Recenzja Xiaomi Smart Band 7 - czy bycie na szczycie naprawdę się nie nudzi?

Xiaomi, jak co roku, wprowadziło na rynek niesamowicie kompatybilną opaskę, której ciężko nie polecić. Mamy tu znane funkcje, a do tego kilka przydatnych nowości. Jest to zapewne najlepszy smartband, jaki można kupić na rynku - idealnie łączy funkcjonalność, jakość wykonania i rozsądną cenę. Jednak całość, też jak co roku, nie może rozwinąć swojego potencjału przez kolejną skomplikowaną i niezbyt dopracowaną aplikację mobilną.

Xiaomi Band stał się przykładowym modelem smartbanda. Xiaomi dzięki swojemu świetnemu połączeniu funkcjonalności i niskiej ceny, stworzyło opaskę fitness, której konkurencja już od kilku lat nie jest w stanie zagrozić. W dzisiejszym teście sprawdzam najnowszą propozycję - Xiaomi Smart Banda 7. Czy jest on wystarczająco dobry, aby producent zachował swoją niezachwianą pozycję na szczycie?

Xiaomi Smart Band 7 - specyfikacja techniczna

Tegoroczne zmiany w opasce Xiaomi są raczej kosmetyczne. Do naszej dyspozycji dostajemy trochę większy i jaśniejszy ekran. Firma powiększyła jego jasność do 500 nitów a wielkość do 1,62". Mamy też do dyspozycji bardziej pojemną baterię - tym razem ogniwo ma 180 mAh. Jednak poza tym, jest to stary, dobry Mi Band - ten sam kształt i wszystko, co się z nim wiąże.

Typ wyświetlacza AMOLED Przekątna wyświetlacza 1,62'' Rozdzielczość wyświetlacza 490 x 192 px, 326 ppi Częstotliwość odświeżania 60 Hz System operacyjny System producenta Nawigacja satelitarna GPS Nie Łączność Bluetooth 5.2 LE Czujniki Akcelerometr, pulsykometr, żyroskop 6-zakresowy Rodzaje aktywności 120 trybów treningowych, między innymi: Chodzenie, bieganie, siłownia, joga, trening freestyle, piłka nożna, kolarstwo, kolarstwo, skakanka, pływanie, bieżnia Funkcje informacyjne Alarm, prognoza pogody, budzik, stoper, timer Funkcje telefoniczne Powiadomienia o połączeniach, SMS, e-mail, znajdź mój telefon Funkcje śledzenia aktywności Krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitorowanie snu, monitorowanie tętna, pomiar dystansu, powiadomienia o braku aktywności Funkcje multimedialne Zdalne sterowanie migawką aparatu, możliwość kontrolowania muzyki Budowa i wykonanie Koperta z plastiku, szkło hartowane 2,5D z przodu Odporność Wodoodporność do 5 ATM Bateria 180 mAh Czas pracy na baterii Do 14 dni normalnego użytkowania, 9 dni intensywnego użytkowania Długość paska 160 - 224 mm Typ paska Pasek sportowy z antybakteryjnego TPU Kolor koperty Czarny Kolor paska Biały, czarny, niebieski, kremowy, zielony, pomarańczowy. Dodatkowe paski dostępne w sklepie producenta Kompatybilność z systemami Smartfony z systemem Android 6,0 lub nowszym oraz smartfony z systemem iOS 10,0 lub nowszym Dodatkowe informacje Integracja z aplikacją mobilną, ładowanie kablem magnetycznym Dołączone akcesoria Kabel ładujący, instrukcja obsługi Szerokość 20,7 mm Wysokość 46,5 mm Grubość 12,2 mm Waga 13,5 g Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Xiaomi Smart Band 7 - cena

Xiaomi Band 7 już dziś kupimy w oficjalnym sklepie firmy, jak i u autoryzowanych sprzedawców. Jego cena została ustalona na 249 zł, jednak nawet w kilka dni po premierze możemy go już znaleźć na odrobinę mniej. Po informacje o najlepszych cenach opaski zapraszam do przeczytania tego tekstu - podsumowujemy tam najlepsze oferty.

