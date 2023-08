Recenzja szczoteczki sonicznej Lykkele Edda

Szczoteczk soniczna Lykkele Edda, to towarzysz codziennej pielęgnacji jamy ustnej, który wyznacza nowe standardy w dbaniu o higienę zębów. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą nowych gadżetów czy osobą, która stawia na praktyczność, Edda może wywołać u Ciebie zaskakujące odczucia.

Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl

Ku mojemu zdziwieniu, po tygodniu korzystania z Lykkele Edda poczułem różnicę. Jej dynamiczne ruchy, w połączeniu z różnymi trybami pracy, faktycznie tworzyły uczucie oczyszczenia. Tryb "Czyszczenie" okazał się być moim ulubionym do codziennego użytku - to uczucie dokładnego czyszczenia i odświeżenia zdawało się dawać mi pewność, że naprawdę dbam o higienę jamy ustnej.

Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl

Przejście na tryb "Wybielania" okazało się być ciekawym doświadczeniem. Chociaż nie oczekiwałem cudów w krótkim czasie, po kilku tygodniach użytkowania zauważyłem subtelne wybielenie moich zębów, które również mnie zaskoczyło. Wydaje się, że systematyczność i cierpliwość są tutaj kluczowe.

Co mnie naprawdę zachwyciło, to tryb "Ochrona dziąseł". Regularne masowanie dziąseł okazało się być nie tylko przyjemne, ale także przynosiło ulgę. Po dłuższym okresie korzystania, poczułem, że moje dziąsła były mniej wrażliwe i bardziej zdrowe. To rzeczywiście zaliczam na duży plus, gdyż od zawsze zmagam się z nadwrażliwością dziąseł.

Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl

Warto też wspomnieć o funkcjonalności szczoteczki. Sygnalizator czasu mycia okazał się być zbawienny. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak często przerywam mycie po mniej niż dwóch minutach. Teraz, zawsze mam pewność, że poświęcam jamie ustnej właściwą ilość czasu. Wibracje co 30 sekund również pomagają w równomiernym myciu zębów.

Co do wytrzymałości baterii, to Lykkele Edda również spełnia oczekiwania. Z ładowaniem raz na jakiś czas, uniknąć można frustrującej sytuacji, kiedy bateria pada w najmniej odpowiednim momencie. Ta wygoda i oszczędność czasu były dla mnie istotne. W praktyce zawsze odkładałem szczoteczkę na ładowarkę po każdym myciu, aczkolwiek nie była ona podłączona - podłączałem ją do prądu co kilka dni, kiedy sobie o tym przypomniałem, a szczoteczka zawsze była gotowa do pracy.

Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl

Dodatkowe końcówki to kolejny plus. Certyfikowane włosie DuPont rzeczywiście sprawia, że mycie jest dokładniejsze i bardziej komfortowe. A dwie końcówki w zestawie to nie tylko praktyczność, ale także szansa na podzielenie się doświadczeniem z bliską osobą. Jeśli ktoś z rodziny również posiada szczoteczkę soniczną, taki prezent może okazać się całkiem miłą niespodzianką.

Jak sama firma mówi o swoim produkcie, Lykkele Edda to nie tylko narzędzie, ale też filozofia. Jej minimalizm i efektywność mają pomagać skupić się na tym, co naprawdę ważne, oszczędzając jednocześnie czas. To nie tylko szczoteczka - to partner w pielęgnacji i dążeniu do zdrowszego uśmiechu.

Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl

Nie do końca jestem pewien, ile w tym faktycznej prawdy, ale w praktyce sama szczoteczka sprawdza się świetnie. Po kilku tygodniach z nią muszę przyznać, że z pewnością będzie to udany zakup, a ja już raczej nie wrócę do standardowych szczoteczek elektrycznych.

Lykkele Edda jest dostępna w cenie 149,00 zł w sklepie al.to - Przejdź do sklepu

Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl Fot: Artur Tomala / PCWorld.pl

Specyfikacja techniczna: