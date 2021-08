Recenzja komiksu Rick i Morty przedstawiają. Tom drugi

Pod koniec lipca premierę miał nowy komiks o tytule "Rick i Morty przedstawiają. Tom drugi". Czy faktycznie warto go kupić?

"Rick i Morty" to serial animowany, który zyskał ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Ekscentryczny naukowiec i jego przygłupawy wnuk wpisali się dość mocno we współczesną popkulturę, dzięki czemu trudno jest dziś znaleźć kogoś kto o nich nie słyszał. Nie ma się co temu dziwić - specyficzny, czarny humor w połączeniu z naukową tematyką, zawiłą fabułą i charyzmatycznymi bohaterami to mieszanka gwarantująca udany seans.

Tytuł “Rick i Morty” został wyprodukowany przez stację Adult Swim. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z 5 sezonów, które można obejrzeć na HBO GO, jednej z popularniejszych platform VOD w Polsce. Fabuła opowiada o naukowcu Ricku Sanchezie, który po 20 latach rozłąki staje przed drzwiami swojej córki, Beth. Socjopatyczny bohater zamieszkuje z rodziną Smith zmieniając garaż w osobiste laboratorium. Na co dzień Rick pracuje nad rozmaitymi gadżetami przyszłości, raz po raz udając się w niebezpieczne przygody kosmiczne razem z wnukiem, Mortym.

Poza głównym nurtem produkcji, którym niewątpliwie jest serial “Rick i Morty”, powstają rozmaite materiały dodatkowe. Mowa tutaj o różnych produkcjach wideo udostępnianych przez twórców serialu na platformie YouTube oraz komiksach. Jeden z tych ostatnich miałam przyjemność czytać i ocenić - sprawdźmy więc czy warto go zakupić.

Tom drugi cyklu komiksowego “Rick i Morty przedstawiają” składa się z czterech odrębnych historii (każda napisana przez innego autora) na podstawie serialu produkcji. Na okładce w centrum umieszczono Ricka z nałożoną maszyną do odczytywania wymazanych wspomnień. Tuż za nim znajdują się Morty oraz Summer z przerażonymi minami. Nad głównym bohaterem są cztery ekrany, na których widać Jedność, dwóch Panów Miszuków, Człekp-ptaka oraz Jerry’ego Smitha. Jest to już pewną wskazówką o czym opowiadają historie z tomu drugiego.

Scenariusz do pierwszej opowieści o tytule “Jerry” został napisany przez Ryana Ferriera, który jest także jednym z autorów innego komiksu “Batman. Wojownicze Żółwie Ninja”. W tworzenie rysunków został zaangażowany twórca CJ Cannon, a w pokolorowanie ich Joshua Perez. Historia jak sama nazwa wskazuje skupia się na Jerrym, mężu Beth. Bohater najmocniej na świecie pragnie być męski i jest w stanie poświęcić wszystko, by właśnie tak było.

Wraz z drugą historią o tytule “Pan Miszuk” wracamy pamięcią do niebieskich bohaterów. Scenariusz został napisany przez szeroko uznanego pisarza Jamesa Asmusa oraz debiutującego Jima Festante. W tym wypadku za oprawę graficzną odpowiada ta sama para twórców, jak w pierwszej opowieści: CJ Cannon wespół z Joshuą Perezem. Podczas czytania tej opowieści zagłębimy się w sens istnienia i spróbujemy ustalić, czy faktycznie takowy istnieje.

Trzecia opowieść o tytule “The Flesh Curtains” została napisana przez Lilah Surges, znaną głównie ze współpracy z Billem Willinghamem oraz tworzenia komiksów dla Vertigo Comics i DC Comics. Scenariusz został zilustrowany przez CJ Cannon oraz Joshuę Pereza, podobnie jak dwie poprzednie historie. “The Flesh Curtains” pozwala zagłębić się w odległą przeszłość Ricka, w której to ratują go wymioty Morty’ego.

Ostatnia, czwarta historia nosi tytuł “Jedność”. Scenariusz do niej został napisany przez Tini Howard, która na swoim koncie ma pracę nad tytułami X-Men, a oprawę graficzną przygotował Marco Mazzarello. Fabuła opowiada o misternym planie tytułowej Jedności, ex-partnerki Ricka Sancheza, w którym to postanawia sobie zjednać wszystkich swoich dawnych kochanków.

Każda z wyżej wymienionych opowieści jest ciekawym rozszerzeniem uniwersum “Ricka i Morty’ego”, który zaciekawi każdego fana serii. Pomimo tego, że scenariusze mają różnych autorów to zupełnie nie czuć, żeby były one mocno oderwane od fabuły głównego nurtu serialowej historii. Nawet więcej, gdyby je zekranizować to świetnie pasowałyby klimatem do innych oficjalnych materiałów Adult Swim. W moim odczuciu najlepiej czyta się drugą z nich o tytule “Pan Miszuk” ze względu na to, że stawia ona bardzo ciekawe pytania, nad którymi warto podumać.

Nie można nie zwrócić uwagi na wyjątkowo dobrze przygotowaną oprawę graficzną. Tak jak wspomniałam, pierwsze trzy opowieści zostały narysowane przez CJ Cannon, a ostatnia przez Marco Mazzarello. Niestety, różnica między stylami jest widoczna gołym okiem. Moim zdaniem opowieść “Jedność” wypada wizualnie najgorzej. Rysunkowa interpretacja Ricka jaka została tam zastosowana zupełnie mi nie podpasowała i psuła ogólny odbiór opowieści.

Podsumowując, komiks “Rick i Morty Przedstawiają. Tom drugi” to świetna propozycja dla każdego zainteresowanego serią. Świetnie nada się jako czasoumilacz podróży lub na wieczorny relaks. Na dzień dzisiejszy komiks można nabyć za około 25 złotych w niektórych księgarniach stacjonarnych i internetowych.