy sposób edycji zrzutów ekranu.

Testując S-Pen w Galaxy Note 20 Ultra, odczułem znacznie mniejsze opóźnienia oraz wyższą dokładność śledzenia ruchów. Poniżej przykład rysunku z wykorzystaniem pióra S-Pen i aplikacji PENUP.

Rysunek stworzony z wykorzystaniem S-Pen i Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Oprogramowanie

Samsung Galaxy Note 20 Ultra pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 wraz z nakładką One UI w wersji 2.5. Najnowsze wydanie nakładki zadebiutowało właśnie z Galaxy Note 20. Wśród nowości znajdziemy udoskonalony tryb pro podczas nagrywania wideo, który znosi limit 5 minutowych klipów wideo oraz bezprzewodową obsługę trybu DeX.

One UI to jedna z najbardziej rozbudowanych nakładek na Androida. Oprogramowanie jest ładne, przemyślane i bardzo szybkie. W opcjach znajdziemy wiele dodatkowych funkcji, które rozszerzają możliwości smartfona. Co ważne nakładka nie przytłacza użytkownika mnogością powiadomień, a wszystkie opcje są bardzo dobrze rozlokowane w całym interfejsie.

Interfejs użytkownika

Podczas testów sprawdziłem również bezprzewodowy tryb DeX. W połączeniu z telewizorem firmy Samsung rozwiązanie to działa rewelacyjnie i pozwala oglądać nasze filmy, zdjęcia i aplikacje na dużym ekranie bez zbędnych kabli.

Tryb DeX bez użycia kabli

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Wydajność z subtelnym gratisem

Galaxy Note 20 Ultra to jeden z najdroższych klasycznych smartfonów na naszym rynku. Urządzenie wyposażono w topowe podzespoły do których mam niestety kilka zastrzeżeń. Europejskie modele posiadają procesor Exynos 990 zamiast wydajniejszego o kilka-kilkanaście procent Snapdragona 865+. Całość posiada do pomocy 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 256 GB szybkiej pamięci masowej.

Taki zestaw powoduje, że urządzenie działa bardzo szybko. Podczas testów nie udało mi się spowodować, aby Galaxy Note 20 Ultra zawiesił się lub zgubił klatki podczas wyświetlania animacji. Niestety proces Exynos 990 nie należy do najbardziej udanych. Konstrukcja ta wydziela znaczne ilości ciepła, a na dodatek zużywa sporo prądu.

Podczas testów niejednokrotnie zdarzyło się, że Galaxy Note 20 Ultra stawał się nieprzyjemnie ciepły nawet podczas wykonywania mniej skomplikowanych obliczeń. Do problemów z Galaxy S20 Ultra nieco brakuje, ale Note 20 Ultra również ma problemy z przegrzewaniem się.

Samsunga Galaxy Note 20 Ultra przetestowaliśmy w najpopularniejszych benchmarkach. Oto wyniki testów:

Geekbench 5: Single - 822; Multi - 2713

Single - 822; Multi - 2713 3DMark Sling Shot Extreme: OpenGL ES 3.1 - 6674; Vulkan - 6332

OpenGL ES 3.1 - 6674; Vulkan - 6332 3DMark Sling Shot: - 7969

- 7969 Androbench: odczyt sekwencyjny - 1704 MB/s; zapis sekwencyjny - 796 MB/s

Wyniki testów syntetycznych

Dla porównania poniżej wyniki, jaki zarejestrował Galaxy S20 Ultra po aktualizacji do One UI 2.5:

Geekbench 5: Single - 869; Multi - 2630

Single - 869; Multi - 2630 3DMark Sling Shot Extreme: OpenGL ES 3.1 - 6803; Vulkan - 6303

OpenGL ES 3.1 - 6803; Vulkan - 6303 3DMark Sling Shot: - 7262

- 7262 Androbench: odczyt sekwencyjny - 1604 MB/s; zapis sekwencyjny - 680 MB/s

Jak widać wyniki są porównywalne, z lekką przewagą dla Galaxy Note 20 Ultra.

Poniżej wyniki wszystkich smartfonów testowanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Biometria nadal rozczarowuje

Galaxy Note 20 Ultra jak na nowoczesnego smartfona przystało, posiada zabezpieczenia biometryczne w postaci czytnika linii papilarnych umieszczonego w wyświetlaczu. Niestety rozwiązanie to stosowane od czasu premiery Galaxy S10 na początku 2019 roku nadal nie działa tak dobrze, jak klasyczny czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach.

Porównując czytnik linii papilarnych Galaxy Note 20 Ultra z sensorem z Galaxy Note 9, zdecydowanie wygrywa ten drugi.

Podczas rodzinnego użytkowania co najmniej kilka razy dziennie smartfon prosił mnie o podniesienie i ponowne położenia palca na czytniku.

