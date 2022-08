Recenzja słuchawek Audictus Dopamine Pro - czy gwarantują zastrzyk dopaminy?

Do największych zalet słuchawek zaliczyłbym ich brzmienie oraz prostą konfiguracje. Podłączenie urządzenia do smartfona jest błyskawiczne i następuję praktycznie w momencie wyjęcia go z etui ładującego. Dopamine Pro nie są jednak pozbawione problemów, a do największych należą kłopoty z poprawnym odczytywaniem gestów przez słuchawki.

Model Dopamine Pro to bezprzewodowe słuchawki z wbudowaną funkcją aktywnej redukcji hałasu. Na papierze wyglądają one świetnie, szczególnie jak na produkt w swojej cenie, jednak jak sprawdzają się podczas codziennego użytkowania? O tym przeczytacie w tej recenzji.

Żródło: PC World / Konrad Łącki

Audictus Dopamine Pro - Zawartość zestawu

Słuchawki dotarły do mnie w poręcznym pudełku wypełnionym od środka pianką ochronną.

Oprócz urządzenia wśród akcesoriów znalazł się również kabel USB typu C, instrukcja obsługi, etui ładujące oraz zestaw gumek dousznych. Te ostatnie zapakowane zostały w osobny woreczek, w którym znajdziemy trzy rozmiary pianek. Czwarte są domyślnie założone na słuchawki.

Żródło: PC World / Konrad Łącki

Istotną częścią zestawu jest instrukcja, w której znajdziemy dokładny opis wszystkich funkcji słuchawek wraz z wyjaśnieniem jak je uruchomić.

Audictus Dopamine Pro - Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia: 20 – 20k HZ Impedencja: 90 dB Łączność: Bluetooth 5.1 Mikrofon: Tak, wbudowany Materiał: ABS / Aluminium Zasięg działania: Do 15 metrów Ładowanie indukcyjne: Tak Złącze: USB-C

Audictus Dopamine Pro - Design oraz konstrukcja

Słuchawki zostały wykonane z tworzywa sztucznego oraz aluminium.

W dłoniach czuć, że materiały nie należą do najtrwalszych, choć przyznam, że pomimo wielu upadków nie miałem żadnego problemu z samym urządzeniem. Model Dopamine Pro dotarł do mnie w eleganckim, czarnym wykończeniu z drobnymi (prawdopodobnie aluminiowymi) wstawkami w dolnej części słuchawek.

Pod względem konstrukcji oraz designu nie wyróżniają się one niczym specjalnym na tle konkurencji i wyglądają jak standardowe słuchawki bezprzewodowe. Miłym akcentem jest drobne logo marki Audictus, które znajduje się po zewnętrznej stronie urządzenia. Dzięki minimalistycznemu podejściu producenta zostało ono przyjemnie wkomponowane w cały design modelu Dopamine Pro.

Żródło: PC World / Konrad Łącki

Nie miałem również problemu z dobraniem odpowiedniego dla siebie rozmiaru gumeczek dousznych. Zazwyczaj unikam tego typu konstrukcji, ponieważ po dłuższym czasie słuchania muzyki odczuwam spory dyskomfort w uszach, jednak podczas testów nie miałem tego problemu.

Co prawda czułem delikatny nacisk na wewnętrzną stronę ucha, ale podejrzewam, że jest to kwestia bardzo indywidualna i będzie zależała od użytkownika.

Istotną częścią zestawu jest etui ładujące. Zostało ono wyposażone w diodę LED, która powiadomi nas o stanie naładowania urządzenia oraz poziomie baterii w samym casie.

Żródło: PC World / Konrad Łącki

Audictus Dopamine Pro - Bateria.

Sporo podróżuję pociągiem i zależy mi na tym, by słuchawki były w stanie wytrzymać całą trasę na jednym cyklu ładowania bez umieszczania ich w etui.

Średni czas pracy jaki uzyskałem na słuchawkach wynosił ponad trzy godziny. Jest to wystarczająco w przypadku krótszych podróży, ale okazało się niewystarczającym wynikiem by przetrwać czterogodzinną trasę pociągiem.

Urządzenie testowałem głównie podczas streamingu muzyki z serwisu Spotify podczas sparowania z Samsungiem Galaxy S10+.

Żródło: PC World / Konrad Łącki

Dla szerszego kontekstu dodam, że kwadrans ładowania w etui wystarczy na mniej więcej 18 minutowy spacer ze słuchawkami na uszach.

O tym, że urządzenie jest gotowe do ponownego użycia powinna informować dioda, która świeci na niebiesko w trakcie ładowania i gaśnie, kiedy słuchawki osiągną poziom 100%. Nie jest ona do końca godnym zaufania źródłem informacji, ponieważ wielokrotnie wyjmowałem Dopamine Pro z etui przed jej zgaśnięciem, a smartfon informował mnie o tym, że są one w pełni gotowe do użycia. Chociaż w tym wypadku problem może również leżeć po stronie smartfona lub oprogramowania słuchawek.

