Recenzja myszki bezprzewodowej Steelseries Rival 3 Wireless

Steelseries Rival 3 Wireless to myszka bezprzewodowa, która dzięki technologii Quantum 2.0 Wireless ma gwarantować przesył sygnału na poziomie konstrukcji bezprzewodowych. Jak to wygląda w rzeczywistości?

Myszka bezprzewodowa Steelseries Rival 3 Wireless dedykowana jest graczom i nie tylko. Z reguły wybierają oni urządzenia przewodowe ze względu na ich lepsze odwzorowywanie położenia kursora. Jednak według producenta myszka Rival 3 Wireless nie odstaje standardem od sprzętów przewodowych dzięki nowej technologii łączności. Czy to się faktycznie sprawdza i czy taka technologia stanie się standardem?

Specyfikacja

Łączność: bezprzewodowa

bezprzewodowa Interfejs: Bluetooth 5.0 lub przez nanoodbiornik

Bluetooth 5.0 lub przez nanoodbiornik Sensor: SteelSeries TrueMove Air

SteelSeries TrueMove Air Technologia łączności: Quantum 2.0 Wireless

Quantum 2.0 Wireless Typ czujnika: Optyczny

Optyczny CPI: 100 – 18 000 w przyrostach co 100 CPI

100 – 18 000 w przyrostach co 100 CPI IPS: 400, na powierzchniach SteelSeries QcK

400, na powierzchniach SteelSeries QcK Akceleracja: 40 G

40 G Profil: Praworęczny

Praworęczny Liczba przycisków: 6

6 Żywotność: 400+ h

400+ h Kompatybilne urządzenia: PC, MAC, Xbox

To co najbardziej przykuwa uwagę to nowa technologia łączności Quantum 2.0 Wireless. Cechuje się ona zaawansowaną optymalizacją dwukanałową gwarantującą wydajność na miarę łączności przewodowej. Według producenta technologia ta pozwala na bezprzewodowe uwierzytelnianie algorytmu typu „handshake” gwarantujące przesył danych szybszy o nawet 20%. Ponadto dzięki jednoczesnemu wysyłaniu sygnału przez dwa niezależne kanały w 40 częstotliwościach mysz nie traci ani jednego pakietu w czasie ewentualnych zakłóceń łączności. Dodatkowo na uwagę zasługuje również wyjątkowa energooszczędność, którą producent określa nawet na poziomie 400 godzin na jednych bateriach.

Cena

Cena nie odstrasza, bo oscyluje pomiędzy 180-250 zł. W tej samej ramie cenowej znajdziemy produkty podobne specyfikacją takie jak: Logitech G305, Razer Basilik X HyperSpeed oraz Corsair Katar Pro Wireless. To, co wśród nich wyróżnia Steelseries Rival 3 Wireless to największa czułość myszy wynosząca 18 000 dpi. Jednak, czy ma ona kluczowe znaczenie? Przekonajmy się.

Pierwsze wrażenia

Niewielkie biało-pomarańczowe opakowanie zawiera przede wszystkim myszkę. Po jej wyjęciu znajdziemy bardzo krótką informację w języku angielskim dotyczącą sprzętu. Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi otrzymujemy po zeskanowaniu kodu QR, jednak szybciej jest po prostu wejść na stronę producenta. Ponadto w środku pudełka znajdują się również dwie baterie AAA, a nanoodbiornik USB znajdziemy pod klapką myszki.

Obudowa urządzenia w całości składa się z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest ono stosunkowo dobrze wyważone. Myszka została zaprojektowana dla osób praworęcznych, co jest kluczowe, bo dwa przyciski sterowania znajdują się po lewej stronie, pod kciukiem. Urządzenie ma opływowy kształt i według producenta pozwala na wygodne korzystanie bez względu na to pod jakim kątem opieramy palce na przyciskach. Ponadto na grzbiecie myszki poza rolką znajdziemy przycisk służący do regulacji czułości.

Konfiguracja

Podłączenie myszki do komputera może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie z nanoodbiornika, który podpinamy za pomocą portu USB do urządzenia. Następnie na spodzie myszki Rival 3 Wireless należy przesunąć suwak na 2.4G, żeby ją manualnie włączyć. Rolka na jej grzbiecie powinna podświetlić się na kolor pomarańczowy, gdy nastąpi połączenie z komputerem.