Do dyspozycji mamy także rozpoznawanie twarzy, które działa dosyć sprawnie, ale nie jest zbytnio bezpieczne. Całe rozwiązanie opiera się na skanowaniu twarzy w 2D z wykorzystaniem kamerki do selfie. Brakuje sensora skanującego tęczówkę oka, który obecny był w Galaxy Note 8 i Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Aparat zyskuje przy bliższym poznaniu

Wielu internautów zarzuca Samsungowi zastosowanie gorszego niż w Galaxy S20 Ultra aparatu. Na papierze faktycznie całość może nie wyglądać tak dobrze, ale w rzeczywistości koreańscy inżynierowie doskonale wiedzieli, co robią. Aparat Galaxy Note 20 Ultra w bezpośrednim porównaniu z Galaxy S20 Ultra praktycznie w każdym ujęciu wypada lepiej.

Brakuje oczywiście 100 krotnego przybliżenia Space Zoom, ale 50-krotny zoom hybrydowy w zupełności wystarcza, a na dodatek oferuje znacznie lepszą jakość.

Poniżej kilka przykładowych zdjęć wykonanych Galaxy Note 20 Ultra.

Smartfon oferuje możliwość wykonywania zdjęć w pełnej rozdzielczości 108 MP. Jedna odbitka zajmuje wtedy od 40 do 50 MB. Nie zabrakło również trybu nocnego, typu pro oraz szeregu funkcji dodatkowych, z których prawdopodobnie nie skorzystamy.

Galaxy Note 20 Ultra z pewnością sprawdzi się jako fotosmartfon. Urządzenie to posiada jeden z najlepszych aparatów na rynku. Moim zdaniem jest on lepszy od tego zastosowanego w Galaxy S20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Bateria zdecydowanie psuje zabawę

Niestety Samsung Galaxy Note 20 Ultra nie jest smartfonem idealnym, a na początku tekstu wspominałem, że nie wybrałbym go, gdybym szukał smartfona. Wszystko ze względu nie tylko na gigantyczny rozmiar, ale i bardzo słabiutką baterię. Na papierze wszystko wygląda zachęcająco. Galaxy Note 20 Ultra posiada akumulator o pojemności 4500 mAh.

Niestety w praktyce okazuje się, że ekran o przekątnej niespełna 7 cali w połączeniu z podwyższoną częstotliwością odświeżania oraz wydajnymi podzespołami ze skłonnością do znacznego nagrzewania się, rozładowują baterię w zaledwie kilka godzin. W realnym użytkowaniu udało mi się osiągnąć maksymalnie 5 godzin czasu pracy na ekranie. Zazwyczaj wynik ten oscylował w okolicach 4 godzin.

Korzystając z Galaxy Note 20 Ultra, ciągle szukałem gniazdka lub ładowarki indukcyjnej, aby smartfon nie rozładował się przed godziną 22.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - Ładowanie niby szybkie, ale nie do końca

Sytuacji nie ratuje sprawa, że Galaxy Note 20 Ultra podobnie, jak Galaxy S20 Ultra posiada nie najszybszą już ładowarkę o mocy 25 W. Pozwala ona doładować urządzenie do 50 procent w niecałą godzinę. Co ciekawe Galaxy S20 Ultra z pojemniejszą baterią wspiera szybsze ładowanie o mocy 45 W.

Zasilacz o mocy 25 W

Niestety akumulator Galaxy Note 20 Ultra całkowicie psuję zabawę z urządzeniem i nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału, jaki kryje się pod maską tego smartfona.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Samsung Galaxy Note 20 Ultra rozładował się po zaledwie 10 godzinach i 32 minutach. Galaxy S20 Ultra wytrzymał w takim samym teście zaledwie 15 minut dłużej, ale w codziennym użytkowaniu sprawdza się nieco lepiej.

Podsumowanie - Apetyt rośnie w miarę jedzenia

Samsung Galaxy Note 20 Ultra to zdecydowanie jeden z najlepszych smartfonów 2020 roku i znam wiele osób, które będą z niego bardzo zadowolone. Niestety ja się do nich nie zaliczam. Galaxy Note 20 Ultra jest dla mnie zwyczajnie za duży. Smartfon bardzo często nie mieści się do kieszeni, a używanie go w dodatkowym pokrowcu powoduje, że urządzenie nie pasuje do uniwersalnych uchwytów samochodowych. Dodatkowo cały obraz sytuacji psuje bateria, która nie pozwala w pełni cieszyć się smartfonem za 6000 zł.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra i Galaxy S20 Ultra

Podczas testów Galaxy Note 20 Ultra doceniłem świetny wyświetlacz, dopracowane pióro S-Pen, rewelacyjny aparat oraz bardzo rozbudowane oprogramowanie. Nie spodobał mi się wystający aparat, błyszczące plecki#, nie najszybszy już procesor oraz bateria, która nie spełniła moich oczekiwań.

Podsumowując Galaxy Note 20 Ultra to bardzo ciekawy smartfon, którego funkcji nie da się spotkać u konkurencji. Niestety nie jest to urządzenie idealne i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, wydając na telefon niespełna 6000 zł. Kupując Galaxy Note 20 Ultra, prawdopodobnie będziesz zadowolony przez wiele miesięcy, ale na rynku znajdziesz wiele znacznie tańszych smartfonów, które są równie ciekawe i dopracowane.