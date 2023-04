Recenzja Xiaomi 13 - najlepszy telefon, który mnie kompletnie zanudził

Xiaomi 13 jest telefonem całkowicie poprawnym. Najnowszy flagowy procesor sprawia, że jest szybki i płynny, ma ładny ekran, dobrą baterię, wysokiej jakości aparaty oraz nieskazitelną jakość wykonania. Jednakże ta całość łączy się po prostu w absolutnie "poprawną" konstrukcję, która nie ma w sobie nic specjalnego i jest przez to trochę nudna. Mimo tego, dla osób poszukujących po prostu kompetentnego flagowca, będzie to świetny wybór.

Najnowsze flagowce z serii Xiaomi 13 stoją przed całkiem wysoką poprzeczką. Poprzednia generacja, Xiaomi 12, oferowała interesujący design i dobre podzespoły wraz ze świetnymi aparatami w dość rozsądnych cenach. Następnie na rynek - co prawda oficjalnie tylko w Chinach - wyszedł Xiaomi 12S Ultra, który zmiótł konkurencję swoimi możliwościami fotograficznymi. Ze względu na to, kiedy na MWC 2023 Xiaomi wprowadziło najnowsze flagowe propozycje na rynek, oczekiwaliśmy po nich wiele. W tej recenzji sprawdzam, czy producentowi udało się sprostać wysokim wymaganiom użytkowników.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Dzisiaj do moich rąk trafił Xiaomi 13, który jest środkową propozycją z linii Xiaomi 13. Poniżej stoi Xiaomi 13 Lite, z kolei wyżej znajdziemy Xiaomi 13 Pro. Jest to więc mniejszy telefon od Pro, jednak w przeciwieństwie do Lite zachowuje flagowe podzespoły - szczególnie procesor. Sprawdźmy jednak, czy jest to najlepszy wybór dla osób poszukujących flagowca dla siebie.

Zobacz również:

Wygląd i jakość wykonania

Xiaomi 13 jest świetnie wykonanym telefonem, któremu zdecydowanie uroku dodaje posiadany przeze mnie kolor Floral Green. W sklepach dostępne są jeszcze dwa zwyczajne kolory - czarny i biały.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Nowy flagowiec Xiaomi może się pochwalić tyłem ze szkła hartowanego 2,5D. Jest on bardzo ładny, jednak przyciąga odciski palców jak oszlały - nawet po chwili trzymania telefonu w dłoniach jest on cały w śladach dłoni. Na pleckach znajdziemy też sporą wyspę aparatów, w której umieszczono trzy obiektywy, dwutonowy flash oraz napis LEICA. Brzegi wyspy są bardzo ładnie wykończone - zamiast ostrych brzegów dostajemy miłe w dotyku, zaokrąglone krawędzie.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Boki telefonu zostały wykonane z polerowanego aluminium i są płaskie, przez co Xiaomi 13 bardzo przypomina najnowsze flagowce firmy Apple. Na prawym boku znajdziemy przycisk do zmiany głośności oraz, pod nim, włącznik. Na górze z kolei znajduje się laser IR, na dole znajdziemy gniazdo USB-C, głośnik oraz wejście na karty SIM. Z przodu z kolei znajdziemy płaski wyświetlacz, w którego środkowej części umieszczono małe wycięcie na przedni aparat, mamy także czytnik odcisków palca pod ekranem. Niestety jest on umieszczony trochę za nisko - gdyby był około centymetr wyżej, nie wymuszałby przesunięcia ręki przy odblokowywaniu telefonu.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Sam telefon jest dość mały jak na współczesne standardy. Jego wymiary to 152.8 x 71.5 x 8.0 mm oraz 189 g. Dzięki temu może to być dobry wybór dla osób poszukujących dość kompaktowego smartfona, a przez zaokrąglony tył oraz brzegi kamery telefon wygodnie trzyma się w dłoni i nie zaczepia się np. o brzegi kieszeni podczas wsuwania do niej. Warto też wspomnieć o sporej zmianie w porównaniu do poprzednika - certyfikacie wodoodporności IP68. Dzięki temu w końcu nie musimy martwić się o flagowce Xiaomi, biorąc je np. na wypad nad jezioro czy na basen.

Ekran i głośniki

Ekrany to jeden z elementów, w których Xiaomi stoi na niezwykle wysokim poziomie - nie inaczej jest w przypadku Xiaomi 13. Do naszej dyspozycji producent oddaje wyświetlacz o przekątnej 6,36" i rozdzielczości 1080 x 2400 px. Został on pokryty szkłem hartowanym Gorilla Glass 5 i wspiera Dolby Vision i HDR10+.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Kolory przy domyślnych ustawieniach, jak to ma w zwyczaju Xiaomi, są bardzo jaskrawe i mocno nasycone, więc osobiście polecam zmianę trybu kolorów na Naturalny - od razu wszystko wygląda, jak sama nazwa wskazuje, bardziej naturalnie. Jednak poza tym, panel jest bardzo jasny, czytelny i wyrazisty. Osiąga maksymalną jasność na poziomie 1900 nitów, więc nie musimy się martwić o czytelność nawet w najbardziej słoneczne dni.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wyświetlacz wspiera także wysoką częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Oryginalnie włączony jest tryb adaptacyjny, który przełącza między 60 Hz a 120 Hz w zależności od wymagań aplikacji. W ustawieniach możemy wymusić jedną z tych dwóch częstotliwości odświeżania tak, aby działała cały czas, możemy też ustalić, w których aplikacjach włączany będzie tryb 120 Hz. Jest też 240 Hz próbkowanie dotyku, dzięki czemu sterowanie telefonem - szczególnie w grach - powinno być jeszcze bardziej responsywne.

Głośniki telefonu wspierają standard Dolby Atmos. Oczywiście mamy też do czynienia z systemem stereo - główny głośnik umieszczony jest z dolnej ramce, z kolei górny to amplifikowany głośnik do rozmów. Separacja stereo jest bardzo dobra i głośniki nie odstają od siebie, jeśli chodzi o poziom głośności. Sam dźwięk też jest niezły. Jak to w telefonie, nie ma co spodziewać się najpełniejszych basów, jednak midy i treble brzmią bardzo dobrze. Zdecydowanie nie wstyd oglądać na nim filmów z serwisów streamingowych czy Youtube'a.

Wydajność i podzespoły

Trudno chyba było spodziewać się innego werdyktu, ale Xiaomi 13 świetnie radzi sobie zarówno z codziennymi zadaniami, jak i benchmarkami. Sercem telefonu jest najnowszy flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 połączony z 8/12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Daje to spore możliwości zarówno obliczeniowe, jak i te związane z multitaskingiem.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Codzienne zadania, takie jak kilka otwartych kart przeglądarki, kilka aplikacji w tle i włączenie lekkich gier nie są żadnym problemem. Również bardziej wymagające tytuły - w moim przypadku Call of Duty Mobile - działają świetnie i bez żadnych zwolnień. Co więcej, telefon nie nagrzewa się przy nich do zastraszających temperatur, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, więc Xiaomi i Qualcomm poskromiły w końcu swoje procesory pod względem temperatur.

Nie ma też zaskoczenia, jeśli chodzi o dobre wyniki w testach syntetycznych - Snapdragon 8 Gen 2 zdobywa wysokie noty w każdym z przeprowadzonych benchmarków, także jak widać, nie straszne mu będą żadne, nawet najbardziej wymagające, zadania.

