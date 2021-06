Recenzja hybrydowej klawiatury dla graczy Razer Oranta V2

Przewodowa klawiatura gamingowa Razer Oranta V2 to obowiązkowe akcesorium dla każdego wymagającego gracza. Ten najwyższej jakości sprzęt swoją wyjątkowość zawdzięcza posiadaniu membranowych przełączników Razer-Hybrid.

Zdecydowania większość użytkowników na całym świecie korzysta z klawiatur membranowych, których cechą szczególną jest niska cena oraz szczególna odporność na uszkodzenia klimatyczne i chemiczne. Niestety, nie są one wolne od wad, a jedna z nich wyjątkowo daje się we znaki. Okazuje się, że foliowe łączenia przycisków szybko ulegają uszkodzeniu. Alternatywą są klawiatury mechaniczne, które są zbudowane w taki sposób, że styk elektryczny następuje w mikroprzełącznikach przylutowanych do płytki drukowanej. Zastosowanie tego typu rozwiązania może zapewnić komfort, wygodę użytkowania oraz większą trwałość. Co ważne, klawiatury mechaniczne posiadają pełne anti-ghosting. Ostatnia z wymienionych funkcji pozwala na jednoczesne naciskanie dowolnej liczby klawiszy bez zawieszania się klawiatury i to właśnie ona jest cechą pożądaną przez graczy. Co jednak wybrać, gdy oba rodzaje klawiatur są dla nas kuszące? Odpowiedzią na tego typu problemy jest klawiatura hybrydowa.

Klawiatury hybrydowe są nowinką technologiczną naszych czasów, łączącą w sobie najlepsze cechy klawiatur membranowych oraz mechanicznych. Charakteryzują się niską ceną, wysoką jakością wykonania oraz amortyzacją kliknięcia. Ostatnia cecha została osiągnięta dzięki przełomowemu przełącznikowi membranowemu Razer Hybrid, który gwarantuje komfort kojarzący się z klawiaturą tradycyjną oraz precyzję znaną z klawiatur mechanicznych. Sprawdźmy jednak jak to wszystko prezentuje się w praktyce.

Specyfikacja

Rodzaj przełączników Mechaniczno-membranowe - Razer Mecha-Membrane Łączność Przewodowa Interfejs USB Klawisze numeryczne Tak Klawisze multimedialne / funkcyjne Tak Obsługa makr Tak Podświetlenie klawiszy Tak Kolor podświetlenia klawiszy Wielokolorowe - RGB Rodzaj podświetlenia Punktowe - każdy klawisz w innym kolorze Złącza Nie posiada Podpórka pod nadgarstki Tak Kolor Czarny Obsługiwane systemy Windows Regulowane stopki Tak Stopki antypoślizgowe Tak Kabel w oplocie Tak Regulacja jasności podświetlenia Tak Częstotliwość odświeżania 1000hz Anti-Ghosting z pełnym N-Key Rollover Tak Długość 154 mm Wysokość 32 mm

To co szczególnie rzuca się w oczy to wspomniany już mechaniczno-membranowy rodzaj przełączników Razer. Według informacji producenta, zapewnia on miękkie i amortyzowane klikanie klawiszy dla komfortu gry, ale także dynamiczny odskok, który jest niezwykle przydatny podczas szybkiego pisania. Ich charakterystyczna budowa pozwala na satysfakcjonujące i precyzyjne naciśnięcie klawisza.

Równie ważnym elementem jest wielokolorowe podświetlenie klawiszy, które pozwala wyświetlać pełną gamę odcieni z modelu przestrzeni barw RGB. Użytkownik ma możliwość swobodnego modyfikowania kolorów, ich jasności oraz nasycenia. Producent wyróżnia trzy podstawowe tryby, które określa jako punktowe, strefowe oraz jednostrefowe. Każdy z nich wyróżnia się innym sposobem podświetlania, od takiego samego dla każdego klawisza, po wyróżnienie stref klawiatury.

