Recenzja słuchawek SPC Gear VIRO Plus - najlepsze słuchawki ze średniej półki?

Być może zastanawialiście się, jaka jest różnica pomiędzy „normalnymi” słuchawkami, a tymi przeznaczonymi dla gracza. Przeważnie ceny takiego sprzętu odstraszają, jednak nie zawsze. Przykładem są słuchawki SPC Gear VIRO Plus, których cena oscyluje w granicach 200-250 zł. Jak się sprawdzają?

Według producenta, słuchawki SPC Gear VIRO Plus to sprzęt dość uniwersalny, który spełni wymagania niejednego gracza i miłośnika filmowych wrażeń. Dynamiczne przetworniki mają przekazywać do naszych uszu nawet najcichsze dźwięki, co pozwoli zagłębić się w świat gier i filmów. Biorąc pod uwagę zapewnienia co do wszechstronności, cena na poziomie 250 zł, nie wydaje się przesadnie wygórowana.

Słuchawki SPC Gear VIRO Plus

Jakość wykonania i konstrukcja

SPC Gear VIRO Plus są słuchawkami zamkniętymi, czyli takimi, które mają szczelnie zabudowaną muszlę za przetwornikiem. Dzięki temu izolują nas od otoczenia, a otoczenie od nas. Jest to szczególnie przydatne, jeśli jesteśmy fanami głośnej (ale nie najzdrowszej dla uszu!) muzyki, ale nie tylko. Poczucie izolacji może pogłębić wrażenia audio-wizualne podczas rozgrywki, czy oglądania filmów. Ponadto wokół-uszna konstrukcja, w której cała małżowina jest zakryta w kapsule nausznika, pozwala na lepszą propagację fal dźwiękowych, co przekłada się na charakterystyczne wrażenie „otoczenia dźwiękiem”.

Początkowo słuchawki sprawiają wrażenie mało solidnych ze względu na ażurowe połączenie muszli z pałąkiem. Nic bardziej mylnego. Podstawa konstrukcji wykonana jest z aluminium, a muszle obite są materiałem skóropodobnym. Dzięki takiemu połączeniu SPC Gear VIRO Plus nie trzeszczą i zachowują odpowiednią sztywność, pozostając przy tym przyjemne w dotyku.

Wtyki na kabel i mikrofon w słuchawkach SPC Gear VIRO Plus

SPC Gear VIRO Plus to słuchawki przewodowe. Miejsce na wtyk kabla znalazło się na lewej muszli, tuż obok wejścia na mikrofon. Może się wydawać, że wygodniejsze jest korzystanie ze słuchawek bezprzewodowych. Warto jednak pamiętać, że zastosowanie Bluetooth generuje dodatkowe koszty więc na omawianej półce cenowej zdecydowany prym wiodą sprzęty przewodowe. Przewodowa konstrukcja ma również swoje zalety. Gear VIRO Plus nie wymagają ładowania i nie generują opóźnień - dla wielu graczy są to cechy kluczowe.

Okablowanie i mikrofon

W zestawie dostępne są dwa kable w oplocie, które mają 1,2 m i 2,7 m długości. Jest to świetna opcja, dla tych, którzy korzystają z kilku sprzętów. Osobiście dłuższy kabel zamontowałam przy desktopie, za to krótszy przy laptopie i w razie potrzeby przenoszę tylko same nauszniki. Dodatkowo oba kable mają pilota z manualną regulacją głośności i przycisk do włączania/wyłączania mikrofonu.

Kable dołączone do zestawu

Mikrofon nie jest najmocniejszą stroną sprzętu od SPC Gear. Podczas jego użytkowania słychać delikatne szumy w tle, co może przeszkadzać. Istnieje możliwość ich niwelowania za pomocą odpowiednich ustawień w menadżerze dźwięku, jednak nie zawsze daje to jakikolwiek skutek. Całe szczęście mikrofon pełni w tym wypadku rolę akcesoryjną - w razie potrzeby możemy go po prostu wypiąć, a jego wtyk zatkać zaślepką dołączoną do zestawu.

Brzmienie i karta dźwiękowa

SPC Gear VIRO Plus są sprzedawane z kartą dźwiękową 7.1 na USB. Dodatkowe akcesorium sprawia, że cena testowanego modelu jest o około 50 zł wyższa niż wersji bez dopisku "Plus". Różnica wydaje się być w tym wypadku uzasadniona. Korzystając z karty wyłapiemy zdecydowanie więcej tonów i uzyskamy efektywną wirtualizację dźwięku 7.1 usprawniającą lokalizację przeciwników w grach typu FPS.

zewnętrzna karta dźwiękowa SPC Gear

Rekomendowana zasada zakupu dla SPC Gear VIRO jest następująca: jeśli nie dysponujemy własną kartą dźwiękową, to warto zainwestować w droższy wariant.

Nasze wrażenia

Słuchawki SPC Gear VIRO Plus z powodzeniem wykorzystamy przy PC, konsolach oraz smartfonach (z wyjściem mini jack 3,5 mm). Przy tak multi-platformowych zastosowaniach cena słuchawek VIRO, która wynosi zaledwie 200 zł, a VIRO Plus 250 zł wydaje się bardzo rozsądna.

Istotnym atutem okazuje się lekka konstrukcja, która po godzinach użytkowania nie staje się uciążliwa. Dotychczas często zdarzało mi się, że całe uszy niejako „parowały mi” podczas użytkowania słuchawek tego typu, jednak w tym przypadku tak nie było. Przy wielogodzinnym korzystaniu nie miałam uczucia zaciśniętej głowy, a na muszlach nie było śladu potu.

Jedynym minusem są szumy, które słychać podczas korzystania z dopinanego mikrofonu.

Ten sprzęt, chociaż może dla niektórych niepozorny, jest z pewnością warty uwagi. Świetnie sprawdza się podczas słuchania muzyki lub grania w gry komputerowe. Sama korzystam z nich wtedy, kiedy chcę „odizolować się” od świata zewnętrznego, by zasmakować wyższej jakości rozgrywki.

Za udostępnienie słuchawek dziękujemy Hard-Pc.pl - tutaj znajdziecie ofertę na ten model: https://sklep.hard-pc.pl/p11509,sluchawki-spc-gear-viro-plus-usb-7-1.html