Xiaomi Smart Band 7 - zawartość zestawu

Xiaomi Band 7 przyszedł do mnie w estetycznym, czarnym pudełku z opaską na przodzie. Na nim znajdziemy jeszcze specyfikację z tyłu oraz kilka szczegółów, którymi producent chce się pochwalić, na bokach.

Wewnątrz jest skromnie. Z drugiej strony dostajemy wszystko, co może nam być potrzebne, aby od razu używać opaskę - jest sama "tabletka", jest pasek, mamy też kabel do ładowania (bez kostki). Oczywiście w opakowaniu znajduje się też instrukcja.

Xiaomi Smart Band 7 - wygląd zewnętrzny i jakość wykonania

Wygląd i jakość wykonania Xiaomi Banda 7 stoi na bardzo wysokim poziomie. Sama tabletka została w całości stworzona z plastiku poza pokrywającym ekran szkłem hartowanym 2,5 D. Wygląda jednak na solidną, jest świetnie spasowana i trzymając ją w dłoni, nie sposób nie odnieść wrażenia, że może znieść naprawdę wiele.

Zarówno przednie szkło, jak i tył z sensorem jest gładki i nie sposób im nic zarzucić. Opaskę aż miło dotknąć i nosić na nadgarstku, nie sprawia wrażenia ekstremalnie budżetowego urządzenia.

Podobnie jest z paskiem. Jest on wykonany z antybakteryjnego silikonu, który jest miękki w dotyku i bardzo wygodnie leży na nadgarstku. Ma też dwie specjalne wypustki, dzięki którym możemy być pewni, że tabletka nie wysunie się z paska podczas energicznego ruchu. Zapięcie również świetnie spełnia swoją funkcję, nie odpina się, ale też nie jest zbyt sztywne. Naprawdę ciężko powiedzieć coś złego o jakości wykonania tego smartbanda - stoi ono na wysoki poziomie.

Xiaomi Smart Band 7 - oprogramowanie

Oprogramowanie Xiaomi Banda 7 to dobrze znana formuła. Od czasu poprzednika poruszamy się tu tylko przesunięciami - nie ma dobrze znanego przycisku pod ekranem. W tej generacji mamy 10 kart menu głównego do naszej dyspozycji, które możemy zmienić z poziomu smartfona. Dostępne jest też wiele dodatkowych ustawień, a praktycznie wszystkie zmienimy korzystając z ekranu opaski - nie musimy już za każdym razem wyciągać telefonu.

Szybkość działania opaski na początku testów nie napawała optymizmem. Przez pierwsze kilka dni musiałem się zmagać z wieloma lagami i zwolnieniami interfejsu - nieraz ciężko było wybrać trening czy zmienić menu. Na szczęście po kilku dniach dostałem aktualizację oprogramowania, która wszystko zmieniła - od tego czasu opaska działa świetnie, płynnie i bez zarzutu. Pierwsze wersje systemu mogą zmagać się ze zwolnieniami, nie będę więc tego liczył jako minus, gdyż zostało to bardzo szybko naprawione.

Oczywiście nie dostajemy tutaj też możliwości zainstalowania innych aplikacji - możemy korzystać tylko z tych, które przygotował i wgrał na zegarek producent. Według mnie jednak nie jest to żaden problem i nie spodziewałbym się takiej funkcji w smartbandzie, raczej w (o wiele droższych) smartwatchach.

Xiaomi Smart Band 7 - aplikacja towarzysząca

Po szeregu pochwał, musimy w końcu dojść do pięty achillesowej tego smartbanda - aplikacji towarzyszącej Mi Fitness. Pisałem już o niej w mojej recenzji Xiaomi Watcha S1. Jest to niedopracowana aplikacja, która mocno zaburza całe obcowanie z opaską. Jednak zacznijmy od początku.

Sam proces parowania smartbanda jest bardzo prosty i bezbolesny. Band 7 pokazuje nam kod QR, skanujemy go i ściągamy aplikację, a następnie postępujemy według prostych kroków w celu zalogowania się i sparowania urządzenia.

Następnie dostajemy krótki wstęp na temat funkcji samego sprzętu - wybieramy nasze cele aktywności, zapoznajemy się z polecanymi ustawieniami i możliwościami urządzenia - fajnie.

Ustawienia i menu też są bardzo intuicyjne i prowadzą nas od tych najbardziej potrzebnych opcji do bardziej zaawansowanych. W teorii wszystko wygląda naprawdę dobrze, jest estetyczne i przejrzyste. Niestety, praktycznie wychodzi to zdecydowanie gorzej.

Aplikacja ma ogromne problemy z synchronizacją z opaską. Doświadczyłem tego niestety bardzo boleśnie. Tuż przed rozpoczęciem pisania tej recenzji okazało się, że z aplikacji zniknął tydzień mojej aktywności - treningi, tętno, spalone kalorie. Był to największy wybryk, ale nie jedyny - często opaska traciła połączenie z telefonem i aplikacja nie mogła jej znaleźć. Podobnie sprawa wyglądała z powiadomieniami ze smartfona - często albo nie docierały do mnie wcale, albo wręcz przeciwnie - dostawałem tę samą informację kilka lub nawet kilkanaście razy.

Ogólnie, nadal nie jestem fanem aplikacji Mi Fitness i uważam, że spora część R&D powinna zostać włożona w dopracowanie właśnie jej - to przecież niezwykle istotny element doświadczenia korzystania z tego urządzenia.

Xiaomi Smart Band 7 - użytkowanie

Jak jednak sprawuje się opaska w codziennym użytkowaniu? Temat jest dość szeroki, dlatego podzieliłem go na trzy części - funkcje zdrowotne, sportowe oraz te pozostałe. Streszczę jednak ten fragment dla osób niecierpliwych - pomiary z opaski są dokładne a codzienne jej użytkowanie to sama przyjemność. Kiedy działa aplikacja, korzystanie z Xiaomi Banda 7 jest bezproblemowe i dostarcza frajdy zarówno z wykonywanych sportów, jak i dzięki nowym możliwościom śledzenia stanu swojego zdrowia.

Warto jednak wspomnieć, że opaska nie jest dostępna ani z NFC, ani z modułem GPS. Muszę jednak przyznać, że według mnie nie jest to żaden problem - na każdym treningu czy podczas spacerów mam ze sobą telefon, a NFC w xiaomi Bandzie 6 obsługuje tylko Xiaomi Pay, a nie Google Pay. Jednak jeśli zależy nam na tych funkcjach - warto o tym pamiętać.

Funkcje zdrowotne

Z opasek fitness na co dzień korzystamy nie tylko do uprawiania sportu, ale też w celu monitorowania swojego zdrowia. Xiaomi w swoim Smart Bandzie 7 zapewnia naprawdę wiele możliwości, dzięki którym możemy dokładnie przyglądać się swoim funkcjom życiowym.

Na pierwszym planie oczywiście mamy pulsoksymetr, który pozwala nam na mierzenie zarówno swojego tętna, jak i nasycenia krwi tlenem. Obie miary możemy przeprowadzać albo ręcznie, albo automatycznie - to spora różnica względem poprzednika. Z moich testów wynika, że czujniki działają bardzo dobrze - ich pomiary są w granicy błędu statystycznego w porównaniu do maszyn dostępnych w aptekach.

Jednak opaska nie monitoruje tylko tych danych, wyciąga z nich też odpowiednie wnioski dotyczące np. poziomu naszego stresu oraz jakość snu. Dodatkowo wszystkie te pomiary możemy dostosować do siebie, włączając np. powiadomienia o zbyt wysokim stresie (które zaproponują nam też odprężające ćwiczenia oddechowe), czy też alarm o niskim lub wysokim tętnie i nasyceniu krwi.

Ciężko mi określi celność poziomu stresu - o zbyt wysokim poziomie opaska poinformowała mnie raz i faktycznie było to w bardzo stresującej sytuacji. Jednak monitorowanie snu mogę ocenić całkiem pozytywnie - smartband całkiem dokładnie ocenia długość spania, jednak ocena jego jakości wydaje się (w moim subiektywnym odczuciu) w ogóle niezwiązana z moim wyspaniem.