Aparat

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Wiele osób pokładało duże nadzieje w aparatach Xiaomi 13. Jeszcze przed premierą słyszeliśmy wiele plotek o matrycy o przekątnej 1", która miała trafić do tego modelu. Niestety okazało się, że Xiaomi zdecydowało się umieścić ten sensor jedynie w wersji Pro, a podstawowa trzynastka dostała mniejszą matrycę Sony IMX800, również o rozdzielczości 50 MP. Dodatkowo do dyspozycji użytkowników jest 12 MP aparat szerokokątny oraz 10 MP zoom x3.2.

Aparat główny Aparat zoom Aparat szerokokątny

Dużą zmianą jest także współpraca z firmą LEICA, która pomogła nie tylko w wykonaniu obiektywów w telefonie, ale także współpracowała z Xiaomi w kwestii opracowania algorytmów odpowiadających za koloryzowanie zdjęć oraz ich przetwarzanie. Tę współpracę na pierwszy rzut oka widać nie tylko na pleckach telefonu, gdzie widnieje logo LEICA, ale też przy pierwszym uruchomieniu aparatu. Aplikacja prosi nas o wybranie profilu kolorystycznego zdjęć. Do wyboru jest LEICA Vibrant i LEICA Authentic. Pierwszy podkręca nasycenie kolorów i kontrast, drugi stara się utrzymać naturalne barwy - osobiście wybrałem drugi i byłem bardzo zadowolony z efektów.

Leica Authentic Leica Vibrant

Jednak nie tylko kolor jest mocną stroną aparatu w Xiaomi 13. Zdjęcia robione telefonem są szczegółowe i ostre, jednak nie przesadzają też z wyostrzeniem czy zbytnim wygładzaniem krawędzi. Można z łatwością rozpoznawać tekstury powierzchni, którym robimy zdjęcia, algorytm nie wyostrza lub wygładza ich nadmiernie. Ogólnie jakość przetwarzania obrazu w Xiaomi 13 jest na bardzo wysokim poziomie.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Główny aparat w Xiaomi 13 to 50 MP matryca Sony IMX800 o przekątnej 1/1,49" i przesłonie f/1.8, wyposażona w OIS. Aparat świetnie radzi sobie zarówno w dobrych warunkach oświetleniowych, jak i przy gorszym świetle. Co więcej, aplikacja aparatu ma też natywną opcję powiększenia 2x, które jest po prostu wycięciem z tej właśnie kamery. Nadal zdjęcia robione w ten sposób są szczegółowe i nie widać na nich ziarna czy zbyt dużego pikselowania.

Aparat zoom Aparat główny Aparat szerokokątny

Sporym (i miłym) zaskoczeniem był dla mnie też aparat zoom. Oferuje on optyczne powiększenie 3,2x (odpowiednik 75mm) z przesłoną f/2,2 i matrycą o przekątnej 1/3,75". Nie są to imponujące statystyki, ale sam aparat robi niezłe zdjęcia, a dzięki dobrze dobranej ogniskowej będzie też idealny do robienia zdjęć portretowych, gdyż świetnie zachowuje proporcje obiektów.

Zoom

Niestety tego samego nie mogę powiedzieć o ostatnim aparacie szerokokątnym. Jest on wyposażony w matrycę 1/3,06" i przesłonie f/2,0 i oferuje 120-stopniowy kąt widzenia. Niestety odstaje on zdecydowanie od dwóch pozostałych obiektywów swoimi możliwościami odwzorowania koloru, a także zakresem dynamicznym - nie tylko kolory stają się trochę spłaszczone, to jeszcze zdecydowanie gorzej radzi on sobie w elementach jaśniejszych oraz ciemniejszych, traci w nich detal i pojawia się sporo szumów.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

W aplikacji aparatu znajdziemy też wiele innych trybów - jest zarówno możliwość robienia zdjęć w trybie Pro oraz wykonywania RAWów, jak i kilka specjalnych trybów fotograficznych - czy to tryb portretowy, czy też nocny lub SuperKsiężyc. Podobne tryby znajdziemy też dla amatorów filmów, którzy poza standardowym nagrywaniem znajdą tu też możliwości kręcenia w zwolnionym tempie, filmy poklatkowe czy też tryb Wideoblog.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Xiaomi 13 może nagrywać filmy w rozdzielczości od 8K 24 fps. Oferuje też opcje 4K 60 fps oraz 1080p 60 fps. Kamera ma optyczną stabilizację obrazu, jednak możemy do niej dodać tryb stabilizacji wideo Pro, który daje sobie radę nawet z mocnymi wstrząsami, jednak kosztem wyglądania trochę nienaturalnie.

