Redmi Note 9t 5G

Przemyślana specyfikacja techniczna dla młodszych użytkowników.

Smartfon wyposażony został w procesor MediaTek Dimensity 800U oraz pojemną baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim, 18 W ładowaniem. Ekran IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej 6,53 cala pozwala na przyjemne użytkowanie. Jest to klasyczna matryca z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Potrójny aparat 48 MP z tyłu plus 13 MP z przodu posiada wiele kreatywnych narzędzi. Za ok. 1199 zł otrzymamy smartfon w wersji z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej. Jest to jeden z najczęściej sprzedających się telefonów Xiaomi.