Warto zwrócić uwagę, że Razer Oranta V2 obsługuje technologię anti-ghosting z pełnym N-Key Rollover. Oznacza to, że możliwe jest naciskanie dowolnej liczby przycisków naraz przy jednoczesnej pewności, że urządzenie zarejestruje każde z nich. Funkcja ta jest kluczowa dla graczy, którzy mogą być spokojni o to, że każde kliknięcie zostanie przez grę zauważone. Niestety, w klawiaturach, które nie posiadają obsługi anti-ghosting możliwe jest przyciskanie jednego przycisku jednocześnie w porywach do dziesięciu - zależnie od specyfikacji. Tutaj nie ma tego problemu - klikać można nieograniczoną ilość znaków.

Cena

Przejdźmy do analizy ceny. Mogłoby się wydawać, że skoro klawiatura Razer Oranta V2 to sprzęt z najwyższej półki to cena musi być zaporowa. Nic bardziej mylnego. Na półkach najpopularniejszych sklepów Internetowych akcesorium można kupić już za 399 złotych. Trzeba przyznać, że za taką technologię kwota ta nie wydaje się ogromna. Konkurentem w tej samej cenie jest klawiatura SPC Gear GK650K Omnis Kailh RGB, której jedyną różnicą jest to, że nie jest hybrydowa, a mechaniczna.

Zawartość opakowania

Klawiatura hybrydowa Razer Oranta V2 zapakowana jest w stylowe pudełko utrzymane w zielono-czarnych kolorach, które są już charakterystyczną cechą marki. Po otworzeniu opakowania w środku znajdziemy oczywiście samo urządzenie wraz ze skórzaną podpórką pod nadgarstki, ale także instrukcję obsługi oraz naklejki.

Pierwsze wrażenie

Na pierwszy rzut oka klawiatura hybrydowa Razer Oranta V2 wydaje się masywna i oporna. Konstrukcja wykonana jest w całości z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, co przekłada się na stosunkowo niską wagę. Przyznam, że dopóki nie dotknęłam klawiszy byłam niezbyt przekonana do zachwalanej technologii Razer Hybrid. Na szczęście wszystko się zmieniło już od pierwszej chwili testów. Przyciski są bardzo miłe w dotyku ze względu na zastosowaną matową powłokę, a klikanie działa dokładnie tak jak opisuje producent. Ponadto w prawym górnym rogu znalazło się miejsce na klawisze multimedialne oraz rolkę pozwalającą w szybki i wygodny sposób ściszać muzykę.

Co ważne, firma Razer przewidziała w projekcie urządzenia specjalne rowki, które mieszczą się pod spodem klawiatury. Ich zadaniem jest schludne ukrycie łącza, dzięki czemu unikniemy niepotrzebnego bałaganu na biurku. Warto tu wspomnieć o tym, że kabel poprowadzony jest w zwartym oplocie, co powoduje jego sztywność.

Nie można nie zwrócić tutaj uwagi na dołączoną do zestawu dedykowaną podpórkę pod nadgarstki, bez której w przypadku tej klawiatury ani rusz. Jej spód wykonany jest z czarnego tworzywa sztucznego, na którym umieszczono pluszowe wypełnienie otulone materiałem skóropodobnym. W całości podpórka prezentuje się niezwykle stylowo, a co najważniejsze, odpowiednio amortyzuje i wspiera prawidłowe ułożenie dłoni podczas pracy przy komputerze.

Po podłączeniu urządzenia do komputera następuje automatyczna konfiguracja sterowników. Na ekranie wyświetla się program prowadzący nas przez cały proces instalacji, która przebiega szybko i bezproblemowo. Zdecydowanie warto tutaj zwrócić uwagę na to, że w trakcie konfiguracji mamy możliwość zdecydować, które moduły chcemy zainstalować, a które nie. Oczywiście, nie trzeba pobierać wszystkich, tylko te, które wydają nam się potrzebne.

