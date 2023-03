Recenzja Vivo X90 Pro. Ten telefon pobił już wszystkie smartfony, kto jeszcze może mu zagrozić?

Vivo X90 Pro to jeden z najlepszych smartfonów oferowanych obecnie na rynku. Przynosi on ze sobą coś fajnego nie tylko dla amatorów fotografii, ale też dla wszystkich entuzjastów technologii szukających bezkompromisowego ultraflagowca. Co więcej, buduje ona na mocnych stronach poprzedniego modelu i nadal kieruje się swoją własną, niebanalną ścieżką. To zdecydowanie telefon wart zakupu i polecenia - jeśli tylko ocena Was nie przeraża.

Vivo znamy z dwóch bardzo skrajnych twarzy. Z jednej strony firma oferuje interesujące budżetowe smartfony, z drugiej jednak tworzy też jedne z najmocniejszych, najciekawszych i najdroższych ultraflagowców z Androidem na rynku. To te drugie najbardziej przyciągają naszą uwagę i nie bez przyczyny - od kilku lat producent tworzy świetne smartfony. Już rok temu Vivo X80 Pro zrobił na mnie spore wrażenie, więc z testowaniem X90 wiązałem spore nadzieje. Jednak czy zostały one spełnione?

Wygląd i jakość wykonania

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Po Vivo X90 Pro widać, że producent ma spójną wizję tego, jak powinien wyglądać flagowy smartfon i X90 Pro nie odbiega daleko od swojego poprzednika - jednak z kilkoma ulepszeniami. Na pierwszy rzut oka widać największą zmianę - wyspę aparatów. W X80 Pro była to chyba największa bolączka - moduł był po prostu brzydki, niesymetryczny i z różnego rodzaju wycięciami na obiektywy, wyglądał, jakby zostały one umieszczone tam przez przypadek. Tym razem jest inaczej i moduł wygląda zdecydowanie bardziej zgrabnie i przemyślanie.

Jest tylko jeden problem - jego wielkość (a dokładniej wysokość). Wystaje on na około 0,5 cm od plecków telefonu, co sprawia, że łatwo zaczepia się o brzeg kieszeni czy też bardzo nierówno leży na płaskich powierzchniach.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jednak jeśli chodzi o resztę telefonu, trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Plecki zostały wykonane z eko-skóry, można też na nich zobaczyć cienki pasek z napisem Xtreme Imagination. Boki smartfona wykonano z kolei z aluminium. Na górnej ramce znajdziemy kolejny napis Professional Photography, u dołu z kolei znajduje się wejście na kartę SIM, głośnik oraz gniazdo USB-C. Pozostając przy ramce - po prawej strony znajdziemy przyciski od głośności oraz włącznik. Przód z kolei to duży ekran o przekątnej 6,78" z zaokrąglonymi brzegami i małym wycięciem na aparat przedni w środkowej części ekranu. Całości dopełnia też certyfikat wodoodporności IP68.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wszystko jest zbudowane z ogromną dbałością o szczegóły i sprawia świetne wrażenie - zarówno spasowanie jak i same materiały, które zostały użyte do budowy telefonu. Widać też, że Vivo dużą wagę przykłada do tego, żeby był to widocznie fotograficzny smartfon - nie tylko przez ogromny moduł aparatu, ale też wiele akcentów wspominających fotografię na jego obudowanie, jak wspomniane napisy czy kilkukrotnie powtarzające się akcenty firmy ZEISS, we współpracy z którą powstał ten smartfon.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wyświetlacz i głośniki

Jeśli chodzi o ekran Vivo X90 Pro, nastąpiła pewna zmiana w porównaniu do poprzedniego modelu - i jest to zmiana, która poszła w dość niespodziewaną stronę. Ekran smartfona ma co prawda dokładnie tę samą przekątna, co rok temu, jednak jego pozostałe parametry - zarówno maksymalna jasność, jak i sama rozdzielczość - są niższe niż wcześniej.