Dioda świeci na różne kolory także podczas podłączenia case'a do zasilania. Miganie na niebiesko oznacza niski poziom naładowania etui, kolor czerwony oznacza trwające ładowanie, a kolor zielony informuje nas o pełnej gotowości do użycia.

Audictus Dopamine Pro - Łączność

Zdecydowanie jedna z najlepiej zrealizowanych funkcji słuchawek.

Urządzenie obsługuje Bluetooth 5.1, dzięki któremu możemy je powiązać ze smartfonem czy laptopem. Sama konfiguracja nie wymaga od użytkownika właściwie niczego. Wyjmujemy słuchawki z etui, włączamy Bluetooth w naszym smartfonie i po chwili jesteśmy w stanie sparować go z modelem Dopamine Pro.

Cały proces jest szybki i nie sprawiał mi żadnego problemu podczas testów. Ponowne połączenie z urządzeniem również trwa kilka sekund i dzieje się automatycznie po wyjęciu słuchawek z etui.

Żródło: PC World / Konrad Łącki

Audictus Dopamine Pro - Funkcje

Dopamine Pro posiadają wirtualny przycisk umieszczony po zewnętrznej stronie obudowy, dzięki któremu możemy sterować poszczególnymi funkcjami.

Oto kilka z najważniejszych sposobów jego użycia:

Kliknięcie - Graj/Pauza/Odbierz połączenie

- Graj/Pauza/Odbierz połączenie Podwójne kliknięcie - Włącz/Wyłącz ANC

- Włącz/Wyłącz ANC Potrójne kliknięcie - Uruchom asystenta głosowegom

- Uruchom asystenta głosowegom Przytrzymanie (2s.) - Kolejny utwór/Odrzuć połączenie

Używając sterowania miałem wielokrotnie problemy z poprawnym odczytywaniem moich intencji przez słuchawki.

Dopamine Pro dość swobodnie interpretowały, czy moje wciśnięcie oznacza zatrzymanie utworu, czy może jego przełączenie. Urządzenie bardzo często odczytywało moją akcję jako pojedyncze kliknięcie. W obsłudze pomaga co prawda ciche powiadomienie, które usłyszymy po dłuższym przytrzymaniu palca na słuchawce, jednak bardzo łatwo je pominąć kiedy słuchamy muzyki na wysokim poziomie głośności.

Podobnie działo się podczas używania innych funkcji. Słuchawki dość często błędnie interpretowały to co chciałem zrobić i zatrzymywały utwór zamiast - na przykład - włączyć ANC.

Dopamine Pro posiadają także wbudowany mikrofon, który dla odmiany sprawdzał się jak należy. Używałem go głównie do nagrywania wiadomości głosowych, a więc jakość dźwięku mogłem zweryfikować bardzo szybko. Głos brzmiał na nich wyraźnie i czysto. Podczas połączeń zdarzało się, że mój rozmówca słyszał delikatny pogłos, ale działo się to sporadycznie.

Przeciętny natomiast okazał się Active Noise Cancelling (Aktywna redukcja hałasu). Co prawda izoluje on nas w jakimś stopniu od otoczenia, ale pracując przy wiatraku ten nadal jest wyraźnie słyszalny. Muzyka co prawda niweluje ten problem, ale sama redukcja szumów nie jest najmocniejsza.

Audictus Dopamine Pro - Brzmienie

Dopamine Pro grają wyraźnie i głośno.

Opinie dotyczące brzmienia są bardzo subiektywne, dlatego starałem się porównać to jak gra testowany przeze mnie model do dźwięku uzyskanego ze słuchawek studyjnych Audio-Technica ATH-M50X. Zrobiłem to dlatego, że sprzęt studyjny powinien przenosić jak najbardziej realistyczne brzmienie, bez podbijania poszczególnych pasm.

Porównania dokonałem używając serwisu Spotify z utworami pobranymi w najwyższej dostępnej w aplikacji jakości.

Spotify Spotify

Zestawiając ze sobą brzmienia z obu urządzeń mam wrażenie, że Dopamine Pro delikatnie podbijają dolne pasma. Jest to raczej charakterystyczne dla większości słuchawek, ale w tym wypadku warto zaznaczyć, że bas brzmi naprawdę wyraźnie i czysto. Sam środek pasma wydaje mi się natomiast znacznie mniej czytelny i najwyraźniej traci na rzecz niższych częstotliwości. Wysokie tony, podobnie jak bas, są wyraźne i klarowne.

Brzmienie modelu Dopamine Pro zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, szczególnie biorąc pod uwagę ich niską cenę.

Audictus Dopamine Pro - Cena

Sporą zaletą modelu Dopamire Pro jest jego cena. Słuchawki możemy znaleźć na Ceneo już za 220 zł. To rozsądna kwota za urządzenie, które nie jest doskonałe, ale oferuje przyzwoite brzmienie.

Pomimo wad, nie zawiodłem się na Dopamine Pro i - jeżeli szukacie tanich bezprzewodowych słuchawek - to zdecydowanie warto wziąć je pod uwagę.