Pomiar tętna Pomiar saturacji krwi Pomiar jakości i długości snu

Podstawowe informacje dotyczące tych statystyk znajdujemy prosto na naszym nadgarstku, a jeśli potrzebne nam jakieś bardziej dogłębne dane, możemy znaleźć ich bardzo wiele w aplikacji.

Warto też wspomnieć o funkcji śledzenia cyklu miesięcznego. Dzięki niej osoby menstruujące mogą wpisać podstawowe informacje o swoim cyklu (długość krwawienia, długość cyklu) i otrzymać poręczne informacje o nadchodzącym okresie oraz dniach płodnych, owulacji oraz menstruacji. W aplikacji jest jeszcze więcej możliwości - możemy oceniać poziom bólu, krwawienia oraz nastroju w przejrzystym dzienniczku i dostosować powiadomienia zarówno na telefonie, jak i na opasce.

Funkcje sportowe

Jak sama nazwa wskazuje, opaski sportowe mają za zadanie również monitorować naszą aktywność fizyczną. W przypadku Xiaomi możliwości śledzenia naszych treningów jest multum - smartband oferuje aż 120 różnych opcji. Na szczęście w menu są one podzielone w przydatne podgrupy, do tego opaska aktywnie dobiera najczęściej używane przez nas funkcje treningowe i przesuwa je na górę listy.

Jeśli chodzi o ich dokładność - jest naprawdę nieźle. Zarówno w przypadku chodzenia, jak i jazdy na rowerze, wyniki są trochę przesadzone, jednak nie odbiegają znacznie od długości trasy pokazywanej przez Google Maps - jest to różnica około 5-8%, co równie dobrze spowodowane może być lekkimi zboczeniami z trasy.

Pomiar kroków Pomiar chodzenia z mapą Pomiar jazdy na rowerze

Co więcej, Xiaomi Band 7 wykorzystuje swoje nowe możliwości związane z pulsoksymetrem do jeszcze lepszego monitorowania naszych treningów dzięki statystykom VO2 Max oraz ogólnego obciążenia treningiem. To pierwsze mówi nam, jak bardzo intensywny jest nasz trening i jak dużo tlenu zużywa nasze ciało. Z kolei drugie jest ogólnym pomiarem trudności naszych ćwiczeń, który podpowiada też, kiedy powinniśmy zrobić sobie dzień przerwy na regenerację.

Oczywiście dla osób chcących po prostu mierzyć swoje codzienne kroki, Xiaomi Band 7 ma też tę możliwość, która połączona jest ze wskaźnikiem PAI oraz ogólną miarą codziennej aktywności. Statystyki działają świetnie, pokazują nasze spalone kalorie, dzienne kroki oraz czas bycia aktywnym w ciągu dnia. Takie informacje bardzo motywują do codziennego ruszania się - szczególnie po włączeniu przypomnienia o aktywności podczas długiego siedzenia w miejscu.

Pozostałe funkcje

Xiaomi Band 7 może pochwalić się jeszcze wieloma dodatkowymi funkcjami. Oczywiście smartband może nam służyć również jako zegarek - i to z naprawdę ogromną liczbą róznych tarcz. Ich zmiana też jest niesamowicie prosta - te wgrane na opaskę zmienimy, przyciskając dłużej na ekranie głównym, możemy też pobrać i ustawić nowe tarcze z poziomu aplikacji. Do każdej tarczy dopasowana jest także jej wersja AoD, pojawiająca się na ekranie zawsze aktywnym.

Wybór tarcz opaski Wybór tarcz opaski Wybór tarcz opaski

Co ciekawe, niektóre tarcze mogą nawet być personalizowane! Możliwa jest zmiana konkretnych wskaźników wyświetlanych przez opaskę, co jest naprawdę świetnym elementem personalizacji, którego brakuje nawet w o wiele droższych smartwatchach. Dzięki temu w każdym miejscu mogłem ustawić sobie kroki oraz pogodę - to, co najbardziej lubię mieć na wyciągnięcie ręki. To naprawdę świetna funkcja.

