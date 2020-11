Recenzja czytnika PocketBook Color

Czytnik PocketBook Color różni się od innych tym, że posiada funkcję wyświetlania w kolorze. Jak sprawdza się to w praktyce?

Zdecydowana większość czytników wyposażona jest wyłącznie w czarno-biały ekran. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele, jeden jednak nasuwa się prawie od razu. Większość książek po prostu jest czarno-biała. Co jednak z czytelnikami magazynów, komiksów, albumów, atlasów, czy bajek? Rozwiązaniem dla nich może być czytnik z kolorowym ekranem, a taki właśnie jest PocketBook Color. Czy konstrukcje tego typu staną się standardem?

Specyfikacja

Ekran 6 cali w technologii E Ink Kaleido

Podświetlenie

Dwurdzeniowy procesor 1 Ghz

Pamięć RAM: 1 GB

16 GB pamięci wewnętrznej, w tym 14 GB dla użytkownika

Slot na kartę micro-SD do pojemności 32 GB

Interfejsy: Wi-Fi, Bluetooth – jest też możliwość podłączenia słuchawek przez adapter do portu USB

– jest też możliwość podłączenia słuchawek przez adapter do portu USB Obsługa audiobooków i TTS (lektor czytający książki)

i TTS (lektor czytający książki) Wymiary : 161,3 × 108 × 8 mm

Masa: 160 g

To, co najbardziej przykuwa uwagę, to technologia E Ink Kaleido. Mowa o panelach papieru elektronicznego, zdolnych do wyświetlania 4096 kolorów i 16 odcieni szarości. W przypadku czytnika Pocket Book Color ekran składa się z dwóch nałożonych na siebie warstw. Pierwszej o rozdzielczości 300 ppi (1072 x1448) w odcieniach szarości oraz drugiej o rozdzielczości 100 ppi w kolorze. Tak skonstruowany wyświetlacz zachowuje oczywiście klasyczne cechy papieru elektronicznego, z wysoką oszczędnością energii na czele oraz znacznie wydłużoną żywotnością baterii. Ponadto, PocketBook Color został wyposażony w oświetlenie, które pozwala na czytanie również nocą. Przy czym niewielki rozmiar sprawia, że czytnik bez trudu zmieści się w bagażu podręcznym.

Cena

Biorąc pod uwagę tylko specyfikację PocketBook Color nie da się nie zwrócić uwagi na bliźniacze podobieństwo do PocketBook Touch HD3. Jedynym znaczącym elementem różniącym oba urządzenia jest funkcja wyświetlania w kolorze i to ona właśnie wpływa na wysokość cen. PocketBook Color jest o około 250 zł droższy, co w przypadku czytników jest sporą różnicą. Czy warto dopłacać tylko za możliwość wyświetlania w kolorze? Przekonamy się po analizie użytkowania.

Pierwsze wrażenia

Po otwarciu opakowania znajdziemy czytnik PocketBook Color. Po jego wyjęciu zobaczymy ulotki, czyli instrukcję obsługi i gwarancję. W środku pudełka poza urządzeniem znajduje się również kabel microUSB oraz adapter słuchawkowy na USB.

Obudowa czytnika w całości składa się z plastiku dzięki czemu jest on dosyć poręczny i lekki. Z boku urządzenie ma delikatnie opływowy kształt pozwalający na pewniejszy chwyt. Dodatkowo na dolnej krawędzi PocketBook Color znajdują się gniazda Micro-USB i microSD oraz przycisk uruchamiania.

Ekran wykonany jest z elektronicznego papieru, co oznacza, że pod przeźroczystym tworzywem sztucznym znajdują się miliony małych pikseli. Na dolnej części obudowy wyświetlacza znajdują się cztery przyciski manualne, które od lewej są zaprogramowane jako: menu, strona w lewo, strona w prawo, opcje. Ponadto okablowanie jest otoczone dobrej jakości izolacją wystarczająco ochraniając przewody przed uszkodzeniem.