Bateria i ładowanie

Xiaomi 13 został wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh, czyli taką samą, jak w przypadku Xiaomi 12, jednak zdecydowanie większą niż mniejsza flagowa propozycja od Samsunga - Galaxy S23 ma ogniwo o pojemności 3900 mAh.

Trzeba jednak przyznać, że Xiaomi nie spędziło chyba aż tak dużo czasu na dopracowywaniu efektywności wykorzystywania baterii przez Xiaomi 13, gdyż jego czas działania na jednym ładowaniu nie jest najlepszy. Co prawda telefon z codziennym użytkowaniu spokojnie starczał na cały dzień pracy - niczego innego bym nie oczekiwał - jednak pod koniec dnia baterii nie zostawało wiele. Gdybym częściej grał w wymagające gry lub oglądał więcej filmików na Youtube, mógłbym już zacząć martwić się o konieczność ładowania telefonu w ciągu dnia.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Na szczęście, jeśli chodzi o ładowanie, Xiaomi po raz kolejny nie zawodzi. Co prawda w Xiaomi 13 nie znajdziemy ultraszybkich rozwiązań znanych np. z Redmi Note 12 Turbo, jednak nadal do naszej dyspozycji jest ładowanie z mocą do 67 W i, co ciekawe, ładowarka jest dołączona do telefonu, nie musimy kupować jej oddzielnie. Dzięki temu telefon możemy naładować o 0% do 100% w około 40 minut. Jest też możliwość ładowania bezprzewodowego 50 W oraz ładowania zwrotnego 10 W.

System i aktualizacje

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

No i dochodzimy do momentu, kiedy duża część przyjemności z korzystania z Xiaomi 13 trochę podupada - systemu operacyjnego i nakładki MIUI 14. Jest ona bazowana na Androidzie 13, jednakże Xiaomi wprowadziło do niego wiele zmian i własnych rozwiązań, przez co zarówno wygląd systemu, jak i sama nawigacja jest zdecydowanie inna niż w przypadku telefonów z bardziej stockowym Androidem.

Na pierwszy rzut oka widać ogromną liczbę preinstalowanych aplikacji w telefonie - są tu niechciane gry (np. Genshin Impact), aplikacje typu Snapchat czy TikTok i tym podobne. Mamy też powtarzające się aplikacje systemowe - dwa różne kalkulatory, trzy przeglądarki internetowe, dwie galerie. Ogólnie telefon sprawia wrażenie mocno zaśmieconego - a jest to przecież tylko wrażenie po zobaczeniu głównego pulpitu. Potem jest jeszcze gorzej.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Nawigacja po systemie jest typowa dla telefonów Xiaomi, więc osoby przyzwyczajone nie powinny mieć problemu z odnalezieniem się. Jednakże ja się zastanawiam, z jakiego powodu intuicyjne skróty - takie jak przesunięcie od krawędzi ekranu w dół, aby zobaczyć panel szybkich ustawień - zostały tu skomplikowane i dodano podobny skrót, który działa przy przesunięciu od prawej górnej krawędzi i pokazuje powiadomienia.

Jest też kwestia dodatkowych ustawień i trybów, których jest wiele. Co prawda otwiera to wiele możliwości personalizacji urządzenia, jednak często ustawienia są mocno porozrzucane po systemie, co sprawia wrażenie braku uporządkowania i dopracowania UI oraz UX. Warto, aby Xiaomi popracowało nad ogólną przejrzystością systemu, gdyż nawet najciekawsze elementy, gdy są zakopane pod toną możliwości, po prostu przestają być użyteczne.

Trzeba jednak przyznać, że Xiaomi zdecydowanie poprawiło się, jeśli chodzi o długość wsparcia swoich - przynajmniej flagowych - telefonów. Xiaomi 13 dostanie 3 lata aktualizacji systemowych oraz 4 lata aktualizacji zabezpieczeń, co może nie jest najlepszym wynikiem, ale raczej stawia firmę w górnej części stawki.

Cena

Xiaomi 13 kupimy aktualnie w trzech wariantach kolorystycznych i dwóch wariantach wyposażenia. Na stronie Xiaomi znajdziemy wersję Floral Green, Czarną oraz Białą w konfiguracjach 8/256 GB oraz 12/256 GB. Ich ceny to:

Xiaomi 13 8/256 GB - 4799 zł - tutaj LINK

- tutaj LINK Xiaomi 13 12/256 GB - 5099 zł - tutaj LINK

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jest to spora różnica w porównaniu z poprzednią generacją, co stawia Xiaomi w trudnej pozycji. Ceny nowych flagowców producenta już dawno przestały być okazyjne, jednak teraz niebezpiecznie zbliżają się one do gigantów segmentu premium, a nawet po piętach drepczą propozycjom od Apple.

Podsumowanie

Jak widać, Xiaomi 13 jest ogólnie poprawnym, kompetentnym smartfonem, który w każdym aspekcie radzi sobie dobrze lub bardzo dobrze - nie ma na co narzekać. Oczywiście system cały czas ściąga telefon od chińskiego giganta w dół, jednak wiele osób jest już do niego przyzwyczajonych i nie będzie im przeszkadzało nieintuicyjne sterowanie czy nagromadzenie ustawień systemowych i aplikacji.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Jednakże głównym brakiem Xiaomi 13 jest brak jakiejkolwiek ciekawej, niecodziennej cechy. Kiedy myślę o tym, jak mógłbym opisać flagowca Xiaomi, nic konkretnego, co szybko odróżniłoby go od reszty zwykłych smartfonów na rynku, nie przychodzi mi do głowy. Vivo X90 Pro ma niesamowite możliwości fotograficzne i interesujący design, który mocno do nich nawiązuje. Realme GT3 ma świetny, niecodzienny design i fajne rozwiązanie z diodami LED. Pixel 7 Pro to król oprogramowania i szybkości z czystym Androidem.

Większość telefonów ma "to coś", co wyróżnia je na tle innych. Jednak w przypadku Xiaomi 13, nie mogę znaleźć tego elementu. Design jest zdecydowanie zbyt blisko "inspirowany" iPhonem, tak samo zresztą jak nakładka systemowa. Inne rozwiązania - tak, są, działają dobrze, ale ktoś inny zrobił je już wcześniej i zrobił to lepiej albo z większym "przytupem". Xiaomi 13 z kolei jest jak same suche ziemniaki na talerzu. To prawda, nadal są smaczne, lubię je bardzo, ale przydałoby się trochę podsmażonej cebulki, koperku albo czegoś jeszcze, żeby było to naprawdę przyjemne jedzenie.

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Szkoda, ze właśnie w przypadku Xiaomi 13 producent postanowił pójść po linii najmniejszego oporu. Nawet po innych premierach telefonów od Xiaomi widać, że firma nie boi się eksperymentować - Redmi Note 12 to fajny, ciekawy średniak, Redmi A1 z kolei to ryzykowny pomysł na budżetowy model. Skąd więc taka powściągliwość, jeśli chodzi o segment, który powinien być właśnie najciekawszy? Szczególnie przy jeszcze wyższej cenie tegorocznego modelu, na rynku jest chyba wiele modeli, które oferują zdecydowanie ciekawsze możliwości.