Vivo X80 Pro mógł się pochwalić ekranem 1440p i maksymalną jasnością na poziomie 1500 nitów. W tym roku Vivo postanowiło wyposażyć swojego flagowca w panel o rozdzielczości 1260 x 2800 pikseli i szczytowej jasności 1300 nitów. Trzeba jednak przyznać, że cały czas jest to imponujący wyświetlacz, który wspiera adaptacyjne odświeżanie ekranu do 120 Hz oraz HDR10+, a do tego dzięki bardzo małym ramkom i zaokrąglonym brzegom jest to nadal dość poręczny telefon - nawet pomimo przekątnej wyświetlacza wynoszącej 6,78".

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Muszę jednak przyznać, że decyzja o zmniejszeniu rozdzielczości wyświetlacza może na papierze wyglądać średnio, ale jest chyba dobrym pomysłem. Dzięki temu bateria X90 Pro może wystarczyć na dłużej, a zmiana rozdzielczości jest zupełnie niezauważalna - ekran nadal ma 453 ppi, więc jest zdecydowanie bardziej ostry niż w przypadku większości konkurencji z wyświetlaczami FullHD. Do tego panel świetnie radzi sobie z adaptacyjną zmianą odświeżania, dzięki czemu zarówno zwykłe przewijanie stron internetowych, jak i gra na nim jest płynna i nie czuć żadnych przeskoków częstotliwości odświeżania.

Nie sposób też nie wspomnieć o kolorach ekranu, które są fenomenalne. Vivo zaprogramowało kilka przykładowych opcji kolorystycznych, takich jak tryb Pro czy tryb nasycony, ale wisienką na torcie jest skalibrowany przez ZEISS tryb ZEISS Natural Colour. Dzięki niemu kolory są trochę bardziej spłaszczone i spokojne, czego osobiście jestem wielkim fanem. Z drugiej strony, dla sympatyków wysokiego nasycenia i kontrastu Vivo wbudowało też specjalny tryb wzmocnienia kolorów i kontrastów, który jeszcze bardziej podbija te aspekty wyświetlacza - jest to naprawdę smartfon mający coś dla każdego.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Muszę też wspomnieć o głośnikach telefonu, które były dla mnie niemałym zaskoczeniem. Nie dość, że separacja stereo jest w nich zaskakująco dobra i nie ma znacznej różnicy między dolnym, dedykowanym głośnikiem, a amplifikowanym głośnikiem do rozmów na górze telefonu, to jeszcze jest on głośny i relatywnie czysto brzmiący. Oczywiście nie powinniśmy spodziewać się dużych ilości basów, ale nadal jest to zaskakująco dobrze brzmiący sprzęt, na którym nie wstyd obejrzeć kilku filmików z Youtube.

Jeśli chodzi o wyświetlacz, ma on jeszcze jedną wbudowaną w siebie - a raczej pod siebie - funkcję, czyli czytnik linii papilarnych. Działa on fenomenalnie, jest jednocześnie szybki i precyzyjny - nie zdarzyło mi się chyba żebym musiał dwa razy odczytywać swój odcisk palca. Jedynym mankamentem jest jego umiejscowienie, gdyż Vivo postanowiło umieścić go bardzo blisko dolnej krawędzi. Gdyby został przesunięty o jakiś centymetr-półtora w górę, korzystanie z niego nie wymagałoby dziwnego przesuwania kciuka w dół.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wydajność i podzespoły

Vivo odeszło od sprawdzonego sposobu na stworzenie flagowego smartfona, czyli wyposażenie go w najnowszy flagowy procesor od firmy Qualcomm. W zamian za to sercem X90 Pro jest nowy procesor MediaTek Dimensity 9200. Stawia on na podobne rdzenie co Snapdragon 8 Gen 2, jednak w trochę innej konfiguracji - zamiast 1+3+2+2, stosuje standardowy układ 1+3+4. Dodatkowo SoC od MediaTek ma też do dyspozycji inne GPU.

Co prawda Dimensity odbiega trochę wydajnością od swojego rywala firmy Qualcomm, jednak absolutnie nie wpływa to na prędkość telefonu i płynność działania. Flagowy procesor w połączeniu z hojnym 12 GB RAMu sprawia, że każda akcja wykonywana jest błyskawicznie i nie ma mowy o dłuższym przetwarzaniu zdjęcia czy jakichś zacięciach w grach. Pierwsze raporty mówiły o mocnym nagrzewaniu się procesora, jednak Vivo zaradziło temu za pomocą łatki systemowej. W moich rękach X90 Pro nie grzał się nadmiernie - jego kultura pracy była zdecydowanie lepsza niż w przypadku Vivo X80 Pro.

Warto też zwrócić uwagę na wysoki wynik testu grafiki. Może się okazać, że Vivo X90 Pro będzie idealnym wyborem dla osób zainteresowanych mobilnymi grami. Wyniki są o wiele wyższe od konkurencyjnego Snapdragona, więc Dimensity 9200 może mieć sporą przewagę w intensywnych graficznie grach mobilnych.

Aparat

Przejdźmy jednak do głównego punktu programu - aparatu. Jeśli wydajność i jakość wykonania X90 Pro nie są wystarczająco przekonujące, to właśnie zdjęcia, które ten telefon robi powinny zainteresować i przyciągnąć oko każdego. Już zeszłoroczny X80 Pro był fotograficznym monstrum, ale jego młodszy brat jeszcze wyżej podniósł poprzeczkę.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Zacznijmy jednak od negatywu - skoro jakiś jednak udało nam się znaleźć. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu, Vivo X90 Pro stracił jeden obiekty - peryskopowy zoom. Cały czas do naszej dyspozycji jest aparat główny, 2x zoom optyczny oraz obiektyw szerokokątny, ale 5x powiększenie znane z poprzednika zniknęło. Szkoda, ale trzeba przyznać, że był to zapewne najmniej imponujący i najmniej potrzebny element aparatowej układanki poprzedniego modelu, więc jego strata nie boli aż tak bardzo.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Oczywiście pierwsze skrzypce gra główny obiektyw, który korzysta z matrycy Sony IMX989 o rozdzielczości 50 MP i przekątnej 1". Dzięki temu świetnie radzi sobie w słabych warunkach oświetleniowych, bardzo dobrze zbiera światło i ma bardzo szeroki zakres dynamiczny. Co więcej, Vivo opracowało drugą generację swojego czipu V2, który odpowiada za przetwarzanie obrazu, dzięki czemu jest on jeszcze bardziej szczegółowy.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Co więcej, dzięki współpracy z firmą ZEISS, Vivo może pochwalić się także świetnymi kolorami zdjęć. Co prawda w standardowym trybie są one mocno jaskrawe, cechują się wysokim wyostrzeniem i mocną saturacją kolorów. Jednak po włączeniu trybu kolorów ZEISS wszystko się zmienia. Kolory są naturalne, obraz nie jest zbyt kontrastowy czy za mocno wyostrzony, zdjęcia wyglądają pięknie i naturalnie - trudno oderwać wzrok od możliwości fotograficznych tego telefonu i jego głównego aparatu.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Co więcej nie musimy się też martwić o refleksy światła i inne błędy powodowane przez obiektyw czy powłokę obiektywu, gdyż te elementy także opracowane zostały przy współpracy z ZEISS i świetnie radzą sobie nawet z trudnymi warunkami, jak robienie zdjęć pod słońce.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Sama wielkość głównej matrycy sprawia, że tryb portretowy w określonych warunkach staje się niepotrzebny - jest ona na tyle duża, że jest w stanie zapewnić naturalny efekt rozmycia tła bez konieczności korzystania z rozwiązań wbudowanych w oprogramowanie. Na szczęście jest taka możliwość, gdyż tryb portretowy wyłącza kolory ZEISS, przez co nie ma dużego sensu robienia tak zdjęć, chyba że lubimy, aby wyglądały one jak z mocno przekoloryzowanej bajki dla dzieci.

W tym miejscu warto też wspomnieć o błędzie, który zdarza się nieraz przy przetwarzaniu zdjęć przez X90 Pro, czyli zbyt mocnym wyostrzaniu. Zazwyczaj aparat radzi sobie z tym świetnie, jednak co jakiś czas trafiają się zdjęcia, w których oprogramowanie podkręca wyostrzenie do maksimum, co wygląda strasznie i bardzo nienaturalnie. Jest to na pewno coś, co może zostać poprawione za pomocą aktualizacji, więc możemy liczyć na ulepszenie na tym polu.

