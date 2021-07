Recenzja wideorejestratora Mio MiVue 818 dla bezpieczeństwa kierowców

Kamera samochodowa Mio MiVue 818 to obowiązkowe akcesorium dla każdego kierowcy. Ten najwyższej jakości sprzęt swoją wyjątkowość zawdzięcza nagrywaniu w wysokiej jakości 2K oraz funkcjom ostrzegania o zbyt dużej prędkości.

Wideorejestratory coraz częściej stają się elementem podstawowego wyposażenia każdego pojazdu poruszającego się po drodze z dużą prędkością - czy to samochodów, czy to motocykli. Nie ma się temu co dziwić. Jak nazwa wskazuje, rolą tych urządzeń jest nagrywanie plików w formacie wideo, które często są jedynym materiałem dowodowym w sprawach związanych ze stłuczkami, wypadkami czy innymi niebezpiecznymi zachowaniami drogowymi. Dzięki nagraniom wideo zazwyczaj nie ma problemu, by ocenić, kto był sprawcą zdarzenia i kto ponosi winę za kolizję. Niestety, kluczowa jest także jakość nagrania, dlatego ważne jest, żeby nie kupować pierwszego lepszego urządzenia rejestrującego.

W Polsce absolutnym liderem na rynku wideorejestratorów jest firma Mio, będąca jednocześnie najbardziej popularną marką wśród konsumentów. Proponowane przez nią urządzenie Mio MiVue 818 nie tylko potrafi nagrywać w rozdzielczości 2K, ale także w 60 kl./s. Przyjrzyjmy się, co jeszcze potrafi.

Specyfikacja

Wielkość ekranu 2,7" Rozdzielczość nagrywania WQHD 2K 1440P 30 kl,/s

Full HD 1080P 60 kl,/s

Full HD 1080P 30 kl,/s Sensor optyczny nagrywania Sensor 5M Przysłona F1,8 Format nagrywania MP4 (H,264) Kąt widzenia optyki 140° Nagrywanie dźwięku Tak Wi-Fi Tak Bluetooth Tak Wbudowany GPS Tak Sensor przeciążeń Tak Mikrofon Tak Głośnik Tak Obsługa kart pamięci microSD Zakres temperatur pracy -10° to +60° C Bateria 240 mAh Wymiary (mm) 85,6 x 54,7 x 36,1 Waga (g) 86,1 Funkcje Pozycjonowanie GPS

Ostrzeżenie przed fotoradarami

Custom Speedcam Smart Alers

Average Speedcam Alerts

Zatrzymaj się i jedź

System opuszczania pasa ruchu

System ostrzeżenia przed kolizją

Alert utrzymywania danej prędkości

Ekran w trybie HUD

Przypomnienie o włączeniu świateł

Alert zmęczenia kierowcy (FA)

Tryb jazdy eco

Tryb parkingowy

WDR Recording

Nagrywanie zdarzeń

Balans bieli

Zdjęcia z koordynatami GPS

Tryb Zdjęcia

Automatyczne uruchomienie

Czujnik wstrząsu

Bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów

Aktualizacja OTA

Znajdź Mój Pojazd

Ewidencja Przebiegu

Podstawową funkcją wideorejestratorów jest, jak sama nazwa wskazuje, nagrywanie. Już po samej specyfikacji można zobaczyć, że w przypadku Mio MiVue 818 nie ma się co martwić o niską jakość. Urządzenie nagrywa materiały w jakości 2K/1440p przy zachowaniu 30 kl./s zarówno w dzień, jak i w nocy, co pozwala na dokładne zapisanie każdego szczegółu podczas jazdy. Przy niedostatecznej ilości oświetlenia wykorzystywana jest autorska technologia Mio Night Vision, która znajduje zastosowanie w nocy i podczas szarówki. Warto zwrócić uwagę na to, że producent zapewnia nagrywanie w 60 kl./s w jakości Full HD 1080p, co może okazać się szczególnie ważne podczas szybkiej jazdy. W porównaniu z 30 kl./s ta podwojona gęstość zapisu danych umożliwia uzyskanie obrazu wideo o zdecydowanie większej szczegółowości i płynności, nawet gdy jedziemy z dużą prędkością.

Kluczowy jest także kąt widzenia, który i tutaj jest stosunkowo spory, bo wynosi aż 140 stopni. Zastosowanie obiektywu szerokokątnego jest standardem wśród kamer samochodowych ze względu na to, że pozwalają na ujęcie większego pola widzenia. Ponadto wideo nagrywane jest w najbardziej podstawowym formacie MP4 w kodeku H.264, który obsługiwany jest przez wszystkie urządzenia, a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.

