Recenzja realme C55. Czy Android z dynamiczną wyspą ma sens?

Realme wprowadziło na rynek model C55, i choć należy on do serii C, ma on być inny od wszystkich swoich poprzedników. Ten wyposażony w 64 MP aparat, procesor MediaTek Helio i baterię o pojemności 5000 mAh telefon działa na najnowszej wersji Realme UI opartej na systemie Android 13, lecz jego największy atut widoczny jest w zupełnie innymi miejscu. Producent dostrzegł bowiem ostatnie duże zainteresowanie się dynamiczną wyspą, którą Apple wprowadziło w najnowszych smartfonach z serii iPhone 14 Pro i postanowił stworzyć funkcją Minikapsułka, która do złudzenia przypomina tę od Apple. Czy to jednak wystarczy, aby wybór potencjalnych konsumentów trafił właśnie na realme C55?

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Design

Trzeba przyznać, że realme nie tylko zwraca uwagę na wymagania, jak i ograniczenia budżetowe swoich klientów, ale również stara się pogodzić to z unikalnym designem swoich produktów. Mówiąc konkretnie o realme C55, smartfon ten dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - złotym (Sun-shower) i czarnym (Rainy Night). Na testy redakcyjne trafił do mnie ten drugi wariant i muszę przyznać, że oryginalna nazwa tej kolorystyki jest bardzo dokładna. Patrząc na plecki realme c55 ma się wrażenie, jakby patrzyło się na spadające strugi wody w deszczową noc, dosłownie. Co więcej, tylny panel odbija różne kolory, gdy wystawiony zostanie pod światło słoneczne, a dzięki matowej teksturze nie ujrzymy na nim żadnych smug lub odcisków palców.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Oprócz opisanego wykończenia, na dole plecków znajdziemy także logo realme, podczas gdy w lewym górnym rogu znajduje się wyspa aparatów, z której wystają 2 duże obiektywy. Prawa krawędź mieści przyciski zasilania i głośności, natomiast na lewej krawędzi umieszczono maskownicę karty SIM. W przycisku zasilania umieszczono również skaner odcisku palca. Dół składa się z portu USB-C, gniazda słuchawkowego 3,5 mm i kratki głośnika. Przód smartfona to 6,72-calowy wyświetlacz, na środku którego znalazł się obiektyw do selfie - to właśnie w tej okolicy będzie pojawiać się wspomniana wcześniej Minikapsułka. Oprócz tego smartfon ma zaledwie 7,89 mm grubości i waży 189 gramów, co sprawia, że trzymany w dłoni jest elegancki i poręczny.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Wydajność

Zastosowanie procesora MediaTek Helio G88 (wydanego pod koniec 2021 roku) powinien sprawiać, że smartfon działa szybko i płynnie. W moim przypadku było jednak inaczej, gdyż aplikacje otwierają się i ładują się dość wolno, a przełączanie między aplikacjami jest nieco frustrujące, szczególnie podczas równoległego testowania ostatnich flagowców innych firm. Dziwi mnie ten fakt jeszcze bardziej dlatego, gdyż w moim egzemplarzu znalazło się maksymalne 8 GB RAM, jakie oferuje producent. Pamięć masowa o pojemości 128 GB, choć na dzisiejsze standardy dość mała, ostatecznie i tak zapewnia wystarczającą ilość miejsca do przechowywania najważniejszych danych oraz aplikacji. Cieszy jednak fakt, że dzięki funkcji dynamicznej pamięci RAM, pamięć RAM może zostać rozszerzona do 16 GB, co pomaga np. podczas uruchamiania gier.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Pod względem oprogramowania, realme C55 działa z najnowszym Androidem 13 opartym na Realme UI 4.0, który jest wyposażony w intuicyjne ikony, mnóstwo darmowych motywów i wiele innych opcji dostosowywania. Niestety jednak, jak ma to miejsce u większości chińskich producentów, nie obeszło się bez dodatkowych (często niepotrzebnych i przez większość użytkowników od razu usuwanych) aplikacji i gier. Optymizmem napawał mnie również głośnik UltraBoom, który miał zapewniać wciągające wrażenia dźwiękowe, ale osobiście uważam, że brakuje mu głębi i charakteru.

Minikapsułka

Wisienką na torcie miała być funkcja inspirowana obecną w serii iPhone 14 Pro dynamiczną wyspą, którą realme nazwało "Minikapsułką". Ta funkcjonalność dostosowuje się do wyświetlacza i można ją znaleźć owiniętą wokół wycięcia na aparat do selfie. Ku mojemu zdziwieniu, nie była ona dostępna od razu, kiedy otrzymałem smartfon, lecz wszystko zmieniło się po 22 marca, kiedy to miał on swoją oficjalną premierą na naszym rynku. Aktualizacja systemu wprowadziła tę funkcjonalność, jak i dedykowane ustawienia w module "Laboratorium realme".

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Niestety, moim kolejnym rozczarowaniem był fakt, że na ten moment funkcjonalność Minikapsułki jest bardzo ograniczona. Reaguje na stan baterii - gdy jest w pełni naładowana dioda jest zielona, podczas ładowania jest niebieska, a gdy bateria jest poniżej 20% dioda jest czerwona. Zmienia również kolor na pomarańczowy, gdy dzienny limit danych osiąga 90% i zmienia kolor na żółty, gdy wyświetla kroki liczone danego dnia. Powiedziałbym, że obecnie jest to bardziej fanaberyczny wymysł, o którym zapomni się po chwili, niż rzeczywiście przydatna funkcja, która dodatkowo miałby być znaczącym argumentem, aby kupić ten smartfon. Mam jednak nadzieję, że przyszłe aktualizacje systemowe wprowadzą większą funkcjonalność.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Bateria

Bateria o pojemności 5000 mA wytrzymuje trochę ponad jeden dzień przy standardowym użytkowaniu, tj. dzwonienie, pisanie SMS-ów, wysyłanie e-maili, robienie zdjęć, korzystanie z portali społecznościowych, przeglądanie internetu, granie w gry i słuchanie muzyki. Zapalonych gamerów musze jednak nieco ostudzić, gdyż przy dłuższych sesjach realme C55 rozładuje się w kilka/kilkanaście godzin.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

W pudełku znajduje się kostka do szybkiego ładowania o mocy 33 W. W około pół godziny udało mi się naładować smartfon do 50%, natomiast pełną pojemość baterii uzyskałem w nieco ponad godzinę. Prędkość ładowania może wydawać się powolna, ale w tej cenie też nie ma tragedii.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Aparat

Realme C55 posiada podwójną konfigurację aparatu, w tym 64 MP główny i 2 MP obiektyw B&W. Jest to pierwsze urządzenie z serii C, które ma ten sam sensor, który wcześniej pojawił się we flagowym smartfonie Realme GT Master Edition. Rozmiar sensora został zwiększony o 54% w porównaniu z ostatnim telefonem z serii C, a efekt tego uaktualnienia widać wyraźnie na zdjęciach robionych w świetle dziennym - są one szczegółowe, żywe i pełne charakteru.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Z przodu znajdziemy także 8 MP obiektyw do selfie. Zdjęcie wykonane tym obiektywem są szczegółowe, a odcienie skóry są dodatkowo wygładzone, co w teorii ma zwiększyć atrakcyjność zdjęcia, ale w praktyce wychodzi różnie. Aplikacja aparatu oferuje także różne tryby, takie jak fotografia uliczna, tryb nocny, tryb portretowy i inne.

Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl Fot. Artur Tomala / PCWorld.pl

Podsumowanie

Kosztujący obecnie 999 zł realme C55 nie jest telefonem złym, ale do dobrego budżetowca jeszcze mu brakuje. Trzeba jednak przyznać, że producent zrobił dużo dobrego w kwestii designu, baterii, aparatu, czy chociażby Minikapsułki, która choć obecnie nie robi za dużo, tak była bardzo odważnym krokiem na przód, a w przyszłości może jeszcze nie raz zaskoczyć. W tej cenie (lub taniej) można jednak znaleźć bardziej atrakcyjne smartfony.