Czytnik po włączeniu

Pierwsze ładowanie akumulatora powinno trwać od 8-12 godzin. Robi się to za pomocą kabla USB podpiętego do PC lub do gniazda sieciowego. Żeby poprawnie skonfigurować urządzenie należy zacząć od podłączenia do Internetu w sekcji Ustawienia > Wi-Fi. Tam należy wybrać jedną sieć, z którą chcemy się połączyć. Stały dostęp do Internetu pozwoli nam na pobieranie książek bezpośrednio na urządzenie oraz ze stron internetowych.

Kolejnym ważnym elementem początkowym jest konfiguracja Bluetooth. Pozwoli to na podłączenie urządzeń bezprzewodowych takich jak zestawy słuchawkowe, głośniki lub system Car Audio do odtwarzania plików audio. Aby połączyć sprzęt słuchawkowy do czytnika PocketBook Color należy przejść do sekcji Ustawienia > Bluetooth. W opcjach aktywujemy funkcję Bluetooth za pomocą suwaka, który przesuwamy na ON, a system automatycznie wyszuka i wyświetli listę urządzeń dostępnych do parowania. Następnie należy wybrać interesujący nas sprzęt.

Wgrywanie książek może odbywać się na kilka sposobów. Najbardziej podstawowym jest skorzystanie z podłączenia PocketBook Color za pomocą kabla microUSB do komputera. Czytnik powinien wyświetlić się jako osobny dysk zewnętrzny, do którego należy wgrać pliki. Po skopiowaniu danych ważne jest, żeby bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera w celu uniknięcia błędów zapisu. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę dysku, a następnie wybrać opcję „wysuń”.

Kolejnym sposobem jest pobieranie produktów za pomocą przeglądarki. Działa ona co prawda dosyć opornie, ale wystarczająco, żeby znaleźć, kupić i pobrać interesującą nas książkę.

Inną opcją jest zakupienie książek i podcastów bezpośrednio za pomocą czytnika korzystając z wbudowanych aplikacji Legimi lub Empik Go. W obu przypadkach wystarczy zarejestrować nowe konto (jeżeli jeszcze nie posiadamy), zalogować się na nie, by uzyskać dostęp do naszej biblioteki. Jeżeli wyskakuje powiadomienie, że biblioteka jest pusta, wystarczy przejść na stronę internetową Empik Go lub Legimi i udać się na zakupy. Następnie wystarczy wrócić do biblioteki aplikacji w czytniku - książki oraz podcasty powinny się pojawić. Ważne jest tutaj stałe połączenie internetowe.

Pliki można również synchronizować za pomocą aplikacji Dropbox PocketBook oraz Send-to-PocketBook.

Dropbox jest usługą polegającą na udostępnieniu wirtualnej przestrzeni dyskowej, która wykorzystywana jest do przechowywaniu plików oraz danych. Po założeniu konta na witrynie internetowej możemy zsynchronizować czytnik w sekcji Ustawienia > Konto i synchronizacja > Dropbox PocketBook. Po zalogowaniu się, urządzenie utworzy folder Dropbox PocketBook, w którym należy umieścić nasze książki. Następnie należy kliknąć przycisk synchronizacji na panelu podręcznym, a pozycje pojawią się w bibliotece.

Usługa Send-to-PocketBook staje się dostępna po rejestracji w sekcji Aplikacje > Send-to-PocketBook. W oknie kreatora należy wpisać swój adres e-mail oraz hasło. Na podane dane zostanie wysłany link aktywacyjny, w który po kliknięciu stworzy nam adres e-mail swojego urządzenia. Warto go zapamiętać, bo właśnie na niego będziemy mogli wysyłać wykupione przez nas książki. Usługa powinna synchronizować się automatycznie, lub można to robić ręcznie za pomocą przycisku znajdującego się w panelu podręcznym.

Poza usługami przesyłu plików, czytnik oferuje kilka innych ciekawych funkcji. Najważniejszą wydaje się opcja słuchania audiobooków. Uprzednio należy podłączyć słuchawki za pomocą przejściówki lub bezprzewodowo (za pomocą Bluetooth). Ponadto czytnik PocketBook Color udostępnia możliwość czytania książek na głos. By ją uruchomić wystarczy przytrzymać palcem stronę książki na ekranie, a następnie wybrać ikonę „na głos”. Wgrane są dwa głosy polskie: Ewa i Jan, a jeżeli mamy takie życzenie, możemy pobrać kilka innych ze strony internetowej PocketBook.

