Redmi Note 10 Pro - mistrz opłacalności powrócił [RECENZJA]

Redmi udowadnia, że najlepiej czuje się w średniej półce cenowej. Najnowszy Redmi Note 10 Pro to kompletny smartfon, który pozytywnie zaskakuje świetnym ekranem, wydajnością oraz głośnikami. Niestety nie obyło się bez kilku potknięć.

Redmi Note 10 Pro to jeden z najważniejszych smartfonów 2021 roku. Najnowszy średniak z Chin podważa sens zakupu flagowych smartfonów za kilka tysięcy złotych.

Redmi Note 10 Pro

Tegoroczne wydanie bestsellerowej serii Redmi Note 10 otrzymało potężną aktualizację. Model Redmi Note 10 Pro godnie zastępuje popularnego Redmi Note 8 Pro.

Redmi Note 10 w wersji Pro jest niemalże idealnym średniakiem. Smartfon praktycznie nie posiada wad, a większość z nich po przypomnieniu sobie, że urządzenie kosztuje poniżej 1500 zł przestaje być istotna.

Czym zaskoczył mnie Redmi Note 10 Pro? Czy jest to urządzenie, które warto polecić? Tego dowiesz się już za chwilę.

Redmi Note 10 Pro - Specyfikacja techniczna

Procesor Qualcomm Snapdragon 732G (2 rdzenie, 2.3 GHz, Kryo + 6 rdzeni, 1.8 GHz, Kryo) Układ graficzny Adreno 618 Pamięć RAM 6 GB/8 GB Pamięć wbudowana 64 GB/128 GB Typ ekranu Dotykowy, AMOLED Częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz Przekątna ekranu 6,67 cala Rozdzielczość aparatu - tył 108.0 MP, 2.0 MP, 8.0 MP - ultraszerokokątny, 5.0 MP - macro Rozdzielczość aparatu - przód 16.0 MP - do selfie Przysłona obiektywu f/1.9 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw ultraszerokokątny, f/2.4 - tylny obiektyw DoF, f/2.4 - tylny obiektyw DoF, f/2.4 - tylny obiektyw makro, f/2.45 - przedni obiektyw Dodatkowe cechy aparatu Wbudowana lampa błyskowa, Kamera DoF (głębia ostrości) Łączność 4G (LTE), Bluetooth, Wi-Fi System nawigacji satelitarnej A-GPS, GPS Złącza USB Typu-C - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Czytnik linii papilarnych Zintegrowany z przyciskiem zasilania Czujniki Akcelerometr, Podczerwieni, Świartła, Zbliżenia Obudowa Szkło Corning Gorilla Glass 5 Dual SIM Tak System operacyjny Android 11 Dodatkowe informacje Ochrona przed pyłem i zachlapaniem (IP53), Wbudowane głośniki stereo, Funkcja szybkiego ładowania, Skaner twarzy, USB OTG Pojemność baterii 5020 mAh Wysokość 164 mm Szerokość 76,5 mm Grubość 8,1 mm Waga 193 g Gwarancja 24 miesiące

Specyfikacja techniczna wygląda bardzo obiecująco. Redmi postawiło na świetny ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD i przekątnej 6,67 cala. Co ważne jest to panel ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i HDR10. Warto zwrócić uwagę na materiały wykorzystane do budowy. Smartfon posiada dwie tafle szkła Corning Gorilla Glass 5 generacji, które połączono z wykorzystaniem plastikowej ramki.

Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 732G. To nowoczesny układ wyprodukowany w 8 nm procesie technologicznym. Wspomaga go 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz szybka pamięć masowa UFS 2.2.

Co ciekawe Redmi Note 10 Pro posiada możliwość odtwarzania audio w jakości 24-bit/192kHz. Nie zabrakło również portu podczerwieni oraz złącza słuchawkowego Jack. Fajnie, że nie oszczędzono na głośnikach - Redmi Note 10 Pro posiada wysokiej klasy głośniki stereo, które świetnie współpracują z rewelacyjnym ekranem.

Za jakość zdjęć odpowiada 108 MP aparat Samsung HM2 z trzema aparatami pomocniczymi. Całość zasilana jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5020 mAh.

Redmi Note 10 Pro - Cena

Redmi Note 10 Pro sprzedawany jest w trzech konfiguracjach, których ceny wynoszą od 1299 zł do 1499 zł. Bazowa wersja oferuje 6 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Tak skonfigurowany model wyceniono na 1299 zł. Za dodatkowe 100 zł otrzymamy 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowa konfiguracja z 8 GB pamięci operacyjnej kosztuje 1499 zł.

Z punktu widzenia opłacalności najlepiej zdecydować się na model z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Dodatkowa ilość RAM'u pozytywnie wypływa na wydajność. Przy okazji nie musimy martwić się, że zabraknie nam pamięci masowej.

Redmi Note 8 Pro w każdej konfiguracji jest droższy od konkurencyjnego realme 8 Pro. W przypadku topowych wersji 8/128 GB różnica wynosi równo 200 zł. Jeżeli zastanawiasz się nad tymi smartfonami sprawdź nasze porównanie Redmi Note 10 Pro z realme 8 Pro.

Redmi Note 10 Pro - Zawartość zestawu

Redmi Note 10 Pro dostarczany jest w niewielkim opakowaniu z podobizną smartfona w trzech wersjach kolorystycznych. Znajdziemy na nim również logo Xiaomi oraz specyfikację techniczną wybranego modelu.

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Smartfon Redmi Note 10 Pro

Kabel USB Typu A > USB Typu C

Szybka, 33 W ładowarka

Dedykowane etui

Igła do wyjmowania tacki na karty SIM/microSD

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Redmi Note 10 Pro dostarczany jest z fabrycznie zainstalowaną folią ochronną na ekran. Cieszy również, że etui posiada półprzezroczyste plecki. Obudowa Redmi Note 10 Pro w kolorze czarnym niesamowicie się palcuje. Zastosowanie półprzezroczystego pokrowca ułatwia utrzymanie smartfona w czystości.

Redmi Note 10 Pro w pokrowcu

Redmi Note 10 Pro - Wygląd i jakość wykonania

Redmi projektując model Note 10 Pro postanowiło wykorzystać wysokiej klasy szkło Corning Gorilla Glass 5. Znajdziemy jest na froncie oraz pleckach, co nie jest standardem w tej półce cenowej. Niestety zabrakło już pieniędzy na aluminiową ramkę. Tafle szkła połączono z wykorzystaniem błyszcząco-matowej ramki z plastiku, która w górnej i dolnej części posiada płaskie krawędzie.

Redmi Note 10 Pro

Sam smartfon swoim wyglądem do złudzenia przypomina flagowego Xiaomi Mi 11. Gdyby nie logotyp Redmi w dolnej części obudowy sam uwierzyłbym, że na testy przyjechało Mi 11.

Na pleckach znajdziemy ogromną obudowę obiektywów z napisami Ultra Premium. Nie zabrakło również logo producenta oraz znaków niezbędnych do wprowadzenia urządzenia do sprzedaży.

Logo producenta na pleckach

Niemalże cały front zajmuje ekran AMOLED z pojedynczą kamerką do selfie. Ramki są bardzo niewielkie i symetryczne.

Aparat przedni i głośnik do rozmów

Na prawej krawędzi znajdziemy przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych.

Czytnik linii papilarnych zintegrowano z przyciskiem zasilania

Po przeciwległej stronie znalazło się miejsce dla tacki na karty SIM/microSD.

Tacka na karty SIM i kartę pamięci

Na górnej krawędzi znajdziemy złącze słuchawkowe, mikrofon, port podczerwieni oraz głośnik.

Górna część obudowy

Złącze zasilania znajduje się na dole. Obok niego umieszczono drugi głośnik oraz mikrofon do rozmów.

Port USB Typu C na dolnej krawędzi

Do jakości wykonania Redmi Note 10 Pro mam jedno zastrzeżenie. Smartfon przyciąga odciski palców, pyłki oraz wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Utrzymanie urządzenia w czystości jest niemożliwe, a wszelkiego rodzaju brud gromadzi się głównie wokół wystającej wyspy z aparatami.

Plecki Redmi Note 10 Pro

Korzystanie z pokrowca dołączonego do zestawu minimalizuje ten problem oraz sprawia, że urządzenie nie chybocze się po położeniu na płaskiej powierzchni.

Aparat fotograficzny znacząco wystaje ponad obrys urządzenia

Warto zaznaczyć, że Redmi Note 10 Pro posiada certyfikat IP53. Oznacza to, że niestraszne mu przypadkowe zachlapania lub rozmowa w deszczu.

Redmi Note 10 Pro - Wyświetlacz

Wyświetlacz to jedna z największych zalet testowanego smartfona. W cenie do 1500 zł nie znajdziesz urządzenia z lepszym ekranem. Z Redmi Note 10 Pro zadowoleni będą zarówno gracze (120 Hz częstotliwość odświeżania), jak i fani filmów i seriali (obecność HDR10).

Wyświetlacz Redmi Note 10 Pro

Redmi postawiło na panel Full HD o przekątnej 6,67 cala. Jasność maksymalna wynosi 450 nitów i może chwilowo wzrosnąć do 1200 nitów.

Parametry ekranu są na flagowym poziomie. Podczas testów nie miałem się do czego przyczepić. Jasność maksymalna i minimalna są odpowiednie, 120 Hz częstotliwość odświeżania sprawia, że wszystkie animacje są niesamowicie płynne, a jakość panelu zachęca do konsumowania kolejnych odcinków ulubionego serialu.

Redmi Note 10 Pro obok realme 8 Pro

W wyświetlaczu znajdziemy kamerkę do selfie. MIUI umożliwia jej ukrycie z wykorzystaniem czarnego paska stanu. Redmi nie zapomniało o trybie Always-on-Display znanym z flagowych modeli Xiaomi Mi/Mi Mix. Rozwiązanie to skutecznie zastępuje diodę powiadomień.

W tym miejscu warto zaznaczyć również, że Redmi Note 10 Pro w przeciwieństwie do konkurencji posiada klasyczny czytnik linii papilarnych, który umieszczono w przycisku zasilania. Rozwiązanie to działa znacznie lepiej, niż w realme 8 Pro (zapoznaj się z naszym testem).

Redmi Note 10 Pro - Wydajność

Redmi Note 10 Pro posiada solidne podzespoły. W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 732G. Jest to układ znany z droższych średniaków. Zastosowano go również w POCO X3. W rzeczywistości jest to odświeżony Snapdragon 730G, który wykorzystano w Samsungu Galaxy A71 (zapoznaj się z naszą recenzją). Jest to ośmiordzeniowy procesor wykonany w 8 nm procesie technologicznym. Za obliczenia graficzne odpowiada układ Adreno 618.

Redmi Note 10 Pro

Całość otrzymała do pomocy 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB szybkiej pamięci masowej UFS 2.2. Zestaw taki jest w stanie poradzić sobie ze 120 Hz ekranem, ale w przypadku bardziej wymagających z pewnością będziesz chciał przełączyć ekran w tryb 60 Hz, aby zyskać kilka dodatkowych klatek na sekundę.

Redmi Note 10 Pro przetestowałem w kilku popularnych testach syntetycznych. Oto wyniki:

Geekbench 5 : Single - 565; Multi - 1778

: Single - 565; Multi - 1778 Androbench : Odczyt sekwencyjny - 490,04 MB/s; Zapis sekwencyjny - 270,51 MB/s

: Odczyt sekwencyjny - 490,04 MB/s; Zapis sekwencyjny - 270,51 MB/s 3DMark Wild Life - 1114

Rezultaty nie zaskakują. Redmi Note 10 Pro to solidny średniak. Wydajność tego urządzenia z pewnością wystarczy na kilkanaście najbliższych miesięcy.

Redmi Note 10 Pro - Oprogramowanie

Redmi Note 10 Pro pracuje pod kontrolą Android 11 z nakładką MIUI 12. Smartfon w przyszłości otrzyma aktualizację do nakładki MIUI 12.5 znanej z Xiaomi Mi 11. Pod koniec 2021 lub na początku 2022 roku urządzenie dostanie Androida 12.

Nakładkę MIUI można kochać lub nienawidzić. Pewne jest, że całość mocno ingeruje w wygląd i funkcjonalność Androida. Na szczęście Xiaomi oferuje już klasyczną szufladę z aplikacjami, a samo oprogramowanie działa niesamowicie szybko.

MIUI 12 posiada dobrze działający tryb jednoręczny, Game Turbo oraz pozwala na instalację dwóch takich samych komunikatorów sieciowych i konfigurację ich do pracy z różnymi kontami.

Redmi Note 10 Pro - Aparat

Redmi Note 10 Pro posiada 108 MP aparat. Jest to ten sam sensor, który wykorzystano w realme 8 Pro. Mowa o Samsungu HM2 znanym z Galaxy S20 Ultra (sprawdź nasz test aparatu) oraz Galaxy Note 20 Ultra (zapoznaj się z naszą recenzją). Producent dorzucił również 8 MP obiektyw ultra szerokokątny, 5 MP obiektyw makro oraz 2 MP czujnik głębi.

Wydawać by się mogło, że Redmi Note 10 Pro zaoferuje zdjęcia bardzo zbliżone do realme 8 Pro. W praktyce urządzenie to wypada nieco gorzej. Redmi postanowiło dodać kilka dziwnych ograniczeń. Tryb nocny dostępny jest jedynie w aparacie głównym, a maksymalne przybliżenie wynosi 2x.

Również maksymalny zoom hybrydowy to zaledwie 10x (20x w realme 8 Pro).

Sama jakość zdjęć jest bardzo zadowalająca. Z pewnością Redmi Note 10 Pro radzi sobie dużo lepiej od poprzednika.

W dzień aparat wypada rewelacyjnie. Zdjęcia są ostre i posiadają świetne odwzorowanie kolorów. Fotografie są porównywalnej jakości do flagowych modeli.

Zdjęcie w dzień Zdjęcie w dzień - obiektyw ultra szerokokątny Zdjęcie w dzień - 2x zoom Zdjęcie w dzień - 5x zoom Zdjęcie w dzień - 10x zoom

Nocą fotografie wypadają gorzej, niż się spodziewałem.

Zdjęcie w nocy Zdjęcie w nocy - obiektyw ultra szerokokątny Zdjęcie w nocy - 2x zoom Zdjęcie w nocy - 5x zoom Zdjęcie w nocy - 10x zoom

Zdjęcie w nocy - tryb nocny Zdjęcie w nocy - tryb nocny, 2x zoom

Obiektyw ultraszerokokątny jest słabej jakości, ale tego można było się spodziewać. Aparat makro ma 5 MP i radzi sobie lepiej, niż w realme 8 Pro.

W trybie nagrywania wideo w 4K nie skorzystamy ze stabilizacji obrazu. Zabrakło również możliwości przełączania się między obiektywami podczas nagrywania.

Dobrze sprawdza się kamerka przednia. Do niej nie mam żadnych zastrzerzeń.

Zdjęcie w dzień - aparat przedni Zdjęcie w nocy - aparat przedni

Redmi Note 10 Pro - Bateria

Redmi wyposażyło Note 10 Pro w akumulator o pojemności 5020 mAh.

Spory akumulator świetnie radzi sobie z wydajnymi podzespołami oraz 120 Hz ekranem. W praktyce Redmi Note 10 Pro trudno rozładować w ciągu jednego dnia. Podczas średnio intensywnego użytkowania z kilkugodzinnym przeglądaniem sieci oraz oglądaniem filmów i seriali możemy liczyć na 1,5 do 2 dni pracy.

Czas pracy z włączonym ekranem przy 120 Hz częstotliwości odświeżania to około 5 godzin. Przełączenie się na 60 Hz odświeżanie pozwoli na dodatkową godzinę pracy.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Redmi Note 10 Pro wyłączył się po 14 godzinach i 55 minutach. To rezultat powyżej średniej, a test przeprowadzany był z ekranem ustawionym w trybie 120 Hz.

Redmi Note 10 Pro naładujemy z wykorzystaniem 33 W ładowarki przewodowej. W ciągu 30 minut naładujemy akumulator do 59%. Ładowanie do pełna trwa 81 minut.

Szkoda, że producent nie dorzucił ładowania bezprzewodowego oraz ładowania zwrotnego.

Redmi Note 10 Pro - Podsumowanie

Redmi Note 10 Pro to świetny smartfon ze średniej półki cenowej. Urządzenie jest niesamowicie dopracowane, a ja podczas dwutygodniowych testów nie znalazłem żadnej dyskwalifikującej go wady. Z pewnością Redmi Note 10 Pro to jedna z najciekawszych smartfonowych premier 2021 roku. Telefon ten udowadnia, że ciekawy smartofon nie musi kosztować kilku tysięcy złotych.

Redmi Note 10 Pro

Podczas testów doceniłem 120 Hz ekran AMOLED, który do tej pory był cechą charakterystyczną flagowych modeli, głośniki stereo, dobry aparat, port podczerwieni, dopracowane oprogramowanie oraz wystarczającą wydajność.

Przyczepić można się do plastikowej ramki oraz obudowy gromadzącej wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Rozczarowujący może być aparat. Pomimo takiej samej matrycy radzi sobie gorzej, niż w konkurencyjnym realme 8 Pro.

Podsumowując Redmi Note 10 Pro to smartfon, który z pewnością stanie się hitem sprzedażowym. Redmi znacząco podniosło poprzeczkę. Skorzystają na tym konsumenci, który chcą kupić świetnego smartfona na lata nie decydując się przy tym na flagowca. Testowane Redmi Note 10 Pro to jeden z najlepszych wyborów w cenie do 1500 zł. Rekomenduj go graczom oraz maniakom filmów i seriali. Jeżeli szukasz smartfona z jak najlepszym aparatem powinieneś wybrać konkurencyjnego realme 8 Pro.