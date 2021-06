Recenzja drukarki HP OfficeJet Pro 9010e z usługą Instant Ink

HP Office Pro 9010e to urządzenie wielofunkcyjne posiadające elementy niezbędne do komfortowego użytkowania domowego biura. Drukarka wyróżnia się nie tylko wysokimi parametrami, ale także przydatną usługą Instant Ink, której zalety doceni każdy jej użytkownik.

We współczesnych realiach praca zdalna stała się codziennością wielu z nas. Z tego względu niezwykle ważnymi cechami urządzeń drukujących okazuje się wielofunkcyjność wespół z wygodą użytkowania. W związku z tego typu potrzebami producenci starają się wyjść konsumentom naprzeciw proponując szereg udogodnień i nowych funkcji, które mają zachęcić do wyboru właśnie ich urządzeń. Jedną z takich przełomowych usług jest Instant Ink zaproponowany przez firmę HP, który obsługuje drukarka HP OfficeJet Pro 9010e.

Samo urządzenie ma wiele do zaoferowania, a usługa Instant Ink to tylko jeden z ciekawych elementów, który jest kuszący dla pracowników na home office. Korzystając z HP OfficeJet Pro 9010e uświadczymy takich udogodnień jak: automatyczny podajnik, obsługa pamięci w chmurze, sterowanie drukowaniem z poziomu smartfona oraz wysoka energooszczędność, która jest kluczowa dla pracownika zdalnego. Już na pierwszy rzut oka wydaje się, drukarka firmy HP jest idealną odpowiedzią na potrzeby biura domowego, sprawdźmy jednak, czy jest tak w istocie.

Specyfikacja

Technologia druku Atramentowa Druk w kolorze Tak Szybkość druku [str/min] 22 w czerni , 18 w kolorze Automatyczny druk dwustronny Tak Rozdzielczość druku w czerni [dpi] 1200 x 1200 Rozdzielczość druku w kolorze [dpi] 4800 x 1200 Szybkość druku w czerni [str/min] 22 Szybkość druku w kolorze [str/min] 18 Rozdzielczość optyczna skanu [dpi] 4800 x 1200 Maksymalny format skanowania 215.9 x 297 mm Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600 x 600 Zmniejszanie / powiększanie 25 - 400 Prędkość kopiowania - czerń [str/min] 22 Prędkość kopiowania - kolor [str/min] 18 Wbudowany faks Tak Maksymalna prędkość transmisji danych [kBps] 33.6 Pamięć faksu [str] 100 Maksymalny format druku 216 x 356 mm Podajnik papieru 250 arkuszy Taca odbiorcza 60 arkuszy Pamięć 512 MB RAM Wyświetlacz Tak Wi-Fi Tak Bluetooth Nie NFC Nie Obsługiwane formaty A4, A5, A6, B5 JIS, C5, C6, DL, Karty katalogowe Poziom hałasu [dB] 70 Pobór mocy drukowanie [W] 30 Pobór mocy w uśpieniu [W] 5.8 Złącze Ethernet (LAN) Tak Złącze USB Tak Złącze LPT Nie Wymiary [mm] 278x439x342 Waga [kg] 8.95 Obsługiwane systemy Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 Gwarancja 12 miesięcy

To, co jest najważniejsze dla drukarek przeznaczonych do użytku biurowego to wielofunkcyjność i na tym polu HP OfficeJet Pro 9010e jest bezkonkurencyjny, gdyż łączy w sobie cechy drukarki, kopiarki, ksero oraz faksu. Oznacza to, że za jego pomocą wydrukujemy nie tylko dokumenty, ale także grafiki oraz kolorowe elementy bez straty na jakości. Ponadto dla wygody użytkownika producent przewidział automatyczny podajnik papieru do kserokopiarki zdolny pomieścić do 35 arkuszy. Poza tym pomocne jest także dwustronne skanowanie oraz drukowanie bez konieczności ręcznego przekładania strony.

Warto również zwrócić uwagę na szybkość drukowania, która wynosi 22 strony na minutę w czerni-bieli oraz 18 arkuszy na minutę w kolorze. Ponadto na wyróżnienie zasługuje obsługa szeregu popularnych chmur takich jak Dropbox i GoogleDrive. Co więcej bardzo fajnym dodatkowym elementem jest wbudowany ekran dotykowy, z którego poziomu z łatwością obsłużymy drukarkę.

Nie można jednak zapomnieć o koronnej usłudze Instant Ink, o której już wspominałam. Jest ona ciekawą propozycją dla osób lubiących oszczędzanie, a powiedzmy sobie szczerze, kto nie lubi zostawić sobie w kieszeni dodatkowych pieniędzy? Funkcja, którą zaprojektowała firma HP polega na miesięcznej subskrypcji... tuszu. Zasady obowiązujące są proste i polegają na tym, że użytkownik płaci, a drukarka dba o to, by nigdy nie zabrakło atramentu. Dzięki tego typu rozwiązaniu koszty, które przeznaczamy na kupno kartidży mogą zostać zmniejszone nawet o 70%, a to różnica zauważalna gołym okiem. Gdyby tego było mało, korzystanie z Instant Ink jest ekologiczne i niezawodne, a firma HP zadbała o to, by subskrypcja obejmowała również recykling zużytych zasobników.

Może się wydawać, że koszty tego typu usługi muszą być wysokie, by opłacały się producentowi i... nic bardziej mylnego. Wysokość subskrypcji zaczyna się od 4,99 zł - a jest to wartość zupełnie niewielka, biorąc pod uwagę jaki komfort użytkowania jest nam proponowany. Dodatkowo firma HP przewidziała możliwość zmiany planu subskrybowania, a nawet jego anulację w dowolnym momencie, a pierwszy miesiąc jest za darmo.

Cennik subskrypcji Instant Ink:

druk do 15 stron na miesiąc: 4,99 zł ,

, druk do 50 stron na miesiąc: 15,99 zł ,

, druk do 100 stron na miesiąc: 25,99 zł ,

, druk do 300 stron na miesiąc: 61,99 zł ,

, druk do 700 stron na miesiąc: 129,99 zł.

Dla wielu z nas, którzy przeszli na pracowanie zdalne, energooszczędność również jest ważnym aspektem i tutaj HP OfficeJet Pro 9010e także nie odstaje. Producent zapewnił zmienny pobór mocy, który podczas drukowania wynosi 30 W, a w czasie spoczynku zaledwie 5,8 W. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na pozom hałasu, który został oszacowany na zaledwie 70 dB, co jest porównywalne do odgłosu darcia papieru.

Cena

Biorąc pod uwagę możliwości drukarki HP OfficeJet Pro 9010e to cena jest zadziwiająco niska, bo wynosi zaledwie 899 złotych. Nie da się nie zauważyć, że w podobnym przedziale cenowym urządzenie jest bezkonkurencyjne. To, co wyróżnia HP OfficeJet Pro 9010e to bogaty zestaw różnorakich funkcji typu automatyczny dwustronny druk i skan oraz faks. Ponadto w przypadku drukarki marki HP druk jest zdecydowanie szybszy niż w przypadku alternatywnych urządzeń, gdyż wynosi nawet 22 strony na minutę.

Zawartość zestawu

HP OfficeJet Pro 9010e dostarczany jest w sporym pudełku w rozmiarze odpowiadającym mniej więcej wielkości samej drukarki. Ułożenie zawartości zostało przemyślane w dobry sposób, który zezwolił zmieścić w środku także kabel zasilający, startowy zestaw tuszów oraz instrukcję instalacji.

Tutaj warto chwilę poświęcić budowie samych kartidży. Producent przemyślał sprawę do tego stopnia, by instalacja i późniejsza wymiana przebiegała szybko i bezproblemowo. Rozmiarowo tusze są niewielkie, a przy tym stosunkowo wydajne, bo producent zapewnia wydruk nawet 1000 arkuszy monochromatycznych oraz po 700 stron druku kolorowego.

Pierwsze wrażenie

Na pierwszy rzut oka drukarka HP Office Jet Pro wydaje się stosunkowo masywna, jednak ze względu na zastosowanie konstrukcji wykonanej z tworzywa sztucznego finalnie okazuje się wcale nie taka ciężka. Jej waga wynosi 9 kg, więc nie jest to urządzenie łatwe w przenoszeniu, jednak sprawę ułatwiają świetnie zaprojektowane wgłębienia umieszczone na dolnej krawędzi ścian bocznych.

Instalacja oprogramowania przebiega szybko i bezproblemowo. Początkowo należy po prostu podłączyć drukarkę do źródła zasilania, by ta samoistnie poprowadziła nas przez proces instalacji. Po konfiguracji urządzenia, producent proponuje nam pobranie dedykowanej aplikacji ze sklepu Windows o nazwie HP Smart, która jeszcze dodatkowo upraszcza proces instalacji oprogramowania. Program zostanie z nami jeszcze długo, bo to właśnie z jego poziomu przyjdzie nam sterować i modyfikować ustawienia drukarki.

Program HP Smart został zaprojektowany bardzo przejrzyście, co pozwala w intuicyjny sposób sterować drukarką zgodnie z naszymi potrzebami. Ponadto kolorowy design jest miły dla oka i dodatkowo uprzyjemnia korzystanie z programu. Poza absolutnie podstawowymi funkcjami jak skanowanie, drukowanie dokumentów czy zdjęć oraz ustawienia znajdziemy inne rozszerzenia. Jeden z nich kryje się pod kafelkiem „Do wydruku”, po którego kliknięciu przenosimy się na stronę printables.hp.com, gdzie znajdziemy podstawowe szablony gotowe do pobrania i druku. Poza tym producent przewidział funkcję diagnostyczną, która pomoże nam w razie problemów z drukarką oraz element graficzny przedstawiający szacowane poziomy tuszu.

Na tym jednak nie koniec, bo drukarka posiada także funkcję drukowania i skanowania bezpośrednio z poziomu smartfona czy tabletu. Dzieje się to za pośrednictwem tej samej aplikacji HP Smart, tyle że zaprojektowanej na potrzeby urządzeń z systemem Android oraz iOS. Ze względu na inny charakter obsługi i możliwości, aplikacja została wzbogacona o dodatkowe funkcje takie jak skanowanie kamerą, zdalne zlecenie skanowania oraz tworzenie albumów fotograficznych. Ostatnia usługa przenosi nas do innej aplikacji Chatbooks, po której instalacji otrzymujemy możliwość - jak nazwa sugeruje - edycji i rozmaitych konfiguracji zdjęć. Niestety, mimo, że aplikacja jej darmowa, to jej zawartość już nie. Dodatkowo kluczową opcją może okazać się także połączenie aplikacji HP Smart z różnymi chmurami takimi jak Dropbox, Zdjęcia Google, Dysk Google, Facebook, Box czy Evernote. Po zalogowaniu się na interesującą nas usługę chmurową dostajemy możliwość drukowania i zapisywania.

Producent do drukarki HP OfficeJet Pro 9010e zaimplementował także funkcję faksu. By z niej skorzystać należy włączyć aplikację HP Smart na komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie wybrać usługę Faks Mobilny. Niestety, z jakiegoś powodu przy redagowaniu faksu nie ma możliwości wybrania kierunkowego przeznaczonego dla Polski.

Po dłuższym użytkowaniu

Podczas testów drukarki HP OfficeJet Pro 9010e nie spotkałam się z żadnymi problemami. Urządzenie działa szybko i sprawnie, a jakość druku jest wystarczająca na potrzeby domowego biura. Dodatkowe udogodnienia takie jak automatyczny dwustronny druk oraz skanowanie wyjątkowo usprawniają prace i sprawiają, że wszystko jest po prostu szybsze i prostsze. Nie można nie podkreślić tutaj wartości dodanej automatycznego podajnika arkuszy do skanowania, który nie jest standardem w tej półce cenowej. Sprzęt działa stosunkowo cicho, co może mieć szczególne znaczenie dla pracowników zdalnych posiadających wyostrzone zmysły słuchu lub śpiące dzieci.

Szczególnie przydatną funkcją okazało się sterowanie drukarką z poziomu smartfona oraz wspominana już usługa Instant Ink. Warto tu zaznaczyć, że wymiana kartidży nie była trudna i nie wiązała się z jakimkolwiek wylewem atramentu, dzięki czemu oszczędzamy nerwy i czas.

Podsumowanie

Drukarka atramentowa HP OfficeJet Pro 9010e to świetna propozycja dla osób pracujących w tak zwanym home office, które nie mogą pozwolić sobie na niski standard pracy biurowej. Urządzenie marki HP spełnia wszelkie oczekiwania pracownika z przeciętnymi potrzebami, a nawet i więcej. W cenie zaledwie 829 zł użytkownicy zyskują nie tylko drukarkę, skaner i kopiarkę, ale także faks, dedykowaną aplikację umożliwiającą korzystanie z urządzenia za pomocą smartfona, obsługę pamięci typu chmura oraz usługę Instant Ink, która jeszcze dodatkowo wspiera pracę z domu. Jeżeli zależy Ci na oszczędności energii i pieniędzy - ta drukarka jest dla Ciebie.