Dodatkowo w aplikacjach odnajdziemy również gry takie jak: kolorowanka, pasjans, scribble, sudoku i szachy. Co prawda czytnik byłby ostatnim urządzeniem o jakim bym pomyślała, gdybym chciała pograć w gry, jednak czasami z braku laku i to dobre. Aplikacje działają raczej opornie, tak jak przeglądarka, jednak warto podkreślić - jest to tylko dodatek, a nie podstawowe funkcje do których urządzenie zostało stworzone.

Po dłuższym użytkowaniu

Oświetlenie ekranu w przypadku PocketBook Color jest kluczowe. Bez włączonej opcji podświetlenia obraz zdaje się być nieczytelny i trzeba się namęczyć, żeby wyłapać jakiekolwiek szczegóły. Paleta barw także wtedy traci na intensywności, więc trzeba to jasno powiedzieć - żeby cieszyć się pełnymi możliwościami czytnika należy mieć włączone oświetlenie ekranu. Intensywność można dostosować w panelu podręcznym za pomocą suwaka lub po prostu wybierając opcję automatycznego dostrajania jasności. Kolor oświetlenia jest na ogół niebieskawy, jednak zdarza się, że w świetle dziennym wydaje się żółty.

Ekran startowy przedstawia cztery ostatnio czytane książki. Szczególne wrażenie robią kolorowe okładki książek, które są automatycznie zaimportowane do czytnika. Trzeba przyznać, że przyjemniej patrzy się na okładki pełne barw niż zwykłe czarno-białe. Wyświetlacz największy problem ma z odzwierciedleniem koloru żółtego i czerwonego. Zdecydowanie zawęża to paletę barw skupiając się głównie na zimnych odcieniach. Z reguły nie stanowi to problemu, bo poza delikatnymi różnicami w odcieniach kolorów nie ma się do czego przyczepić. Obrazki wyświetlane są w wysokiej jakości, a wystarczająca rozdzielczość ekranu pozwala na uniknięcie efektu pikselozy.

Warto wspomnieć również o problemie ghostingu, czyli o przebijaniu kolejnych stron. Zdarza się, że utrudnia to w znaczący sposób czytanie. W przypadku korzystania z czytnika czarno-białego nigdy nie zauważyłam takiego błędu, jednak nie wiem czy wynika on z kolejnej, kolorowej warstwy wyświetlacza, czy może problem tkwi w technologii E Ink Kaleido.

Przykład ghostingu

Funkcją, która mnie zupełnie zaskoczyła, jest możliwość powiększania stron i obrazków. Tak jak na telefonie, za pomocą gestu rozsuwania palca wskazującego oraz kciuka sprawiamy, że strona zmienia swój rozmiar. Jest to szczególnie przydatna opcja przy oglądaniu map lub bardzo szczegółowych ilustracji. Co prawda działa to dosyć opornie, bo strona musi mieć czas na załadowanie się, jednak należy pamiętać, że to czytnik, a nie tablet. Na tym jednak sterowanie za pomocą gestów się nie kończy, bo przy przytrzymaniu ilustracji pojawią się ustawienia wyświetlania. Za ich pomocą można wyregulować nasycenie, kontrast, jasność oraz wartość gamma.

Podsumowanie

Czytnik PocketBook Color to dobra inwestycja dla kogoś, kto ma potrzebę oglądania kolorowych ilustracji oraz okładek książek. Przyznam, że umila to korzystanie z urządzenia, ale nie jest to funkcja bez której nie idzie cieszyć się lekturą. Jeżeli zaczytujemy się głównie w opracowania nieilustrowane - to funkcja kolorowego wyświetlania nie będzie znacząca i ważna. Jednak dla czytelnika kolorowych komiksów, magazynów lub bajek dla dzieci to czytnik PocketBook Color sprawdzi się nieźle. Zdecydowanie nie polecam go do przeglądania map - do tego lepszy jest telefon lub tablet.

W moim odczuciu warto dopłacić za wyświetlanie w kolorze, chociażby dla przyjemniejszego dla oka designu - lepsze wrażenie robi panel główny, gdy widać kolorowe okładki, aniżeli czarno-białe.