Po instalacji w systemie pojawiają się dwa programy, które dedykowane są zupełnie różnym czynnościom. Zaczniemy od aplikacji Razer Synapse, która jest naszym centrum dowodzenia. To właśnie za jej pomocą przyjdzie nam personalizować ustawienia podświetlania klawiatury, projektować je i zmieniać. Niestety, aplikacja dostępna jest jedynie w angielskiej wersji językowej.

Po włączeniu okna programu Razer Synapse na samej górze ujrzymy sześć zakładek pozwalających nam konfigurować wszelkie możliwe ustawienia klawiatury. Nazywają się odpowiednio: Synapse, Keyboard, Profiles, Connect, Studio i Visualizer. Pierwsza z nich to po prostu odnośnik do strony głównej. Po kliknięciu drugiej zakładki pojawi nam się wizualizacja naszej klawiatury Razer - tutaj mamy możliwość dostosowania ustawień z Windowsem oraz włączenie trybu Gaming Mode z modyfikacją według własnych preferencji. Przy wybraniu Chroma Connect mamy możliwość połączenia ze sobą różnych produktów, które współpracują z marką Razer tak, by razem miały zsynchronizowane oświetlenie. Na liście kompatybilnych urządzeń znajdują się sprzęty marek takich jak AMD, ZALMAN, AOC, czy MSI. Ciekawiej robi się, gdy przejdziemy do zakładki „Studio”, gdzie możemy dowolnie modyfikować kolory oraz rodzaj efektów podświetlanej klawiatury. To właśnie tu przyjdzie Wam spędzić najwięcej czasu. Program, który został zaprojektowany przez firmę Razer jest tak wygodny i przyjemny, że konfiguracja jest czystą przyjemnością.

Płynnie przejdźmy teraz do Razer Cortex, która pozwala nam konfigurować klawiaturę Razer Oranta V2 z zainstalowanymi na komputerze grami. Warto tutaj podkreślić, że obecnie istnieje ponad 100 tytułów, które są w pełni zintegrowane z Razer Chroma, w tym: Fortnite, Apex Legends, Warframe czy Battlefield.

Po dłuższym użytkowaniu

Podczas testów klawiatury Razer Oranta V2 nie spotkałam się z żadnymi problemami. Urządzenie działa szybko i sprawnie, a dedykowane oprogramowania spełniają swoje przeznaczenie, a przy tym są wygodne i łatwo się w nich odnaleźć mimo braku polskiej wersji językowej. Poza tym dzięki w pełni programowalnym klawiszom klawiaturę łatwo dopasować do stylu użytkownika personalizując profile i ustawienia. Oświetlenie oparte na Razer Chroma RBG wygląda przepięknie, a efekty świetlne robią wrażenie i w dzień i w nocy. Szerokie zastosowanie znalazłam także dla klawiszy multimedialnych, za pomocą których można sterować nie tylko poziomem głośności, ale także jasności ekranu.

Podsumowanie

Podsumowując, klawiatura Razer Oranta V2 to świetna propozycja dla tych, którzy szukają czegoś pomiędzy klawiaturą membranową i mechaniczną. Przełącznik Razer Hybrid sprawdza się świetnie i trzeba przyznać, że znacząco wpływa na wygodę użytkowania. Poza tym oprogramowanie zaprojektowane na potrzeby urządzenia również jest bardzo komfortowe, a klawiatura nie męczy dłoni ani nadgarstków. Polecałabym ją każdemu, kto nie jest do końca przekonany do klawiatur mechanicznych, a chciałby korzystać z charakterystycznych jego cech. W cenie zaledwie 399 zł konsument otrzymuje akcesorium z topowej półki. Jeżeli zależy Ci na wygodzie, świetnym designie oraz trwałości - klawiatura Razer Oranta V2 jest dla Ciebie.