Tryb Portretowy - brak możliwości włączenia kolorów ZEISS Zdjęcie bez trybu portretowego z kolorami ZEISS

Oczywiście dla osób lubujących się w różnego rodzaju software'owych trikach jest też wiele trybów fotograficzny - vintage, różnego rodzaju efekty światła czy to od ZEISS, czy to od Vivo oraz inne wymyślne tryby. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, chociaż do codziennego robienia zdjęć powinien nam wystarczyć zwykły tryb aparatu z włączonymi kolorami ZEISS.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Drugim w kolejności aparatem jest 2x zoom o ogniskowej 50 mm (odpowiednik 35mm). Tutaj też rozdzielczość wynosi 50 MP, jednak nie jest to ten sam sensor, co w głównym aparacie. Jest za to wyposażony w OIS i radzi sobie nieźle zarówno przy sytuacjach portretowych - dobrze zachowuje proporcje obiektów - jak i przy dłuższych zbliżeniach. Kolory i ostrość stoją również na bardzo wysokim poziomie, jednak przez zdecydowanie mniejszą przekątną matrycy widać, że aparat ten odstaje od głównej kamery jeśli chodzi o możliwości fotografii nocnej. Mimo tego to naprawdę kompetentny aparat z dużymi możliwościami.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Na końcu stawki zdecydowanie ustawiony jest aparat szerokokątny. Co prawda cały czas kolory i ostrość są na niezłym poziomie i widać, że Vivo i ZEISS popracowały nad jednolitością wszystkich trzech obiektywów, jednak zdecydowanie odbiega on jakością od pozostałych dwóch propozycji. Zdjęcia nadal są na bardzo dobrym poziomie w porównaniu do propozycji ultraszerokokątnych innych producentów, jednak główny aparat X90 Pro stawia poprzeczkę zdecydowanie zbyt wysoko dla tego obiektywu.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Aparat przedni także radzi sobie dobrze. To 32 MP sensor z dobrą ostrością i detalem, chociaż dość rozczarowującą przesłoną f/2.5, co przekłada się na gorsze wyniki w słabym świetle. Jednakże w dobrych warunkach kolory nadal są bardzo naturalne a zdjęcia ostre i z dużą ilością detali.

Bateria i ładowanie

Vivo również w departamencie baterii i ładowania nie ma się czego wstydzić. Telefon został wyposażony w sporą baterię o pojemności 4870 mAh. Odbiega ona może minimalnie od dość standardowego rozmiaru 5000 mAh, który często znajdziemy w telefonach różnych budżetów, jednak nie przeszkadza to w zupełnie komfortowym korzystaniu ze smartfona przez cały dzień, bez strachu przed zbyt szybkim rozładowaniem baterii. Oczywiście zasługa tutaj zarówno procesora, który jest zdecydowanie bardziej energooszczędny niż Snapdragon 8 Gen 1 w poprzedniku, jak i redukcji niektórych parametrów, na przykład wspominanej wcześniej rozdzielczości ekranu. Dzięki temu Vivo zaprezentowało energooszczędny telefon, który nawet z minimalnie mniejszą baterią radzi sobie świetnie w codziennym użytkowaniu.

Jednak bateria to nie wszystko - firma postawiła także na nowe, szybkie standardy ładowania. Co prawda do naszej dyspozycji nie mamy szalonych wartości na poziomie 250 lub więcej watów, jednak nadal ładowanie przewodowe o mocy 120 W z dołączonej kostki oraz bezprzewodowe o mocy 50 W są imponującymi wynikami.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Co prawda, aby uzyskać bezprzewodowe ładowanie 50 W będziemy musieli dokupić dedykowaną ładowarkę bezprzewodową od vivo, ale przynajmniej kostka 120 W wraz z kablem jest dołączona do zestawu. Dzięki niej możemy naładować telefon od zera do 70% w około 14 minut - a taki poziom naładowania bez problemu wystarczy nam na cały dzień użytkowania.

Jest jednak mały problem dotyczący ładowania, czyli ładowanie zwrotne w Vivo X90 Pro. Co prawda telefon obsługuje tę technologię, ale z jakiegoś powodu - przynajmniej w moim testowym egzemplarzu - pole, na którym należy umieścić słuchawki lub inny telefon jest niesamowicie małe. Nawet przesunięcie o pół centymetra od konkretnego miejsca na pleckach telefonu sprawia, że ładowanie zostaje przerwane. Nie jest to duży mankament, ale potrzeba precyzyjnego umieszczenia słuchawek na polu do ładowania jest dość irytująca - szkoda, że miejsce obsługujące ładowanie zwrotne nie jest choć trochę większe.

Oprogramowanie

Po wielu superlatywach dochodzimy w końcu do punktu, za który Vivo można trochę pochwalić, ale też trochę skrytykować - oprogramowanie. Telefon korzysta z Androida 13 z nakładką Funtouch OS 13, która prezentuje bardzo specyficzne podejście do mobilnego systemu operacyjnego. Na wstępie zaznaczę, że jest o wiele lepiej, niż w zeszłym roku i poprawę widać w każdym elemencie korzystania z telefonu. Jednak koniec końców nadal jest to mocno zaśmiecony system, który drastycznie potrzebuje odchudzenia przez producenta.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Na początku pozytywne zmiany. W Vivo X80 Pro system był absolutnie nie do przejścia - pojawiające się znikąd błędy i spowolnienia, niektóre elementy interfejsu były w innym języku, niż ustawiony język telefonu, ogólnie od nowości telefon sprawiał wrażenie mocno zamulonego. To wszystko w Vivo X90 Pro już nie występuje - menu są spójne, przycinki się nie zdarzają, nie miały też miejsca żadne błędy aplikacji systemowych - także zdecydowanie coś zmieniło się na lepsze.

Jednakże nadal FunTouchOS jest bardzo zaśmiecony i trafia w nasze ręce z zainstalowaną toną bloatware'u, którego w większości nie da się odinstalować. Ponadto do naszej dyspozycji są miliony opcji i dodatków, które zdecydowanie mogą się przydać różnym typom użytkowników, ale są nieintuicyjnie rozrzucone po całych ustawieniach. Zmienić kolory ekranu można w dwóch różnych miejscach - dlaczego? Podobne przypadki są w całym menu i sprawiają wrażenie, jakby różne opcje zostały bez przemyślenia wrzucone do tej nakładki i zupełnie niezoptymalizowane.

Z drugiej strony, jeśli z roku na rok nakładka aż tak się poprawiła, może czeka ją zdecydowanie lepsza przyszłość. Jeśli tak jest, Vivo X90 Pro może tej świetlanej przyszłości jeszcze doświadczyć, gdyż producent deklaruje 3 lata aktualizacji Androida oraz tyle samo aktualizacji zabezpieczeń. Nie jest to najlepszy wynik w porównaniu do firm takich jak Samsung czy Google, ale przynajmniej jest to więcej niż standardowe 2 lata. Oznacza to, że X90 Pro zakończy swój żywot z Androidem 16, producent ma więc jeszcze trochę czasu, żeby popracować nad swoją nakładką na Androida.

Cena

W końcu przechodzimy do ceny - tutaj czeka, w pewnym sensie, zaskoczenie. Otóż w erze mocnych podwyżek cen elektroniki, Vivo X90 Pro zaskoczyło... tą samą ceną, co poprzedni model. Oczywiście nadal jest to bardzo wysoka poprzeczka, gdyż za model 12/256 GB zapłacimy 5999 zł, ale przynajmniej nie jest to kolejny przypadek wzrostu ceny o kilka czy nawet kilkanaście procent w porównaniu do zeszłorocznego modelu - fajna niespodzianka.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Oczywiście warto pamiętać, że Vivo w niektórych aspektach zaoszczędziło pieniądze na X90 Pro - nie ma już peryskopowego zoomu, zmniejszyła się nieznacznie rozdzielczość wyświetlacza. Z drugiej jednak strony firma utrzymała telefon w wybranej półce cenowej i w zamian dorzuciła sporo ulepszeń zarówno w designie, podzespołach, jak i oprogramowaniu, więc takie zmiany spokojnie mogły umotywować podwyżkę podobną do zmian w katalogu Samsunga czy Xiaomi.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jednakże Xiaomi czy Samsung to już swego rodzaju pewniaki, firmy, które każdy zna. Vivo nie jest tak rozpoznawalnym producentem, więc sprzedanie telefonu za 6000 zł może być zdecydowanie trudniejsze. Jednakże osoby, które się na niego zdecydują i pogodzą się z typową chińską nakładką, na pewno nie będą zawiedzione jego możliwościami.

Dane techniczne