Możliwość dostosowania elementów tarczy zegarka

Oczywiście do naszej dyspozycji jest jeszcze kilka preinstalowanych aplikacji. Dwie najczęściej przeze mnie używane to pogoda oraz latarka. Informacje o nadchodzącym deszczu z poziomu nadgarstka stały się dla mnie nieodłączną częścią dnia, a latarka (czyli po prostu rozświetlony, biały ekran) pomogła w kilku sytuacjach - szczególnie przy niespodziewanej awarii silnika w samochodzie.

Mamy też oczywiście możliwość sterowania muzyką - zbawienie dla osób, których bezprzewodowe słuchawki nie mają niektórych potrzebnych funkcji. Możemy też dodawać powiadomienia na opasce, ustawiać budziki i alarmy, korzystać ze stopera i minutnika - wszystkie podstawy mają się dobrze.

Xiaomi Smart Band 7 - bateria

Jedną z dużych zmian w nowej generacji Xiaomi Banda było znaczące zwiększenie baterii - z 125 mAh do 180 mAh. Miało się ono przełożyć na 15 dni pracy w trybie energooszczędnym i około 9 dni bez ładowania przy większej intensywności. Oczywiście tak wyglądają laboratoryjne testy - jak ma się do rzeczywistości?

W czasie dwutygodniowych testów korzystałem z opaski bardzo intensywnie. Ekran był włączony z maksymalną jasnością, wszystkie pomiary włączone w trybie automatycznym i z jak największą częstotliwością. Każde z tych ustawień ostrzega, że wiąże się z wysokim zużyciem energii i skróceniem czasu działania na baterii.

Jednak muszę przyznać, że nawet w tak ekstremalnych warunkach (których nie polecam, można ustawić opaskę na trochę bardziej konserwatywne ustawienia i być bardzo zadowolonym z dokładnych pomiarów) Xiaomi zaskoczyło. W czasie tych dwóch tygodni ładowałem opaskę cztery razy. Oznacza to około 2 ładowania w tygodniu przy absolutnie morderczym użytkowaniu - to naprawdę znakomity wynik! Jestem więc przekonany, że przy włączonym oszczędzaniu energii spokojnie wystarczy ona na 10-12 dni.

Xiaomi Smart Band 7 - podsumowanie

Najnowszy smartband od Xiaomi to niezwykle kompetentne urządzenie. Trzeba przyznać, że szczególnie zwracając uwagę na jego cenę, ciężko się tutaj przyczepić to jakiegokolwiek aspektu opaski. Czy to sama prędkość działania, czy dokładność pomiarów (zarówno sportowych, jak i zdrowotnych) jest na wysokim poziomie. Poza tym, w porównaniu do konkurencji w podobnej cenie, opaska Xiaomi wydaje się o wiele bardziej dopracowana - jakość wykonania jest lepsza, menu bardziej przejrzyste. Zdecydowanie widać tutaj wiele lat doświadczenia producenta w tworzeniu opasek fitness.

Nie sposób jednak nie wspomnieć o aplikacji towarzyszącej, która jest jedynym dużym mankamentem tego urządzenia. Jednak i na to jest sposób - możemy po prostu ściągną starszą aplikację, Zepp Life, która nadal działa świetnie i również obsługuje najnowszą opaskę Xiaomi.

Jeśli więc macie zamiar wejść w świat opasek fitness, Xiaomi Smart Band 7 jest świetnym miejscem, aby zacząć - to dopracowany i kompetentny towarzysz treningów. Jeśli jednak chcecie przerzucić się na siódemkę z Xiaomi Banda 6 - mam trochę wątpliwości, czy byłoby to sensowne, gdyż zmiany z wersji na wersje nie są duże. Przygotowałem nawet artykuł, w którym porównuje te dwie opaski, można go przeczytać tutaj. W każdej innej sytuacji Xiaomi Band 7 będzie świetnym wyborem.