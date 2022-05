Recenzja komiksu Rick i Morty przedstawiają. Tom trzeci

W związku ze zbliżają się premierą szóstego sezonu serialu "Rick i Morty" pojawił się kolejny komiks z serii "Rick i Morty przedstawiają. Tom trzeci". Podpowiadamy, czy warto go przeczytać.

"Rick i Morty" to serial animowany, który zyskał ogromną rzeszę fanów na całym świecie. Ekscentryczny naukowiec i jego przygłupawy wnuk wpisali się dość mocno we współczesną popkulturę, dzięki czemu trudno jest dziś znaleźć kogoś kto o nich nie słyszał. Nie ma się co temu dziwić - specyficzny, czarny humor w połączeniu z naukową tematyką, zawiłą fabułą i charyzmatycznymi bohaterami to mieszanka gwarantująca udany seans.

Tytuł “Rick i Morty” został wyprodukowany przez stację Adult Swim. Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z 5 sezonów, które można obejrzeć na HBO GO, jednej z popularniejszych platform VOD w Polsce. Warto tutaj dodać, że w czerwcu 2022 roku ma obyć się premiera 6 sezonu. Fabuła opowiada o naukowcu Ricku Sanchezie, który po 20 latach rozłąki staje przed drzwiami swojej córki, Beth. Socjopatyczny bohater zamieszkuje z rodziną Smith zmieniając garaż w osobiste laboratorium. Na co dzień Rick pracuje nad rozmaitymi gadżetami przyszłości, raz po raz udając się w niebezpieczne przygody kosmiczne razem z wnukiem, Mortym.

Poza głównym nurtem produkcji, którym niewątpliwie jest serial “Rick i Morty”, powstają rozmaite materiały dodatkowe. Mowa tutaj o różnych produkcjach wideo udostępnianych przez twórców serialu na platformie YouTube oraz właśnie komiksach. Jeden z tych ostatnich miałam przyjemność czytać i ocenić - sprawdźmy więc czy warto go zakupić.

Tom trzeci cyklu komiksowego “Rick i Morty przedstawiają” składa się z czterech odrębnych i niepowiązanych ze sobą historii. Na okładce w centrum umieszczono Ricka wtopionego w cielesną masę należącą do wściekłego Morty'ego. Poza głównymi bohaterami na drugim planie znajdują się Summer, Beth, Jerry oraz Pan Kupkazpupki. Ponadto wśród zbłąkanych rzeczy umieszczono także cztery fotografie przedstawiające Radę Ricków, Jaguara, Człeka Ptaka oraz Prześladowców Śmierci. Jest to już pewną wskazówką o czym opowiadają historie z tomu trzeciego.

Scenariusz do pierwszej opowieści o tytule “Rada Ricków” został napisany przez Jake'a Goldmana, który jest także jednym z autorów innego komiksu “Futurama: Przygody Fry'a W Kosmosie" z 1999 roku. W tworzenie rysunków zostało zaangażowanych dwóch twórców Phil Murphy oraz Marc Ellerby, a w pokolorowanie ich Leonardo Ito. Historia jak sama nazwa wskazuje opowiada o grupie Ricków zmierzających na tajną misję, w którą zamieszani są nabiał i pewien rysunek.

Wraz z drugą historią o tytule “Człek Ptak” wracamy pamięcią do jednego z najlepszych przyjaciół Ricka. Scenariusz został napisany przez szeroko uznanego pisarza Alexa Firera. W tym wypadku za oprawę graficzną odpowiada Fred C. Stresing we współpracy z Leonardo Ito w stylistyce nasuwająca mi skojarzenia z "Kajko i Kokoszem". Podczas czytania tej opowieści zagłębimy się w tajniki przyjaźni tytułowego Człeka Ptaka z Rickiem.

Trzecia opowieść o tytule “Jaguar” została napisana i zilustrowana przez doświadczonego Marca Ellerby, znanego głównie z tworzenia innych komiksów o Ricku i Mortym. Podobnie jak w poprzednich częściach tak i w tym wypadku kolorami zajął się Leonardo Ito. Trzecia opowieść pozwala przybliżyć postać super agenta Jaguara, znanego fanom serialu.

Ostatnia, czwarta historia nosi tytuł “Prześladowcy Śmierci”. Scenariusz do niej został napisany przez Stephanie Phillips, która na swoim koncie ma pracę nad tytułami o Harley Quinn, a oprawę graficzną przygotował Ryan Lee oraz Leonardo Ito. Jest to najbardziej wyróżniająca się opowieść jak do tej pory, nie tylko ze względu na wyjątkową fabułę, ale także styl rysunkowy.

Podsumowując, każda z wyżej wymienionych opowieści jest ciekawym rozszerzeniem uniwersum “Ricka i Morty’ego”. Z całą pewnością zaciekawi każdego fana szalonych bohaterów. Co ciekawe, pomimo faktu, że scenariusze mają różnych autorów to stanowią one interesujący dodatek do głównego nurtu serialowej historii. Nawet więcej, gdyby je zekranizować to świetnie pasowałyby klimatem do innych oficjalnych materiałów Adult Swim. Moim zdaniem najlepiej czyta się pierwszą z nich o tytule “Rada Ricków”, jednak szczególne wyróżnienie należy się ostatniej historii ze względu na zapadającą w pamięć oprawę graficzną, której nie widziałam jeszcze nigdzie indziej.

“Rick i Morty Przedstawiają. Tom trzeci” to idealna propozycja dla każdego fana serii. Innymi słowy, idealnie nada się jako uzupełnienie fabuły tym, którym brakuje dodatkowych materiałów. Na dzień dzisiejszy komiks można nabyć za około 35 złotych w niektórych księgarniach stacjonarnych i internetowych.