Drugim sposobem jest użycie połączenia Bluetooth. Najpierw trzeba się upewnić, że nasz komputer posiada moduł komunikacji zgodny z wersją 5.0 lub wyższą. Jeżeli tak, to na spodzie myszki należy przesunąć suwak maksymalnie do góry na ikonę Bluetooth. Rolka powinna podświetlać się na kolor niebieski wtedy, gdy wyszukiwane jest połączenie sieciowe. W tym czasie na komputerze należy przejść do ustawień Bluetooth i po wyszukaniu najbliższych urządzeń wybrać „Rival 3 Wireless”. Rolka myszki zaświeci się na kolor pomarańczowy z momencie połączenia.

Po poprawnym podłączeniu myszki do komputera pojawi się okno instalowania dedykowanego programu SteelSeries Engine. Warto podkreślić, że nie jest on dostępny w polskiej wersji językowej. Po instalacji uzyskamy dostęp do konfiguracji urządzenia i kolorów podświetlania oraz stałych aktualizacji.

Po otwarciu programu, na górze znajdziemy zakładkę „Aplikacje”. Po jej otwarciu zobaczymy przykładową listę programów, które mogą być zainstalowane na naszym komputerze. Każdy z nich można konfigurować pod konkretne działania aplikacji. Na zdjęciu poniżej przedstawiłam przykład jak to może wyglądać. Przy takim ustawieniu, jeżeli dostanę powiadomienie z programu Discord to rolka myszki zaświeci mi się na niebiesko.

Przykładowe ustawienie koloru dla powiadomień aplikacji

Ostatnia zakładka „Biblioteka” zawiera listę gier komputerowych, które program SteelSeries Engine znalazł na naszym urządzeniu. Każdą z nich można swobodnie konfigurować w podobny sposób jak aplikacje. Jedyna różnica jest taka, że jest tutaj zdecydowanie więcej możliwości ustawień.

Po dłuższym użytkowaniu

Ergonomiczna budowa myszki Steelseries Rival 3 Wireless pozwala na wygodne użytkowanie. Pomimo długiego korzystania z komputera nie odczułam fizycznego dyskomfortu, a urządzenie prowadzi się lekko.

Bardzo przydatny jest przycisk odpowiedzialny za przełączanie czułości myszy w sposób manualny. Z komputera stacjonarnego, na którym testowałam urządzenie korzysta kilka osób. Dzięki opcji przestawienia czułości za pomocą jednego kliknięcia nie trzeba było konfigurować myszki za każdym razem, co jest wygodne.

Firma Steelseries reklamuje myszkę jako urządzenie z bardzo niskim opóźnieniem łączności bezprzewodowej na miarę łączności przewodowej. Czy tak jest faktycznie, ciężko sprawdzić. Jednak muszę przyznać, że większych opóźnień lub ścinek nie zauważyłam nawet podczas gry, kiedy szybkość reakcji jest stosunkowo ważna.

Na ogół mysz Rival 3 Wireless wykorzystuje dwie baterie AAA. Jak się okazuje, opcjonalnie można wyjąć jedną z baterii, aby zmniejszyć wagę sprzętu bez wpływu na wydajność. Jest to przydatne rozwiązanie, szczególnie w sytuacji, gdy po rozładowaniu znajdziemy w domu tylko jedną baterię zamiast dwóch. Użycie jednej może nas ochronić przed szybką wycieczką do sklepu.

Producent chwali się żywotnością baterii do nawet 400 godzin. Żeby tak się stało należy korzystać z trybu wysokowydajnego. Działa on w ten sposób, że wyłącza całe podświetlenie i obniża częstotliwość sondowania do 125 Hz. Dostęp do trybu wysokowydajnego i innych ustawień można uzyskać za pośrednictwem SteelSeries Engine. Czy faktycznie pozwala to na używanie myszki przez ponad 400 godzin na jednych bateriach? Trudno zweryfikować, jednak tryb wysokowydajny z pewnością ma wpływ na wydłużenie żywotności.

Podsumowanie

Myszka Steelseries Rival 3 Wireless to dobra inwestycja dla kogoś, kto ma trochę większe wymagania wobec urządzeń sterujących. Początkowo nie do końca byłam przekonana co do „przełomowej” technologii łączności, szczególnie, że nie mam najlepszych doświadczeń z urządzeniami bezprzewodowymi. Przyznam jednak, że przez cały okres testowania korzystało mi się z myszki wygodnie i ani razu nie utraciłam łączności, co często jest problemem sprzętów bezprzewodowych.

Myszka świetnie sprawdzi się dla niedzielnego gracza lub dla kogoś kto po prostu dużo pracuje przy komputerze. Zdecydowanie jednak nie polecam jej komuś, kto spędza długie godziny grając w gry typu MMORPG. Podejrzewam, że 2 przyciski boczne mogą być niewystarczające przy tego typu rozrywce.