To, co szczególnie przykuwa wzrok to wbudowana funkcja, która ostrzega przed odcinkowym pomiarem prędkości oraz fotoradarami. Tego typu rozwiązanie umożliwia wskazanie ograniczenia prędkości oraz dostarcza informację o średniej prędkości pojazdu na mierzonym odcinku. Dodatkowo wideorejestrator Mio MiVue 818 został wyposażony w inteligentny tryb parkingowy, zintegrowane Wi-Fi oraz wbudowany Bluetooth. Poza tym producenci zadbali, by użytkownik w łatwy sposób mógł obsługiwać urządzenie z poziomu smartfona lub komputera za pomocą dedykowanych aplikacji i programów komputerowych. Warto tutaj wspomnieć, że wideorejestrator Mio MiVue 818 posiada moduł GPS, który zapisze datę, godzinę i lokalizację rejestracji, co pozwoli użyć go jako wiarygodnego dowodu, kiedy zajdzie taka konieczność.

Zawartość opakowania

Wideorejestrator Mio MiVue 818 dostarczany jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w czarno-pomarańczowych kolorach. Po otworzeniu pudełka znajdziemy oczywiście samo urządzenie umieszczone w idealnie wyciętym miejscu w piance zabezpieczającej. Poza kamerą w środku znajdują się także: ładowarka samochodowa, instrukcja obsługi, gwarancja, folie zabezpieczające ekran oraz uchwyt mocujący do szyby wraz z dodatkową taśmą. Co ważne, nie znajdziemy w środku karty microSD oraz uchwytu na przyssawkę - te akcesoria trzeba dokupić oddzielnie.

Pierwsze wrażenie

Na pierwszy rzut oka wideorejestrator Mio MiVue 818 nie prezentuje się jakoś szczególnie solidnie. Wrażenie to znika od razu, kiedy weźmiemy sprzęt do ręki. Konstrukcja wykonana jest w całości z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, co przekłada się na stosunkowo niską wagę. Z przodu umieszczono oczywiście niewielki obiektyw, nad którym znajduje się system mocujący na uchwyt, a z tyłu wyświetlacz oraz cztery wypukłe przyciski sterujące. Całe urządzenie mieści się w dłoni, dzięki czemu łatwo nim operować i jednocześnie nie zasłania znaczącej części pola widzenia podczas kierowania pojazdem.

Instalacja wideorejestratora Mio MiVue 818 przebiega szybko i co najważniejsze - oprogramowanie dostępne jest w języku polskim. Niestety, urządzenie nie posiada żadnej wbudowanej baterii, która pozwoliłaby na zapoznanie się z kamerką w domu. Podłączenie oraz konfigurację należy wykonać w samochodzie przy włączonym silniku, co jest po pierwsze nieekonomiczne, a po drugie niewygodne. Miałam pecha, że moment instalacji przypadł na bardzo gorący dzień. Jedynym plusem był fakt, że po podłączeniu wideorejestratora do ładowarki włączył się on szybko i był gotowy do pracy. Niestety, parowanie sprzętu z telefonem za pomocą Bluetooth i zintegrowanej sieci Wi-Fi trwało kilka dobrych minut. Ponadto widać też, że oprogramowanie nie przeszło żadnej modernizacji designu w ostatnim czasie, chociaż oczywiście spełnia swoje podstawowe zadanie.

Tak jak już trochę zdradziłam, wraz z zakupem urządzenia Mio MiVue 818 konsument dostaje dostęp do aplikacji MiVue Pro App, która rozszerza znacząco możliwości wideorejestratora. To właśnie za jej pomocą można połączyć sprzęt z naszym telefonem. Dzięki temu, gdy dojdzie do wypadku, kamera automatycznie zapisze plik w folderze zdarzeń i wyśle materiał wideo do MiVue Pro App przez Wi-Fi w czasie rzeczywistym. Co ważne funkcja ta nie zużywa danych 3G/4G, co możliwe jest dzięki wykorzystaniu protokołu połączenia punkt-punkt. Co ciekawe, wszystkie nagrania zostają podzielone na kategorie. Producent przewidział takie foldery jak: Zwykły, Zdarzenie, Parking i Foto. Dodatkowo użytkownik uzyskuje dostęp do podglądu na żywo, co pomaga przy dostosowaniu poziomej linii horyzontu kamery przy jej instalacji. Zupełną nowością wśród możliwości wideorejestratorów jest funkcja Ewidencji Przebiegu. Jest to po prostu dodatkowa zakładka w aplikacji, gdzie znajdziemy raporty ze wszystkich przejazdów z włączoną kamerą. Dokładniej jest to wbudowana kilometrówka, która informuje nas o liczbie przejechanych kilometrów na przestrzeni wszystkich miesięcy.

Poza tym, za pomocą aplikacji można w pełni skonfigurować wideorejestrator oraz zaktualizować oprogramowanie, dane fotoradarów czy wersje głosowe urządzenia. Co jednak ważne - tutaj pobieranie spowoduje zużycie danych 3G/4G. Producent przewidział także możliwość dzielenia się naszymi materiałami ze znajomymi, bo za pomocą kilku kliknięć film nagrany przez wideorejestrator może znaleźć się na naszych social mediach. Oczywiście aplikacja posiada takie moduły podstawowe jak: Podgląd na żywo, Ustawienia, Karta SD i Informacje.

Szczególną uwagę chciałabym jednak zwrócić na funkcję Znajdź Mój Pojazd, która zapamiętuje pozycję GPS. Jest ona idealną odpowiedzią dla zapominalskich, którzy po chwili nie pamiętają już, gdzie dokładnie zostawili auto. Wystarczy, że po zaparkowaniu oznaczymy miejsce jednym kliknięciem i gotowe - aplikacja automatycznie będzie wyliczać nam odległość od pojazdu oraz jego dokładną lokalizację. Oczywiście, aby to zadziałało, należy sparować urządzenie ze smartfonem oraz uruchomić odpowiednią funkcję w wideorejestratorze.

Alternatywą dla aplikacji mobilnej jest program komputerowy MiVue Manager kompatybilny z systemem Windows 7, 8.1 i 10 oraz MacOS. Znajdziemy w nim okno do przeglądania nagrań, pod którym znajduje się panel sterowania. Poniżej umieszczono także mapę wyświetlającą lokalizację oglądanego zdarzenia. Po prawej znajduje się kalendarz pokazujący dokładną datę, a pod nim informacje o typie filmu oraz lista plików.

Po dłuższym użytkowaniu

Opisując specyfikację, wspomniałam o tym, że wideorejestrator Mio MiVue 818 posiada dwie przełomowe wbudowane funkcje wspomagające kierowcę. Mowa tutaj o: ostrzeganiu przed odcinkowym pomiarem prędkości oraz ostrzeżeniu GPS o fotoradarach. Działanie obu z nich jest możliwe dzięki w pełni opatentowanej funkcji Mio Smart Alert, która służy do wczesnego alarmowania o przekroczeniu dozwolonej prędkości pojazdu. Pierwsza z funkcji wyposażona jest w wewnętrzny system, który oblicza czas i dystans, który pozostał do końca odcinkowego pomiaru prędkości oraz średnie tempo poruszania się pojazdu w km/h. Warto tutaj podkreślić, że wideorejestrator ostrzeże nas, gdy będziemy jechać za szybko za pomocą czerwonej diody. Druga z funkcji korzysta ze stale aktualizowanej bazy fotoradarów, która obejmuje teren Europy z wyjątkiem takich krajów jak: Francja, Szwajcaria, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja i Niemcy.

Warto tutaj dodać, że wideorejestrator Mio MiVue 818 posiada wbudowany inteligentny tryb parkingowy, który uruchamia się automatycznie po wyłączeniu silnika. Oznacza to, że przy wykryciu ruchu, kamera zacznie automatyczne nagrywanie dzięki wbudowanemu czujnikowi. Niestety, aby funkcja ta działała poprawnie, wymagane jest posiadanie zewnętrznego zasilacza SmartBox III, który nie jest częścią zestawu.

Podsumowanie

Wideorejestrator Mio MiVue 818 to świetna propozycja dla tych, którzy szukają kamery samochodowej zapisującej materiały w wysokiej jakości. Nagrywanie w rozdzielczości 2K/1440p przy zachowaniu 30 kl./s oraz Full HD 1080p przy 60 kl./s sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy nawet przy dużych prędkościach. Dodatkowo urządzenie posiada wiele przydatnych funkcji takich jak Znajdź Mój Pojazd czy Mio Smart Alert.

Trzeba przyznać, że Mio MiVue spełnia swoje podstawowe funkcje jako wideorejestrator oraz asystent jazdy. Poleciłabym go każdemu, kto ma tak zwaną ciężką nogę do prowadzenia pojazdów oraz poszukuje sprawnej, dobrej i niewielkiej kamerki samochodowej.

Cena i dostępność

Obecnie Mio MiVue 818 kosztuje: